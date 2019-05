DHA YURT BÜLTENİ-16

FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu

DİYARBAKIR'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması hakkında bilgi veren FETÖ/PDY sanığı 'Hamza' kod adlı H.D., polisin düzenleyeceği huzur operasyonları bilgisinin haberleşme uygulaması üzerinden kendilerine önceden mesajla geldiğini ve yakalanmamak için önlem aldıklarını anlattı.

FETÖ/PDY'ye yönelik 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması için hazırlanan iddianame 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz yargılanan sanık H.D., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanmasıyla ilgili bilgi verdi. Sanık H.D., Diyarbakır'a 2013 yılında geldiğini ve o tarihte örgüte ait 70 öğrenci evinin olduğunu söyledi. H.D., iddianamedeki ifadesinde 15 Temmuz'dan sonra örgüte ait hücre evinin 40'a düştüğünü, 5 öğrenci, birkaç da gaybubet evi bulunduğunu öne sürdü.

'GİZLENMEMİZ İÇİN MESAJLAR GELİYORDU'

Örgütün haberleşme uygulamaları aracılığıyla, kentte düzenlenecek huzur operasyonlarının bilgisini önceden mesajla haber aldıklarını ve gizlendiklerini anlatan H.D., şunları kaydetti:

"Program üzerinden genellikle gizlenmemiz için mesajlar geliyordu. Bir güvenlik birimine yakalandığımız zaman önlem olarak kullandığımız o program, telefonu fabrika ayarlarına geri getiriyordu. Program bilgi arşivleme amaçlı da kullanılabiliyordu. Bu programla telefonlarda bulunan tüm bilgileri kaydedip saklayabiliyorduk. Programın içinde 11- 12 şu an isimlerini hatırlamadığım, örgüt içinde yer alan kişilerin kimlik numarası yer alıyordu. Ayrıca program içerisinde yapmış oldukları örgüt toplantılarının notları da bulunuyordu. Önlem olarak il dışına seyahate gidileceği zaman telefon flaşa kopyalanıyor, varılan yerde flaştaki bilgileri tekrar telefona yükleniyordu. Genelde 'mahrem yapı' bu tekniği kullanıyordu."

Görüntü Dökümü

--------------

- Diyarbakır Adliyesi arşiv

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

==============

Tabancalı saldırıda yaralandı (ekiyle)



DİYARBAKIR'da 1 kişi tabancalı saldırıda yaralandı.

Olay, öğlede sonra merkez Yenişehir ilçesinin Lise Caddesi'nde meydan geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, yanına yaklaştığı ismi öğrenilemeyen yayaya, tabancayla 4 el ateş açıp kaçtı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamera görüntüsünden olay anları

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, ()-

===============================

Denize atlayan kadının kurtarılma anı kamerada (2)

KADINI KURTARAN KAPTAN O ANLARI ANLATTI

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iskeleden denize atlayan kadını kurtaran yolcu teknesi kaptanı Hasan Sonay, kadını kurtarmak için tereddüt etmeden denize atladığını söyledi. Denizdeki kadının korkmuş olduğunu belirten Sonay, "Gölcük İskelesinde moladaydık, molada kaptan köşkünde otururken sesler duyduk ve o sesler üzerine dışarıya çıktım. İskelede bir kalabalık toplanmıştı, onları gördükten sonra denize birinin düştüğünü anladım. Direkt koşarak tereddüt etmeden buraya geldim ve denize atladım. Denizde yaşlı bir teyzemiz vardı, ona müdahale ettim. Sonuç olarak bu insan hayatı. Sonra onu sahilden, kayalıkların oradan dışarıya çıkarttık. Sahildeki arkadaşlar da yardım ettiler. O arada ambulans geldi. Sedye ile ambulansa taşıdık. Sonrasında iyi olduğunu duyduk. Bize, 'Kimseye söylemeyin' dedi. Çok fazla konuşmadık. Korkuyordu zaten, titriyordu. Onun dışında bir şey söylemedi. O sırada iskelede olan ve sonradan gelen arkadaşlar vardı. Onların da çok yardımı oldu. Onların yardımıyla beraber dışarıya alıp ambulansa taşıdık.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sonay'ın teknesinin görüntüsü

- Kadını kurtaran yolcu teknesi kaptanı Hasan Sonay ile röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),()

=======================

KANEPEDEN DÜŞEN KÜÇÜK YAŞAR CAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşen Yaşar Can Uzun (2), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, yaşamını yitirdi.

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan 3 yıllık evli, Ramazan- Meliha Uzun çiftinin, tek çocukları Yaşar Can Uzun, dün saat 21.00 sıralarında dengesini kaybederek, kanepeden yere düştü. Başını yere çarpan çocuk, ailesi tarafından Kınık Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Bilinci kapalı olan küçük Yaşar Can, buradaki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soma'daki bir kömür madeninde işçi olarak çalışan Ramazan Uzun ve ev kadını olan eşi Meliha Uzun, acı haberle yıkıldı. Uzun çiftini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Uzun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Uzun'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak annesi Neziha Uzun'un doğup, büyüdüğü kırsal Arpadere Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Arpadere Camisi'nde öğlen düzenlenen cenaze törenine Yaşar Can Uzun'un Soma'daki bir kömür madeninde işçi olarak çalışan babası Ramazan Uzun, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Uzun'un Arpadere Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yaşamını yitiren Yaşar Can Uzun'un fotoğrafı

-Uzun'un cenazesının mezarlıkta toprağa verilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / KINIK (İzmir), ()

===============================================

Kanepeden düşen minik Yaşar Can, hayatını kaybetti (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, kanepeden düşerek yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamı yitiren 2 yaşındaki Yaşar Can Uzun'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi ilk olarak annesi Neziha Uzun'un doğup, büyüdüğü kırsal Arpadere Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Arpadere Camisi'nde öğlen düzenlenen cenaze törenine Yaşar Can Uzun'un babası Ramazan Uzun, diğer yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Uzun'un Arpadere Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cemil SEVAL/KINIK (İzmir), ()

================================================

DİYARBAKIR'DA 350 POLİSLE NARKOTİK DENETİMİ

DİYARBAKIR'da 350 polisin katılımıyla okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamanın düzenli aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü'nce Koşuyolu Parkı ve çevresinde bulunan okulların çevrelerinde motorize ekipler ve kokuya duyarlı köpekler yardımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık 350 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, okul önlerinde durdurulan araçlar, kokuya duyarlı köpekler yardımıyla arandı. Şüpheli kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı. Uygulamanın düzenli aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

- Motorize ekipler

- Parkta yapılan uygulama

- Narkotik köpekleri

- Sokak aralarına giren ekipler

- Okul önünde durdurulan araçlar

- Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

=================

Van'da, sazlıkların arasında 350 metre ağ ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince Van Gölü kıyısında sazlıklar arasına gizlenen, 350 metrelik manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu günler arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kaçak avlananlara karşı ekipler, karadan ve havadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde Van Gölü'nde balık avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, balıkçılara rastlanılmazken, 5 metre uzunluğunda saç tekne ile sazlıklar arasına gizlenen 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ele geçirilen manyat tipi ağ ve balıkçı teknesi

-Jandarma görevlisi ele geçirilen ağ ile ilgili anons yaparken

-Ele geçirilen tekne ve ağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi

SÜRE:1 DK 59 SN BOYUT:240 MB

Behçet DALMAZ/VAN, ()

=============================

Kaçkarlarda düşen dağcı, 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı (2-YENİDEN)

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda iki arkadaşı ile birlikte zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emet (23) yaralandı. Yaralı dağcı arkadaşları tarafından götürüldüğü çadırda kurtarılmayı bekledi. 3 kişilik sağlık ekibinin ilk ulaştığı yaralı dağcı, ekiplerce kar üzerinde sedye ile taşınarak olaydan yaklaşık 12 saat sonra hastaneye ulaştırıldı.

Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren Esra Emet, Selçuk Aras ve Enes Berk Kargı dün sabah dönüşe geçti. Ausor Yaylası mevkiine gelen ekipteki Esra Emet saat 11.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan dağcı arkadaşları tarafından alınarak 4 saatlik yolculukla kamp alanına getirildi. Çadıra konulan yaralı dağcı için bir arkadaşı yanında kalırken, diğeri cep telefonu çeken yayla merkezine indi, yardım çağrısında bulundu. Rize İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıhemşin 112 Acil İstasyonu'nda görevli 3 kişilik personeli olay yerine doğru yola çıktı. 2 saatlik yaya yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşan ekipler, çadırda bekleyen yaralı dağcıya ilk müdahalede bulundu.

25 KİŞİLİK EKİP GELDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sedyeye konulan yaralı dağcı Esra Emet, AFAD, AKUT, İDAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip tarafından ambulansa taşındı. Sedye ile kar üzerinde çekilerek taşınan dağcı 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansla ulaştırıldı. Dağcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi' kaldırılarak olaydan yaklaşık 12 saat sona tedavi altına alındı. Yaralı dağcının kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), ()-