DHA YURT BÜLTENİ - 16

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)

TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşerileriyle bayramlaşma törenine katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri eksiksiz bulunurken, çok sayıda vatandaş da katıldı. Bayramlaşma töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Değerli hemşerilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle erişelim. Sabah bayram namazını Diyarbakır'da kıldım, bayramdan sonrada yaklaşık saat 11.00'e kadar Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın Diyarbakırlı kardeşlerimizin selamları var buraya Tekirdağ'a. Tabi biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken bizim sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. O bakımdan duamız Cenab-ı Haktan sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Tabii ki bu operasyonlar sırasında geçtiğimiz son bir kaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var Cenab-ı Haktan onlara rahmet diliyoruz, Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz."

Şentop, bayramlaşmanın ardından kentteki evine geçti.

Alaaddin’in sihirli lambasıyla 25 çocuğu sevindirdi

Karabük’te, üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar(22), Alaaddin’in sihirli lambasıyla gittiği 25 evdeki çocuğun dileklerini gerçekleştirdi. Dileklerinin gerçekleştiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi Anıl Can Yazar, Kayabaşı Mahallesi’nde dar gelirli ailelerin evlerine ziyarette bulundu. Yazar, ailelerinden izin aldığı 25 çocuğa dileklerini sordu. Yazar, bazı esnaf ve sponsorlar ile harçlıklarından biriktirdiği paralarla çocuklara giysi, ayakkabı ve oyuncak aldı. Yazar, kostümünü giyinip elinde sihirli lambasıyla gittiği evlerdeki çocuklara lambaya üfleyip dilekte bulunmasını istedi. Yazar, daha önceden öğrendiği çocukların dilekleri olan giysi, ayakkabı ve oyuncaklarını verdi. Çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Anıl Can Yazar, "Ben Alaaddin olmaya karar verdim. Yani yeni nesil Alaaddin olmaya karar verdim. Kayabaşı Mahallesi'ne gittim ve çocuklara dedim ki, ‘Alaaddin’den bir dileğiniz olsa ne dilersiniz? Ve onların dileklerini aldım. Bayram öncesi çocukları mutlu edebilmek için o dilekleri gerçekleştirmek adına bir proje düzenledik. Ve çocukları sevindirmeye çalıştırdık. Umarım başarılı olmuşuzdur." dedi.

Çeşme halk plajı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için başlatılan proje kapsamında, Çeşme Pırlanta Koyu'nda 'Halk Plajı' açıldı. Şezlong, şemsiye, duş kabini, dinlenme tesisi gibi olanakların bulunduğu plaj, ziyaretçilere hesaplı tatil yapma olanağı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu Mevkisi'nde açılan halk plajının ardından, Çeşme’de bulunan Pırlanta Plajı'nı halk plajı standartlarında da hizmete açtı. Şezlong, şemsiye, duş kabini, dinlenme tesisi ile vatandaşa hizmet sunacak olan plajda, aynı zamanda uygun fiyatlı yeme- içme imkanı sunan bir işletme de bulunuyor. 500 kişilik açılış kapasitesiyle hizmet veren plajın, gelecek dönemde bin 500 kişilik kapasiteyle hizmet vermesi hedefleniyor. Plajın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve yerel yöneticiler katıldı. Plajı ziyaret ettikten sonra vatandaşların bayramını kutlayarak söze başlayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizm sezonu yoğun bir şekilde başladı. Tüm kıyılarımızda bir hareketlilik var. Ramazan Bayramı tatilinin de uzun olması sebebiyle Alanya’dan Çeşme’ye kadar tüm kıyılarımızda bir hareketlilik yaşanıyor. Turizm sezonumuzun da ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bodrum ve Çeşme bizler için son derece önemli. Her iki bölgeden de turizm anlamında çok büyük beklentilerimiz var. Bu alanların turizme çok daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'HALK PLAJLARININ SAYILARINI ARTTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Alpaslan, geçen yıl plajlardaki yüksek fiyatlardan kaynaklı çok sayıda şikayet alındığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl özellikle bayram günlerinde milletimizin yüksek fiyatlı plajlarda tatil yapmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar olmuştu. Biz Bakanlık olarak halk plajları açarak vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sözü verdik. Bu vesileyle sabah Bodrum’daki halk plajımızı hizmete açtık. Önümüzdeki yıllar deneme amaçlı kurduğumuz halk plajlarının sayılarını da arttırmayı planlıyoruz. Biz turizmde büyük hedefler ortaya koyduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra turizm stratejik sektör ilan edildi. Biz, 2023’de turizm gelirlerimizi 70 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle de halkımızın nitelikli uygun fiyatlı hizmet almasını amaçlıyoruz."

Otomobilin çarptığı direk üzerine devrildi: 3 yaralı

Kahramanmraş'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Direğin altında kalarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yamaçtepe mahallesi 1'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tahir Akbaba (46) yönetimindeki 34 SA 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil devrilirken, direk ise aracın üzerine düştü.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Tahir Akbaba ile yanındaki oğlu Çağrı Esat Akbaba (14) ve yeğeni Ali Yavuzhan (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AKEDAŞ ekipleri sevk edildi. AKEDAŞ ekipleri hemen hattaki elektrik akımını keserken, yaralılar da ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kapadokya'da bayram yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Peribacaları ve yer altı şehirleriyle ünlü Nevşehir'in Kapadokya bölgesi, 9 günlük bayram tatilinde kültür turizmine önem veren yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bölgedeki konaklama tesisleri, bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, günübirlik ziyaretçiler de Kapadokya'ya yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, balon, ATV ve at binerek bölgenin tarihi yerlerini gezdi. Turizm merkezine ilk kez gelen tatilciler, Kapadokya'ya hayran kaldıklarını söyledi.

Samsun'da yılan paniği

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde görülen yılanlar, mahallelileri korkutuyor.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yabani otların arasından yılanlar çıkıyor. Mahallede cadde ve sokaklarda görülen yılanlar, paniğe neden oldu. Sokağa çıkmaya kokrtuklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.

Yılanların, sokaklarına, bahçelerine ve hatta evlerine kadar geldiğini söyleyen Selami Demirkaya, "Çocuk çöp atmaya giderken 'Yılan var' diye bağırdı. Yukardan aşağıya inene kadar yılan su vanasının olduğu yerden içeri girdi. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım ,korku içinde yaşıyoruz" dedi.

Gerekli yerlere başvuru yaptığı halde bir sonuç alamaklarını söyleyen Murat Görgülü ise "Biz ağaçlara veya doğaya zarar gelmesini istemiyoruz. Tek istediğimiz şey yılanların zarar görmeden emin bir yere alınması. Geçenlerde yola çıkan bir yılan, arabanın üzerinden geçmesi sonucu öldürüldü. Hayvanda çok acı çekti. Biz bu duruma da üzülüyoruz. Kimse zarar görmeden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (2)

Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde eşi Dilek Ülüs'ü pompalı tüfekle karnında vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Süleyman Ülüs, yargılama sonunda tutuklandı.

ANTALYA,()