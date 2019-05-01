DHA YURT BÜLTENİ-16

Vali Atik, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede

SİİRT'in Baykan ilçesinde dün PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesine giden Vali Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşerek, operasyonla ilgili bilgi verdi.

Vali Ali Fuat Atik, Baykan ilçesinde güvenlik güçlerince dün 5 PKK'lı teröristin etkisi hale getirildiği operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Operasyona katılan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Atik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla canlı yayınla yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, operasyon ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu ile yaptığı görüşmede Vali Atik “Güvenlik güçlerimizi terör örgütü PKK’ya karşı operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu bölgede 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizlerde bugün güvenlik güçlerimiz ile beraber operasyonların olduğu bölgede inceleme yaptık ve bilgi aldıkö dedi.

Bakan Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Vali Atik, operasyondaki güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle etkin ve kararlı mücadelenin kararlılıkla ve azimle devam edildiğini belitti.

Operasyon bölgesinde Vali Ali Fuat Atik’e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

-----------

- Vali Atik'in operasyon bölgesine gelişi

- Vali Atik'in Bakan Soylu ile görüşmesi

- Bakan Soyluya operasyon ile bilgi veren Vali

- İl Jandarma Komutanın Bakan Soylu'ya mağarayı göstermesi

- Bakan Soylu’nun askerle ve Vali ile konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera:SİİRT,()

===============================

Diyarbakır'da 1 Mayıs halaylarla kutlandı

DİYARBAKIR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar öncesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamaya gelenler alana polis kontrol noktalarından üst aramaları yapılarak, sokuldu. Tertip komitesinin belirlediği bayrak ve flamaların girişine izin verildi. İşçi sendikaları temsilcileri ve çok sayıda işçi ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li milletvekilleri Bedran Öztürk ile Remziye Tosun'un da katıldığı kutlamada yapılan konuşmaların ardından, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

POLİS AÇIKLAMA YAPILMASINA İZİN VERMEDİ

Kutlamaların ardından bir grup Sanat Sokağı'nda açıklama yapmak istedi. Ancak polis, gruba izin vermedi. Bu sırada yaşlı bir kadın, fenalık geçirerek, bayıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Grup, açıklama yapmadan dağıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

- 1 Mayıs kutlamalarından detaylar

- Halay çekilmesi

- Alana gelenlerden detaylar

- Kutlamaların ardından açıklama yapmak isteyen grup

- Polisin grubu dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

===============================

Adana'da 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Adana’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'un öncülüğünde merkez Seyhan İlçesi'ndeki Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyan grup, sloganlar atarak miting alanına ulaştı. Kutlamaya milletvekillerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı. Gençlerin de yoğun katılımıyla yürüyüş boyunca renkli görüntüler oluştu. Miting alanında halay çekip slogan atan eylemciler daha sonra çeşitli grup ve sanatçıların müzikleri eşliğinde eğlendi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Döviz ve pankartlar taşıyarak alana yürüyen gruplar

- Alandaki kalabalık

- Helikopterlerden görüntüler

- Genel ve detay

SÜRE:01'05" BOYUT:120 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

==============================

Strafor fabrikasında korkutan yangın

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, bir strafor fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

İzmir - Aydın Karayolu'nun Ayrancılar Mahallesi yakınlarındaki bir strafor fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmında başlayan yangın, kolay tutuşan straforlar nedeniyle kısa sürede yayılmaya başladı. Fabrikada çalışan işçiler, korkutan yangına, ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaparken, bir yandan da durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı su sıkarak alevleri 1 saat içinde fabrikanın diğer kısımlarına sıçramadan tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangının uzaktan çekilen görüntüsü

- Yangından fotoğraflar (ekte)

Haber: İbrahim DANIŞ-Kamera: TORBALI (İzmir), ()

===============================

Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

KAYSERİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde toplanan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüdü. Kayseri polisi yoğun güvenlik önlemi alırken, katılımcılar arama yapılarak parka polis kontrolünde alındı. Yaklaşık 2 bin kişi, yapılan konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlendi. Ardından kutlamalar olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

=================

- Göstericilerin alana girişi

- Şüphelilerin 1 Mayıs eylemcilerinin yürüyüşü

- Polis önlemlerinden görüntü

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera:İsmet KÖZELO KAYSERİ, )

Süre: 7.03 Boyut: 797 MB

=================================

Çanakkale’de kutlama sonrası 3 kişiye gözaltı

ÇANAKKALE’de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi ile kimlik göstermeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00'te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Alana yüzleri kapalı girmek isteyen bazı gruplar, polis noktasından geçişleri sırasında yüzlerindeki maskeleri çıkardıktan sonra meydana alındı. İçeriye giren gruplar meydanda tekrar yüzlerini kapattı.

Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından "Hoşgeldiniz" anonsuyla karşılandı. Kutlamalara CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, sendika, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar davul zurna eşliğinde halayların çekilmesinin ardından sona erdi. Kutlama sonunda terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi ile polisin kimlik sorgulaması sırasında kimliğini göstermeyen 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale'deki 1 Mayıs kutlamalarından genel ve detay görüntü.

-Cumhuriyet Meydanındaki 1 Mayıs kutlamalarından görüntü.

-Polis güvenlik noktası ve aramalardan görüntü.

-Yüzleri kapalı gruplardan görüntü.

-Gözaltılardan görüntü.

-Gözaltı sonrası polisin kimlik kontrolünden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

=========================

Bursa'da 1 Mayıs kutlandı

Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Bursa'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Eski stadyum yakınında toplanan DİSK, KESK, TMMOB, Tabip Odası, Tüm-Tis, siyasi parti temsilci ve üyeleri ile kent sakinleri, Darmstat Caddesi'nden yürüyerek Kent Meydanı'na ulaştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun güvenlik önlemi alırken, tüm katılımcıların üstleri ve çantaları tek tek arandı. Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlamalarına giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için meydanda saygı duruşunda bulunuldu. Ardından konuşmalar yapıldı, etkinlik konserle devam etti. Ardından kutlamalar sona erdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Toplanan vatandaşlardan detay

- Yürüyüşten görüntüler

- Açılan pankartlardan görüntüler

- Detaylar

Süre: 02.56 Boyut: 328 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,() Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

========================

Van'da 1 Mayıs halaylarla kutlandı

VAN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Musa Anter Parkı yanındaki Kültür Kavşağı’nda halaylarla kutlandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Van Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İKK Sekreterliği, Van-Hakkari Tabipler Odası tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamaları Musa Anter Parkı yanındaki Kültür Kavşağı’nda yapıldı. Etkinliğe, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Van Büyükşehir Eş Başkanı Mustafa Avcı, İpekyolu Eş Başkanı Şehzade Kurt, HDP ve DBP ilçe eş başkanları ile vatandaşlar katıldı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın da konuşma yaptığı kutlamalara katılanlar ellerinde 'Mezarda emeklilik istemiyoruz', 'Kıdem tazminatıma dokunma', 'Eşitlik ve özgürlük için yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankartlar taşıdı. 1 Mayıs kutlamalarında katılanlar çalınan müziklerle halay çekerken, polis kutlamanın yaptığı bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-1 Mayıs kutlamalarına gelenler

-Müzik eşliğinde halay çekerlerken

-Detaylar

Gülay KUYUCU/VAN, ()-

=====================

Antalya'da 1 Mayıs kutlamalarında 'çocuk' vurgusu

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında en önde çocuklar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar da çocuk istismarına karşı sloganlar attı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendikaların temsilci ve üyeleri, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşe katılanlar sloganlar atarak 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı kişiler de bebekleriyle yürüyüşe katıldı. Kortejin en önünde çocuklar yer aldı. Çocuklar, 'Hayalime dokunma', 'Balonuma dokunma', Uçurtmam göklerde dokunma', 'Ellerim boyalı dokunma', 'Oyun oynuyorum dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüşe katılanlar da çocuk istismarına karşı sloganlar attı.

KONSERLE TAMAMLANDI

Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Kutlamalara katılanlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üye temsilcilerinin konuşmaları ve mini konserle sona erdi.

GÜZERGÂH SABAHTAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya'da polis, 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe katılmak ve alana girmek isteyenlerin üzerleri ve çantaları iki kez arandı. Polis yürüyüşün yapıldığı güzergâh ve kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda görev yaptı. Güllük Caddesi, 100'üncü Yıl Bulvarı ile Konyaaltı Caddesi'nin bir bölümü ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ara yollar, sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş sırasında bir polis helikopteri ile de güzergâh ve meydan kontrol edildi. Kutlamalar sırasında seyyar satıcıların yürüyüş güzergâhına ve Cumhuriyet Meydanı'na girişine izin verildi. Esnaf, bariyerlerin arkasından su satışı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Çocukların istismara karşı açtıkları pankartlar

- Çocuklardan detaylar

- Yere bırakılan çevik kuvvet kaskları detay

- Yürüyüşe katılan gruplardan detay

- Saz, tulum ve def çalarak yürüyenler detay

- GEnel görüntüler

- KoŞan gruplardan detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()