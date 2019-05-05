DHA YURT BÜLTENİ-16

Hatay'a 2 şehit ateşi düştü



ŞIRNAK'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü.

Şehit Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Yusuf Turan, ilçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu ile askeri yetkililer, aileye acılı haberi verdi. 5 çocuklarından bekar olan Ercan Can'ın şehadet haberi üzerine Hatice ve Abdullah Can çifti, gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde bekletilen sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahalede bulundu. türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Ercan Can'ın cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Altepe Mahallesi'nde bulunan Aktepe Merkez Camii'de kılınacağı, Bademli şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

KIRIKHAN'DA ACI HABER

Aynı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli er Ali Çeker'in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'ndeki babaevinde de acı yaşandı. Askeri yetkililerin acı haberi vermesi üzerine baba İsa ile anne Halime Çeker, fenalık geçirdi.

Şehit Ali Çeker'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliği'nde bulunan Hacı Meryem İşcan Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER, 'HATAY HASSA VE HATAY KIRIKHAN OLARAK' GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kasım NARCI- Mehmet KOCACIK/ HASSA- KIRIKHAN (Hatay), ()

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Topunu almak isterken suya düşen çocuk 1 kilometre uzakta bulundu (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Göksu Çayı'na düşen topunu almak isterken akıntıya kapılan 9 yaşındaki Yusuf Topal, tedavi gördüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), ()

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Mantardan zehirlenen gencin yardımına ambulans helikopter yetişti

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Serkan Küpeli (24), ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çamdere Mahallesi kırsalında meydana geldi. Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Topladıkları mantarları yiyen 7 kişiden Serkan Küpeli bir süre sonra rahatsızlandı. Diğerlerinin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan Küpeli'nin acil hastaneye götürülmesi için ambulans helikopter istendi. Boş alana taşınan genç, Kayseri'den gelen ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Serkan Küpeli burada tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helikopterin gelişi

- Görevlinin inmesi

- Serkan Küpeli'nin sedyeye alınması

- Sedye ile helikoptere taşınması

Haber-Kamera: Dündar KUNDAKÇI-KAHRAMANMARAŞ-)

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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Demirkan yönetimindeki 06 EU 2428 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Mustafa Balçak yönetimindeki 80 GJ 696 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Mustafa Demirkan, Cemal Demirkan ve Mustafa Balçak yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Araçlardan yola savrulan parçalar

- Ambulanstan görüntü

- Sağlık görevlilerin yaralıya müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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İzmir'de Hıdırellez yürüyüşü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle konserler iptal edilirken, İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Hıdırıllez Şenlikleri" kapsamında bu yıl Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülük yaptı. Gündoğdu Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, Başkan Tunç Soyer itfaiye ekiplerinin kontrolünde Hıdırıllez ateşini yaktı. Tunç Soyer'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Başkan Soyer ile fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı. Öte yandan, "Hıdırellez Şenlikleri" kapsamında yapılması beklenen konserlerin Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüşten görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Tunç soyerden görüntü

-Tunç Soyerin fotoğraf çekilmesi

Haber - Kamera:Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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Edremit'te Hıdrellez coşkusu yaşandı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Hıdrellez coşkusu yaşandı. Edremit merkez ve Kazdağları eteklerinde bulunan kırsal mahallelerde akşam ezanının okunmasının ardından, halk topladıkları 41 taşla dere kenarlarına akın etti. Dileklerini kağıtlara ve dere kenarına çizip, suya attı.

Kazdağları kırsal mahalle ve eteklerinde bulunan Edremit ilçesinde bugün kahvaltılar evlerin dışında yapıldı. Baharın gelişini kırlarda kutlayanlar, dileklerini yazıp, akan sulara attı. Çay kenarına gelenler 41 taş toplayıp, dileklerini kağıtlara ve dere kenarına çizdi. Ellerindeki taşları atıp, akan dere üzerindeki taşlardan derenin karşısına geçti. Gece ise ateşler yakıldı. Yüzyıllardır sürdürülen Hıdrellez geleneği, renkli görüntüler oluşturdu.

'KIZIM HACATTEPE’Yİ KAZANDI'

Her sene bu kutlamaları yaptıklarını ve inandıklarını belirten Songül Yıldızhan, "Şimdiye kadar dileklerimiz hep kabul oldu. Kızım üniversiteyi çizdi ve üzerine Hacettepe yazdı. İlk olarak orayı kazandı. Belki de inandığımızdan, kalbimiz temiz şekilde inanıyoruz, belki de ondan kabul oluyor. Bizde her sene geleneği sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

GELENEKLERİ EDREMİT’TE ÖĞRENİP UYGULAMAYA BAŞLADI

Daha önce Hıdrellez geleneklerini bilmediğini ve Edremit’e geldiğinde öğrendiğini ifade eden Hatice Serdaroğlu, farklı bir gelenek olduğunu, kendilerinin de baharın gelişini kutlamak için bu geleneği sürdürdüğünü kaydederek şunları söyledi:

"7 senedir burada yaşıyorum. Gelenekleri arkadaş ve dostlarımdan öğrendim. Bugün akşam ezanından sonra 41 tane taş toplayıp akan suya atılır ve dilek yazılırmış. Gece o dileklerin toplanıldığına inanılıyor. Her atılan taşta da dua okunuyor. Su akıp, çizdiğimiz dileği bozarsa dileğin kabul olduğuna inanılıyor. Olmazsa da seneye tekrar dileniyor. Yine çiçeklerden kolye, bilezik yapılıyor. Buradaki suyun da bereketine inanılıyor. Taşların üzerinden atlayıp, karşıdan karşıya geçiyorlar. Bende altın, sağlık, mutluluk ve huzur diledim. Bugün vesilesiyle rabbimden istedik."

HIDRELLEZ BAYRAMI

Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır. Hıdrellez günü, Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır.

Ülkemizde Hıdrellez Bayramı 6 Mayıs tarihinde kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler St.Georges Günü olarak kutlamaktadırlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Edremit Çayından genel detay görüntüler

-Kağıda dileklerin çizilip çaya atılması

-Çaya taş atanlardan detay görüntüler

-Songül Yıldızhan röp

-Çayın üzerindeki taşlardan detay görüntü

-Hatice Serdaroğlu röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ()

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Küçük Miray, uluslararası yarışmaya damga vurdu

KAHRAMANMARAŞ'ta 8 ülkeden 510 robotun yarıştığı 2'inci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması sona erdi. Yarışmaya damgasını vuran isim ise Çizgi İzleyen Robot kategorisinde 83 yarışmacıyı geride bırakan 7 yaşındaki Miray Akıncı oldu. Yarışmada 6'ncı olan miray, 400 lira ödül kazandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen, Türkiye ile birlikte Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan 850 robotun kayıt yaptırdığı yarışma, bugün gerçekleşen final müsabakalarıyla sona erdi.

Ödül töreninde konuşan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, yarışmanın çok güzel geçtiğini belirtirken, seyircinin yok denecek kadar az olmasından dolayı da sitem etti. Güneş, "Biz bu yıl, dünyanın her köşesinden dünyanın en iyi robotlarını buraya getirmeyi başardık. Yalnız seyirciyi buraya çekmeyi başaramadık. Defalarca bunu söylememize rağmen maalesef herhalde sesimizi duyuramadık. Buradaki misafirlerimize, konuklarımıza sesleniyorum, bir sonraki yıl içi akrabalarınıza, komşularınıza iletin seneye bu salonu tam dolu olarak bekliyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı konuşmada "Bu tip yarışmaların, gençlerimiz arasındaki bu olumlu rekabetin bilgi ve tecrübeyi artıracağını düşünüyorum. Şöyle bir söz vardır. 'Birinciyseniz herkesi geride bırakırsınız. Ama bir inciyseniz herkese ışık saçarsınız.' Buraya katılan herkesin bir inci olduğunu düşünüyorum, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

60 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Konuşmaların ardından derece girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Her kategoride birincisi 5 bin, ikincisi 3 bin, üçüncüsü 2 bin, dördüncüsü 600, beşincisi 500, altıncısı 400, yedincisi 300 ve sekizincisi 200 lira ile ödüllendirildi. Toplamda 60 bin lira ödülün dağıtıldığı, kayıt yaptıran 850 robottan 510'unun yarıştığı yarışmada Serbest kategoride Murat Denktaş, Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Erdoğan Çelik, Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Burak Aşık, Sumo Robot kategorisinde Malezya'dan Aero Kogeki, Mini Sumo Robot kategorisinde ise Meksika'dan Luis Cortes Hermandez birinci oldu.

83 YARIŞMACIYI GERİDE BIRAKTI

8 ülkeden ilkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine, öğretmenden mühendisine kadar her yaş ve meslekten yarışmacının katıldığı 2'inci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması'na damgasını vuran isim ise 7 yaşındaki Miray Akıncı oldu. Bilgisayar öğretmeni Ömer-Ebru Akıncı çiftinin kızı olan Gaziantep Nefise Necip Teymur ilkokulu birinci sınıf öğrencisi olan Miray Akıncı, yarışmada Çizgi izleyen Robot kategorisinde 'Gökkuşağı' isimli robotuyla yarıştı. Küçük Miray'ın robotu, kendisiyle birlikte 89 yarışmacının yarıştığı yarışmada parkuru 28.17 saniye ile tamamlayarak kendisine 6'ncılığı getirdi. 83 yarışmacıyı geride bırakarak 400 lira da para ödülünün sahibi olan Miray Akıncı, çok mutlu olduğunu ve başka yerlerde de düzenlenecek robot yarışmalarına da katılarak birinci olmayı istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sumo Robot yarışmasından detay

- Hızlı Çizgi izleyen Robot yarışması

- Mahit Güneş'in konuşması

- Boş tribünler

- Hayrettin Güngör'ün konuşması

- Ödüllerin verilmesi

- Rektör Niyazi Can'ın Güngör'e plaket vermesi

- hatıra fotoğrafı çektirilmesi

- Miray Akıncı ile röp.

- Miray ve ailesi

- Miray'ın yarışması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)