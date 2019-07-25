DHA YURT BÜLTENİ-16

Kuyumcu için 'indirim çadırı altında 30 kilogram altınla dolandırıp, kayıplara karıştı' iddiası

KONYA'da kuyumculuk yapan M.G.(38), iddiaya göre kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'da bulunan 15 altın toptancısı ve imalatçısından topladığı 2 valiz dolusu 30 kilo altında kayıplara karıştı. Polis, yapılan suç duyurusu üzerine M.G:'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Merkez Meram ilçesinde bulunan Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G., işyerinde indirim çadırı kuracağını ve vatandaşa ucuz altın satacağını söyleyerek iddiaya göre, Konya'da ve İstanbul'da bulunan altın toptancılarından ve imalatçılarından altın istedi. 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilogram altın alan M.G., 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını açıkladı. M.G.'ye altın veren kuyumculardan bazıları dün sabah iş yerine geldiğinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. M.G.'yi telefonla da ulaşılamayınca, dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına müracaatta bulundular. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen kuyumcular, M.G.'nin 23 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında iki valizle birlikte iş yerinden çıktığını saptadı. Polis, M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI: "15 ESNAFIMIZ MAĞDUR"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, meslektaşları M. G.'nin, altın toptancısı ve imalatçısı 15 kişiden yaklaşık 30 kilo altın dolandırdığını öne sürdü. 15 kişinin mağdur olduğunu ifade eden Kuşdemir, şunları söyledi:

"Bu kuyumcu arkadaş bir hafta öncesinde billboardlara, farklı yerlere reklam vererek, ben bir hafta süreli ucuz indirim altın satacağım diye bir ilan veriyor. Çadır, dükkanın ön tarafına ve dükkanın içerisine kuruldu. Biz de esnaflar olarak hayretler içerisinde kaldık. Bu reklam verince satış yapmaya başladı. Ama bunun öncesinde İstanbul'a gitmiş, oradaki toptancı esnafımızdan çadırın bittiği gün ödemeli emanet altın almış. '5 gün indirim çadırım devam edecek. 5'inci gün sonunda ne kadar satmışsam altını, faturamı keseceksiniz bedelini ödeyeceğim' gibi bir anlaşma yapmış. Bizim mesleğimiz güvene dayalı olduğu için esnafımız da vermiş. Hem Konyalı toptancımız hem de İstanbullu esnafımız mağdur oldu. Bize müracaat eden, mağdur olan 15 civarında toptancı esnafımız var. Bu 15 kişinin başvurusunu biz savcılığımıza bildirdik."

M.G.'nin çadırda süren 5 günlük indirim ardından yoğun talep nedeniyle 3 gün daha uzattığı yönünde duyurular yaptığını ifade eden Kuşdemir, "Bu kişi 5 günlük bir indirim çadırı düzenliyor. 5'inci gün bitiminde tekrar bir duyuru yapıyor. Yoğun istek üzerine indirim çadırımız 3 gün uzatılmıştır diye ilan veriyor. İlk gün yine satışına devam ediyor. İkinci gün dükkanında ne kadar altını varsa gece saat 22.30 sıralarında dükkanına gelip altınları toplayıp kaçıyor. 30 kilogram altın civarında olduğu söyleniyor. Bu kişi kendi kardeşine de 300 bin lira kredi çektiriyor. Kardeşini de zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

Ucuz altın kavramının olmadığını yönünde uyarıda bulunan Kuşdemir, "Hem esnafımızı hem vatandaşımızı uyarmak istiyoruz. Ucuz altın olmaz. Altının bir değeri vardır. O değerin üzerinde alınır ve satılır." dedi.

Görüntü Dökümü

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- İş yerinin dışından detay

- M.G.'nin iş yerinden ayrılması güvenlik kamerası

- Mehmet Kuşdemir röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

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Tepeden kopan kaya parçası, evin çatısına düştü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tepeden kopan kaya parçası, yamaçtaki toprak evin çatısına düştü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evin çatısı çökerken, kaya parçasının düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Narlıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Tepeden kopan dev kaya parçası, yamaçtaki Mehmet Yeşildağ’a ait toprak evin çatısına düştü. Çatısının çöktüğü ev kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak tepelik alanda ve evde inceleme yaptı. Ev, daha sonra vatandaşlar tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Mehmet Yeşildağ’ın amcasının oğlu Ömer Yeşildağ, son günlerde kayada gevşeme olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Son 4- 5 yıldır, dağdaki kaya parçaları sık sık düşmeye başladı ve en son dün kuzenimin evinin damına düştü. Allah’tan kimse orada yoktu. Olsaydı büyük bir facia olurdu. Bizler bu düşen kaya parçaları için önlem alınmasını istiyoruz. İşte bugün AFAD ekibi geldi, taşın düştüğü evi, dağdaki diğer kaya parçalarını incelediler. İnşallah gerekli önlemleri alırlar bizde rahat bir nefes alırızö dedi.

Kayanın düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kayanın düşme anı

- Çöken ev

- Mahalle sakinlerinin konuşması

- Düşen kaya ve hasar görev toprak ev

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 392 MB

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Hastane bahçesinden alınıp, yaşlı bakımevine götürüldü

DENİZLİ'de felçli olduğu için yüzde 68 engelli raporu bulunan, kirada oturduğu evden çıkartılan, ailesiyle görüşmediğinden gidecek yeri de olmadığı için 15 gündür Denizli Devlet Hastanesi bahçesindeki bankta yatıp kalkan 68 yaşındaki Hamza Çevik'e, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yardım eli uzandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastane bahçesinden alınan Çevik, yaşlı bakımevine götürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir çay ocağında ocakçılık yaparak geçimini sağlayan Hamza Çevik, 3 yıl önce kısmi felç geçirdi. Yüzde 68 engelli raporu bulunan ve yalnız yaşayan Çevik'e aylık 470 lira engelli maaşı bağlandı. Sağ kolu ve bacağını güçlükle kullanabilen ve koltuk değneği ile yürüyebilen Çevik, 15 gün önce kiracı olarak oturduğu evden de çıkarıldı. 2 çocuk babası olan ve aile fertleriyle görüşmediği öğrenilen Çevik, kalacak yeri olmadığı için Denizli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yaşamaya başladı. Hastane bahçesindeki bankı kendine yatak yapan, yürüyebilmek için kullandığı koltuk değneğini ise yastık olarak kullanarak geceleri burada uyuyan Çevik, karnını ise yardımsever ve çevredeki esnafların yardımıyla doyurmaya başladı.

'ENGELLİ MAAŞIMI VERMEYE HAZIRIM, KALACAK YER İSTİYORUM'

15 gündür hastane bahçesinde yaşadığını belirten Çevik, "Kalacak yerim yok. Ev sahibim evini sattı. Üzerimdeki gömlek 15 gündür üzerimde. Banyo yapamadım. Gidecek bir yerim olmadığından burada zor şartlar altında yaşıyorum. Çocuklarımı aradığımda telefonu yüzüme kapatıyorlar. 470 lira engelli maaşımla yaşıyorum. Yüzde 68 engelli raporum var. Sadece yatacağım bir yer istiyorum. Engelli maaşımın tamamını vermeye hazırım" diye konuştu.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine evsiz Çevik, bugün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastane bahçesinden alınıp, yaşlı bakımevine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hamza Çevik'in koltuk değneği ile yürümesi

-Çevik'in esnafların verdiği simidi yemesi

-Çevik'in hastanedeki bankta yutması

-Çevik ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Van'da sokak köpeklerinin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 12 kuzu telef oldu, 2 kuzu yaralandı.

Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Danış ağılın bahçesine kuzuları çıkardıktan sonra tekrar eve döndü. Mahalle'de dolaşan başıboş köpek sürüsü, ağılın bahçesindeki kuzuların arasına dalarak saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 12 kuzu telef olurken, 2 kuzu da yaralandı. Köpeklerin sesiyle durumu fark eden Tanış, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Tanış, kuzuları ağıldan bahçeye çıkardıktan birkaç dakika sonra köpeklerin saldırdığını anlattı. Tanış, "Sabah otlamaları için koyunları bahçeye çıkardıktan sonra eve geçtim. Daha sonra dışarıdan sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda sokak köpekleri kuzulara saldırıyorlardı. Kuzularımın yanına gidene kadar köpekler 12 kuzuyu parçalamıştı, 2 kuzuyu ise yaralamıştı 1 kuzu da kayıp"dedi. Zararın büyük olduğunu söyleyen Tanış, yetkililerin sokak köpeklerine çözüm bulması gerektiğini belirterek, aç kalanların insanlara da saldırabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFON KAMERASI

-Telef olan kuzular

-Genel ve detaylar

SÜRE:1 DK 6 SN - BOYUT:132 MB

VAN ()

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83 yaşında okuma-yazma öğrendi, kep attı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan kadınlar belgelerini alarak kep attı. Kursu tamamlayarak 83 yaşında okuma-yazma öğrenen Hatice Erkenalcı da kurs arkadaşları ile beraber kep atarak sevince ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Yetim Koordinasyon Merkezi'nde okuma-yazma kursuna katılarak başarı ile tamamlayan yetim annelerine belgeleri düzenlenen törenle verildi. En küçüğü 45 yaşında olan kursiyer kadınlara belgeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törenle verildi. Törende en dikkat çeken isim ise eşini 25 yıl önce kaybeden 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı oldu. Okur-yazarlık belgesini Başkan Şahin’in elinden alan Erkanalcı, okuma yazma öğrenmenin sevincini kurs arkadaşları ile beraber kep atarak gösterdi.

ŞAHİN: ANNELERİMİZİN BİLMESİ GEREKİYOR

Törende konuşan Fatma Şahin, merkezin kurulduğu günden bu yana 3 bin 600 yetim çocuk ve bin 300 anneye ulaştığını söyledi. Başkan Şahin, anneleri azim ve gayretlerinden dolayı kutladı. Başkan Şahin merkezin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bizler, yetim medeniyetinden geliyoruz. Medeniyetimiz, yoksulu ve yetimi koruma üzerine kurulmuştur. Onun için üzerimizde büyük bir emanet ve sorumluluk var. 2002 yılından bu yana yaşama dokunmak, ilk ve son nefes arasında herkesin yüreğini hissetmek için çok yol kat ettik. Artık bu çalışmalardan sonuç almaya başladığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum."

Konuşmaların ardından üzerinde yılın en iyi mezunu yazılı pasta kesildi. Kursu bitiren kadınlar kep atarak kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törenin düzenlendiği tesis

- Başkan Fatma Şahin'in tesise gelmesi

- Başkan Şahin'in konuşması

- Kursiyerlere belgeleri verilmesi

- Kursiyerlerin kep atması

Haber- Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 523 MB

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Görme engellilerin bisiklet heyecanı

ÇANKIRI'da görme engelliler için 'Gülen Gözler Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Engelliler, arkasına oturdukları 2 kişilik bisikletle parkta tur attı.

Çankırı Belediyesi ve Çankırı Bisiklet Kulübü işbirliğinde, 'Gülen Gözler Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile birlikte görme engelliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Engeliller, arkasına oturdukları 2 kişilik bisikletle parkta tur attı.

Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya, "Görme engelli arkadaşlarımızın bisiklete binebilmesi için böyle bir etkinlik organize ettik. Çok eğlenceli oldu. Görme engelli arkadaşlarımızı mutlu ettiğimiz için bizler de çok mutluyuz" dedi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise, "Bugün engelli kardeşimizle beraber bisiklete bindik. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bisikletçilerin toplanması

-Bisikletlere binilmesi

-Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya konuşma

-Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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