DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (3)

"TAŞERONDA ÇALIŞANLAR KADRO İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEYECEK"

Edirne'nin ardından gittiği Uzunköprü İlçesi'nde Sanayi ve Ticaret Odası, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği, 'Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölge Projesi' toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Uzunköprü'nün Yunanistan'dan tren ile geldiği ilk yer olduğu için çok büyük önemli olduğunu söyledi. Toplantı salonunda bulunan sivil toplum örgütleri ve CHP ile MHP belediye başkanlarının katılmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle dedi.

"Eğer birlik olmasaydık 15 Temmuz gecesi o duruşu sergileyip şu an bu durumda olamazdık. Atatürk ilke ve inkilaplarına sahip çıkarak onun mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruduk. Artık basit nedenlerle anayasa kitabı fırlattığı, faizlerin 7 binlere çıktığı felan yok. Şimdi bütün kavgamız faizleri yüzden 10'nun altına nasıl indiririz. Enflasyonu yüzde 6'lara, 5'lere nasıl indiririz. Neden? Enflasyon alt ve orta gelir grubunu sömüren bir yapıdır. O zaman enflasyonu zengini daha çok zengin yapan değil, alt ve orta gelir grubunun standardını yükselten bir yapıyı başarabilmemiz için iki şey yapmalıyız. Birincisi, enflasyonun yüzde 5'in altında olması, ikincisi enflasyonun yüzde 5'in altına düşürebilmek. Onun için büyük bir kavga devam ediyor. Bu hedeflere dünyanın ekonomide ilk 10 ülkesi arasına girmiş Türkiye'de ne yapıp, yapıp bu ülkeyi bu hedeflerden vazgeçirelim diyorlar. Bize tuzaklar kuran, engeller kuranlar var. Ama biz samimi ve değer olmalıyız, düşman üzerine düşeni her zaman yapar. Rakipte rakip olmaması için ne gerekiyorsa yapar. Bize düşen onların bize ne yaptıkları değil, bizim ülke ve millet olarak hangi hedefe gitmek istiyoruz. Bu hedefe gidecekmiyiz, gitmeyecekmiyiz? Bu hedefe gitmeye milletçe kararlımıyız, değilmiyiz? Biz milletimizin bu kararlı olduğunu Ak Parti olarak hep gördük, zaten bizde bu destekle karar aldık. Ve bu kararlılıkla devam ettik."

Bakan Müezzinoğlu, konuşmanın sonunda salonda bir şirket üzerinden taşeron olarak çalışan kadının, "Taşeronlara ne zaman kadro verilecek?" demesi üzerine, "Kamuda çalışanların kadroya geçmesi en çok sorulan soru. Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda verdiğimiz sözü tutmanın planlarını yapıyoruz. Ama önemli olan namusunuzla, emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işin olmasıdır. Şu an o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında, alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye sıkıntılı süreçleri biraz daha azaldığında o sözümüzü tutacak, sizleri de devletimizin veya milletimizin güvencesine devam edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Müezzinoğlu'nun salona gelişi

-Bakan ve salondan detay

-Bakana kadının soru sorması

-Müezzinoğlu'nun konuşması

-Salondan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Simavlı gazi tekrar görev için gün sayıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Suriye'nin El Bab kasabasında, DEAŞ'lı teröristlerin roketli saldırısı sonucu tankta 3 arkadaşıyla birlikte yaralanan Tankçı Uzman Onbaşı 24 yaşındaki İdris Yılmaz, memleketi Kütahya'nın Simav İlçesi'nde istirahat ediyor. Sol bacağı ve kolundan yaralanan gazi Yılmaz, tekrar göreve döneceği günü beklediğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturmak isteyen TSK'nın, bölgeyi DEAŞ'tan temizlemek için yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu'nda sol bacağı ve kolundan yaralanan gazi 10 aylık tankçı uzman onbaşı İdris Yılmaz, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat ve tedavisinin ardından istirahat için babocağı Kütahya Simav'a gönderildi. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde ziyaretçi akınına uğrayan Gazi Yılmaz, "Bir an önce iyileşip birliğime dönmek istiyorum. Moralim çok iyi. El Bab'a gidip tekrar arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Biz harekata başlarken silah arkadaşlarımızla birlikte şehit olmayı göze almıştık. Ancak Allah bana şehitliği nasip etmedi, gazi oldum. Sol bacağım ve sol kolum DEAŞ terör örgütü mensuplarının tankımıza gönderdiği roket sonucu yaralandı. Bacağıma ve koluma isabet eden çok sayıda şarapnel parçası, Kilis Devlet Hastanesi'nde geçirdiğim ameliyatla alındı. Şimdi Simav'da istirahat ediyorum. Ancak aklım fikrim orada bıraktığım arkadaşlarımda. Bir de 16 şehidimizde. Onların öcünü almadan bana rahat uyku yok" diye konuştu.

Yılmaz'ın annesi Havva Yılmaz ise, "İdris 4 erkek evladımın en büyükleri. Allah onu bize bağışladı. Bir an önce iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Allah ülkemizi, tüm terör örgütlerinin şerrinden korusun. Evlatlarımızı da Allah'a emanet ediyoruz" diye konuştu. Yeşilova Mahalle Muhtarı Ömer Yenilmez, "Gazimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Simavlı El Bab gazisi İdris Yılmaz ile röp

- Simavlı El Bab gazisi İdris Yılmaz'ın annesi Havva Yılmaz ile röp

- Yeşilova mahallesi muhtarı Ömer Yenilmez ile röp

Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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Suriyeli çocuk kavgayı izlerken başından vuruldu



ADANA'da evlerinin balkonundan sokak kavgasını izleyen Suriyeli 13 yaşındaki Abdulkerim Jesri, pompalı tüfekle başından vuruldu. Jesri'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, gözaltına alınan 27 yaşındaki Bilal Demirci, "Sokakta 2 kişi kavga ediyordu, korkutmak için havaya ateş açtım" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi'nde oturan Bilal Demirci iddiaya göre sokakta kavga eden 2 genci uyarmak istedi. Kimliği belirlenemeyen gençlerden biri, Demirci'ye "Küfrederek sen ne karışıyorsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine evine giden Demirci, pompalı tüfeği alıp geri döndü. Kavga eden gençleri korkutmak isteyen Demirci, havaya pompalı tüfekle ateş etti. Demirci'nin silahından çıkan saçmalar, sokaktan gelen sesleri merak edip 3'üncü kat balkonundan aşağıya bakan Abdulkerim Jesri'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Abdulkerim Jesri TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onu vuran Bilal Demirci da ambulansla geldiği hastaneye geldi. Bilal Demirci, yapılan ilk görüşmede, "Sokakta eylem vardı, kimin ateş ettiğini görmedim" diye ifade verdi. Görgü tanıklarının silahı Demirci'nin ateşlediğini söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Bilal Demirci, yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde kavga eden gençleri ayırmak amacıyla, korkutmak için havaya ateş açtığını itiraf eden Demirci, "İki genç kavga ediyordu. Ben de gürültüyü duyup dışarıya çıktım. Kavga eden gençleri uyarmak istedim. Biri dönüp bana küfretti. Küfrü duyunca eve gidip, pompalı tüfeği alıp geri döndüm. Korkutmak için de havaya tek el ateş ettim. Çocuk balkondan aşağıya bakıyormuş, farkında değilim. Bilsem ateş etmezdim" diye konuştu.

Abdulkerim Jesri'nin tedavisi sürerken, Bilal Demirci adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şahsın polislerin arasında yürümesi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Diyarbakır'dan Halep'e 6 TIR yardım

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan, "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan kuru gıda ve kışlık giysilerin yüklü olduğu 6 TIR, Suriye'nin Halep kentine gitmek üzere yola çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başlattığı kampanya kapsamında toplanan malzemelerin yüklü olduğu 6 TIR, Diyarbakır Müftülüğü önünde düzenlenen törende okunan dualarla Suriye'nin Halep kentine gitmek üze uğurlandı. Merkez Bağlar İlçesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii önünde düzenlenen törende konuşan Diyarbakır İl Mütfüsü Burhan İşleyen, Diyarbakırlılar'ın bir taraftan yaralarını sararken, diğer taraftan Halep'teki yaraları da sarmaya çalıştığını söyledi. Kentteki camilerde Halep için 300 bin lira yardım topladıklarıın anlatan Müftü İşleyen, "Son 20 gündür özellikle Halep'te yoğunlaşan mazlumların mağduriyetinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Diyarbakır olarak 1 yıl önce çok sıkıntılı günler yaşadık. Ülkemizin dört bir tarafından insanlarımız 'yara sar' kampanyası çerçevesinde Diyarbakır'a el uzattılar. Kampanyada toplanan malzemeleri Sur ve Silvan ilçelerinde yaşayan kardeşlerimize ulaştırdık. Diyarbakır şimdi kendi yaralarını bir taraftan sararken, bir taraftanda Halep'teki, İdlib'deki mazlum kardeşlerinin yarasını sarmak için çaba gösteriyor. Bundan sonraki yardımlarımızda nakti yardımlara yoğunlaşacağız. Artık ayni yardımları kabul etmeyeceğiz. Başlattığımız kampanyada camilerde 300 bin lira dolayında bir yardım topladık" dedi. Yapılan konuşmaların ardından, toplanan yardımların yüklü olduğu 6 TIR, duaların OKUNMASININ ardından yola çıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TIR'lardan görüntü

-TIR'lara yüklenen malzemeler

-Müftünün konuşması

-Duaların okunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()-

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Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde Murat Akakpat, kullandığı otomobilin kontrolünü yitirip yön levhalarının asılı olduğu direğe çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücü Akakpat ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Marmaracık Mahallesinde meydana geldi. Ergene İlçesi'nden Çorlu'ya giden Murat Akakpat, kullandığı 59 PH 072 plakalı otomobille yağışlı hava nedeniyle kontrolü yitirerek yol kenarındaki yön levhalarının asılı olduğu direğe çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Akakpat ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Akakpat, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akakpat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken polisin kazayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-kaza yapan otomobil

-Polis ve itfaiye araçları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),()-

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Akseki'de okullara kar tatili

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Akseki'de sabaha karşı kar yağışı başladı. Birkaç saat etkili olan yoğun yağış ilçe merkezi ve mahallelerde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlık tarafından verilen karar, belediye anons sisteminden bölge halkına duyuruldu.

KAR AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIMI ENGELLİYOR

Akseki merkezde sabaha karşı başlayan kar yağışı şiddetlendi. Akseki ile Konya'nın Seydişehir İlçesi'ni bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışması yaptığı bölgeye Murtiçi mevkiinden itibaren zincirsiz araçlarla uzun araçların geçişine izin verilmiyor. Jandarma ve polis ekipleri bölgede araç trafiğini yönlendirmek için çaba sarf ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldan görüntü

- Araçlardan görüntü

- Jandarmanın araçları yönlendirmesi

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), ()

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Gaziantep'te, çalıntı otomobil terk edilmiş bulundu

GAZİANTEP'te, terk edilmiş halde bulunan çalıntı otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba araması yapılan otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

Olay, öğleden sonra Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvede bulunanlar, yolun kenarında uygunsuz şekilde park halinde duran ve durumundan şüphelendikleri 42 D 2101 plakalı otomobili, içerisinde bomba olabileceği endişesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, plakasından otomobilin sahibi Orhan Tamer'e ulaştı.

Orhan Tamer, otomobilinin geçen cuma günü çalındığını belirterek, aracının bulunduğu bölgeye gitti. Burada polislere otomobilinin çalındığını ve şikayette bulunduğunu anlatan Tamer, "Bu araç bana ait, aracın bakım ve temizliği için koltuklarını söktük. Gece aracımız, sanayiden çalındığını öğrendik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Bugün ise polis ekipleri bani arayarak aracımın bulunduğu bilgisini verdi. Ben de şimdi geldim aracın bana ait olduğunu tespit ettim" dedi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınarak terk edilen otomobilde bomba imha uzmanları detektör köpek 'Gece' ile arama yapıldı. Bomba araması yapılan ve olumsuzluğa rastlanılmayan otomobil incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Polisin güvenlik şeridi çekmesi

- Polis köpeğinin araçta arama yapması

- Çevredeki vatandaşlar

- Araç sahibi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-)

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Adana'da 11 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ADANA'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 torbacı tutuklandı.

Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nin Şakirpaşa ve Gürselpaşa Mahalleleri ile Çukurova İlçesi'nin Toros Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon anları da polis kamerası tarafından kaydedildi. Ekipleri baskın yaptığı adreslerde M.C., S.Ü., M.K., N.K., O.E., C.Y., F.T., S.Y., M.A., H.R. ve M.B. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda marul yapraklarına sarılı esrar paketleri ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 torbacı tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin bir barakada arama yapması

- Polislerin yerde bulduğu esrar

- Torbanın içindeki marul yaprakları ve uyuşturucu maddeler

- Şüpheli bir şahsın üzerenin aranması

- Şahsın polis aracına bindirilmesi

- Poşetin içindeki narkotik maddeler

- Dolaptaki içinde narkotik maddeler olan poşetler

- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Buldan'da telefon dolandırıcılığından yakalandı



Denizli'nin Buldan İlçesi'nde yaşayan 75 yaşındaki A.S.'yi kendini Savcı olarak tanıtıp, dolandırmak istediği öne sürülen 27 yaşındaki Y.D. (Yiğit Doğan), suçüstü yakalandı.

Buldan'da yaşanan telefon dolandırıcılığı iddiaya göre şöyle yaşandı. A.S.'ye telefonla ulaşan Y.D., kendini savcı olarak tanıttı. Suç örgütleriyle bağlantısının tespit edildiğini, belli bir miktar para karşılığı soruşturmadan kurtulacağını söyledi. Bunun üzerine korkan A.S. ödemeyi kabul ettiği, ancak yaşı nedeniyle Buldan dışına çıkamayacağını, gelip parayı almalarını belirtti. Bugün için buluşma randevulaşıldı. A.S.'nin yakınları durumun fark edince polise haber verdi. Y.D., belirlenen saatte A.S.'nin evine gelince, durumdan haberdar edilen polis ekiplerince yakaladı. Y.D.'nin bu tür dolandırıcılık işiyle uğraşan bir şebekenin elemanı olduğunu belirten polis, bir gün önce de bir başka yaşlı vatandaşın bu şekilde dolandırıldığını, ancak bu sefer A.S.'nin ve yakınlarının da katkısıyla kıskıvrak yakalandığını ifade etti. Y.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürü Osman Başer, bu tür dolandırıcılıkların özellikle yaşlı insanlar üzerinden yapıldığını belirterek, hiçbir polis, asker, savcı, hakim veya bir başka yetkili telefonla vatandaştan para istemeyeceğini söyledi. Bu tür bir taleple karşılaşıldığında hemen polisin aranmasını istedi.

Haber: Özcan DURUSOY / BULDAN (Denizli), ()

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