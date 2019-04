DHA YURT BÜLTENİ -16

İki kardeş arasındaki anlaşmazlıkta kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan iki kardeş, iddiaya göre sırayla ürününü topladıkları zeytinlik yüzünden kavga etti. Kavga sırasında ateş alan tabancayla ağabeyi Mahmut U.'nun (Uçar) (78) eşi Şefika U.'yu çenesinden yaralayan Bekir U. (75), daha sonra başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sahibi oldukları zeytinlikteki ürünü sırayla toplayan Bekir U. (75) ile ağabeyi Mahmut U. (78) arasında, kimin toplayacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekir U., tabancasının kabzasıyla ağabeyine vurdu. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, olay yerinde bulunan ağabeyinin eşi Şefika U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde yerde kalan Şefika U., yaralandı. Yengesinin öldüğünü düşünerek hızla uzaklaşan Bekir U., evine gidip başına dayadığı tabancanın tetiğini çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bekir U.'nun öldüğü belirlendi. Şefika U. ve Mahmut U. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bekir U.'nun cesedi olay yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da termometreler 38 dereceyi gösterdi

Adana'da kent merkezindeki termometreler 38 dereceyi gösterirken, çocuklar kanallara girerek serinledi.

Aniden ısınan havadan etkilenen Adanalılar mecbur kalmadıkça evlerinden ve iş yerlerinden çıkmazken, dışarıda olanlar ise fırsat bulduklarında parklardaki gölgelerde dinlendi. Parklarda belediyelere ait termometreler ise sıcaklığı 38 derece olarak gösterdi. Çocuklar tüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Kuzey Ege'de deniz sezonu erken açıldı

TÜRKİYE'nin önemli tatil merkezlerinden Kuzey Ege'de deniz sezonu erken açıldı. Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar yaklaşık 145 kilometre uzunluğundaki sahil bandı ve 30 binin üzerindeki yatak kapasitesine sahip Kuzey Ege'de deniz sezonu erken açıldı. Hava sıcaklığının 24 dereceye kadar ulaştığı Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde birçok vatandaş soluğu deniz kenarında aldı. Sarımsaklı, Cunda, Ören, Zeytinli, Akçay ve Altınoluk gibi iç turizmin önemli tatil merkezlerinde yaşayanlar baharın canlı tonlarıyla birlikte denizin keyfini çıkardı. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda vatandaş denize girerken, bazı vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih etti.

Edremit ilçesinin Altınkum sahilinde denize giren Engin Kaya, arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirterek, "Denize girerek eğleniyoruz, vaktimizi geçiriyoruz. Buraya arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Deniz sezonu başladı" dedi. Edremit ilçesinde yaşayan İbrahim Yetişkol ise, eşiyle güneşlenmeyi tercih ederek, "Havalar gayet güzel. Her gün sabah akşam yürüyüşümüzü yapıyoruz. Denize girip çıkıyoruz. Deniz mevsimi açıldı" diye konuştu.Görüntü Dökümü

Tarsus Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi eklendi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatı ile belediye binasının girişindeki 'Belediye Tesisleri' yazısına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tarsus Belediyesi Başkanlığı'na CHP'den seçilen Haluk Bozdoğan, binası girişinde bulunan tabelaya 'T.C.' ibaresi eklenmesi yönünde talimat verdi. Talimatın ardından harekete geçen ekipler, iş makinesi yardımı ile 'Belediye Tesisleri' yazısının önüne Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi ekledi.

Başkan Bozdoğan, bugüne kadar tüm kazanımlarını Türkiye Cumhuriyeti sayesinde olduğunu belirterek, "Benim doktor olmam, hekim olmam, belediye başkanı olmam Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarıyla ilgilidir ve o kazanımlar sayesindedir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'ni Tarsus Belediyesi tabelasının önünde görmek benim en güzel mutluluğum. Olması gereken de bu zaten. Çünkü bu cumhuriyet kazanımlarını yaşatmak ve onları ışık olarak görmek, mutlaka bir yöneticinin olmazsa olmazıdır. Bizim ilkemiz de bu yönde. Bugün bu konuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de şükran ve minnet duygularımı iletiyorum" dedi.

Telefonla dolandırıcılık şebekesine operasyonda 4 gözaltı

EDİRNE merkezli Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından telefonla dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşençiftliği köyünde H.B.'nin telefonla 465 bin TL dolandırılması olayıyla ilgili Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 7 kişiden 5'i tutuklandı. Jandarma, tutuklu sanıkların ifadeleri ve dijital materyallerin incelenmesinden yola çıkarak dolandırıcılık şebekesini yönetenlerin peşine düştü. Yürütülen soruşturma kapsamında şebekeyi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan İ.E., A.E. ve A.C.'nin yönettiğini, H.C. ve H.E.'nin de bu şüphelilere aracılık ettiklerini belirledi.

Jandarma, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Akçakale'de düzenlediği operasyonla A.E., H.C., A.C. ve H.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İ.E.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Edirne'ye getirilen şüphelilerin, Tekirdağ, Bolu ve Düzce'de de çok sayıda telefonla dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada bacağında kırıklar oluşan Mustafa, sedyeye alınırken ağladı

Karaman'da, otomobil ile motosiklet, otoparkta çarpıştı. Kazada motosikletli Mustafa Uğur Gözel (20) ile arkasında oturan kardeşi Mustafa Kemal Gözel (13) yaralandı. Bacağında kırıklar oluşan Mustafa Kemal, sedyeye alınırken, gözyaşı döktü.

Kaza, öğle saatlerinde, Topucak Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. Ertuğrul Üstük (41) yönetimindeki 70 AAB 288 plakalı otomobil, Mustafa Uğur Gözel'in kullandığı 70 DU 575 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Gözel ile arkasında oturan kardeşi Mustafa Kemal Gözel yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mustafa Kemal Gözel'in sol bacağında kırıklar oluştuğunu belirledi. Gözel, sedyeye alınırken, gözyaşı döktü. Mustafa Uğur Gözel ile kardeşi Mustafa Kemal Gözel, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de kişiye özel kanser tedavisi

İzmir'deki Kent Sağlık Grubu ile Amerika'nın önde gelen kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital'ın (HMH) iş birliğinde kapsamlı bir kanser merkezi açıldı.Merkezde tanı ve tedavide yol haritalarının tümör konseylerince belirlendiği, kişiye özel tedaviler verilecek.

Çiğli'de Kent Hastanesi bitişiğinde 20 bin metrekare kapalı alana sahip, 350 milyon liraya mal olan Kent Onkoloji Merkezi'nin resmi açılışı HMH yönetici ve hekimlerinin de katıldığı bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Rüçhan Uslu, HMH Global İş Geliştirme Başkan Yardımcısı José F. Núñez ve HMH Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Brian Butler'in katıldığı toplantıda Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Yıldırım, merkez ve afiliasyon hakkında bilgi verdi. Grubun CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, Kent Onkoloji Merkezi'nde tanı ve tedavide yol haritalarının tümör konseylerince belirlendiği, kişiye özel tedavilerin yanında her türlü destek uygulamalarının tek çatı altında sunulduğu kapsamlı bir modeli hayata geçirdiklerini ifade etti. Yıldırım, HMH ile bir sağlık hattı kurarak kanser tedavisinde odağında hastanın olduğu bir model sunduklarını anlattı. Bugün Türkiye'de 400 binin üzerinde tanısı konulmuş kanser hastası bulunduğunu belirten Yıldırım, "Kanser ciddi ve tehlikeli bir hastalık. Çevresel faktörler nedeniyle hasta sayısı her geçen gün artıyor. Yaşam süresi uzayınca bu hastalığa maruz kalma ihtimali artıyor. Çözüm için medikal teknolojiler ilerledi. Bilişim teknolojileri de elimizdeki bilgileri çok iyi bir şekilde işlememize yarıyor. Kanser, tanısı erken konulan ve tedavi edilen bir hastalık oldu. Ama maliyetli bir iş ve pahalı yatırımlar gerekiyor. Kent Onkoloji Merkezi'ni kurduğumuzda dünya standartlarında bir model oluşturmak istedik. Tedavi süreçlerinde hastayı merkeze oturttuk. Şablon tedaviler yerine tümör konseylerini aktive ettik" dedi. Hastane bünyesinde dünyada kullanılan en ileri teknolojileri kullanmaya başladıklarını anlatan Dr. Ruşen Yıldırım, nükleer tıp departmanındaki ileri tedavilerin aynı çatı altında verileceğini dile getirdi. Bu süreci iyi yönetebilmek için hastanın hakkını savunan, onkoloji konusunda deneyimli hemşirelerin olduğu navigasyon sistemi kurduklarını belirten Dr. Yıldırım şöyle konuştu:

"Hastaların 7- 24 erişiminde olan ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri temas noktaları oldu. Klasik tıp tedavilerinin yanı sıra beslenmeleri için diyetisyenleri olacak. Psikologlar onlarla yakından ilgilenecek. Yoga, nefes tedavisi ve akupunktur ile desteklenen bir program sunuldu. Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olmak için yola çıktık. HMH yöneticileri ile 5 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladık. Gerek medikal gerek kurumsal tecrübelerinden faydalanacağız. Eğitim çalışmalarını arttıracak ve tedavide kalite boyutunu yukarı çıkaracağız. Ayda iki defa vaka tartışması yapacağız. Hastalarımız meslektaşlarımızdan alternatif görüş alabilecek. Hem tıbbi hem ticari anlamda uzun ve geniş tabanlı bir işbirliği yaptık. "

HASTA TEDAVİ PROTOKOLLERİNDEN FAYDALANILACAK

Kent Onkoloji Merkezi'ni planlarken mevcut uygulamalardaki eksiklikleri belirleyip böyle bir model fikrini oluşturduklarını vurgulayan Dr. Yıldırım, HMH ile iş birliğini anlattı. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu modelin en iyi örnekleri neresidir diye baktığımızda iyilerden bir tanesinin HMH'de uygulandığını gördük. HMH 100 yılı aşmış geçmişe sahip. Amerika'da en başarılı hastaneler sıralamasında çeşitli branşlarda ilk 5, ilk 10'da yer alan bir kurum. Kanser tedavilerinde ciddi araştırma ve geliştirme kaynakları olan bir hastane. Ancak hiçbir şeyi karbon kopya alıp taklit edemezsiniz. Mutlaka kendinize uygun hale dönüştürmek zorundasınız. Bizim kültürümüz, insanımız farklı, beklentiler farklı, sosyal güvenlik uygulamaları, ödeme koşulları farklı bunlar mutlaka ince ayarlama gerektiriyor. Houston'ın özellikle hasta tedavi protokolleri önemlidir ki işin omurgasını oluşturan da budur. Biz HMH'in hasta tedavi protokollerindeki o deneyimlerinden yararlanmayı bir de aklımıza gelmeyen, düşünmediğimiz ama gördüğümüz zaman hastalarımız için yararlı olacak uygulamaları transfer etmeyi istedik. HMH ile iş birliğimizde hastalarımıza sunacağımız önemli hizmetler var."

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİNDE ARTIŞ

HMH Global İş Geliştirme Başkan Yardımcısı José F. Núñez, Houston Methodist'in İspanya, Hollanda, Bosna, Meksika, Şangay ve Dubai'den sonra Türkiye'de de Kent Sağlık Grubu işbirliği ile Türk hastalara hizmet vereceklerini söyledi. Nunez, "Kent Onkoloji Merkezi, HMH iş birliği ile Türk hastalara bilgi ve deneyimlerimizden, hizmetlerimizden yararlanma imkanı sunuyor. Son 30 yıldır Türkiye sağlıkta hep iyiye gitti, sağlık altyapısını sürekli geliştirdi. Kent ile yaptığımız işbirliği kapsamında biz nasıl bilgi aktaracaksak onlar da bizlerle karşılıklı deneyimlerini paylaşacak, birbirimizi besleyeceğiz. Bunların hepsi hastalara yarayacak. Bu ortaklık çok uyumlu. Farklı branşlardan hekimler hemşireler İzmir'e gelecek, buradan Houston'a gelecekler. Hem Türkiye'de hem ABD'de kanser tedavilerini ileri biçimde sunacağız" dedi. Kanserle mücadele için geliştirilen aşılarla ilgili bir değerlendirme yapan Nunez, şöyle konuştu:

"Aşıların kansere yol açan virüseri önlemesi hedefleniyor.Bu aşılar hastaların kendi kanser hücreleri kullanılarak üretiliyor. Bizim amacımız o tarz ajanlar uygulayacağız ki kanser hücrelerini tanımlanmalarına yardımcı olabiliyor. Hastanın böylece kendi kendi hücrelerinden aşı oluşturmak istiyoruz. Bu aşı hastaların sonsuza dek korunmasını sağlayacak. Bunun daha başlagıç aşamasındayız. Hastaların kendi hücrelerini kullanarak aşıların oluşturulaması prostat kanserinde denendi. Zaman içinde bu konuda uzmanlaşacağız. Bir şekilde artık tümörlerin tanınmasını ve sürekli korunma sağlanmasını amaçlıyoruz. Koruyucu aşılardan ziyade kanseri olan hastalara verilecek aşılar bence heyecan verici bir gelişme olacak. Bunun da oldukça benzersiz bir dönemi işaret edeceğini düşünüyorum."

'BAŞARI İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK'

HMH Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Brian Butler de bünyesinde araştırma enstitüsüyle HMH'in 7 tam teşekküllü hastane ve uzun süreli akut bakım hastanesi ile hizmet verdiğini belirtti. HMH olarak sağlık profesyonellerine eğitim ve öğretim, kuruluşlara danışmanlık ve yönetim hizmetleri verdiklerini belirten Butler, "Bu işbirliği ve bilgi aktarımı yoluyla dünya çapında sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Her yıl dünyanın 80'den fazla ülkesinden binlerce hastayı tedavi ediyoruz, bu önemli ve mutluluk verici ancak hastaların kendi ülkelerinde yüksek kaliteli seçeneklere sahip olmalarını tercih ediyoruz. Kent Onkoloji Merkezi de HMH ortaklığında Türk hastalara kendi ülkesinde dünya standartlarında hizmet vermeyi amaçlayan bir yapı oluşturduö diye konuştu. Bu işbirliğinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Butler şöyle devam etti:

"Onkoloji açısından yeni bir paradigma başlıyor. Bu mükemmel bir zamanlama. Hastalara özel tedaviler sunarak kanseri tedavi edeceğiz. Yeni keşifler geliştirirken Kent ile çalışmak beni memnun ediyor. Kanseri çok iyi tedavi etmek için ekipman ve alt yapıya bakılmalı. Burada hekimlerin, fizik uzmanlarının, görüntüleme teknolojilerinin ve tarama cihazlarının iyi olduğunu tespit ettim. Başarı ihtimalimiz çok yüksek. Bu hastanedeki kalite ve kanser bakımına kendini adamışlık çok ortada."

TEDAVİDE MULTİDİSİPLİNER, BAKIMDA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Rüçhan Uslu da kanser tedavisinde multidisipliner, hasta bakımında bütüncül yaklaşımın önemli ve zorunluluk haline geldiğini bir kez daha vurguladı. Kanserin yaklaşık 200 farklı türü olduğuna dikkat çeken Uslu, "Her insan farklı, tümörü kendine özgü. Boyu, kilosu, vücut yapısı, organ fonksiyonları farklı. Şeker, tansiyon gibi yandaş başka hastalıkları olabilir. Tıptaki büyük gelişmeler ışığında artık kanseri standart yöntemlerle tedavi edemeyiz, etmemeliyiz. Kişiye özel hazırlanan tedavilere ihtiyaç var, yeni çağdaş tıp tedavileri bunu gerektiriyor. Her hastaya ve tümörüne uygun tedaviler yapılmak zorunda ama iş bununla da bitmiyor, hastanın beslenmesinden ağrı şikayetlerine kadar her türlü sorununa çözüm, sorusuna yanıt vermek zorundayız" dedi. Kanser hastalarını tedavi eden bir doktor olarak dünyanın en zor mesleklerinden birini yaptıklarını anlatan Uslu konuşmasına şöyle devam etti:

"Hastayı bir kere görüp reçete yazmıyorsunuz. Bir doktor olarak en iyi tedaviyi vermelisiniz. Dünyadaki en gelişmiş en az yan etkiyle tedavi vermelisiniz. Kanser tedavisi artık çok kompleks. Akıllı ilaçlar, aşılar, hücresel tedavilerin yanı sıra teşhis aşamasında gen haritası çıkarılan bir hastalık. Her hekimin birlikte çalışması kaçınılmaz. Artık uluslararası birliktelik gerekiyor. 100 yılı aşan tecrübe ve önemli hekimler ile çalışmalardan faydalanabilecek olmamız bizim için şans."

Basın toplantısının sonunda Dr. Yıldırım ve José F. Núñez birbirlerine karşılıklı anı plaketi sundu. Yöneticiler toplantı sonrasında basın mensuplarıyla birlikte merkezi gezerek, bilgi verdi.

Futbol ekonomisi konuşuldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Futbolun Ekonomik Zirvesi' panelinde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan bir araya geldi. Sepil, "Öncelikle İstanbul kompleksinden kurtulalım. Doğduğumuz şehrin takımına sahip çıkalım. İngiltere'de Liverpool'da doğan birinin Manchester United'ı desteklediği görülmemiştir" dedi.

İEÜ bahar şenlikleri kapsamında yapılan Futbolun Ekonomik Zirvesi' panelinde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan konuştu. Tüm futbolseverlerin buluştuğu organizasyonda kulüp başkanları futbolun ekonomik yapısını, sportif başarıları, altyapı hamlelerini ve İzmir futbolunun gelişimini masaya yatırdı. Spor Toto Süper Lig'de İzmir'i temsil eden Göztepe'nin Başkanı Sepil, Karşıyaka'nın 3. Lig'de Play-Off'a kalması halinde ezeli rakiplerini desteklemek amacıyla maça gideceğini söyledi. "İzmir kulüpleri kol kola olmalı diyen" Mehmet Sepil, "İzmir futbolunun menfaati için siyasilerin kapısında nöbet de tutarız, kapıda paspas da oluruz. Öncelikle İstanbul kompleksinden kurtulalım. Doğduğumuz şehrin takımına sahip çıkalım. İngiltere'de Liverpool'da doğan birinin Manchester United'ı desteklediği görülmemiştir. Çünkü düşünce sistemi buna imkan vermez. Şehrimizin kulüplerine sahip çıkalım. Ben Karşıyaka'nın Süper Lig'de olmasını çok istiyorum. Çünkü Süper Lig'de Karşıyaka'yı yenmek istiyorum. Fenerbahçe'yi yeneceğime Karşıyaka'yı yeneyim, bu daha zevkli. Zaten Fenerbahçe'yi hep yeniyoruz. Göztepe kendi kendini çevirmeli. Şu an borcu yok. Niye? Parayı ben veriyorum. Ama ben olmayabilirim. Yakın ya da uzak zamanda elbette gideceğim. Bu yüzden Göztepe kendi kendini çevirecek bir yapıya sahip olmalı." dedi.

'ÖNCE GENÇLERİ YETİŞTERECEĞİZ'

Birinci Lig ekibi Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise altyapının önemine değindi. Profesyonel takımla ilgilenmediğini söyleyen Özkan, "Hem yetiştirici hem de yarışmacı kimlikle mücadele etmek çok zor. İki ayrı bütçe yapamayız. Hem şampiyonluğa oynayacak kadroyu yap hem öz kaynakla oyuncu yetiştir, mümkün değil. Tek misyonumuz var. Bu toprakların çocuklarını yetiştirip Avrupa'ya kazandırmak. Bizim hedefimiz 2023 yılında tamamen öz kaynaklarımızdan yetiştirdiğimiz futbolcuları kadroda görmek. Bunu dünyada İspanya'da Athletic Bilbao yaptı. Bilbao 90 yıldır küme düşmeden La Liga'da mücadele ediyor. Hep ilk 7'ye oynuyor. Bilbao şehri yaklaşık 3.5 milyon nüfusa sahip. Birçok futbolcu yetiştiriyor. Biz bunu neden 10 milyonluk Ege Bölgesi'nde yapmayalım?" diye konuştu.

Profesyonel futbolcuları motive etmenin gerekli olmadığını ifade eden Özkan, "Futbolcu zaten mesleğini yapıyor. Çıkıyor 90 dakika oynuyor. Diğer insanlar her gün saat 09.00'da kalkıp işlerine gidiyor. Futbolcular sadece haftada 1 maça çıkıyor. Niye motive edelim ki zaten işlerini yapacaklar" ifadelerini kullandı. Türkiye'de futbol kültürünün oturması gerektiğini sözlerine ekleyen Özkan, "İspanya'nın Barcelona kentinde inanılmaz bir aidiyet duygusu var. Barcelona kulübüyle şehir arasında inanılmaz bir bağ oluştu. Barcelona şampiyon oluyor, kulüp halka teşekkür ediyor. Birlik ve beraberlik üst seviyede. Biz de bu şekilde hareket etmeliyiz. İzmir'de tüm kulüpler kenetlenmeli. Futbol Federasyonu'na kendi grubumuzdan temsilci vermeliyiz. Genel kurulda hepimiz oturmalıyız. Lobimiz yüksek olursa, İzmir kulüpleri her alanda başarılı olacaktır" yorumunu yaptı.

DOSTLUKLARIMIZ BAKİ KALACAK

Altay'ın Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, cumartesi günü Altınordu ile oynadıkları derbi maçta kırmızı-lacivertli yönetimin kendilerine maraton tribününü açtığını belirtti. Fair-Play ruhunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle Altınordu'yu galibiyetinden ötürü tebrik ederim. Sağ olsunlar deplasman takımı olmamıza rağmen maraton tribünü bize açtılar. Sonuna kadar kontenjanı bize verdiler. Biz İzmir olarak bazı şeyleri aştık. Sporun kardeşlik olduğunu hepimiz hissediyoruz. Sahada rakip dışarıda dostuz. Bizler ortak hareket edeceğimize dair protokol imzaladık. Göztepe Süper Lig'de olduğu için bu konuda öncü olmalı. Başarabilmek için sadece saha içinde mücadele yetmez. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun içinde olması gerekiyor. Biz birlikte olduğumuz sürece güçlüyüz. Tüm taraftarların İzmir kulüplerini desteklemesi lazım. Geçen sene şampiyonluk maçlarımızda Karşıyaka taraftarları maçımıza gelip bizi destekledi. Takımımızı ve taraftarımı ateşlediler. Karşıyakalılar'ın destekleriyle şampiyon olduk. Biz de Karşıyaka'yı geçen hafta destekledik. Kol kola girebiliyorsak, TFF'nin yanına gittiğimizde güçlü duruyorsak daha fazla başarıların sahibi oluruz."

Alsancak Stadı konusunda da bilgilendirmelerde bulunan Ekmekçioğlu, "Alsancak Stadı yıllardır İzmir takımlarının yükünü aldı. 1998 yılından bu yana biz kullandık. Ancak ekonomik gelişmelerden dolayı stadın inşaatı yavaşladı. İnşaat süreci yavaşladı. Ben stadın gelecek sezona yetişebileceğini düşünmüyorum. Yine Atatürk Stadı'nda maçlarımızı oynayacağız" dedi.

ALTYAPI OLMADAN ASLA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off oynamayı hedefleyen Karşıyaka'nın Başkanı Turguy Büyükkarcı ise, başkanların sürekli bir araya geleceğini söyledi. Karşıyaka, Göztepe, Altay ve Altınordu'nun mazisinin 400 yıldan fazla olduğunu ifade eden Büyükkarcı, "Kulüplerimiz yakın geçmişte kapanma aşamasına kadar geldi. Başkanlarımızın gece gündüz çalışmasıyla bu değerleri koruduk. Bizim yaptığımız başkanlık aslında iş değil. Tabiri caizse manyaklık. Çünkü kendi işimizden gücümüzden oluyoruz. Cebimizden para veriyoruz. Ama en ufak sorunda küfür yiyoruz. Bizler için arma ve forma sevgisi çok ötede. Biz Karşıyaka olarak 1.5 sene öncesine kadar mali, idare, tesis ve sportif olarak kötü günler geçirdik. Zor günlerden geldik. Şu an önümüzde uzun bir süreç var. Hangi branşta mücadele edersek edelim altyapı şart. Altyapıyı geliştirmek için çok çalışmalıyız. Biz camia kulübü olmamıza rağmen derneğiz. Bu büyük dezavantaj. Çünkü seçimle gidebiliriz. Yeni gelecek yönetim bizim gösterdiğimiz intizamı gösterir mi bilmiyoruz. Dernekler yasası mutlaka düzenlenmeli. Bir başkan ya da yönetici kulübü yüzde 3'ten fazla borçlandırıyorsa o kişinin mal varlığına devlet ya da kulüp el koymalıdır.Başka çare yok. İki alkış, iki tezahürat için kulüpleri batırmakta kimse çekinmiyor. Karşıyaka özelinde konuşursak, altyapıyı oturtmadan sportif başarı beklenmesin" cümlelerini kullandı.

Uğur Anadolu Lisesi, İzmit'te eğitime başlıyor

UĞUR Okulları tarafından İzmit'te açılacak 420 öğrenci kapasiteli Uğur Anadolu Lisesi'nin tanıtımı yapıldı. Uğur Okulları Genel Müdür Nevzat Kulaberoğlu, "Bu okulumuz 2 bin 800 metrekare kapalı alanı olan, içerisinde 21 dersliği olan ve 400'ün üzerinde öğrenciye kaliteli hizmet verecek olan bir okul oluyor" dedi

Uğur Okulları, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda faaliyete başlayacak olan Uğur İzmit Anadolu Lisesi'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır, Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yalçın, İzmit Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri Yücel Erdoğan ve Necip Katırağ, İzmit Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Tuncay, okul öğretmenleri katıldı.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "İzmit'in büyük ve önemli bir il olması hasebiyle Uğur Okulları'nın kaliteli eğitim hizmetini İzmit'te devam ettirmek, genişletmek gerekiyordu. Bu nedenle önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hayata geçmek üzere İzmit merkezde bir Anadolu Lisesi daha, özellikle şehir merkezinde başka bir özel anadolu lisesi olmadığını ve olmayacağını ön görerek, bir anadolu lisesi daha buluşturalım düşüncesi ile İzmit'teki iş ortaklarımız Yücel Erdoğan ve Necip Katırağ beyefendilerle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bugün tanımını yaptığımız Anadolu Lisesi'ni hayata geçirmek üzere yola çıktık. Bu okulumuz 2 bin 800 metrekare kapalı alanı olan, içerisinde 21 dersliği olan ve 400'ün üzerinde öğrenciye kaliteli hizmet verecek olan bir okul oluyor. İnşaatı bitmek üzere, sanıyorum 1 ay içerisinde toparlanmış olacak. Haziran ayının ortalarında da açılışa hazır hale gelecek. İçerisinde fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ile spor ve sanat alanlarının yanında 21. yüzyılın ihtiyacı olan, yani önümüzdeki yıl liseye başlayacak olan çocuklarımızın 2025, 2030 yıllarında ihtiyacı olacak olan STEM kodlama, robotik atölyelerinin de bulunduğu bir okul olacak. Uğur Okulları'nın eğitim felsefesini, eğitim yaklaşımını ve eğitim içeriğini en iyi şekilde uyguladığımız okullarımızdan biri olacak." dedi.

Açılacak olan Uğur İzmit Anadolu Lisesi'nin kayıtlarının neredeyse yarısının tamamlandığını söyleyen Kulaberoğlu, "İzmit Uğur Anadolu Lisesi'nin 400 ile 420 öğrenci arasında kontenjanı olacak. Tabii ki devletimizin incelemesinden sonra bu rakam net bir şekilde belirlenecek. Ancak bunun şu anda 241'i dolmuş durumda. 241 öğrencimiz şu anda kayıt oldu. Daha doğrusu, eğitim-öğretime başlamak üzere listelerimizde yerlerini aldılar Tahmin ediyorum ki, Haziran sonu itibariyle okulumuz tamamıyla kayıtlarını kapatacak. İyi bir hazırlıkla, genel merkezimizin hazırlamış olduğu programla birlikte 17 Ağustos'ta, okullar açılmadan 3 hafta önce 11 ve 12'nci sınıflarımız eğitim-öğretime başlayacaklar." diye konuştu.

