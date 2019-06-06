DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BURSA'DA BAYRAMDA 'TAHTA ARABA YARIŞLARI' GELENEĞİ



BURSA'nın Büyükorhan ilçesi kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, her yıl Ramazan Bayramı'nda düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Büyükorhan'da tarihi mirasa sahip çıkmak için yapılan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tahta Araba Yarışları' büyük ilgi gördü. Ahşap malzemeler kullanılarak yapılan arabaların sürücüleri, birbirlerini geçmek için kıyasıya mücadele etti. 20 kişinin katıldığı yarışı, Recep Softa kazandı. Dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödül ve plaket takdim edildi.

Kırsal Düğüncüler Mahallesi Muhtarı Abdullah Kaya, kaybolan değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kaya, modern ismiyle tornetler kullanılarak gerçekleştirilen yarışlarda geçmişteki anıları canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların gelişen teknoloji ile birlikte uzaklaştığı değerlere tekrar dönmesini sağlayan yarışlar aynı zamanda insanların bir araya toplanmasına ve neşeli bir bayram geçirmesine katkı sağlıyor" dedi.

BURSA/

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2)MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, minibüs yola çıkan otomobile çarparak devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Sefa Küçük idaresindeki 81 DR 435 plakalı minibüs, yola çıkan Mecit Dinç idaresindeki 81 FA 784 plakalı otomobile çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle refüje çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mecit Dinç ile minibüs sürücüsü Sefer Küçük yaralandı. Çevredekiler yaralananların yardımına koşarken, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan sürücülere müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan Dinç ve Küçük tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza alanından görüntü

Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

Kaza yapan araçların görüntüsü ve detaylar

(Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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3)BURSA'DA HAYVANAT BAHÇESİNDE ZİYARETÇİ KUYRUĞU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesi, bayramın 3. gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesine girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklara neden oldu.

Bayramın 3. günü olması ve havaların da sıcak olmasının etkisiyle vatandaşlar, aileleri ile birlikte Hayvanat bahçesine akın etti. 110 türden yaklaşık bin 100 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde vatandaşlar hem tatilin tadını çıkardı hem de aileleriyle gezdi. Hayvanat bahçesine girmek isteyen vatandaşlar gişelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken içeride adım atacak yer kalmadı.Mevsimine göre hayvanlara, doğal ortamlarını hatırlatacak olanaklar sunulan hayvanat bahçesinde, penguenler sardalyayla, kaplanlar 5 metrelik direklerin tepesindeki etlerle besleniyor. Doğal koşullarda gerçekleştirilen beslenme saatlerinde sardalya verilen penguenler ve eti almak için yaklaşık 5 metrelik direklere tırmanan kaplanlar ziyaretçilerin ilgisini çok fazla çekiyor.

Bayramda ailesi ile birlikte Hayvanat Bahçesine gezmeye geldiklerini belirten Melihe Güleç," Mudanya'dan geliyoruz. Biz hemen hemen her fırsatta buraya geliyoruz. Ne kadar yoğun olsa da burası çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bayramda ve hafta sonları yoğun oluyor. Ama tabi ki bayram daha yoğun geçiyor. Aşırı yoğunluk var bu gün arabayı park ettiğimiz yere kadar sıra bekledik. Burada her şey yapabiliyoruz, yemek yiyoruz, parkta oturuyoruz, bütün hayvanları görüyoruz tanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hayvanlardan görüntüler

- Gişelerde kalabalıktan görüntüler

- Hayvanları izleyen vatandaşlardan görüntüler

- Vatandaşlar ile röportaj

Süre: 03.45 Boyut: 419 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()