DHA YURT BÜLTENİ -16

KATI ATIK TOPLAMA KUTULARINI ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir işyerinde okullar için üretilen katı atık toplama kutularını çalan Ö.B.(30) yakalandı.

Geçen günlerde, Kartepe Çepni Mahallesi'ndeki bir işyerinin açık alandaki deposundan okullar için üretilen 55 adet katı atık toplama kutusu çalındı. Ürünlerinin eksildiğini fark eden işyeri sahibinin başvurusu üzerine araştırma yapmaya başlayan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan kutuları bir hurdacıda buldu. Polis, kutuları hurdacıya satan Ö.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ö.B.'nin, hırsızlığı kendisine ait araç ile depoya birkaç kez gelerek yaptığı belirlendi. Çalınan katı atık kutuları sahibine teslim edilirken, Ö.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zanlının asayişten çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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ÜZERİNDEN EROİN ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonda göz altına alınan Onur A. ile Mehmet B. adliyeye sevk edildi. Mehmet B., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üzerinde 7 gram eroin çıkan ve sorgusunda satıcı değil içici olduğunu savunan Onur A. tutuklandı.

Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde Onur A. ile Mehmet B.'nin eroin sattığı ihbarını yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin olduğu sokağa baskın yaptı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, Onur A.'nın üzerinden 7 gram eroin çıktı. Emniyette sorgulanan şüpheliler uyuşturucu sattıklarını kabul etmedi. Onur A.'nın sorgusunda satıcı değil içici olduğunu söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Onur A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli tıp birimi girişi ve tabelası

- Şahsın üzerinden çıkan narkotik maddenin fotoğrafı

SÜRE:56" BOYUT:103 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA, ()

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Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan mescit açıldı

YOZGAT'ta, TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek tarafından yaptırılan İmam-ı Azam Mescidi, törenle ibadete açıldı.

Kent merkezinde yaptırılan mescit için düzenlenen törene Cemil Çiçek ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Çiçek, kendisi ve ailesi için mutlu bir günü yaşadıklarını söyledi. Mescide ismi verilen İmam-ı Azam'ın bugüne kadar iyi anlatılmadığını ifade eden Çiçek, şöyle dedi:

"Bu Müslüman millet, İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Maturidi'yi iyi anlayabilseydi, 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe teşebbüsünü yaşamazdık. Cehalet kökleştikçe, cehalet yaygınlaştıkça, bizim gideceğimiz yer sofluktur, softalıktır. Bugün din adına birçok yerde yaşadığımız şey, dinde olmayan dindir. Dininin aslında olmayan, Kuran'da olmayan, peygamberin hayatında, hadislerinde, sünnetinde olmayan bir kısım şeyleri, kolibasili bir kısım bilgileri, biz din olarak anlamaya çalışıyoruz, kabul etmeye çalışıyoruz. Sonra da başımıza bir sürü şeyler açılıyor. Cehalet bizi softa yapıyorsa, cehaletin softası, şeytanın maskarası olur. Bugün bir kısım yerlerde, bir kısım çevrelerde din adına şeytanın maskarası olmuş bir kısım anlayışlarla bu ülke mücadele ediyor. Devlet elinden gelen gücüyle, gayretiyle, bu maskaralıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor."

Konuşmaların ardından mescit ibadete açıldı. Mescitte aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mescitten görüntü

-Törenden görüntü

-Cemil Çiçek’in konuşması

-Dua edilmesi

-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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Lambadaki ampulün çalınması kamerada

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişi, cadde üzerinde yer alan bir bakkalın önünü aydınlatan lambadaki ampulü çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırsızlık olayı, bu sabah saat 04.00 sıralarında merkez Bağlar İlçesi’ndeki 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yusuf İslam Caddesi’ndeki bakkalın önüne gelen kimliği belirsiz kişi, dondurma dolabının üzerine çıkarak iş yerinin önünü aydınlatan ampulü yerinden çıkarıp yere bıraktı. Başka bir ampulü almak için bu kez farklı bir dolabın üzerine çıkan şüpheli, boyu yetişmeyince başarılı olamadı ve yere bıraktığı ampulü alarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

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- Adamın işyeri önüne gelmesi

- Dolabın üzerine çıkarak ampulü sökmesi

- Ampulü yere bırakması

- Diğer ampulü almaya çalışması

- Uzaklaşması

Haber: Emrah KIZIL/Kamera: DİYARBAKIR,()

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Topaç çevirme yarışmasında öğrenciler kıyasıya yarıştı

ADIYAMAN'da Erdemli ve Başarılı Birey Projesi (EDEP) kapsamında topaç turnuvasında kıyasıya yarıştılar.

Adıyaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erdemli ve Başarılı Birey Projesi (EDEP) kapsamında ortaokul öğrencilerinden oluşan 40 okuldan 350 öğrenci Yeni Mahalle semt pazarında gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya yarıştılar. Turnuvada dereyece giren öğrencilere hediyeler verilirken okullara ise kupalar verildi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, “EDEP kapsamında daha önceki oyunlarımızdan topaç dedğimiz musabakalar düzenlendi. Bu alanda 40 okulumuz katıldı. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik. Bu yarışmaya katkı sunan başta öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu yarışmaya 350 öğrencimiz katıldı. İl geneli yapılan bir yarışma eski oyunlarımız canlı tutmak öğrencilerimizde birlik ve beraberlik sağlamak düşünen uygulayan öğrencilerimizi, değerlendirmek için böyle bir proje başlattık. Bundan sonrada bu projelerimiz devam edecekö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışma yerinden görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Öğrencilerin topaç çevirmesi

- Öğrencilere kupa verilmesi

-Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Yenilince kupayı alamayan öğrenciler ağladı

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol İl Müsabakaları finalinde, Alaplı Atatürk Ortaokulu takımına yenilen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri gözyaşlarını boğuldu.

Alaplı Spor Salonunda düzenlenen Zonguldak Küçük Kızlar Voleybol İl final müsabakalarında, Alaplı Atatürk Ortaokulu ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmenin yaşandığı final maçında Alaplı Atatürk Ortaokulu Zonguldak Süleyman Demirel Ortaokulu'nu 2-0 yenerek şampiyon oldu. Alaplı Atatürk Ortaokulu öğrencileri de kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Maçın ardından Zonguldak Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan öğrencileri Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin teselli etti. Kaymakam Eskioğlu, şampiyon olan takımı tebrik ederek, "Centilmence bir müsabaka oldu. 2'nci ve 3'üncü olan takımlarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Spor yapmaya devam edin. Centilmence seyirci olmak da güzel bir şeydir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere kupa ve madalyalarını Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Alaplı Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bayraktar verdi.

Görüntü Dökümü

-Maç bitimi

-Kupa töreni

-Ağlayan öğrenciler

-Ağlayan öğrencilerin teselli edilmesi

-Kaymakamın konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),()

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Başkale'de mayıs ayında kar temizliği

VAN'ın Başkale ilçesinin Yukarı Dallı Mahallesi'nin yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı. Yolun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Başkale ilçesine 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dallı Mahallesi yoluna dün çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan mahalle yolunun açılması için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahalle yolunu kapatan kar kütlelerini temizlemek için dünden beri yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, yüksekliği yer yer 2 metreyi bulan karların arasında tüneller açarak, ilerlemeye çalışıyor. Karla mücadele ekipleri, bölgenin engebeli olması nedeniyle sık sık çığ düştüğünü belirterek, bu tehlikeye karşı bölge sakinlerinin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFONU

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-Kar temizliği yapan iş makineleri

-Detaylar

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()

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Çukurca'da '2'inci foto safari' heyecanı

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival renkli görüntüler oluşturdu. Çocuk Tepesi'nde yamaç paraşütü etkinliğiyle startı verilen festival kapsamında Kale Tepe'de kaya tırmanışı yapılırken, festivalin trekking ve Zap Suyu'nda rafting ile gün boyu devam edeceği belirtildi. Festival için Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen 450 fotoğraf tutkunu fotoğrafçı da, yarışma için en güzel fotoğrafı çekmeye çalıştı. İlçenin tanıtımına önemli katkı sağlaması hedeflenen festival, 5 Mayıs'ta sona erecek. Festivalin birinci gününde kayıt yaptıran katılımcılar Çukurcalılar tarafından evlerinde ağırlandı.

Festivale Ankara'dan katılan Abdurrahman Kurt, 7 arkadaşıyla birlikte geldikleri Çukurca'ya hayran kaldıklarını belirterek, "Buradaki coğrafya çok güzel, doğası bir başka güzel. Bölgede güvenlik sorunu da yok. Zap Vadisi endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Bu güzel coğrafyaya, fotoğrafçı dostları ve tüm turistleri bekliyoruz" dedi.

Festival sonunda, fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, kaymakamlık tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yamaç paraşütü yapan sporcular

- Ankaradan Çukurca'ya gelen fotoğrafçının çalışması

- Fotoğrnafçı Abdurrahman Kurt ile röpörtaj

- Fotoğrafçıların çukurca ilçesinde fotoğraf çekmeleri

- Sporcuların Dağ tırmanışı

- İzmirden gelen Taylan Özgür isimli dağcı ile röportaj

- Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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Yaylada görenler seferber oldu; kayadan düşen ayı öldü

TRABZON’un Düzköy ilçesi, Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda yaralı halde fark edilen boz ayı için vatandaşlar seferber oldu. Kayalıklardan düşerek beli kırıldığı tespit edilen boz ayı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Yerlice Yaylası’nda ormanlık alanda gezinen vatandaşlar, dere yatağında yaralı halde boz ayı olduğunu fark etti. Çevredekiler, bölgedeki kayalıklardan düştüğü dere yatağından yaralı halde sürünerek yola çıkmaya çalıştığını gördüğü ayıya yiyecek verip, yardım etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yoğun sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, ayının öldüğü tespit edildi. Ayı ölüsü gömülmek üzere Milli Parklar ekiplerince dere yatağından alındı.

'MAALESEF KURTARILMADI'

Ayıyı gördükleri sırada canlı olduğunu, ancak belden aşağısının tutmadığını anlatan korucu Salih Karpuz, “Tesadüfen rastladık ayıya. Tahminim bu kayalıktan düştü, buradan sürüklenerek karşıya geçmeye çalıştı. Onu bulduğumuzda canlıydı, ama belden aşağısı tutmuyordu. Yetkililere haber verelim dedik, telefonlar çekmiyordu, bayağı bir uğraştık. Bir süre sonra ulaştık yetkililere. Yetkililer de akşamüzeri geldi. Çok yoğun bir yağmur vardı. Ayı maalesef kurtarılmadıö dedi.

'YİYECEK VERDİK, ÇOK UĞRAŞTIK'

Neslinin tükenmekte olduğu ayılara karşı insanların daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Karpuz, “Bildiğimiz kadarıyla bu ayıların nesli tükenmek üzere, bunlara karşı biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Dün arkadaşlarımız vardı. Yiyecek falan getirdik ona, o kadar çok uğraştık ki, bağırıyoruz ona 'kocaoğlan' diye, başını çevirip bakıyor bize, ondan sonra tekrar başını koyuyor yere. O kadar çaresizdi ki sanki yardım istiyor gibiydi. Dün akşama kadar burada onunla bayağı bir uğraştık, yiyecek falan verdik. Tabi o acısından dolayı verdiğimiz yiyecekleri yemedi. Umarım bundan sonra böyle bir şey yaşamayızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı ayıdan son görüntüler

-Çevreden görüntüler

-Ayı ölüsü görüntüleri

-Vatandaşlarla röp

HABER KAMERA: İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), ()