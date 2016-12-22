DHA YURT BÜLTENİ-16

El Bab şehidi Elazığ'a getirildi

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde şehit olan 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın naşı akşam saatlerinde memleketi Elazığ’a getirildi. Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın naşı, akşam saatlerinde uçak ile memleketine getirildi. Hava Limanı'nda şehtit Pınar’ın naaşı Vali Murat Zorluoğlu, şehidin babası Muzaffer Pınar ile şehidin yakınları karşıladı. Şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naaşı yarın Cuma ve cenaze namazının ardından Elazığ’da toprağa verilecek



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali şehidin babasına taziye verdi

-Şehidi karşılamaya gelenlerden detay

-Şehidin uçaktan alınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, ()

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2 araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

KARABÜK’te, motosikletiyle aralarından geçmeye çalıştığı iki araca çarpan pizza dağıtıcısı 25 yaşındaki Uğur Göktaş, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde ki Kardemir Kavşağı’nda meydana geldi. Pizza restoranında dağıtım görevlisi Uğur Göktaş, 34 u 9036 plakalı motosikletiyle kent merkezine seyir halindeyken aralarından geçmeye çalıştığı yolcu otobüsü ile ticari taksiye çarparak motosikletiyle birlikte devrildi. Göktaş, çarparak önüne düştüğü iki aracın sürücülerinin durmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Göktaş, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin yaralı Uğur Göktaş’ı sedye ile ambulansa taşıması

