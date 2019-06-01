DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bayram iznine gelecekti, şehit oldu

Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehidin Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için 2 gün önce bilet aldığı, yarın memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Iğdır'da bugün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balcıkhisar beldesinde oturan ailesine ulaştı. Acı haber şehidin babası Lokman Çubuk ile anne Selma Çubuk'a askeri yetkililer tarafından verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Yasin Çubuk'un şehit olduğu haberi üzerine Çubuk Ailesi'nin yakınları ve bölge halkı eve akın etti.

BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un Şuhut Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken, 2018 yılında uzman onbaşı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtildi. Bekar olan ve 4 kardeşten ikincisi olarak dünyaya gelen Çubuk'un 2 gün önce ailesiyle telefonla görüştüğü, Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için bilet aldığını söylediği öğrenildi. Yasin Çubuk'un, biri erkek 2 kardeşine "Size bayramlık alacağım" dediği aktarıldı. Ailesinin de yarın bayram izni için memleketine gelecek olan Şehit Yasin Çubuk'u otogarda karşılamaya hazırlandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evinden görüntü

- Vatandaşlar görüntü

- Bayrak detay

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,()

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İpsala'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu (Ek görüntüler)

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmeyi tercih eden ailelerin bulunduğu araçlar, Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda yer yer 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı'nda küçük araçlar için 2, TIR'lar içinde 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. Bu nedenle işlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten, tatilciler duruma tepki gösterdi.

İstanbul'dan yola çıktığını belirten bir tatilci, "Sabah saat 10.00'da İpsala Gümrük Kapısı'nın yakınına geldik. Saat 13.00 oldu. 3 saattir çoluk çocuk bu sıcakta bekliyoruz ve sadece 500 metre ilerleyebildik. Daha önümüzde 1,5 kilometrelik yol var. Bu durumda günümüz burada geçecek. Bir çözüm bulsun yetkililer. Perişan olduk" dedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

İpsala Sınır Kapısı'nda saatlerce kuyrukta bekleyen tatilciler, bu duruma tepki göstirdi. Bayram tatilini Yunanistan ve Balkan ülkelerinden geçirmek için İpsala Sınır Kapısı'na gelen Neriman Yanmaz, "Yunanistan'dan geçip Balkan ülkelerine geçmek istiyoruz, 4.5 saaten bu yana burada bekliyoruz. Bize tadilat nedeniyle kuyruğun olduğunu söylüyorlar ama bayramın tarihini biliyorlar bunu erteleye bilirlerdi "dedi.

Hayrettin Duman, ise yaklaşık 5 saatir kuyrukta beklediğini belirterek, "Bize kimse neden burada beklediğimizi söylemiyor. Yunanistan'ın işi yavaşlattığını söyleyen var, tadilat diyen var ama olan bize oluyor." Bayram tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyen Mustafa Kirazlı ise, "Yaklaşık 5 saatir burada sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Çoluk çocuk burada perişan olduk. Bayram tatilni kuyruklarda bekleyerek geçirmek istemiyoruz. Yetkililer buna bir çare bulsun" şeklinde konuştu.

İpsala sınır Kapısı'nda uzayan kuyruklar nedeniyle polis gelen araçları Pazarkule ve Kapıkule Sınır Kapılarına yönlendiriyor. İpsala Sınır Kapısı'nda tatilci kuyruğu 5 kilometreyi geçti. Türk yetkilileri kuyruğun Yunan tarafının yavaş çalışmasından kaynaklandığını söylüyor.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile genel

Detay görüntüler

Sırada bekleyen ile röp.

Kuyruktan detay

Muhabir Ali Can Zeray, anons

Araç içinde bekleyenler

Farklı açılardan kuyruk görüntüleri,

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Yalova’nın tüm giriş çıkışları hem karadan hem havadan denetleniyor

Yalova'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle karayollarında trafik denetimleri havadan drone ile yapılıyor.

Yalova’nın; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin arasındaki üçgende bulunması ve 3 büyük şehri bir birine bağlayan güzergâhta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda Yalova’da yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde ‘drone’ ile havadan denetim yapıldı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı’nın Bursa Yolu’nda ortaklaşa yaptığı çalışmalara Yalova Valisi Muammer Erol da katıldı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Muammer Erol, vatandaşlara bayram trafiğinde dikkat edilmesi kurallarla ilgili de bilgi aktardı. Vali Erol, araç içerisinde bulunan çocuklara ise trafik kurallarını hatırlatan bayram hediyesi dağıttı.

Halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için önceki yıllarda olduğu gibi bu bayram tatili için de bir dizi önlem alındığı belirten Yalova İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, “Bayram nedeniyle artan trafik nedeniyle biz de denetimlerimizi artırdık. Yalova’nın tüm şehir girişi ve çıkışlarında denetimler yapıyoruz. Amacımız kazasız ve belasız bir bayram tatilini geçirmek. Tüm arkadaşlarımız bayram boyunca görevli olacak. Hassasiyetle çalışacağız. Hiçbir vatandaşımıza zarar gelsin istemiyoruz. Görevimizin başındayız. Yalova Emniyeti olarak ‘yol arkadaşı’ bebekleri ve yastıklar hediye ediyoruz. Emniyet kemerlerine takmaları için birer aparat yaptırdık. Jandarma Komutanlığımız ile yaptığımız bir de karne uygulamamız var. Çocuklarımızı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz ki ailelerini de harekete geçirsinlerö dedi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Jandarma Alay Komutanlığı, Yalova ile Bursa’yı ve Yalova ile Kocaeli’ni bir birine bağlayan D-575 Karayolu’nda bayram boyunca denetimler yapacak.Drone ile yapılan denetimlerde ise sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri ile brandasız yük taşıyan kamyonlardaki ürünler denetleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Denetimlerden detaylar

-Drone ile denetim detayı

-Emniyet Müdürünün açıklaması

-Valinin sürücülerle sohbeti

-Araçlara hediye dağıtımı

3.32 dk Boyut:397 mb

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER-Görüntü:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza: 2 kadın yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aynı noktada 1 saat arayla 2 kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadınlar hastanede yaşam savaşı verirken, vatandaşlar ana yol üzerinde çok sık trafik kazası yaşandığını, bölgeye bir an önce alt ya da üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolunun geçtiği ana yol güzergahı üzerinde bugün aynı noktada 1 saat arayla 2 trafik kazası meydana geldi. Saat 13.00 sıralarındaki ilk kazada Hatice Sümer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen orta refüj tellerinin açık olduğu yerden karşıya geçmek istedi. Ancak Sümer'e Bursa yönüne giden Ali K.'nin kullandığı 16 VT 372 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kadına ilk müdahaleyi, olay yeri yakınında bulunan özel hastanenin acil servis ekibi yaptı. Hatice Sümer daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali K. gözaltına alındı.

1 SAAT SONRA İKİNCİ KAZA

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen ikinci kazada ise yolun karşısına geçmek isteyen İslim Şahinkaya'ya (65), Yalova yönünden Bursa istikametine doğru giden Mehmet S.'nin (47) kullandığı 16 BIR 98 plakalı otomobil çarptı.Yaralanan Şahinkaya da ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, 2 kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralı kadınlardan detaylar

-Polisin ilk müdahalesi, ambulansa taşınmaları

-Tepkilier

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),()

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Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi meydana geldi. Kahta yönünde giden İbrahim Atalay yönetimindeki 02 AAN 152 plakalı kamyonun açık unutulan dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyondaki sürücüsünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kısmi olarak trafiğe kapanan yol, kamyonun çekilmesiyle normal akışa döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Üst geçit

-Üst geçite çarpan kamyon

-Polislerin önlem alması

-Üst geçit yaya trafiğine kapatılması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Edirne - Filibe tren seferleri başladı

TCDD ve Bulgaristan demiryolları arasında yapılan mutakabat sonucu 2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe Plovdiv ile Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan, tarih ve kültür kenti Edirne arasında tren seferleri başladı. Filibe'den hareket eden tren öğle saatlerinde 30 yolcusuyla Edirne'ye ulaşırken, seferlerin 2 kentin turizmi ile ticaretine büyük katkı sunması bekleniyor.

Filibe ile Edirne arasında turizm ve ticareti arttırmak amacıyla başlatılmasına karar verilen tren seferlerinin ilki bugün yapıldı. Filibe'den hareket eden 226 yolcu kapasiteli tren, öğle saatlerinde 30 yolcusuyla Edirne'ye ulaştı. Trenle Edirne'ye gelen Bulgar ziyaretçiler, şehrin çeşitli yerlerini gezmek ve alışveriş yapmak üzere gardan ayrıldı.

'ARTIK EDİRNE'YE DAHA RAHAT GELECEĞİZ'

Trenle Filibe'den Edirne'ye gelen Bulgar Elif Radeva, Edirne'ye artık daha rahat gelebilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Radeva, "Yolculuk çok güzel geçti. Tren seferleriyle daha rahat gelebileceğiz. Yaz günlerinde Türk vatandaşları Almanya'dan çok geliyor, gümrükler kalabalık oluyor o nedenle trenle gelmek daha rahat olacaktır" dedi. Filibe'den saat 08.40'te kalkan trenin Edirne'ye saat 12.15'te geldiğini ve 17.00'de dönecek olmasının kendilerine alışveriş için çok kısıtlı zaman tanıdığını dile getiren Radeva, "Beş saatlik süre alış veriş için pek yeterli değil ama bir kahve içip gezmek için makul. Bu uygulamayı hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SEFERLER SADECE CUMARTESİ VE PAZAR YAPILIYOR

Öte yandan Filibe - Edirne seferini yapan tren 2 ikinci mevki oturma yerli vagon ve 1 ikinci mevki kuşetli vagon olmak üzere 226 yolcu kapasiteli, 3 vagondan oluşuyor. Plovdiv, Dimitovgrad, Svilengrad, Kapıkule, Edirne merkez ve Edirne Gar hattını izleyen tren aynı hattı kullanarak geri dönüyor. 184 kilometrelik mesafeyi 4 saat 15 dakikada kat eden tren Edirne'den saat 17.00'de kalkarak, Filibe'ye saat 21.15'te varıyor. Filibe'den saat 08.40'ta kalkarak, saat 12.18'de Edirne'ye ulaşıyor. Tren seferleri şimdilik sadece Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Edirne ile Filibe arasında bilet ücreti ise bir kişi birinci mevki kuşetli 10,36 Euro, ikinci mevki kuşetli 6,86 Euro olarak belirlendi.

FİKİR İSTANBUL - SOFYA HATTI KEŞFİNDE ORTAYA ÇIKTI

Filibe - Edirne tren seferi fikri Trakya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği girişimleriyle İstanbul - Sofya tren hattını keşfetmek üzere çıkılan gezide ortaya çıktı. Gezi sonrası TCDD'nin Haydarpaşa'daki Bölge Müdürlüğü'ne konuyla ilgili sunulan rapor, yetkililerin onayını aldı. TCDD'nin girişimleri doğrultusunda Bulgaristan Demiryolları ile bağlantıya geçildi. 2 demiryolu arasında anlaşma yapılarak, 1 Haziran itibariyle 2 şehir arasında tren seferleri başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Edirne tren garı

Yolculara bekleyen araçlar

Trenin gara gelişi gelişi

Yolcuların inmesi

Yolcuların gara girmesi

Yolculara broşür dağıtılması

Yolcularla röp.

Yolcuların minibüslere binmesi

Tren içinden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, () -