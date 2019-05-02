DHA YURT BÜLTENİ -16

KIZINA İSTİSMAR SANIĞI BERAAT EDEN ANNE, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

ANTALYA'da, 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi A.Ö. beraat edince, anne F.Y., sinir krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan anneyi, avukatlar teselli etmeye çalıştı.

Müzisyenlik yapan, bu nedenle sık sık seyahat eden F.Y., 2017 yılının Mayıs ayında 10 yaşındaki kızını Muratpaşa ilçesinde oturan annesine bırakıp, turneye çıktı. Geri döndüğünde kızının mutsuz olduğunu ve daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızı olan arkadaşının yanına gitmediğini fark etti. Neden gitmediğini sorunca da "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin soruları üzerine küçük kız, A.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. F.Y.'nin şikayeti üzerine 2 çocuk babası A.Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma' ile 'tehdit ve kasten yaralama' suçlarından 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarında aynı zamanda bir otelde çalışan A.Ö.'nün belirtilen tarihlerde, oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ay 3 gün tutuklu kalan A.Ö., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Karara tepki gösteren anne ile davaya müdahil olan sivil toplum örgütleri, reddi hakim talebinde bulundu. Nisan ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı, davadan çekildiğini açıkladı.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

Heyet değişikliğinin ardından görülmeye başlanan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık A.Ö., anne F.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, mağdur kızın akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde adli tıptan rapor talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti. Küçük kızın annesi F.Y., duruşmada "Bedenimizdeki yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek" diyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını, diğer suçlardan ise beraatını talep etti. Son sözü sorulan sanık ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanığı tüm suçlamalardan beraat ettirdi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararı duyan anne mahkeme koridorlarında sinir krizi geçirdi. Polislerin kolunda adliye dışına çıkarılan anne, dışarıda da fenalaşınca sağlık ekiplerine haber verildi. Duruşma bitiminde, Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan ile F.Y'nin avukatı Buğra Kağan Oğuz, basın açıklaması yaptı. Bu duruşmadan beraat çıkmasına şaşırdığını belirten avukat Bilge Kağan Oğuz, "Delillere göre beraat verilmesini anlamıyorum. Toplumda bilinçli bir infial yaratmaya mı çalışıyorlar. Çocuk 'Bana istismarda bulunan bu' diyor. Ama mahkeme bunun olmadığını söylüyor. O zaman suçun cezasını vatandaş mı versin. Bu adam yapmadı diyorsan devlet olarak sen bulacaksın. Daha üst mahkemesi var. Bu kararın döneceğini ve cezalandırılacağını düşünüyorum" dedi. UCİM Başkanı Saadet Özkan ise "Zincirleme cinsel istismar var. Bugün ne yapılmaya çalışıldığını bilemiyorum. Bugün toplumu infiale sokacak korkunç bir karar verildi. Bugün tüm devlet makamına, Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bizzat bu durumla ilgilenmelidir. Bence bugün toplum olarak hiçbirimiz uyumayalım. Heyet de uyumamalı. Herkes aynada kendine bakmalı. Adalete inanmak zorundayız. Bu işte çok büyük bir terslik var. İstismarcı dışarıda. Beraat etti. İstismarcı vicdanlarımızı kararttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarını göreve çağırıyorum. Bu istismarcı içeri alınmalı. Elini kolunu sallaya sallaya gitti" diye tepki gösterdi.

UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise Antalya halkına seslediğini belirterek, "Çocuklarınızı dizinizin dibinden ayırmayın. Çocuklarınızı bu mahkeme korumuyor. Buradaki adalet sistemi sizi korumuyor. Burada ağlayan annenin çocuğu hepimizin çocuğu. Biz Antalya'ya her geldiğimizde boynumuz bükük ayrılıyoruz. Antalya Adliyesi'nde neler oluyor?" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMA NE DİYECEĞİM'

Basın açıklaması yapılırken sağlık görevlilerinin müdahale ettiği anne F.Y. de açıklama sonunda hastaneye kaldırıldı. Anne F.Y., ambulansa alınırken, "Allah rızası için ben şimdi ne diyeyim çocuğuma. Her şey var. Adli tıp raporu var. Kamera kayıtları var. Nasıl beraat ettirdiniz. Nasıl? Benim bir çocuğum var. Dışarıda bir sürü çocuk var. Gidip hakime mi yalvarayım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pankartlardan görüntü

Avukat Buğra Kağan Oğuz'un konuşması

UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın konuşması

UCİM BŞK YRD Yücel Ceylan'ın konuşması

Fenalık geçiren anneye sağlık görevlilerinin müdahalesi

UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın anneyi teselli etmeye çalışması

Annenin ağlayarak konuşması

Adliyenin dış plan görüntüsü

576 MB - 5.11'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Bakan Gül'den öldürülen avukatın ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 3 gün önce Aksaray'da boşanma davasında avukatlığını yaptığı kadının eski eşi Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat İbrahim Ergin'in (47) evine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeşiltepe beldesinde oturan çiftçi Abdurrahman Düzgün, geçen Pazartesi günü 6 ay önce ayrıldığı eşine boşanma davasında avukatlık yapan İbrahim Ergin'in ofisine gitti. Düzgün, Ergin'in hemşehrisi olduğunu söyleyerek odasına girdi. Burada İbrahim Ergin'e tabancayla 5 el ateş eden Abdurrahman Düzgün, odadan çıktıktan sonra aynı silahla kendisini başından vurdu. Ergin olay yerinde, Düzgün de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül öldürülen avukat İbrahim Ergin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül'e taziye ziyaretinde Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve yetkililer eşlik etti. Avukat Ergin'in Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulunan Gül, evin önünde kurulan taziye çadırında avukatın eşi Aysel, babası Mehmet, kardeşi Hacı, annesi Raziye Ergin ve çocukları ile görüşerek başsağlığı diledi. Taziye çadırında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

‘AVUKAT; HAKKIN, HUKUKUN VE ADALETİN TESİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR’

Taziye ziyaretinden sonra Aksaray Adliyesi'ne geçen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, silahlı saldırıda öldürülen avukat İbrahim Ergin'in adının Aksaray Adliyesi'ndeki konferans salonuna verileceğini belirtti. Bakan Gül, “Avukat, mesleğini icra ederken, hakkın, hukukun adaletin tesisi için çalışıyor. Yargının bu anlamda temel unsuru olan savunma hakkını ifa ediyor. Adliyede ismi burada konferans salonunda yaşamış olur. Avukatlara yönelik, bu tür saldırıları, bu tür şiddet eylemlerini asla tasvip etmiyoruz, görmek istemiyoruz, yaşamak istemiyoruz. Avukatlarımız da, tüm mesleklerini ifa eden herkes gibi kendi mesleğini özgürce ifa ederler" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’i belediye binasında ziyaret ettikten sonra Aksaray’dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Gül’ün avukat İbrahim Ergin'in ailesine taziye ziyareti.

-Taziye çadırında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından dua edilmesi

-Adliye açıklama

-Belediye Başkanlığı ziyaret

Haber-Kamera:Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,())

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Yayladağı'nda bıçaklı kavgaya 3 tutuklama

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yayladağı ilçe merkezinde meydana gelen olayda Y.Z., M.F., M.Z. ve M.K., alacak verecek davasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada S.Ü.'yü(50) bıçakla ağır yaraladı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Ü.’nün sağlık durumunun kritik olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Olay sonrası yakalanan şüpheliler sorgulanarak adliyeye sevk edildi. Şüplelilerden Y.Z., M.Z. ve M.K. tutuklanırken, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

SÜRE:01'00" BOYUT:111 mb

Haber-Kamera: Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI,(Hatay),()

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Aslı Baş davasında karar duruşması eylül ayına kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıl önce, turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın (32) ölümüne ilişkin davaya Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Baş Ailesi'nin avukatının, dosyaya hakim olan mahkeme başkanının izinli olması ve karar duruşmasındaki son söz hakkının uzun sürecek olması nedeniyle duruşmanın ertelenmesi talebi, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından turizmci Ahmet Bayer (63) ve oğulları Hakan Bayer (33) ile Volkan Bayer (31) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında ise 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTAALASINI VERMİŞTİ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ocak ayında yapılan bir önceki duruşmasında savcı Ahmet Faruk Işık'ın verdiği mütalaada Baş'ı, Bayer'in oğlu Hakan Bayer'in sert bir cisimle kafasına vurduktan sonra balkondan aşağı attığı öne sürüldü. Mütalaada, "Sanık Hakan Bayer'in maktulü, terastan itmesi veya sırtüstü aşağıya bırakmasıyla 6.5 metre yükseklikten yere düşüp başını merdivene çarptığı sabittir" denildi. Tutuksuz sanık Hakan Bayer için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcı, azmettiricilikle suçlanan Ahmet Bayer ile diğer oğlu Volkan Bayer'in 'mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığından' beraatlarını talep etti.

Davanın bugünkü 33'üncü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Bayer, oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer, Murat Umirov, Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş katıldı. Duruşmada söz alan Baş ailesinin avukatı Faruk Zorba, "Bu dava 9 yıldır sürüyor. 9 yıldır davaya bakan mahkeme başkanı izinli. Mahkeme heyetine güvenmediğimizden değil. Ancak davanın mahkeme heyeti, dosyaya daha hakim. Karar duruşmasındaki son söz hakkımız uzun sürecek. Belki de bir gün bile yetmeyecek. O yüzden duruşmanın ertelenmesini ve en az 2 gün devam edeceği bir tarih belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Mahkemeye başkanlık eden Niyazi Akbaş tarafından, 10 dakika aranın ardından duruşmanın 25 Eylül 2019 tarihine ertelenmesine karar verildi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binasından görüntü

-Ahmet Bayer'in adliye binasına gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Suriyeli yetim çocukların Türk bayraklı gösterisi ilgi çekti

KİLİS’te anaokulunda eğitim gören Suriyeli yetim çocukların Türk bayrakları ile yaptıkları gösteri ilgi gördü.

İstanbul merkezli Yetim Vakfı, Kilis'teki Suriyeli çocukların eğitim gördüğü yetim anaokulunda çocuk şenliği düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle gerçekleştirilen şenlikte Suriyeli yetim çocuklar hem eğlendi, hem eğlendirdi. Suriyeli çocukların, İstiklal Marşı okumasıyla başlayan programda, çocukların Türk bayrağıyla yaptıkları gösteriler uzun süre alkışlandı. Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar yaptığı konuşmada, Yetim Vakfı olarak Kilis'te ilk etkinlikleri olduğunu ifade ederek, “Bu okulumuzun açılışından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. Kilis ile ilgili günlerde eğitime yönelik faaliyetlerimiz olacaktır. Yetim Vakfı korucu, önleyici, sosyal hizmet alanında çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın risklerle karşılaşmaması için topluma faydalı çocuklar olmaları için elimizden geleni yapacağızö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çocukların İstiklal Marşı okuması

- Çocuklardan gösteriler

- Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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5 ton kuru soğan 1 saat içinde tükendi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezinde 2 TL’den satışa sundu.

Bazı vatandaşlar soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetin ve soğanların genel görüntüsü

- Vatandaşların soğanları poşetlere doldurması

- Genel ve detaylar

- Vatandaşlar ile röportaj

SÜRE: 01'40" BOYUT: 95 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()

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AFAD'TAN FİLMLERİ ARATMAYAN KURTARMA TATBİKATI

ERZİNCAN'da AFAD tarafından tünel içerisinde gerçekleştirilen kaza ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan - Erzurum Karayolu'nun 38'inci kilometresi Mutu Tüneli içerisinde gerçekleştirilen tatbikata Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan Karayolları Şube Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ekipleri katıldı. Erzincan ve Erzurum'u birbirine bağlayan 10 metre genişliğinde 7 metre yüksekliğinde ve 330 metre uzunluğundaki Mutu Tüneli'nde gerçekleştirilen kaza ve yangın tatbikatında film senaryolarını aratmadı. Yanan araçtan çıkan dumanlar kısa sürede tünellerin dumanla dolmasına neden olurken senaryo gereği kaza yapan araçtaki yaralı vatandaşlar kısa sürede araçtan çıkarıldı.

Tatbikat nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapatılan Mutu Tüneli'nde trafik akışı yan yoldan sağlandı. Senaryo gereği yanan ve kaza yapan araçtan yola savrulan yaralıların olduğu tünelde kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere sevk etti. Yaklaşık 50 personelin katıldığı tatbikatta yaralıya müdahale etme çalışmaları, yolu açma çalışmaları ve daha önceden eğitim alan kişilerin bu kişilerin müdahalesine izin vermeyerek araçlara yaklaştırmaması gerçekçi bir şekilde canlandırıldı. Tahliye işleminin yapıldığı tatbikatta ekipler başarıyla çalışmayı tamamladı.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik tatbikat sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de yol ağlarında bulunan ve hizmet veren tünellerin toplam uzunluğu 340 kilometreye ulaştığının altını çizerek; "Tüneller kapalı yapılar olduğundan, tünel giriş ve çıkışlarında veya tünel içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda, tüneli kullanan araçlar, yolcu ve sürücüleri istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Erzincan AFAD olarak, ilimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmektedir. İlimizde 2018 yılında 71 sıkışmalı trafik kazası meydana gelmiş. 19 vatandaşımız ölü, 167 vatandaşımız yaralı olarak çıkartılmıştır. 2019 yılında Ocak ayından bugüne kadar 15 trafik kazası meydana gelmiş, 28 vatandaşımız yaralı olarak çıkartılmıştır. Meydana gelecek olumsuzlukların, oluşturulabileceği etkilerinin önüne geçmek üzere, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan Karayolları Şube Müdürlüğü, Erzincan İtfaiyesi, UMKE'nin katılımıyla, D100 karayolunun 50 nci km'sinde Mutu tünellerinde tatbikat icra edilmiştirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tünelden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Tünelde senaryo gereği kaza yapan aracın yanması

-Ekiplerin müdahalesi ve yaralıların çıkartılması

-Ekiplerden genel detay görüntü

-AFAD Müdürünün açıklaması

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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2. Bursa Gıda Fuarı kapılarını açtı

NETWORK Fuarcılık tarafından düzenlenen 2.Bursa Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

4 Mayıs tarihine kadar Merinos AKKM’de devam edecek olan 2. Bursa Gıda Fuarı’nın açılışına AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan, Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Sait Kaplan, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği(BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Lale Yıldız, Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği(GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren ile çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

HASAN EKER: "BURSA'YA ÖNEMLİ FUARLAR KAZANDIRMA ARZUSUNDAYIZ"

Açılışta konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Network Fuarcılık olarak son dönemde Bursa’da yapılmayan fuarları düzenlemek istediklerini, 2018’de gerçekleştirdikleri başarılı fuarların ardından 2019’da da Bursa’ya önemli fuarlar kazandırma arzusunda olduklarını söyledi. 2. Bursa Gıda Fuarı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Eker, “Bursa ve Marmara Bölgesi gıda üretiminin ve tüketiminin yüzde 60’a yakının gerçekleştiriyor. Fakat son yıllarda Bursa’da gıda fuarı düzenlenmemiş. Bizler de Network Fuarcılık olarak, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurumları ve STK’ların desteği ile geçtiğimiz yıl birinci gıda fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugün de daha da büyüyen ikinci fuar açılışında birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlerin amacı, buraya stant açan firmaları alıcılarla buluşturup, onlara müşteri kazandırmakö dedi.

MUSTAFA ESGİN: "GASTRONOMİ TURİZMİNİ ÖNEMSİYORUZ"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, "Gastronomi turizmini de gözardı etmemeliyiz. Bu yüzden gıda fuarında Bursa lezzetlerinin ön plana çıkarılıp, tanıtılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu konuda gerekli destekleri vermeye hazırızö diye konuştu.

Son yıllarda yaşanan küresel ısınma, çevre kirliliği ve obezite rahatsızlıklarına dikkat çeken AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, “Tarım ve gıda birbirinden ayrılamayacak kavramlar. Fakat bunların yanı sıra, maliyeti düşük, sağlıklı ve kaliteli ürünleri de toplumumuza sunmanın yollarını aramalıyız. Tüm dünyada çevre kirliliği, katkı maddeli gıdalar yüzünden obezite ve buna bağlı olarak sağlık sorunları ortaya çıkmakta" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik “Bursa’daki ekonomik gelişmeler tüm Türkiye’yi olumlu bir şekilde etkileyecektir, bizler de bunun sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Şehrimizde, tarım alanında son yıllarda önemli adımlar atıldı. Gıda fuarımız da bunlardan biri ve fuarımızın gelişmesi için gelecek yıllarda da ortak akılla hareket etmeye devam edeceğizö dedi.

HAMİT AYGÜL: "GIDA KONUSUNDAKİ ZENGİNLİĞİMİZİ DAHA DA ARTIRACAK"

Gıdanın bununla da birlikte tarımın insanlık tarihi boyunca her zaman en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Tarım İl Müdürü Hamit Aygül de, “Bursa olarak tarım, hayvancılık ve tarım sanayisi olarak Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri konumundayız. Bursa gıda sektörü olarak 2018 yılında 8,3 milyar lira civarında ekonomik katkı sağladık. Bu anlamda Bursa Gıda Fuarı da şehrimizin gıda konusundaki zenginliğini daha da çoğaltacak, Bursa’nın ulusal ve uluslararası alandaki tanınırlığını artıracaktırö diye konuştu.

Fuarların güncel bilgi ve teknolojilere ulaşmada en iyi yollardan biri olduğuna dikkat çeken Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Lale Yıldız, birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Sait Kaplan, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez ve Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Haluk Beceren de konuşmalarında gıda fuarı sayesinde Bursa’ya bir çok önemli firmanın geldiğini, sektör paydaşlarının bu firmalarla biraraya gelme şansını en iyi şekilde değerlendirdiğini söylediler.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol, stantları gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Açıklamalar

-Fuardan detaylar

Süre: 4.28, Boyut: 588 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()

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Gaziantep'te 'Dijital Ticaret Zirvesi' düzenlendi

Gaziantep'te Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) ev sahipliğinde 'Dijital Ticaret Zirvesi' konulu toplantı düzenlendi.

TÜRKONFED, SAP Türkiye ve iş ortağı MBIS'in, KOBİ'lere, işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için gerekli olan donanımı sunmak, karlılıklarını ve yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini artırabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen ve iş dünyasından isimler katıldı.

Toplantıdaki katılımcılara seslenen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomideki ana politikanın, büyüme değil sürdürülebilir yüksek kalkınma olduğunu ifade etti.

Düşük enflasyon ve sürdürülebilir finansmana odaklanması gerektiğinin altını çizen Turan ,öEş zamanlı olarak KOBİ'lerimizi önceliklendirecek ve finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılmasında da yarar görüyoruz. Ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimizin, tahsilat başta olmak üzere ödeme sorunlarının ekonomiyi kilitlediğini, yaşayarak gördük. TÜRKONFED olarak Önce Küçüğü Düşün ilkesi çerçevesinde, ödeme sürelerinin 30 günle sınırlandırılması, özel sektörün yanı sıra kamu ve yerel yönetimlerin de sisteme dahil edilmesi ile etkin denetim mekanizmasının kurulması reel sektörün ateşini düşürecektirö dedi.

Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan bölgenin çekim merkezi olduğunu ve ülke ekonomisinin kalkınmasına da katkı sağladığını söyleyen GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen bu katkının daha yüksek seviyelere çıkması için sanayinin ve özelde KOBİ'lerin dijital dünyaya adapte olması gerektiğini vurguladı.

Öztürkmen, öÜlkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması, bölgelerimizin ve o bölgeleri domine eden kentlerimizin yerel dinamiklerini harekete geçirmekle mümkündür. Bugün ülkeler için sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme, bilgi teknolojilerinin hızına uyum ve ekonomik yapılardaki farklılıkların ortaya konduğu rekabet gücünden geçiyorö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın konuşması

- GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 312 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)



