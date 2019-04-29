DHA YURT BÜLTENİ - 16

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu için 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda açılan kitap kumbarasında kitaplar toplanmaya başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kocaeli'ne en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz adına kazandırmış olacağız" dedi.

Gebze'de 2 Nisan günü okuldaki odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu için adının verildiği görev yaptığı Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde kütüphane kurulması için 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, kitap kumbarası oluşturuldu. Bugün fuarda düzenlenen törene Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Burada bulunmamızın özel bir amacı var. Şiddete kurban verdiğimiz öğretmenimiz anısına bugün burada kitap kumbarası yapılarak bir kampanya düzenlenmiş durumda. Kütüphane bizden kitaplar sizden dedik. Kütüphaneyi biz, kitapları öğrenciler, meslektaşlarımız sizler toparlamış olacaksınız. Kocaeli'ndeki en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz adına kazandırmış olacağız.ö dedi.

Ali Yalçın tatsız hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, “Bir öğretmen için en acı şey öğrencisi tarafından katledilmek olabilir. Bu tatsız hadise ve öğretmenimizin bu yaşadığı durum hepimizi derinden üzdü ve bütün eğitimciler olarak Türkiye'den on binler yürüdü. Bu anlamda bir duruşu ve irade ortaya koydu. O gün o meydanlarda yürüyenler meslektaşları öğrenciler vatandaşlar ve o gün mülki amirlerde duyarlı bulundular. Bu kitlenin gönlünü almak gönlüne dokunmak için ancak böyle bir şey yapılabilirdi. Sabaha kadar tabelacıları çalıştırarak öğretmenimizin isminin verildiği okula gelen insanları karşılamak çok büyük bir devlet adabıdır. Değerli valimizi, emniyet amirimizi ve duyarlı davrananları alkışlamanızı istiyorum. O ideali yaşaması için çok kıymetli bir adım atıldı. Bugün burada meslektaşlarım, öğrenciler, kitap severler var. Bismillah diyerek başlayalım diyorum." dedikten sonra kitap kumbarasına kitaplar atılmaya başlandı. Kitap fuarının sona ereceği 5 Mayıs günü kitaplar toplanarak okulda kütüphane oluşturulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kumbaranın görüntüsü

Ali Yalçın'ın konuşması

Kumbaraya kitap atılması

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ, ()

=========================

Parktaki kedi evini, içinde kedi varken yaktılar

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evi, içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından, kedinin ölümüne neden olan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda pazar sabahı yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti. Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, kedi evinin yakılmasına ve bir kedinin telef edilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili tespit tutanağı tutularak kamera kayıtlarının incelenmesi ve olayın failinin bulunarak gerekli cezanın verilmesi için Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Hayvan Hakları İhlal Komisyonu'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tugay, "Bir insan böyle bir vicdansızlığı nasıl yapar? Çok üzgünüz ve failin gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Sahipsiz hayvanlar ve yaşadıkları kötü muamele, insan eliyle oluşturulmuş bir sorundur ve çözümü de insanlar tarafından, insanca olmalıdır" dedi.

'YASANIN ÇIKMASI İÇİN KAÇ HAYVAN DAHA ÖLMELİ?'

Parkta bulunan kedi evinin içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakılmasına mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Olayı yaşadığı apartmandan gördüğünü söyleyen Sevda Zerel, "Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında balkona çıktığımda iki kişinin kedi evini yaktığını gördüm. Sabah parka inince de kediyi yanmış halde buldum. Bu kediye ben sürekli mama veriyordum. Bu kedi hamileydi. Yavrularıyla birlikte yaktılar. Canımız yandı. Bunları yapan insan olamaz. Cayır cayır yakmışlar. Biz artık hayvanları koruyan yasanın çıkmasını istiyoruz. Yasanın çıkması için daha kaç hayvanın daha ölmesi gerekiyor. Biz yene belediye başkanımızdan parklara kamera takmasını istiyoruz. Burası çocuk parkı. Bugün kediye yapan yarın çocuklarımıza yapar" dedi.

İsmini vermek istemeyen ve yanan kediyi sabah parkta bulan bir vatandaş ise, "Sabah buradan geçerken yanan kediyi gördüm. Ben polise giderek şikayetçi oldum. Polise ihbar yapılmamış. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz. Bazı gören vatandaşlar korktukları için ifade vermemiş. İllaki çocuklarına biri zarar verince mi konuşacaklar. Artık bu yasanın meclisten çıkmasını istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Parkta röportajlar

- Parktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Fotoğraflar

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

===========================

Kerimcan Durmaz hakkında Bursa'dan suç duyurusu

Bursa'da, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, bugün Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, "Kerimcan Durmaz'ın resmi hesabından, tüm takipçilerin görebileceği şekilde müstehcen görüntüleri paylaşılmıştır. Durmaz, daha sonra hayasızca hareketler ve cinsel taciz içeren görüntülerin kendisine ait olmadığına dair paylaşımlarda bulunmuştur. Şüphelinin havaalanında kendi sayfasında paylaşım olduğu ve daha sonra sildiği akabinde fan sayfalarında ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerindeki kıyafetleri görünmektedirö dedi.

'ÇOCUK DENECEK YAŞTA TAKİPÇİLERİ VAR'

Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğunu belirten avukat Merve Saruhan Aydıngöz ise "Ben bir anneyim, avukat olan arkadaşımın da iki çocuğu var. Bu görüntüleri çocukların izlediğini düşünürsek, geçirecekleri travmaları düşünemiyorum. Son günlerde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Kerimcan’ın hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır. Bizim gibi herkesi Kerimcan’ın paylaşımına tepki göstermeye davet ediyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na, dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi için suç duyusunda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliği’nden de hesabının kaldırılması için müracaatımızı yapacağız" dedi.

Suç duyusunda bulunan iki avukat, daha sonra Bursa Adliyesi’nden ayrıldı.

Görüntü dökümü;

-Avukatın açıklamaları

-Suç duyurusu kağıdı

Süre. 1.55, Boyut: 252 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,()

==========================

Adilcevaz'da 'Tarih, Arkeoloji, Jeoloji ve Turizm' çalıştayı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 'Tarih, Arkeoloji, Jeoloji ve Turizm' başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü etrafında 14 bin kişinin balıkçılıkla geçimini sağladığını belirtirken, araştırmacı ve yazar İlham Gadjmuradov ise Nuh'un gemisinin merkezinin Van Gölü olduğunu ileri sürdü.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Adilcevaz Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversiteleri ile Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği organizasyonuyla, MYO konferans salonunda 'Tarih, Arkeoloji, Jeoloji ve Turizm' çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Kaymakam Arif Karaman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Akkuş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Çetin Yeşilova, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi Araştırma Görevlisi Serkan Erdoğan, Araştırmacı-Yazar İlham Gadjmuradov, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Arif Karaman, çalıştayın Van Gölü ve havzası bakımından kıymetli çalışmalar ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Karaman, "Bu çalıştay inşallah bizim geçmişten aldığımız mirasla geleceğimize iyi bir ışık tutacak. Buradan yol alıp, Adilcevaz, Bitlis, Van Gölü Havzası ve bölge için yararlı sonuçlar ortaya koyacağız. Bu bölgeye ilgi duyan ve ne olduğunu çözmeye çalışan sadece biz değiliz. Adilcevaz Kalesi’nin sular altında kalan kısmı bulunduğunda National Geographic bunu haber yapmıştı. Burada yapılan çalışmalar yurt dışında da ciddi ses getiriyor. Sahibi olarak en çok bizim ilgilenmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda bugünkü çalıştay bir kilometre taşı olarak düşünülürse başlangıçta inşallah çok güzel bir yeri olur. Çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'VAN GÖLÜ'NÜN ALTI BİR TARİH GİBİ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise Van Gölü etrafında 14 bin kişinin balıkçılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Buranın sadece balıkçılıkla değil, altındaki mikrobiyalitlerle de dikkat çekmesi ve turizme kazandırılması gerekir. Van Gölü kapalı bir ekosistem. Göller bulundukları yerlerin geçmişlerini kaydederler. Van Gölü’ne dalışlar gerçekleştiriyorum. Her dalışta Van Gölü altında farklı birçok yapı görüyoruz. Urartu Kalesi olsun, henüz açıklamadığımız balık heykelleri olsun, yürüyüş yolları ve evler olsun. Aslında Van Gölü’nün altı bir tarih müzesi şeklinde. Dünyada bulabileceğiniz en güzel ekosistemlerden birisidir. Van Gölü kapalı ve tarihten bugüne kadar etrafında olmuş her şeyi kaydeden bir göl. Göller bulundukları bölgenin adeta geçmişini kaydederler. Bundan 200-300 yıl önce yukarıdaki dağlarda hangi ağaçlar vardı diye bir soru sorarsak. Dönüp Van Gölü’ne bakmamız lazım çünkü oradaki ağaçların tohumları polenleri hepsi Van Gölü’nün tabanında birikiyor" diye konuştu.

'NUH TUFANI’NIN ANAVATANI VAN GÖLÜ ÇEVRESİ OLDUĞU SÖYLENİYOR'

Araştırmacı Yazar İlham Gadjmuradov da Nuh Tufanı ile ilgili verilerden yola çıkarak tufanın Van Gölü çevresindeki yanardağların püskürmeler, depremler ve tsunamilerle yaşandığı ihtimali olduğunu söyledi.

Gadjmuradov, "Tufanın yaşandığı yeri işaret eden tek veri Nuh’un selden sonra 'Ararat Dağları' diye adlandırılan yere oturtulmasıdır. Tevrat’ın tercümesinde yapılan bir yanlışlıkla Türkiye’nin Doğu’sundaki Ağrı Dağı ile özdeşleştirilmektedir. Ancak bölgedeki dillerde bu bölge farklı adlandırılmaktadır. Şüphesiz anlatılanlara göre, Nuh’un Gemisi merkezinde Van Gölü olduğu, Urartu bölgesinde bir yere oturmuştur. İslam geleneğinde Nuh Dağı Van Gölü’nün güneyindeki Cudi Dağı olarak kabul edilir. Bu da Nuh Tufanı efsanesinin Anavatanının Van Gölü Çevresi fikrini desteklemektedir" dedi. Çalıştay, yapılan sunumlarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Çalıştaya katılanlardan detaylar

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman'ın konuşması

-Çalıştay'a katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Akkuş'un konuşması

-Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un sunumu

-Araştırmacı -Yazar İlham Gadjmuradov'un Nuh Tufanı ile ilgili açıklamaları

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), ()

==============================

7 branşta şampiyonluk için bir araya geldiler

MERSİN'de, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından ilk kez 7 branşta gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’na 54 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılımı ile başladı.

Şampiyonanın Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yakup Ümit Kihtir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile sporcular katıldı.

Törende işaret dili ile salondan bulunanlara seslenen Federasyon Başkanı Kihtir, organizasyonun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirerek, şampiyonada ter dökecek sporculara başarılar diledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kaymaz, kent olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, müsabakaların centilmence tamamlanmasını diledi.

Vali Yardımcısı Erguvan, şampiyonanın renkli ve keyifli müsabakalara şahitlik etmesini dileyerek, şampiyonanın geleneksel hale getirilmesi için destek vereceklerini vurguladı.

Programda, 2017 yılında Samsun'da gerçekleşen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo branşında olimpiyat şampiyonu olan Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç ile tekvando branşında şampiyonluğuna uzanan Selver Şeker, katılımcı ve yarışmacılara tanıtıldı.

Sporcuların, judo, tekvando, karate, badminton, tenis, güreş ve atletizm branşlarında ter dökeceği şampiyona, 2 Mayıs'ta sona erecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yakup Ümit Kihtir konuşurken

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz konuşurken

-Salondan genel ve detay

-Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan konuşurken

-Federasyon Başkanı Kihtir, Vali Yardımcısı Erguvan’a plaket verirken

-İl Müdürü Kaymaz’a plaket verilirken

-Şampiyon sporcuların görüntüsü

-Seramoni yürüyüşünden görüntü

SÜRE:4'58" BOYUT: 558,25 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

============================

Üniversiteliler, Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor

İZMİR Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (EBİT) üyeleri, Çanakkale şehitlerini anmak için 12'nci kez pedal çeviriyor.

EBİT üyesi öğrenciler, 12'nci Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma Turu için İzmir'den yola çıktı. Bisikletliler bugün Balıkesir'in Edremit ilçesine ulaştı. Güzergah boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin eşlik ettiği öğrenciler, 694 kilometre pedal çevirerek, yarın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliğe ulaşacak. Öğrenciler burada Çanakkale şehitlerini anacak.

Topluluk Başkanı Ahmet Tuncer Akdeniz, toplam 39 bisikletliyle Çanakkale şehitliğine gittiklerini belirterek, "Topluluğumuz birlik ve dayanışmayı amaçlamakta. Biz genç nesiller olarak ülkemizin geçmişini çok iyi biliyoruz. Kültürümüze ve tarihimize önem veriyoruz. Şehitlik turumuz her yıl geleneksel olarak devam edecek. Dönem içerisinde her hafta sonu turlar gerçekleştiriyoruz. Son olarak Çanakkale hedefiyle yoldayız. Yol boyunca bize eşlik ederek emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ahmet Tuncer Akdeniz röp

Bisiklet süren öğrencilerden genel ve detay görüntüler

Grup üyesi öğrenciler ile röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

==========================

Kanalizasyon çalışmasında tünel bulundu

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında, yaklaşık 20 metre derinliğinde tünel bulundu. Çalışma durdurulurken, tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Tomarza Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de kanalizasyon çalışması başlattı. Kazı sırasında derin bir tünele rastlandı. Çalışma durdurulurken, polise haber verildi. Polisin yaptığı ilk incelemede tünelin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Kenarlarında merdiven şeklinde oyuklar belirlenen tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İnceleme yapılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de haber verildi. Mahalle muhtarı Ahmet Doğan, belediye ekiplerinin kazısı sırasında tarihi bir yapının ortaya çıkarıldığını belirterek, "Burada yeraltı şehrinden bahsediliyor. Eğer bahsedildiği gibi mahallemizde bir yer altı şehri varsa, bunu gün yüzüne çıkarıp, turizme kazandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Görüntü dökümü

-Tünelden görüntü

-Mahale muhtarı Ahmet doğan ile röportaj

Süre:1 dakika-122 MB

Haber-Kamera: Murat GÜRBÜZLER/KAYSERİ, ()



