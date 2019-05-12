DHA YURT BÜLTENİ-16

Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kiğı ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 askerin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü

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- Bingöl Devlet Hastanesi'nden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (Ek)



POLİS MEMURUNUN CENAZESİ BURSA'DAKİ BABAEVİNDE

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 polis memurundan Hayrullah Taşköprü'nün (27) cenazesi, Yozgat'ta düzenlenen törenin ardından Bursa'daki babaevine getirildi.

Hayrullah Taşköprü'nün cenazesini, geçen yıl evlendiği polis memuru eşi Yonca Taşköprü, annesi Selma Taşköprü, babası Hayrettin Taşköprü, kız kardeşi ve yakınları karşıladı. Evin önünde helallik alındı.

Anneler Günü'nde oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Selma Taşköprü'nün feryatları yürek burktu. Polis memurunun cenazesi, okunan duaların ardından tekbirlerle uğurlandı.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Morga kaldırılan cenazenin gün içinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine götürülüp, yarın burada toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin annesi ve eşinin feryatları, tabuta sarılmaları

-Cenazenin gelişi, helallik alınması

-Cenazenin araca yüklenmesi

-Törenden genel detaylar

Haber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

Bur

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Hapis cezasıyla aranırken, hırsızlığa devam etmiş



Kahramanmaraş'ta, 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Aziz Özdemir (28), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özdemir, çarşamba günü 2 hırsızlık olayına karıştığını itiraf etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık'tan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Aziz Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı. Özdemir, aranırken, çarşamba günü girdiği iş yerinden bilgisayar kasası ile televizyon çalma girişiminde bulunup, inşattan ise çok sayıda sac pano çaldı. Ekipler, Özdemir'i saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Özdemir, sorgusunda, çarşamba günü 2 hırsızlık olayına karıştığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aziz Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce hastanede sağlık kontrolden geçirilen Özdemir, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çek" diye seslendi.

1 HAFTADA 7 TUTUKLAMA

Öte yandan Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, son 1 hafta içinde 'hırsızlık' suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan 6 kişiyi daha yakaladığı ve bu kişilerin de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aziz Özdemir polisler arasın

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ()

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Yemek yapan yaşlı kadın, mutfakta çıkan yangında yaralandı



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Elmas Aktaş (89) iddiaya göre mutfağında yemek yapmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Sokak Numara 33'te çıktı. 2 katlı evin zemin katında tek başına oturan, 5 çocuk annesi Elmas Aktaş, iddiaya göre evinin mutfağında yemek yapmaya çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AKS ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın sırasında evde olan ve başından yaralanan Elmas Aktaş komşuları tarafından daireden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürüldü. Yaralı Aktaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmas Aktaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Evin içerisinden komşuları tarafından çıkartılan Elmas Aktaş’a 112 ekiplerinin müdahalesi

- Evin içinden genel görüntü

- Olay yeinden genel görüntü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()

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Profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı



Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde meydana geldi. Klinikten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman kaplayan katta bulunanlar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasındaki alevleri söndürdü. İnceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yangının, kimliği belirsiz kişi tarafından odanın kundaklanmasıyla çıktığını belirledi. Araştırmalar sonucu Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını yakan kişinin, hasta Z.K.'nin (27) yakını Uğur Keskin olduğu saptandı. Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Keskin, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yazılı açıklama yaparak, Prof. Dr. Önal'ın odasının hasta yakını tarafından kundaklandığını belirtip, şunları kaydetti:

"Çıkan yangında öğretim üyeleri koridoru ve bazı poliklinikler yanmıştır. Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle hızlıca müdahale edildi, yangın söndürüldü. Dumanın klima sisteminden yayılması sonucu Doğumhane, Radyasyon Onkoloji ve Çocuk Yoğun Bakım servislerindeki hastalar başka servislere alındı, 1 doğum hastası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın kız kardeşi şu anda hastanemiz beyin cerrahisi yoğun bakım servisinde yatmakta. Hasta Z.K. (27), geçen yıl trafik kazası sonrası koma ve post- travmatik hidrosefali oluşmuş ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalenin ardından hastanemize sevk edilerek şant ameliyatı yapılmış. Hasta palyatif bakım hastası konumundadır, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif merkezinde de bir müddet takip edilmiştir. Hastanemizde yattığı müddetçe klinik durumunda ilerleme kaydedilmiş, Hasta 04.10.2018 tarihinden itibaren iki kez beyin cerrahisi yoğun bakıma yatırılmış ve en son 17.01.2019 tarihinden beri hastanemizde yatmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın anı

- İtfaiyenin müdahasi

- Dumların yükselmesi

- Alevler

- Kullanılamaz hale gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-



