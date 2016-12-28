DHA YURT BÜLTENİ - 16

HDP'li Yıldırım: Bu topraklarda silah miadını doldurmuştur

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, "Silahlarla, tanklarla toplarla bu ülkede çözebileceğimiz bir şey yoktur. Bu topraklar kana doymuştur, bu topraklarda silah miadını doldurmuştur" dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünün Suriye sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişi ile ilgili Gülyazı köyünde yapılan anmaya HDP Grup başkan Vekili Ahmet Yıldırım, Milletvekilleri Altan Tan, İmam Taşçıer ve Aycan İrmez ile yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Aynı köyden olan ve halen tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün mesajının okunmasından sonra HDP Grup Başkan Vekili Yıldırım bir konuşma yaptı.

Milletvekili Yıldırım, kendilerinin asla ve asla, herhangi bir kin, nefret ve rövanşist duygu peşinde olmadıklarını, 34 kişinin yerine asla birinin kanını talep etmediklerini belirterek, "Ancak, bir şey istiyoruz; Bütün ailelerle birlikte sadece adalet istiyoruz. Sadece bu işi askeri ve siyasi sorumluları kimse, yargı önüne çıkarılsın istiyoruz, adalet istiyoruz" dedi. Ailelerin de 5 yıldır adalet aradığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

" Bizim 34 canımız ciğerimiz kardeşimiz insani olmayan bir yöntemle, ahlaki ve vicdani olmayan bir yöntemle, hakkın ve hakikatın hiç bir şeyine sığmayacak bir şekilde paramparça edildiler. Kimse bizim bunu unutmamızı, faillerinin yargı önüne çıkartılmasından vazgeçmemizi beklemesin. Er veya geç Mahkeme-i Kübra'da bunlar hesabını verecekler. Ama biz dünya gözüyle, çok eminiz o uçakta kimlerdi? Nereden kalktı ve talimatı kimlerden aldı? Bunlar çok iyi biliniyor. Buradan hareketle buradan bir kez daha AKP iktidarına ve saraya çağrımızdır; Eğer bu 100 yıllık toplumsal yarayı dindirmek istiyorsanız, eğer bu yaraya merhem sürmek istiyorsanız, Roboski benzeri çok katliam vardır, ama gelin failleri en kolay ortaya çıkarılacak olan budur. Buradan başlayalım."

HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, dünyada benzer sorunlar yaşayan bir çok ulus ve devletin meselelerini konuşarak, diyalogla ve müzakere ile çözdüğünü belirterek, "Böyle bir feraset, tecrübe insanlık tarihinde varken, bizim kalkıp hala silahlarla, tanklarla toplarla bu ülkede çözebileceğimiz bir şey yoktur. Bu topraklar kana doymuştur, bu topraklarda silah miadını doldurmuştur. Silahı ve şiddetin hak arama yöntemi olmasından çıkarılması, ama hak arama ve özgürlük, demokrasi, barış arayışlarının silahla bastırılmasının da karşısındayız. Onun için biz arayışı onur arayışı, ahlak, hakikat arayışı olarak görmekteyiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Anma töreninden genel görüntü

-HDP'li Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera:ŞIRNAK,()-



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Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi

Uşak’ta bugün öğleden sonra başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak İl Merkezi ve İlçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim veren okullarda, 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 29.12.2016 Perşembe günü 1 gün için idari izinli sayılacağı belirtildi

Haber: Uşak, ()

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Eskişehir'de okullar yarın tatil

ESKİŞEHİR'de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde önlem amaçlı olarak eğitime 29 Aralık Parşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı bildirildi.

Haber: ESKİŞEHİR, () -

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Manisa'da kahvelere asayiş uygulaması

MANİSA'da, NARKOTİM ekiplerinin kahvelere yönelik yaptığı asayiş uygulamasında hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı NARKOTİM ekipleri, akşam saatlerinde kahvelere yönelik asayiş uygulaması yaptı. Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi ve Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki kahvelerde yapılan uygulamada yaklaşık 500 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulama sırasında hakkında arama kararı bulunan 27 yaşındaki M.P. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Manisalı vatandaşların huzuru ve uyuşturucuya geçit vermemek için uygulamaların devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uygulamadan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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Çorum'da 20 bin kişi teröre tepki için yürüdü



ÇORUM’da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen 'Terörü Telin Milli Birlik Yürüyüşü'ne 20 bin kişi katıldı.

Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP il başkanlığı tarafından organize edilen ve sivil toplum örgütlerinin de desteği ile yürüyüş düzenlendi. Hürriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vali Yardımcıları Adem Saçan, Fikret Zaman ve Haldun Aksalman, Garnizon Komutanı Albay Fatih Üstündağ, protokol üyeleri ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

“Şehitler Ölmez Vatan Bölünmezö sloganı ve tekbirler eşliğinde Atatürk Anıtı’na kadar yürüyen grup, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Daha sonra tüm şehitler için İl Müftüsü Ahmet Akın dua etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() -

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Görme engellilerle empati yaptılar

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçesi'nde engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların anlaşılabilmesi amacıyla 'Engelleri Empati ile Aşalım' adlı etkinlik düzenlendi.

Tarsu AVM’deki etkinlikte vatandaşlar görme engelliler için yere döşenen plastik sarı kılavuz izler üzerinde, göz bandı ve beyaz baston ile yürümeye çalıştı, ayrıca tekerlekli sandalye kullandı. MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da göz bandı takarak beyaz baston ile yürüdü. Etkinlik sonunda vatandaşlara 'Engelsiz Mersin İçin El Ele’ yazılı tişört, şapka ve not defteri ve çanta dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Etkinliğin yapıldığı alanın genel görüntüsü

-Görevliler yardımı ile görme engelliler gibi yürümeye çalışanlar

-Vatandaşla röp

-Engelli aracı ile yürümeye çalışanlar

-Bastonla yürümeye çalışanlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera. MERSİN, ()