DHA YURT BÜLTENİ -16

Şehit polis eşini, son görevindeki kıyafetiyle uğurladı (2)

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Mevlüt Metin için, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi. Köy camisinde yapılan törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Sebahat Metin, cenaze namazı öncesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit eşini, polisler ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Metin'in cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, ()

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Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı (2- Yeniden)

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servisi ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Antalya Kemer D-400 Karayolu Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Kemer'e seyreden Ahmet Tuluk'un kullandığı 07 AFD 298 plakalı kapalı kasa minibüs Beldibi Mahallesi Kümeevleri mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjü aşarak karşı geçerek, bir otelin personelini taşıyan Kasım Çetinkaya yönetimindeki 07 FPM 31 midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç sürüklenerek yol kenarında durdu.

Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Tuluk araçta sıkışarak yaşamını yitirirken, yanındaki Tunahan Turan ile servis midibüsünün şoförü Kasım Çetinkaya ve otel çalışanları Ali Ş., Selahattin D., Asım C.Ü., Hasan Ö., Uğur K., Halit Efe Ü. Selma K., Işıl S., Cemre Rana E., İrfan K., Mücella K., Hüseyin Murat T., Suzidilara Okan, Ramazan M., Cihan O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ve çevredekiler yaralıların yardımına geldi. Araçlardan çıkarılan yaralılar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol güvenliği alırken sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralarılar ambulanslarla Antalya ve Kemer'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Tunahan Turan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CESET ARAÇTA SIKIŞTI

Ahmet Tuluk'un araçta sıkışan cesedi kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Tuluk'un cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi. Kaza nedeniyle Antalya- Kemer D400 Karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Araçlardan görüntü

- Polis, iftaiye ve jandarma görüntü

- Trafik görüntüsü

- Ceset kaldırılırken

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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Yaralılara müdahale edilirken

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN- Semih ERSÖZLER/KEMER(Antalya), () -

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Engellilerin 1 günlüğüne de olsa hayalleri gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmada bedensel ve zihinsel engelli Hasan Engin Akpınar'ın polis, zihinsel engelli Umut Kurada'nın ise 1 günlüğüne itfaiyeci olma hayali gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı kısa mola merkezi, daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde da açıldı. Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli ortamın sunulduğu merkezlerde, çocuklar eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçirirken aileler de kısa bir mola vererek dinlenme imkanına kavuştu. Çocukların kişisel gelişimine büyük katkı sunulduğu kısa mola merkezleri, yapılan etkinliklerle de engelli bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Bu kapsamda Fethiye Kısa Mola hizmetinden yararlanan Hasan Engin Akpınar'ın (14) polis ve Umut Kurada'nın (10) ise itfaiyeci olma hayalleri gerçek oldu. Fethiye Kısa Mola Merkezi'nden engelli nakil aracıyla Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Engin Akpınar'ı, görevli polis memurları karşıladı. Polis yeleği ve şapka takan Akpınar, ekip araçları hakkında bilgi aldı ve telsiz kullandı. Daha sonra MOBESE kameralarını inceleyen Akpınar'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Zihinsel engelli Umut Karaca'nın hayali ise itfaiyeci olmaktı. Kısa mola merkezinde görevli uzman personel eşliğinde engelli nakil aracıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne getirilen Umut'a, itfaiye erleri tarafından kıyafet giydirildi. İtfaiye aracı ile göreve çıkan, telsizle anons yapan ve yangın söndürme konusunda tatbikat yapan Umut'un mutluluğu gözlerinden okundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezleri ile hayalleri gerçeğe dönüşen Hasan Engin Akpınar ve Umut Karaca, günün anısında polis memurları ve itfaiye erleri ile fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Hasan Engin Akpınar’ın kısa mola merkezinden alınıp, tekerlekli sandalye ile engelli nakil aracına bindirilmesi

- Hasan Engin Akpınar’ın Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde polis görevlileri tarafından karşılanması

- Hasan Engin Akpınar’ın emniyet müdürlüğünde telsiz ile anons yapması ve MOBESE kameralarını incelemesi

- Hasan Engin Akpınar’ın emniyet binasından ayrılışı ve trafik polisi aracına bindirilişi

- Umut Karaca’nın yangın söndürme tatbikatı yapması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

İlçedeki orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö’nün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()-