DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şehit Astsubay Özüpek'i, Kırklareli'de 20 bin kişi uğurladı (2)

ŞOFÖRLER ŞEHİT AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kırklareli'ndeki Şoförler ve Otomobilciler Odası önderliğinde taksi ve otobüs sürücüleri teröre tepki için korna çalarak şehir turu attı. Bugün toprağa verilen piyade astsubay Göktan Özüpek'in İstasyon Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan taksiciler sloganlar atıp, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, terörün Türkiye'yi bölemeyeceğini ifade ederek, "O kötü hedeflerine, emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizi bölemeyecekler. Alçaklara, hainlere, teröristlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Sloganlar üzerine evlerinin balkonuna çıkan ailesi, şehit Göktan Özüpek'in fotoğrafını göstererek destekleri için teşekkür etti.

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız (4)

CUMHURBAŞKANI, KİRAZ'DA HALKA SESLENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire İlçesi'ndeki süt entegre tesislerinin açılışının ardından Kiraz İlçesi'ne geçti. Burada Belediye binası nünde kendilerini karşılayan coşkulu kalabalığa ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım seslendi. Kiraz'ın hep yanlarında olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Kiraz, dimdik ayaktaydı sayın cumhurbaşkanım. Onun için Kiraz'a ne yapsak azdır. Allahın izniyle insanımızın yüzünü güldürecek, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra aynı kararlılıkla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan şer odaklarına da gerekli cevabı işte burada, Kiraz'da verdiğimiz gibi vereceğiz. Birliğimizi daha da geliştireceğiz, ülkemizi bu alçak şer odaklarından kurtaracağız" dedi.

AÇILIŞLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptıkları açılışları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam mutluyum, çünkü Saliha kardeşime, kızıma sözüm vardı. Sözümü yerine getirdiğim için mutluyum. Bu tabi güzel bir tevafuk oldu, hem Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep birlikte Kiraz'dayız, bunun için çok anlamlı. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi İzmir'de önemli açılışlar yaptık. Bu açılışlarla birlikte bu eser kervanı yürümeye devam ediyor. Gerek enerjide, gerekse de süt endüstrisinde entegre muhteşem bir tesisi Tire'de açtık. 85 milyon dolarlık bir tesis, 850 kişinin çalışacağı bir tesis. Böyle bir tesis bu bölgeye farklı bir güç katacak. Binali kardeşimde bir şey rica edicem. Biliyorum ki; o Saliha kardeşini hiç yalnız bırakmadı ama, bundan sonra da gerek kendisi, gerek milletvekili arkadaşlarıyla özellikle Kiraz'a daha büyük yatırımlar yapmak suretiyle Kiraz'ı daha iyi bir konuma taşıyacaklardır. Az önce helikopterde gelirken de aynı şeyleri bana kendisi söyledi" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE İNANACAĞIZ'

"Birbirimize inanacağız" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size inanıyoruz ve biz sizi Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik durdunuz. (Bu sırada vatandaşların 'Dik dur eğilme bu millet seninle' diye slogan atması üzerine) Hiç endişe etmeyin, biz dimdik duruyoruz. Hiçbir faninin karşısında eğilmedik. Sadece Allahın huzurunda eğiliriz. Bu yolda sizden tek isteğim var, şunu unutmayın, bizim şu işaretimiz var ya boş değil. Ne var burada tek millet var. 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. İki, tek bayrak; bizim bu bayrağımızdan başka öyle paçavralara maçavralar bize bayrak diye yutturulamaz. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımız ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Tek bayrak. Üç, tek vatan. Bayrakları bayrak üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprağın uğurunda çok şehitler verdik. İşte onun için bu topraklar ne oldu, bizim için vatan oldu. 780 bin kilometrekare. Kimse bu vatanı parçalayamaz, parçalamaya gayret edenlerin akibetini görüyorsunuz değil mi? Aynen devam edecek bu şehitlerimiz oluyor, canımız yanıyor. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka asla bir devletimiz söz konusu değil, onun için yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş asla. (Gençlerin sık sık sözünü sloganlarla kesmesi üzerine de) Sevgili gençler bu coşkunuz heyecanınız var ya; işte bunu geleceğe farklı taşıyacaksınız. Ne diyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için inşallah hükümetimiz sayın Binali Bey'in başkanlığında tüm bakanlarıyla hamdolsun çalışmalarını dinamik bir şekilde sürdürüyor" dedi.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK VURGUSU

Terörle mücadele ettiklerini de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle de mücadelemiz var. Mücadelemizde şu anda dikkat ederseniz, tek cephede mücadele etmiyoruz. PKK'sı, PYD'si, DHKP C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ıyla, hepsiyle bir mücadele büyük devlet işte bugünlerde belli olur. Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur. Onun için rabbimiz ne diyor, Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz, bizim şehitlerimiz ölü değil, diri. Dolayısıyla onlara şu anda bizi görüyor onlar, bizi şu anda dinliyor, onun içi ne mutlu onlarını annelerine babalarına. İşte bu anlayışla bakınız Kilis'e saldırdılar. Gaziantep'e saldırdılar. Sabır, sabır, sabır, Gaziantep'te düğün merasiminde 56 kişiyi şehit ettiler. Gittik hastaneleri ziyaret ettim. Hallerini gördüm, yavruların hallerini gördüm. Annelerin hallerini gördüm. O olaydan sonra daha sabır yok. Gireceğiz dedik ve ilk önce Cerablus'tan girdik. Ve dedik devam edeceğiz, El Bab'a doğru indik. Şu anda El Bab kuşatılmış vaziyette, bitti bitiyor. Çünkü bu millet zulmetmez, ama bu millete zulme de razı olmaz, şu anda yaptığımız budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda ise "Burada, kadınıyla bir ve beraber oluşunuz ayrı bir mutluluk verdi. Unutmayın hep ne diyorduk 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey Kiraz'ı hatırlatıyor. Bana her şey İzmir'i hatırlatıyor. Bana her şey evet Türkiye'yi hatırlatıyor. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara hediye verdi. Ardından da Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Elvan: Uluslararası güçler, terör örgütüyle işbirliği yapıyor



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, "Terörle mücadele topyekun bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslararası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenaze törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, ülkemizin güvenliği için mücadele ettiğini söyledi. Elvan, "Bu karda, kışta Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o cefakar, vefakar, kahraman evlatlarımız, ülkemizin güvenliği için mücadele ediyor. Bir anlamda ülkemizin istikbali için mücadele veriyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Taziye sırasında Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un annesi Gülhan Boz ile aralarında geçen diyalogu anlatan Bakan Elvan, şunları söyledi:

"Şehit kardeşimizin annesi biraz önce bana, 'Ben oğlumla gurur duyuyorum. Bir oğlum daha var, o oğlumu da eğer gerekirse El Bab'ı alacaksanız gönderip şehit vermeye hazırım' dedi. Oğlunun vatanını, bayrağını, annesinden, babasından daha çok sevdiğini söyledi. Anne oğlunun 'Ben ülkem için mücadele veriyorum. hakkınızı helal edin' şeklinde kendisine söylediğini belirtti. Bizim bu tür insanlarımız olduğu, böyle bir millete sahip olduğumuz müddetçe, Allah'ın izniyle hedeflerimiz neyse teker teker gerçekleştireceğiz. Böyle bir millet dünyada yok. Böyle bir anne, baba, evlat dünyada yok. Onun için şundan emin olun, geleceğimiz parlak olacak. Elbette sıkıntılar çekiyoruz, çekeceğiz."

Bazı ülkelerin terör örgütlerine destek olduğunu belirten Bakan Elvan, terörle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröre destek vererek, terörle mücadele edilmez. Terörle mücadele topyekün bir mücadeledir. Terör örgütü ne olursa olsun. İster PKK olsun, ister DEAŞ olsun, isterse DHKP-C olsun, bu terör örgütlerine karşı topyekun mücadele edilir. Ama bakıyorsunuz bazı uluslararası güçler, bazı ülkeler, 2 terör örgütü varsa, gidiyor o terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Bir ülke gidip, o terör örgütüyle işbirliği yapmaz. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Hata yaptıklarını bu ülkeler mutlaka anlayacaklardır. Bundan zarar da göreceklerdir. Onun için terörle mücadele konusunda topyekun bir mücadele şart."

Terörle sadece Türkiye'nin mücadele ettiğini ifade eden Elvan, "Terörle mücadele konusunda samimi olan ve yegane mücadele gösteren tek ülke Türkiye'dir. Bana başka bir ülke gösterebiliyor musunuz? Nerede Avrupa ? Nerede Birleşmiş Milletler? Suriye'de insanlar kıyılıyor, çoluk-çocuk öldürülüyor. Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede o gelişmiş ülkeler. Nerede o insan hakları örgütleri? Bas bas bağıran insan hakları örgütlerinin sesleri çıkmıyor. Hangisini Suriye'de görüyorsunuz? Birleşmiş Milletler’in hangi organını orada görüyorsunuz. Onun için biz her zaman mazlumun yanında ve arkasında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"GERÇEK OLUP OLMADIĞNI BİLMİYORUZ"

İnternette sosyal medyada yayılan DEAŞ'in iki Türk askerini yaktığı iddialarıyla ilgili soruya da Bakan Elvan, "Benim detaylı bir bilgim yok. Gerçek olup olmadığını da bilmiyoruz. Biliyorsunuz özellikle sanal dünyada çok değişik manipülasyonlar yapılabiliyor. Bunu görmeden hem Silahlı Kuvvetlerimiz, hem Savunma Bakanımız, konuşmadan bu konuya bir beyanat vermek doğru olmaz" dedi.

Haber: Mehmet Kayhan YILDIZ- Atilla ATMACA/EREĞLİ, () -

============================================

Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti

EDİRNE'nin Süloğlu İlçesi'ne bağlı Geçkinli Köyü'nde, avlanmak için gölet kenarına giden Ercan Kopar, "Burası benim alanım, avlanamazsınız" diyerek tartıştığı Hasan Dalgıç tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Edirne'de boyacılık yapan Ercan Kopar, arkadaşı Mehmet Genç ile birlikte avlanmak için Süloğlu İlçesi'ne bağlı Gençkinli Köyü göletine gitti. Bir süre sonra aşırı alkollü olduğu belirtilen Hasan Dalgıç gelerek, "Burada avlanamazsınız" diyerek iki arkadaşı gölet kenarından çıkarmak istedi. Hasan Dalgıç aralarında çıkan tartışma sonucu Ercan Kopar'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, katil zanlısı Hasan Dalgıç ve Mehmet Genç'i gözaltına aldı. Kopar'ın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İntihar girişimini polis 6 saat sonunda önledi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, apart otelin 4'üncü katındaki balkonuna intihar etmek için çıkan şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki Z.K., (Zeki Kaçar) polislerin altı saat süren ikna çabasıyla intihar girişiminden vazgeçirildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan apart otelde meydana geldi. Otelin dördüncü katında balkona çıkan Z.K. aşağıdan geçenlere küfür ederek intihar edeceğini söyledi. Durumu gören çevredekiler durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, meraklı vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Daha öncede iki kez aynı yöntemle intihar girişiminde bulunan Z.K., ikna edilemeyince ağabeyi çağırıldı. Z.K.'nin meraklı vatandaşlara küfü etmesini üzerine bazı vatandaşlar, "Bunun intihar edeceği yok, atarsan at kendini, atlasında görelim" demesi şaşkınlık yarattı. Odasının kapısını eşyalarla kapatan Z.K., itfaiye ekiplerinin hava yastığını açması durumunda kendisini atacağını söyledi. Bu sırada olay yerine gelen ağabey İ.K., kardeşini telefonla arayıp aşağıya inmesini istedi. İ.K., ve polislerin uzun uğraşları sonucunda 6 saat balkonda duran Z.K., intihardan vazgeçtiğini belirterek odasına girdi. Ancak gözaltına alınmak istemediğini söyleyen Z.K., polislere odasının kapısını açmadı. Z.K.'nın odadan çıkması halinde otel girişinde bulunan sivil polisler tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

