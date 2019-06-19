DHA YURT BÜLTENİ-16

Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (6)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin cenazelerine ulaşılırken, kayıp 5 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.

Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.

Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

TRABZON ()

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Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün gece Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Taşçı yönetimindeki 63 N 2796 plakalı otomobil ile Sidar Can Sarıkaya yönetimindeki 63 LP 206 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Oktay Taşçı, Sidar Can Sarıkaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yarlılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı

- Kaza sonrası toplanan kalabalık

- Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN–ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

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Minibüs tıra arkadan çarptı: 14 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas karayolu Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milas'taki bir termik santralde taşeron olarak çalışan ve hizmet süreleri dolunca memleketlerine dönmek isteyen Adıyamanlı işçileri taşıyan Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, önünde giden Yüksel Karataş yönetimindeki 43 AAN 652 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü Kuşçi ile araçtaki işçiler Yasin Akbaş, Hasan Çetin, Arif Delikanlı, İbrahim Kuşçi, Hamza Kuşçi, Yakup Tatar, Muhammet Gül, Hüseyin Çetin, Sinan Karadoğan, Mehmet Kuşçi, İsmail Kayhan, Mehmet Durdu ve İbrahim Kuşçi yaralandı. Toplam 14 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Yatağan yönüne 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yoldaki araç kuyruğu sona erdi. Yol, yaklaşık 45 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Araç konvcoyunda görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ / YATAĞAN (Muğla), ()

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Derik'te 50 dönümlük ekili buğday, küle döndü

MARDİN'in Derik ilçesinde 2 mahallede çıkan yangınlarda toplam 50 dönümlük alanda ekili buğday kül oldu.

Derik ilçesine bağlı Atlı ve Denktaş mahallelerinde buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alarak, söndürdü. 2 mahellede toplam 50 dönümlük alanda ekili buğdayların yandığı bildirildi. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- Yangına müdahale

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU 156 MB

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Masalardaki tabakları kırıp, ÇED toplantısını yaptırmadılar



DENİZLİ Serinhisar'da, taş ocağı şantiyesi alanının genişletilmesi için şirket yetkililerince düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, ilçe sakinlerince protesto edildi. Ellerinde dövizlerle salona giren Serinhisarlılar, tabakları masalara vurup, kırarak, toplantının yapılmasını engelledi. Toplantı, gerginlik nedeniyle yapılamadı.

Serinhisar'da, bünyesinde taş ocağı şantiyesi olan şirketin yetkililerince kalker ocağı alanının artırılması için alınan ÇED olumlu raporunun halka sunulması için toplantı düzenlendi. Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya şirket yetkilileri, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcisi ile Serinhisarlılar ve çok sayıda çevreci katıldı. Taş ocağı şantiyesinin genişletilmesine tepki gösteren ilçe sakinleri, toplantıya 'Siz betonu, biz yaşamı savunacağız', 'Başka Serinhisar yok', 'Taş ocakları ekolojik dengeyi bozuyor, istemiyoruz', 'Dinamit değil, horoz sesiyle uyanmak istiyoruz' yazılı dövizlerle katıldı. Toplantı başlamadan salona gelen yaklaşık 200 kişi, elleriyle masalara vurarak, protestoya başladı. İlçe sakinlerinden Cemile Koyun, taş ocakları nedeniyle rahat nefes alamadıklarını belirterek, "Tozlar nedeniyle hasta oluyoruz. Artık horoz sesiyle uyanmak istiyoruz" diye konuştu.

Ayşe Fatma Gülgüç de akciğer rahatsızlığı bulunduğuna dikkat çekerek, "Taş ocaklarının neden olduğu tozdan nefes alamaz hale geldik. Bu tesis buradan kalkacak. İnsanlar hep hasta oluyor. Bahçemde yetişen kirazların toz nedeniyle kalitesi düştü, elimde kaldı" dedi.

Protesto sırasında, olay yerinin güvenliğini sağlamak için salona gelen emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerini şirket yetkilisi sanan protestocular, tepkilerini artırdı. Diğer polisler ile bazı katılımcıların protestoculara, tartıştıkları kişinin polis müdürü olduğunu söylemesi üzerine gerginlik yatıştırıldı. Protesto sırasında ilçe sakinleri, tabakları da masalara vurarak, kırdı. İlçe sakinlerinin eylemi, yaklaşık 2 saat sürerken, şirket yetkililerinin gerginlik yüzünden ayrılmasıyla toplantı yapılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salona dövizlerle gelenlerden

-Salondaki tabaklarla yapılan protestodan görüntü

-Cemile Koyan ile Ayşe Fatma Gülgüç ile röp.

-Çıkan arbededen görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk Afyonkarahisar'da (2)

HAYIRSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında bir restoranda milli eğitime destek sağlayan hayırseverlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiği hayırseverlere belge takdim etti. Belge takdim törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve hayırseverler katıldı. Bakan Selçuk ayağındaki rahatsızlıktan dolayı programın yapılacağı yere, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in hediye ettiği bastonla geldi. Bastondan güç alarak yürüyen Bakan Selçuk, hayırseverlerle yakından ilgilendi.

'EĞİTİM DEDİĞİMİZ ŞEY BÜTÜNSEL KOMPLE BİR KURUM'

Programda konuşan Bakan Selçuk, "Geçen haftalarda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile beraber Dolmabahçe Sarayı'nda 140 kadar iş insanımızla bir araya geldik. Tasarım-Beceri Atölyeleri dediğimiz, eğitim sistemimizin bir şekilde sıçrama tahtası olacak bir atölye yaklaşımını, iş yaklaşımını, üretme yaklaşımını içine derz ettiğimiz bir projemiz var. Bizim çocuklarımız sadece A, B, C, D yazarak kağıt üzerinde bir eğitim görme deneyimi yaşıyor. Eğitim dediğimiz şey bütünsel komple bir kurum. Bir çocuk şahsiyet terbiyesi almazsa, duygu terbiyesi almazsa, aletlerle uğraşarak fiziksel bir terfi almazsa, sanatla uğraşarak, sporla uğraşarak bir kişilik geliştirme terbiyesi almazsa tek yanlı yetişmiş olur. İşte bu atölyeler marifetiyle çocuklarımızın bütünsel olarak yetişmesine hizmet etmek istiyoruz" dedi.

'ÇİN'DEKİ LİSELERDEKİ DERSLERİN BİRÇOĞU ÜNİVERSİTELERİMİZDE YOK'

Dünyada çok farklı bir eğitim sisteminin cereyan ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Bizim daha geleneksel olan eğitim sistemini de dönüştürmemiz ve dünyayla yarışacak hale getirmememiz lazım. Basit bir örnek vereyim. Bugün Çin'deki liselerdeki derslerin birçoğu bizim üniversitelerimizde yok. Mesela Çin'deki üstün zekalı dahi sayısı Türkiye'nin nüfusu kadar neredeyse. Yani kimlerle yarışıyoruz, nasıl bir rekabet var onu anlatmak için bu misali veriyorum" diye konuştu.

'KİMİNLE YARIŞIYORUZ, NASIL YARIŞIYORUZ'

Türkiye'de öğrenciye harcadıkları paranın 1000 dolar civarında olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz elimizden geldiği kadar genel bütçeden eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkının daha yüksek olması lazım. Şöyle düşünün OECD ülkeleri dediğimiz ülkelerin öğrenci başına harcadığı para 6 bin 900 dolar civarında ortalama. Bazı ülkeler öğrenci başına 15 bin dolar, 20 bin dolar harcıyor. Mesela İsviçre 21 bin dolar harcıyor, Finlandiya 12 bin dolar harcıyor, İngiltere 14 bin dolar harcıyor. Bu farkı düşünürseniz ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Yani kiminle yarışıyoruz, nasıl yarışıyoruz. Efendim dünyadaki eğitim sistemleri şöyle iyi, böyle iyi, tamam. Onların da zafiyetleri var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ama sizlerin desteğinin maddi olmanın ötesinde manevi bir tabiatı var. Özellikle tasarım- beceri atölyelerinin ki her okulda 5 tane olmasını istiyoruz. Yaklaşık 100-150 bin TL arasında bir okulun tasarım-beceri atölyesi maliyeti var. Bunlar olduğunda o okulun bütün doğasının değiştiğini ve çocukların eğitiminin uluslararası standartlara yaklaştığını göreceğiz. O bakımdan bu kadar üsteleyip vurgu yapıyoruz."

'EĞİTİM ZAYIFSA EKONOMİ ZAYIFTIR'

Eğitim zayıfsa ekonominin de zayıf olabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'da bugünkü birikimi, sosyal birikimi düşünürseniz Afyonkarahisar tıpkı bugün uçağın tam kalkışa hazır olduğu noktada ne diyor pilotlar, take-off. Yani tam sıçrama aşaması diyorlar. Afyonkarahisar tam böyle sıçrama aşamasındadır. Ya yeni bir vizyonla yeni bir paradigmayla farklı bir üretim farklı bir ticaret, farklı bir eğitim modeline doğru geçeriz. Ya da bu mevcut geleneksel uğraşımızla devam edip 3'ü 4 yaparız, 4'ü 5 yaparız. Fakat artık dünyadaki artışlar aritmetik artışlar değil. Geometrik artış bile değil. Üçsel dediğimiz artış. Yani katlana katlana giden bir artış. Dünya ile yarışabilmek için de eğitimsiz olmaz. Eğitim zayıfsa ekonomi zayıftır. Ekonomi zayıfsa demokrasi de zayıftır. Bu anlamda bizim yapmamız gereken şey eğitimi demokrasimizle ekonomimizle bütünleştirip hep birlikte bir yere doğru gitmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzde birtakım zorluklar olabilir, problemlerimiz olabilir ama biz şikayet makamı değiliz. Biz çözüm üretme makamıyız."

Konuşmaların ardından hayırseverlere belgeleri takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Selçuk'un baston kullanarak salona gelirken

- Bakan Selçuk konukları ile ilgilenirken detay

- Hayırseverlerden detay

- Bakan Selçuk'un konuşması

- Hayırseverlere belge takdimi

- Toplu fotoğraf çekimi yapılırken detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Türkiye'nin ilk üzüm hasadı Tarsus'ta yapıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan üzüm üretici Ali Yıldırım, Türkiye'deki ilk üzüm hasadını gerçekleştirdi.

İlçede 110 bin dönümlük alan üzerinde bağcılık yapılırken, ilk hasat üreticiyi sevindirdi. Yılın ilk üzüm hasadını Trakya İlkeren cinsi üzüm ile yapan Ali Yıldırım, yüksek rekolte beklediklerini dile getirerek, ürünlerin iyi şekilde değerlendirilmesini istedi. Sucular Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım ise "İnşallah fiyatlar iyi olur ve çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alır" dedi.

Türkiye'deki üzüm ihtiyacının yüzde 5'ini karşılaşan Tarsus'ta, Trakya İlkeren'in yanı sıra Yalova İncisi, Tarsus Beyazı, Orli, Prima, Victoria ve Retgulob cinsi üzüm yetiştiriciliği yapılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Daldaki üzümün detay görüntüsü

- Üzüm bağının genel görüntüsü

- Üzümlerin hasat edilmesi

- Hasat edilen üzünlerin görüntüsü

- Röportajlar

SÜRE: 01'46" BOYUT: 192 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), ()

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Dünyaca ünlü şefler, Şanlıurfa'da

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen, dünyaca ünlü şeflerin de aralarında bulunduğu 30 kişilik heyet, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Dünyaca ünlü şefler ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Gastroway' etkinliği kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. Şefler ve gastronomi yazarlarından oluşan ekip, Şanlıurfa'nın mutfağını, kültürünü ve yöresel ürünlerini keşfederken, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki tarihi Harran ilçesini de ziyaret etti. Burada kümbet evleri ile dünyanın ilk İslam Üniversitesinin kalıntılarını gezerek, yetkililerden bilgi alan heyet yöresel kıyafetler giyip bol bol fotoğraf çekti. İlçedeki kadınların odun ateşi üzerinde hazırlanan sade yağlı şıllık tatlısı ve krep ekmeğinin lezzetini tadan şefler, daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, Gaziantep'in ardından Şanlıurfa'ya geldiklerini ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki diğer kentlerin de yöresel lezzetlerini tadarak, uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedeflediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Harran’ı gezen heyet

- Dünyanın ilk üniversitesini ziyaret eden heyet

- Harran kümbet evlerini gezen heyet

- Yöre kadınlarının odun ateşinde hazırladığı sade yağ

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 902MB

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