DHA YURT BÜLTENİ-16

BOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

BOLU'da, etkili olan sağanak yağmur yağışı bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.

Bolu'da sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan bazı binaların giriş katları ve bodrum katlarını su bastı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının olduğu yerlere giderek suyu tahliye etti. Binada oturanlar da kendi imkanlarıyla suyu dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Su baskını olan binadan görüntü

-Suyun tahliye çalışmaları

-Binada oturanların suyu boşaltması

-Röportaj

-Detaylar

Süre: 02.00-Boyut: 224.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral'ın (68) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Gazipaşa'da 14 Haziran Cuma günü saat 10.00 sıralarında D-400 karayolu Meteoroloji Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, Dilek Kurt'un (20) kullandığı 06 GC 3575 plakalı otomobil, Kışlabucağı Caddesi'nden çıkan Durmuş Demiral idaresindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Durmuş Demiral, yaklaşık 150 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Demiral'ın kaskı ise çarpmanın etkisiyle başından fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demiral, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazadan yara almadan kurtulan Dilek Kurt ise motosikleti görmediğini söyleyerek, gözyaşı döktü. Uzun süre kazanın şokuyla yol kenarında oturup ağlayan Kurt, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü. Dilek Kurt işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda seyir halindeki otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücünün sürüklendiği anların anbean kaydedildiği görüntülerde, otomobili durduran sürücünün olay yerine doğru koşması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anı görüntüleri

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

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ESKİŞEHİR'DE 15 DAKİKALIK YAĞIŞ KENTİ FELÇ ETTİ

ESKİŞEHİR ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de kavşaklar kısa sürede sularla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Eskişehir'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri karayollarına ait bazı alt geçitleri dolan sular nedeniyle trafiğe kapattı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise ayakkabılarını çıkarıp ellerinde karşıya geçmek zorunda kaldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Caddesi'nde yol kenarındaki bir ağaç, park halindeki 26 RP 847 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yolu kısmen trafiğe kapatan ağaç, belediye ekiplerince dalları kesilerek yoldan kaldırıldı.

YAĞIŞ KÜTAHYA'DA DA ETKİLİ OLDU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası Yeni Mahalle Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar başlattı.

Görüntü Dökümü:

(ESKİŞEHİR)

-Dolu yağışı

-Kafeye ve durağa sığınanlar

-Su dolan caddeler ve araçlar

-Yağmurdan kaçanlar

-Üniversite kavşağı

-Sudan geçen öğrenciler

-Genel görüntüler

(TAVŞANLI)

Polis ekiplerinin araçları uyarması,

Sel sularının akması,

Evlerin bodrumlarında biriken sular,

Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları,

Tomrukların su içinde çekilen görüntüleri

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Tuna İŞLEYEN/ESKİŞEHİR,TAVŞANL(Kütahya),()-

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Kahraman bekçi o anları anlattı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, halk otobüsü sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak, yolcuların hayatını kurtaran karakol bekçisi İbrahim Ekinci'ye, Kaymakam Hasan Hüseyin Can tarafından başarı belgesi verildi. Kahraman bekçi o anları anlattı.

İzmit ve Hereke arasında sefer yapan Şahabettin Eneç, yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yoldayken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada şoförün yanındaki koltukta oturan ve işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci, hemen direksiyonu tutup, aracı durdurdu. Ekinci, olası faciayı önlerken, yolculardan 112 Acil Servis'i aramalarını istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Şehabettin Eneç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, şoförün kalp krizi geçirdiği sırada aracı durdurarak, olası kazayı önleyen Hereke Polis Merkezi'nde görevli bekçi İbrahim Ekinci'ye başarı belgesi verdi.

Halk otobüsü sürücüsünün kalp krizi geçirmesi üzerine aracı durdurarak yolcuların hayatını kurtaran bekçi İbrahim Ekinci, o anları anlattı. Araç sürücüsünün rahatsızlandığını fark ettiğini söyleyen İbrahim Ekinci, "Otobüs Şirinyalı mevkiine geldiğinde araç şoförünün rahatsız olduğunu fark ettim. Kendisine, 'Ağabey çok rahatsızsın. İstersen başka bir şoförle devam edelim' dediğim halde kendisi uyarılarımı dinlemedi. Şirinyalı mevkiini geçerken kendisi otobüsün direksiyonuna yığılıp kaldı. O esnada ben hemen yanındaki koltukta seyahat ediyordum. Şoförün yığıldığını gördüğümde ilk hareketim sol elimle şoförü direksiyonun üzerinden kaldırmak ve sol ayağımla otobüsün frenine basmak oldu. Daha sonra iki elimle direksiyonu kavrayarak otobüsün kontrolden çıkmasını önlemeye çalıştım. Otobüs önce bariyerlere yöneldi ama direksiyonu tutarak tekrar yola çevirmeyi başardım ve frene basarak aracı kontrol altına almayı başardım.ö dedi.

İbrahim Ekinci sürücünün hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, “Daha sonra araçtaki arkadaşlara 112'yi aramalarını söyledim. Hatta içlerinde sağlık personeli olup olmadığını sordum. Onun akabinde aracı güvenli bir şekilde durdurduktan sonra diğer yolcu arkadaşlarla birlikte şoför arkadaşımızı bulunduğu yerden çıkardık. Aracın yan tarafında, yan yatar pozisyona getirdik ve sağlık ekibi arkadaşlarımız gelene kadar bekledik. Bu sırada 112'de çalışan bir arkadaşımız oradan geçiyormuş. Tesadüfen o geldi. Ona nabzın olup olmadığını sordum. O arkadaş bana nabzın olduğunu söyledi. Biz bunları konuşurken 112 geldi. Şoför arkadaşı 112'ye teslim ettik. Yaklaşık 2 saat sonra şoför arkadaşın sağlık durumunu öğrenmek için kooperatifi aradığımızda kendisini kaybettiğimizi söylediler.ö diye konuştu.

Ekinci araçta bulunan yolcuların hayatını kurtardığı için memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Öncelikle kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Benim yapmış olduğum her şeyden önce bizim insanlık görevimiz. Bunun yanında mesleki görevimizi de yerine getirdik. Aracın içerisindekilerin canlarını kurtardığımız için de çok mutluyum ama şoför ağabeyimizi kaybettiğimiz için de çok üzgünüm. Keşke o da hayatta kalsaydı da bu olay tam anlamıyla güzel bir kurtarma şekli olsaydı. Şu kadar söyleyebilirim, insanların canını kurtarma duygusu gerçekten çok güzel. Bunun karşılığında da hem çevremdeki insanların hem emniyetteki meslektaşlarımın, arkadaşlarımın beni aramaları, tebrik etmeleri, bunun herkesin yapamayacağı bir davranış olduğunu söylemeleri çok mutluluk verici. Müdürlerimin ve arkadaşlarımın da bunun yanında bana değer vermeleri, beni bu şekilde onurlandırmaları beni çok mutlu etti. Çok güzel bir duyguydu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Yaşattıktan sonra da böyle bir cesaret ve soğukkanlılık nasip etsin"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bekçi Ekinci'nin emniyet önünde arkadaşları ile sohbet ederken görüntüsü

- Bekçi Ekinci ile röp.

- Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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İYİ Parti'den YSK'ya 'Mustafakemalpaşa' tepkisi



BURSA'da İYİ Parti Başkanı Yahya Bahadır, Mustafakemalpaşa ilçesinde 31 Mart tarihinde bazı sandık kurullarının yasaya aykırı olarak belediyede çalışan daire amirleri tarafından oluşturulduğuna yönelik ikinci itirazlarının da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Bahadır, "İstanbul seçimlerinin iptali gerekçeleri ile bire bir aynı olmasına rağmen, YSK'nın çifte standart uygulayarak partilere göre karar verdiğini kamuoyuna duyuyoruz" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır ve bir grup partili, Bursa Adliye Sarayı önünde itirazlarının reddedilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. YSK'yı eleştiren İYİ Parti İl Başkanı Bahadır, "Mustafakemalpaşa ilçemizde bazı sandık kurullarının yasaya aykırı olarak belediyede çalışan daire amirleri tarafından oluşturulmuş olması nedeni ile 10 Nisan 2019 tarihinde yapmış olduğumuz 'Olağanüstü itiraz' başvurumuz 'askı süresi içinde sandık kurullarına itiraz edilmediği' gerekçesi ile doğru dürüst inceleme bile yapılmadan iki gün içinde jet hızı ile YSK tarafından reddedildi" dedi.

Ardından İstanbul ilinde seçimi kaybeden AK Parti'nin aynı gerekçelerle yapmış olduğu olağanüstü itirazın tam aksine kararla kabul edildiğini ifade eden Bahadır, şunları söyledi: "İstanbul ve Mustafakemalpaşa için ayrı gerekçelerle sandık kurullarının oluşumu ile ilgili YSK tarafından verilen iki ayrı kararın birbiri ile çeliştiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu söylemiştik. İtirazların partilere göre mi karar verildiğini sormuş ve İstanbul kararını emsal göstererek yeni delillerle tekrar başvuracağımızı ifade etmiştik. 14 Mayıs 2019 tarihinde 'Tam kanunsuzluk' nedeniyle verdiğimiz ikinci dilekçemizle 11 sandık kurulunun devlet memuru olmayan belediye çalışan taşeron işçilerden oluşması nedeniyle İstanbul seçimleri için aynı gerekçelerle verilen kararı da emsal göstererek Mustafakemalpaşa ilçemizde de seçimin iptal edilerek yenilenmesi gerektiğini tekraren talep etmiştik. İkinci talebimizin de İstanbul seçimlerinin iptali gerekçeleri ile bire bir aynı olmasına rağmen İstanbul seçimlerinin tekrarına kilitlenen Türkiye gündemi içinde YSK'nın hala nasıl hukuksuz bir şekilde çifte standart uygulayarak partilere göre karar verdiğini kamuoyuna duyuyoruz. Hukuki yolların artık tükenmiş olduğu bu noktada tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde, aziz milletimizin verdiği oylarına sahip çıkarak ilahi adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun daha yüksek oyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini inancımız tam olduğunu kamuoyuna ilan ediyoruz."

Yapılan açıklamayı alkışlayan partililer, daha sonra Bursa Adliye Sarayı önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır açıklaması

Süre:3.30 Boyut:135 MB

Haber-Kamera:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Zerzevan Kalesi'ndeki kazılara 20 yıllık sponsorluk

DİYARBAKIRLI iş insanı Nihat Özpınar, Doğu Roma döneminden kalan, Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına, 20 yıl süreyle sponsor oldu.

Diyarbakırlı olan Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi'nce Zerzevan Kalesi'nde sürdürülen kazı çalışmalarına 20 yıllık sponsor oldu. Hazırlanan protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar arasında Zerzevan Kalesi'ndeki törenle imzalandı. İmza törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar, Çınar Kaymakamı Selami Kaya ile Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye'nin olağanüstü kültürel mirasa ve hazineye sahip olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak içinde bulunduğumuz bu kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan Zerzevan Kalesi'ndeki kazıların daha etkin bir şekilde yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede bakanlık olarak Zerzeven Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına 20 kazı arasına dahil ettik. Sevindirici gelişme daha oldu, Safir Tuz gibi yerli ve milli kuruluşumuz, bu kazılara 20 yıl süreyle sponsor oldu. Safir Tuz'un örnek çalışmasıyla beraber diğer arkeolojik alanlarda da ve diğer kültürel değerlerimizin de korunması ve hayata kazandırılmasıyla konusunda diğer kurumun ve kuruluşlarımıza da örnek olması gerekiyor" dedi.

Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar ise Diyarbakır'ın tarihi boyunca medeniyetlerin en önemli şehirlerinden olduğuna dikkat çekerek, sponsor oldukları Zerzevan Kalesi için vakıf kuracaklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Zerzevan kalesinden detaylar

- İmza töreninden detaylar

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,1 GB

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