DHA YURT BÜLTENİ -16

Kırıkkale'ye şehit ateş düştü

TUNCELİ kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, şehit olan Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30) Kırıkkale’deki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Tunceli’de TSK unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada Başçavuş Ferdican Altunkaş, şehit oldu. Altunkaş'ın şehadet haberi, Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan şehidin anne ve babası Zahide, Yaşar Altunkaş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Özlem Altunkaş ile Tunceli’de yaşadığı öğrenilen Şehit Başçavuş Altunkaş’ın 7 ve 5 yaşlarında iki oğlunun olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT ASTSUBAYIN EŞİNE DE ACI HABER VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş’ın acı haberi Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan eşi Özlem Altunkaş'a da verildi. Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Özlem Altunkaş, gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Kırıkkale Balışeyh’in Dikmen nüfusuna kayıtlı Ferdican Altunkaş'ın cenazesinin yarın Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30), şehit oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pülümür ilçesi kırsalında eylem yapma hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş, şehit oldu. Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

TUNCELİ, ()

Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (2)

ÇAVUŞOĞLU ALANYA'DA İFTARA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da bir dizi programa katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyareti ardından Çavuşoğlu, Alanya'da düzenlenen Occeanman Açık Su Yüzme Yarışı'nın ödül törenine katıldı. Organizasyonun ilk kez Alanya'da düzenlediğini belirten Çavuşoğlu, bu tür etkinliklerin Alanya'ya yakıştığını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Çavuşoğlu, ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına çok sayıda davetlinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile ilçede yerleşik yaşayan yabancılar katıldı. Yabancılar da okunan dualara ellerini açarak ortak oldu.

İftar programında, geçen nisan ayında Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Bakan Çavuşoğlu'nın Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin sözde Ermeni soykırımına yönelik sözlerine verdiği yanıtların görüntüleri de izletildi.

ALANYA'YA YAKIN ZAMANDA DOĞALGAZ GELECEK

İftarın ardından konuşan Çavuşoğlu, Alanya sevdasının ortak paydaları olduğunu söyledi. Alanya'nın, Türkiye'nin her kentinden vatandaşların yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin de tercih ettiği bir şehir olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, farklı inançlardan dostların bu iftar sofrasını kendileri ile paylaştığını söyledi. Ramazan ayının mesajlarından birinin hoşgörü olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Alanya hepimizin. Alanya'nın ihtiyaç ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hizmet için çok çalışıyoruz. 4,5 yıl seçim olmayacak. Alanya'yı hak ettiği noktaya birlikte getirelim. Alanya Belediyesi'ne destek vereceğiz. İki üniversitemiz var, onlara da sahip çıkalım. 2 yıldır turizm sektörü gelişiyor. Mani olmazsa önümüzdeki yıllarda Türkiye gelen turist sayısı giderek artacak. 2023 hedefimizi 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir olarak güncelledik. Alanya'nın bundan faydalanması gerekiyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, ilçeye yakın bir zamanda doğal gaz da geleceğini söyledi.

'ALIŞTIRACAĞIZ, ALIŞACAKLAR'

Bakan Çavuşoğlu, dünyada her şeyin hızlı değiştiğini vurgulayarak ülkelerin bu değişime ayak uydurmakta zorlandığını, örgütlerin de çok geride kaldığını söyledi. Değişimin fırsatlarla beraber sınanmayı da getirdiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Fırsatlardan faydalanmamız lazım. Tehdit ve sınamaların üstesinden gelmek için de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Çok taraflılığa önem veriyoruz. Bugünkü sorunları tek başına bir ülke ve uluslararası bir örgüt çözemez. Tek taraflı adımların çatışmaları getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler, küresel gelişmeler ülkemizi iyi ve kötü anlamda etkileyebiliyor. Dünyanın sorunları konusunda objektif, dengeli, açık sözlü düşüncelerimizi söylüyoruz. Dış politikada sürekli dostluk ve düşmanlık yoktur. Dostlarımızın sayısını artıyoruz, düşmanlarımızın sayısını da azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Tehditlere boyun eğmiyoruz. Bizimle eşit düzeyde olan herkesle konuşabiliriz. Tepeden bakmacı anlayışı doğru bulmuyoruz. Birçok ülke var, hep başkalarını eleştirirler, kendi açıklarının söylenmesinden de hoşlanmazlar. Alıştıracağız, alışacaklar. Standartlarda, ekonomide farklılıklar arz edebilir ama uluslararası alanda herkes eşittir. Herkesin BM'de bir oy hakkı vardır. Bazen bize diyorlar ki niye 1 milyon nüfuslu ülkeye gidiyorsun? Her şey ticaret ve siyasi ilişkiler değildir. Dünyadaki bütün ülkelerle görüşüyoruz. Yönetemeyeceğimiz bir kriz yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun da yoktur. Yeter ki birlik içinde olalım."

SURİYE SINIRINA KOMANDO VE ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Tefeci operasyonunda aynı aileden 13 tutuklama



İZMİR'in Menemen ilçesinde, tefecilik yaptıkları, tehditle ve zor kullanarak, haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen bir ailenin üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı. Suç örgütünün başka bir suçtan cezaevinde olan liderine de dosya kapsamında tutuklama çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen ve çevresinde tefecilik yaptıkları, zor kullanarak ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen bir ailenin üyelerine yönelik geçen salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Glock marka tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 32 fişek ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Ayrıca yüksek faizle para verilen kişilerin listesinin yer aldığı deftere de el koydu. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, daha sonra 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Ayrıca, suç örgütünün başka bir suçtan tutuklu bulunan lideri E.B. de soruşturmaya dahil edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan E.B.'nin de ayrıca bu dosya kapsamında da tutuklandığı belirtildi.

Fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın korkuttu



İZMİR'in Menemen ilçesinde, rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçedeki İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Geri dönüşüm bölümünden yükselen dumanı gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda, geri dönüşüm bölümündeki alevleri kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

