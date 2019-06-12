DHA YURT BÜLTENİ - 16

İnegöl'de yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.

İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, dükkanlara ve evlerinin saçaklarının altına sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi. İlçedeki bazı tünel ve alt geçitler de suyla doldu.

Görüntü Dökümü

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-Yağmurdan görüntüler

-Evlerin saçaklarına sığınan vatandaşlar

-Sel sularıyla dolan hemzemin geçitten görüntüler

-Göle dönen caddeler

-Detaylar

Süre: 03.00 Boyut: 338 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Su terfi merkezine giren 'gelincik', kesintiye neden oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki mahallede meydana gelen su kesintisine, su terfi merkezindeki elektrik panosuna girip, akıma kapılarak, telef olan gelinciğin yol açtığı ortaya çıktı.

Keskin'de Maden ve Bozkurt mahallelerinde meydana gelen su kesintisi sonrası belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, su boruları ile su terfi merkezinde inceleme yaptı. İncelemede, su terfi merkezindeki elektrik panosu içinde telef olmuş 'gelincik' bulundu. Panoya giren gelinciğin elektrik kablolarını kemirip zarar verdiği, bu sırada akıma kapılıp telef olduğu belirlendi. Gelincik ölüsü, panodan çıkarıldıktan sonra arıza tamir edildi ve iki mahalleye yeniden su verilmesi sağlandı.

'ELEKTRİK TELLERİNİ KEMİRMİŞ'

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, kesintinin nedenini merak ettiklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımız bir türlü kesintiyi bulamadılar. Borular tarandı, su hatlarına bakıldı. En son ana terfi yerine bakıldığında gerçek ortaya çıktı. Bölgemizde gelincik diye bilinen hayvan, deponun havalandırma boşluğundan içeri girmiş. Motorun sesinden korkan hayvan, elektrik tellerini kemirmiş. Arkadaşlar önlemini aldılar ve ilçemize suyu tekrar verdik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su terfi merkezinden görüntü

-Elektrik panosundan görüntü

-Telef olan gelincik

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

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Rus savaş gemisi 'Veliky Ustyug' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 651 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın ait 651 bordo numaralı 'Veliky Ustyug' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.

Rus savaş gemisine Çanakkale Boğazı’nı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Savaş gemisinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

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Polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce, eğitim-öğretim yılının güvenle tamamlanması ve öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durması adına okul çevrelerinde denetim uygulaması yapıldı.

Adana Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Terörle Mücadele ekipleri katıldı. Okul çevresinde bulunan bakkallar, kafeler, internet kafeler ve her türlü gıda ve tütün ürünleri satan iş yerlerini denetleyen ekipler, ayrıca o bölgede seyir halinde bulunan araçlarda da denetleme yaptı. Daha sonra okul servislerini Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında inceleyen güvenlik güçleri öğrencileri zararlı faaliyetlere karşı uyardı.

Görüntü Dökümü

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-İşyerlerinde arama yapılması

-Otomobilin durdurulması

-Sürücünün üzerinin aranması

-Otomobilin aranması

-Uygulamadan genel görüntüler

SÜRE: 02'15" BOYUT:249 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Bitlis'te uçurtma şenliği

Bitlis'te 'Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan öğrenciler, uçurtma uçurup, keyifli bir gün geçirdi.

Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı arkasında düzenlenen etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şenliğe katılan öğrencilere hediye olarak şapka ve tişört dağıtıldı. Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Aras, her yıl 5 Haziran’da kutlanan Çevre Günü’nün bu yıl Ramazan Bayramı nedeniyle gecikmeli olarak kutlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Okullarımızda 2’nci dönemin başından bu yana çevre bilincinin oluşturulması ve aktifleştirilmesi için etkinliklerimizi sürdürdük. Bugün de etkinliklerin bir devamı olarak 4 farklı okuldan öğrencilerimizi alarak şenlik alanına getirdik. Buradaki amacımız, çocuklarımıza henüz küçük yaşlarda çevre bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması ve aileden başlayarak, okul-aile ve veli üçgeninde çevreye duyarlı, çevreyi bir emanet olarak bilen çevreyle bütünleşen bireylerin yetişmesini temin etmek. Öğrencilerimizi araçlarla buraya taşıdık. Uçurtmalarının ve yiyeceklerini verdik. Etkinliğin sonunda da tekrardan okullarına bırakacağız. İyi bir katılım oldu."

Etkinliğe katılan ve eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler de kendilerine imkân sağlayan yetkililere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uçurtmaların öğrencilere dağıtılması

-Öğrencilerin uçurtmaları yapmaları

-Öğretmen ve velilerin öğrencilerle birlikte uçurtma uçurmaları

-Detay görüntüler

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras ile röportaj

- Özel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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Balıkesir'de 36 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 36 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden göçmen kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, bölgeye düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan ve Suriye uyruklu 36 kaçak göçmen ile organizatör M.N.'yi yakaladı.

21'i çocuk, 8'i kadın kaçak göçmenler ile M.N.'nin Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), ()-