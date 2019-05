DHA YURT BÜLTENİ -16

(ÖZEL) - TSK konvoyundan, İdlib’de devriye

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib’de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi. 8 Mart’ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi. Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında TSK zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Devriye yapan zırhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan MIRMIZITAŞ-İbrahim Maşe-Kamera: Mustafa KANLI-SURİYE-)

============

Kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldürdü



SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen K.K. adlı kadın, kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay saat 18.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen K.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç ile tartıştı.Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. K.K., bıçakla Fadik Elmas ile Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. K.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Hastane önünden görüntüler

-Hacı Kılıç'ın fotoğrafı

-Fadik Elmas'ın fotoğrafı

Haber:Hakan KALELİ - Kamera: SİVAS-

=====================

TIR ile cip çarpıştı: 2 ölü

SİVAS merkeze bağlı Kartalca köyünde TIR ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza saat 17.30 sıralarında Kartalca köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkışla istikametine giden Mahmut Gül yönetimindeki 39 BG 192 çekici ve 67 UG 881 dorse plakalı TIR, karşı yönden gelen 60 KP 700 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cipte sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü Mahmut Gül ise kazadan yara almadan kurtuldu. Cipte sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişi AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkarılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü Mahmut Gül, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Genel detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

(267 MB)

===================

Seyfi hak ettiği şampiyonluğa kavuştu (3)

"BENİ KALDIRMASINI BEKLERDİM"

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'nda eski milli yüzücü Tolga Öcal'ın (40), yarışı kendinden önce bitirmek üzere olan kendisinden 27 yaş küçük Seyfi Diker'i (13) denizden çıkarken itip düşürdüğü anların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki çekti. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Seyfi Diker, düşmesinin ardından sinir krizi geçirdiğini, Öcal'ın yanına gelip kaldırmasını beklediğini söyledi.

Denizli'de yaşayan ve Deniz Yüzme Spor Kulübü öğrencisi olan Seyfi Diker, kulübüyle birlikte 5 Mayıs'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aquamasters Yüzme Yarışına katıldı. Yarışmada 11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru tüm sporcuların önünde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu sırada 40-44 yaş kategorisinde yarışan, Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, hemen ardından sudan çıktığı 13 yaşındaki Seyfi Diker'e finişe ulaşmak üzeriyken çarparak düşürdü. Tolga Öcal hem kendi yaş kategorisinde hem de erkekler genel klasmanında birinci oldu. Seyfi Diker ise gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez kendisini yere bıraktı. Küçük sporcu görevlilerin kucağında sağlık birimine götürüldü. Olayın ardından Öcal centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edilirken, Seyfi Diker ise hak ettiği madalyaya ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Dokuzkavaklar Yüzme Havuzunda milli takım seçmelerine hazırlanan Diker, kendisi için yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini ifade ederek, "Yarış heyecanlıydı. Sadece yarışın bitimi sıkıntılıydı. Ben genel klasmanda yarışı birinci tamamlayacakken Tolga Öcal'ın bana vurup, omuz atıp düşmemle yarışmayı üçüncü sırada bitirdim. O anlarda çok sinirlendim. Sinir krizi geçirdim. Elim ayağım titremeye başladı. Kendisine buradan bir mesajım yok. Bana bilerek yapmadığını söyledi. 'Gözüm buharlaştı' dedi. Biz öyle inanalım öyle olsun" dedi. Tolga Öcal'ın yarış bitiminde kendisinin yanına gelmediğini belirten Seyfi Diker, "Yanıma gelmesini beklerdim. Kim beklemez ki. Madalya töreninden önce kendisiyle konuştum. Benden özür diledi. 'Burası açık su burada böyle şeyler olabilir. Ben 11 yaşında başladım açık suda yüzmeye, abilerimiz bize yumruk atıyordu, dövüyordu' dedi. Bundan sonraki amacım, çok çalışıp milli takıma seçilmek ve madalyalar kazanmak" diye konuştu.

ANNE DİKER: "SAMİMİYETİNE İNANMIŞTIK"

Marmaris'te yaşadığı olayla Türkiye'nin gündemine gelen 13 yaşındaki yüzücü Seyfi Diker'in annesi Hatice Diker, görüntüleri izledikten sonra şoke olduklarını ifade etti. Hatice Diker, "Tolga Öcal yanımıza gelip özür dilediğinde onun samimiyetine inanmıştık. Ancak görüntüleri izledikten sonra, olayın öyle olmadığını gördük ve biraz üzüldük. Dönüp arkasına bile bakmaması, yoluna devam etmiş olması, diğer Ukraynalı yarışmacıyı tebrik etmesi bizi çok üzdü. Spor bir barış dilidir. Açık suda yapılan yarışların sert olduğunu biliyorduk, buna göre gittik. Oğlumuzu Atatürk'ün dediği gibi, zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

ANTRENÖR DEMİRTEN: "KEŞKE TUTUP KALDIRSAYDI"

Seyfi Diker'in Antrenörü Selin Demirten ise milli takım seçmelerine hazırlanmak amacıyla yarışmaya katıldıklarını dile getirerek, "Tolga Öcal bize özür dilediği zaman görüntüleri izlememiştik. Görüntüleri izlediğimizde üzüntü yaşadık. Keşke bize dürüstçe söyleyip özür dileseydi. Motive olarak gittiğimiz yarışmada böyle bir olay yaşamak istemezdik. Keşke çarpıp gitmek yerine elinden tutup kaldırsaydı. 3 sporcu bitiş çizgisinden birlikte geçselerdi de, şu an güzel bir olayı konuşuyor olsaydık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Seyfi Diker'in salonda yüzmesi

- Seyfi Diker'den detaylar

- Seyfi Diker ile röp.

- Anne Hatice Diker ile röportaj

- Yüzme antrenörü Selin Demirten ile röportaj

HABER: Ramazan ÇETİN - KAMERA: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

===================

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

GAZİANTEP’te, otomobil ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adıyaman karayolun üzerindeki Ortadoğu Fuar Merkezi kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan Şeyhmus Şahin yönetimindeki 06 FG 9147 plakalı servis minibüsü, Mustafa Öztürk'ün kullandığı 27 VN 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ, GAZİANTEP-)

===================

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 10 gün yasak geldi

VAN Valiliği, kentte yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin, 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 9-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemleri, miting gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 09/05/2019 tarihinden geçerli 18.05.2019 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Behçet DALMAZ/VAN, ()-

======================