DHA YURT BÜLTENİ -16

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, yaz aylarında vatandaşların denize girdiği ve balık tuttuğu 1 kilometrelik sahilde bulunan tıbbi atıkların da bulunduğu atıklar temizlenmeye başlandı.

Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kozlu Sahili’nde halkın tepkisini çeken atıklar için Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi harekete geçti. Yaz aylarında ailelerin denize girerek serinlediği, yürüyüş ve piknik alanlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı sahilde bulunan plastik atıklar, şişe, sünger, kullanılmış şırınga, iğne, kan tüpleri, serum ve ilaç şişeleri, iş makineleri ve temizlik personelleri tarafından temizlenmeye başlandı. Toplanan çöpler kamyonlarla çöp döküm alanlarına taşındı. Sahil temizlenene kadar çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

Sahilde oltayla balık tutan Hayati Özdemir, "Dün buraya geldiğimde dehşet bir görüntü vardı. Bugün biraz daha göze hoş görünüyor. Sahil bizim sahilimize ne kadar temiz olursa o kadar çok insanımız gelir. Herkes işini güzel yapsa bu çöp bu sahile dökülmez, insanımız da sıkıntı yaşamaz. Başımızdaki yetkililerden ricamız herkesin işine sahip çıkmasıdır. Biraz daha duyarlı olmaları ve insan sağlığına önem göstermeleridir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha da temizlenmeye devam ediyor. Ne kadar temiz olursa bizim için o kadar güzel olur." dedi.

Görüntü Dökümü

-Sahildeki tıbbı atıklardan detaylar

-Çöplerden detaylar

-Balık tutan vatandaşlarla röportaj

-Temizlik çalışmalarından detaylar

-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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Cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıktı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kemal Demiroğlu (33), kargo paketinden kayınvalidesine almayı planladığı son model cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Gölcük’te bir çay ocağında çalışan Kemal Demiroğlu'nu cep telefonundan arayan kişiler, ellerinde bulunan son model cep telefonunu 99 TL’ye satışa çıkardıklarını söyledi. Kemal Demiroğlu görüşmenin ardından ürünü sipariş verdi. Demiroğlu, telefonuna gelen ‘Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz’ yazılı mesaj üzerine kargo firmasına gitti. Kayınvalidesine Anneler Günü hediyesi olarak vermeyi planladığı cep telefonunu almak için kargo şubesinde 100 lira ücreti ödeyen Kemal Demiroğlu, kutunun içinden pet şişe içerisinde su ve cinsel günü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Yaşadığı olaydan dolayı hem ailesine hem de arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Telefonuma bir mesaj geldi, 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz’ diye, kargoya gittim paramı ödedim telefon yerine su çıktı. Kayınvalideme Anneler Günü hediyesi olarak telefon siparişi verdim, içinden su çıktı. Herkese güvenmedikleri hiçbir yerden sipariş vermemelerini tavsiye ediyorum. Bunlara güvenmeyin, bunlar sahtekar ve dolandırıcı. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmesin. Hem aileme rezil oldum hem de arkadaşlarıma rezil oldum. Ben bu olayı asla kabul etmiyorum, hakkımı arayacağım bütün kanuni yollara başvurarak şikayetçi olacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kemal Demiroğlu'nun aldığı kutunun içinden çıkan su ve ilaç

-Kemal Demiroğlu'nun cep telefonuna gelen mesaj

-Kemal Demiroğlu ile röportaj

-Detaylar

HABER: Alişan KOYUNCU/KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

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Okullardan para ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

SAKARYA ve Bilecik'te bulunan 6 okuldan bilgisayar ile para çalan H.D., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 25 Şubat ile 4 Mayıs günleri arasında Sakarya ve Bilecik'teki 6 okula girerek, toplam 16 bin 300 TL ve 3 laptop çalan hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı. Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık yaptığı belirlenen H.D., yakalanarak, gözaltına alındı. H.D.'nin gösterdiği yerde bulunan laptoplar ise okullara gönderildi. 15 ayrı suçtan aranan H.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmesi

Okuldan görüntü

HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/SAKARYA, ()

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Mudanya'da sağanak yağış etkili oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde birkaç gündür devam eden rüzgârlı ve soğuk hava yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bıraktı.

Mudanya'da gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birkaç gündür devam eden soğuk ve rüzgârlı hava yerini sağanak yağışlara bıraktı. Trilye, Kumaka ve Güzelyalı mahallelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Şiddetli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmur sularıyla sırılsıklam oldu.

Görüntü dökümü;

-Yağıştan detaylar

Süre: 1.25 dakika, Boyut: 187 MB

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/MUDANYA,(Bursa),()