DHA YURT BÜLTENİ -16

Koyun kırparken elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 10 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırpan 11 kişi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Abit Kavuşat(24), ölürken biri ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, Çorlu'nun Şahbaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce yürütülen,Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, 'Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik-genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması' projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi. Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov'un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntü

-Jandarmanın çalışması

-Kırkma esnasından foto

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Tekirdağ'da eylem hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı adliye sevk edildi(2)

TUTUKLANDI

Tekirdağ'da Anzak Günü etkinliklerinde eylem hazırlığı yaparken yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı teröristi Abdulkerim Hılef, Çerkezköy ilçesinde çıkarıldığı savcılıkta, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hılef, mahkeme tarafından, 'Terör örgütüne üye olmak', 'örgütle ilgili kişilerle irtibatta' bulunmak suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DEAŞ'lının adliyeye getirilmesi

DEAŞ'lının içeri alınması

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

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Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı (2)

TACİZİ PROTESTO ETTİLER

Burhaniye ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası rehber öğretmen Ö.A.'nın 2 erkek kardeşi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından bir grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, taciz olayını protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Ömer Faruk Ulus, çocuk istismarlarının önüne geçilmesini ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Çocuğu aynı okulda öğrenim gören Nurşah Arkan da "Oğlumda aynı okula gidiyor. Olayı duyduktan sonra uykularım kaçtı. Öğretmenin daha önceden sabıkası olduğu söyleniyor. Mülki amirlerimiz bunun sabıka kaydına bakmıyor mu?" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü.

-Açıklamadan görüntüler.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye, eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Selçuk'un kentteki programı Valilik ziyaretiyle başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile kurum müdürlerinin karşıladığı Bakan Selçuk, burada Valilik Anı Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, ardından Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada sanat ve beceri atölyelerini gezen Bakan Selçuk, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Bakan Selçuk, ardından Uygulama Oteli'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Yalova'ya okul kazandıran hayırseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de eğitimde kalitenin artması amacıyla bir vizyon dokümanı hazırladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün illerimizi ziyaret edip, bu illerimizin eğitimsel fotoğraflarını çekip, ilimizdeki eğitimin kalitesini uluslar arası standartlarda kontrol edip, hemen arkasından bir yol haritası ortaya koymak ve şehrimizin daha yüksek bir mesafe alması için ne yapılabilir, eğitimle ilgili eksiklikler aksaklıklar nelerdir, güçlü yönlerimiz nelerdir, yakın mesafelerdeki büyükşehirlerimize yönelik olarak ayrı bir merkez oluşturarak, çocuklarımızın Yalova'da eğitim arzusunu nasıl güçlendiririz, eğitimi kalite olarak ileriye götürdüğümüzde ekonomimizi nasıl güçlendirebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası alanda bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne tür tedbirler alınabilir diyerek, bir vizyon dokümanı ortaya koyuyoruz. Türkiye ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net biçimde ortaya koydu. İlk proje dahilinde, bir projeksiyon dahilinde Türkiye'nin gelişmesine yönelik olarak çeşitli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de mutlak suretle bilimin, aklın gücünü kullanıyoruz. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek. Hayırseverlik Türkiye'de maalesef çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz. Bu nasip işidir, kısmet işidir. Gönül işidir."

'YALOVA, NEW YORK'A GÖRE NEREDE; ÖLÇÜM BU'

Eğitimde küresel rekabetin olması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, bu anlamda Yalova'nın diğer iller arasındaki konumuna değil, uluslararası konumuna baktığını dile getirdi. Selçuk, "Yalova var olanla tatmin olmamalı. Yalova çok daha büyük mesafeler alabilecek potansiyele sahip. Eğitim konusunda da genel olarak olumlu bir tablo var. Yalova Türkiye'nin başka şehirlerine göre iyi olabilir. Yalova New York'a göre nerede, Paris'e göre nerede, Londra'ya göre nerede; benim ölçüm bu. Türkiye küresel rekabet içerisinde olması gereken bir ülke. Yoksa kendi kendimizle yarışarak bir yere varmamız mümkün değil" dedi.

BAKANDAN ESPRİLİ YANIT

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmanın ardından hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Bakan Selçuk'un Yalova'ya 13 okul kazandıran hayırsever Rahmi Tokay ile yaptığı sohbet dikkat çekti. Hayırsever Tokay, "Ben eski bir öğretmenim. İdeallerim vardı, yatılı okulu devlet okulunda okudum. Elbisemi, ayakkabımı her şeyimi devlet verdi. 1958'de söz verdim, 'Rabbim bir gün fırsat verirse bana verdiklerini kat kat geriye vereceğim' dedim. Öğretmenliği bırakıp inşaata başladım" dedi. Bakan Selçuk ise bunun üzerine "Doğru yolu bulmuşsunuz" diyerek espri yaptı. Hayırsever Tokay, "Ondan kazandığım paranın tamamını da Yalova'nın ilk devlet hastanesinin yapımında hibede bulundum. Sonra bir dernek kurdum. Toplam Yalova'ya 13 okul hibe ettim" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, programı kapsamında, hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Spor Lisesi'nin protokolünü imzaladı. Bakan Selçuk ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Görüntü Bilgisi

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-Bakanın gelişi ve karşılama

-Bakanın okul ziyareti

-Bakanın konuşması

-Bakan ile diyalog

Süre:6.04 Boyut:679 mb

Süheyla GÖZDERELİLER- İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, ()-

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Minik İsmail'den, duygulandıran şehitlik ziyareti

TRABZON'da kabir ziyaretinde bulunan anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan Boz'un (3) koşarak gittiği şehitlikte, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını öptüğü anlara ait görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

Trabzon'da yaşayan Emirhan-Merve Boz çifti, yanlarına aldıkları çocukları İsmail İlhan Boz'la kentteki Sülüklü Mezarlığı'nı ziyaret etti. Çift, yakınlarının kabri başında dua ederken, anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan, koşarak mezarlık girişinde bulunan şehitliğe gitti. İsmail İlhan, burada Türk bayraklarını ve şehitlerin kabirleri başında yer alan fotoğraflarını tek tek öptü. Bu anlar, küçük çocuğun ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, daha sonra 'Çırpınırdın Karadeniz' müziği eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. İsmail İlhan Boz'un izleyenleri duygulandıran görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

TÜRK BAYRAĞI SEVDALISI

Baba Emirhan Boz, oğlunun Türk bayrağı, polis ve askerlere karşı büyük bir hassasiyeti olduğunu belirterek, "Oğlum her gördüğü polis ve askerlere karşı çok duyarlı. Şehit haberleri gördüğünde oturup, bizimle duygulanıp, ağlıyor. Müthiş bir Türk bayrağı sevdası var. Biz de bu hassasiyetinden dolayı onu şehitliğe getirdik. Birden elimizden çıkıp mezarlara doğru koştu ve Türk bayrakları ile mezar taşlarını öpmeye başladı. Kendi dilince dualar okudu. Biz de onun bu anlarını sosyal medyada paylaştık. Paylaşım herkesi çok duygulandırdı. Bu vatan uğruna can verenleri bir kez daha anımsatmış olduk. Umarım büyüdüğü zaman vatan ve milletine hayırlı bir evlat olur" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Küçük çocuğun şehitlik ziyareti görüntüleri

HABER: Aleyna KESKİN KAMERA: TRABZON, () -

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Edirne'nin 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı

EDİRNE'de 3 gün sürecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı yürüyüşle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp,"Artık insanlar gastronomi turizmine çok önem veriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde doğa, kültür ve sahil turizminin yanına artık gastronomi turizmini de ön plana çıkaracağız. Aslında burada yaptığımız festival de gastronomi turizminin çok canlı bir örneğidir" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı'nın organize ettiği Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 9'ncusu yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, sivil toplum örgütleri, ciğerci esnaflar, vatandaşların oluşturduğu kortej, yerli ve yabancı ekiplerin dans ve folklor gösterileri arasında belediye önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından, tören trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti.

Cadde üzerinde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılan festivalin gastronomi turizmin örneği olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Turizm dediğimizde aklımıza klasikleşmiş modern turizm türleri vardı. Doğa turizmi, kültür turizmi ve sahil turizmi. Biz Edirne'de bunların her üçünü de çok canlı yaşama imkanı buluyoruz. Ama turizmin artık post modern versiyonları da ortaya çıkmaya başladı. Artık dünyada yeni gastronomi destinasyonları ortaya çıkmaya başladı. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de gastronomi dediğimizde sadece Mengen'de bir meslek yüksekokulu vardı. Ama bugün bakıyoruz önemli üniversitelerimizin tamamında artık gastronomi bölümleri açılmaya başlandı ve buralarda çok yüksek oranda üniversite öğrencilerinin tercihleri oluyor. Artık insanlar gastronomi turizmine çok önem veriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde doğa, kültür ve sahil turizminin yanına artık gastronomi turizmini de ön plana çıkaracağız. Aslında burada yaptığımız festival de gastronomi turizminin çok canlı bir örneğidir. Edirne'ye gelen 5.5 milyon turist çok önemli bir rakam ama artık bu hedefin de çok ötesine taşmanın zamanı geldi. Artık Edirnelileri tabiri caizse 5.5 milyon kesmiyor Edirne 10 milyonlu rakamları da inşallah yaşayacak ve bunları hep birlikte göreceğiz."

'ATATÜRK EVİNİ 121 BİN TÜRK ZİYARET ETTİ'

Vali Canalp, Selanik'te Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün evini ziyaret ettiğini belirterek, geçen yıl Ata'nın evini 121 bin Türk'üm ziyaret ettiğini söyledi. Canalp, "Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'taydım. Dönüşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etme şansım oldu. Sizlerle çok gururlanacağınız bir rakam paylaşmak istiyorum. Geçen sene Atatürk'ün doğduğu evi Selanik'te 121 bin Türk ziyaret etti. Hem de kendileri vize almak suretiyle devletimizin kurucusu büyük önderin evini 121 bin Türk ziyaret etme imkanı buldu. Bu rakamlar çok gurur vericiydi. Bu gurur da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

'EDİRNE'Yİ 5,5 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da Edirne'yi geçen yıl 5.5 milyon turistin ziyaret ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Edirne yıllar önce tercihini yaptı ve kentin turizmde ilerlemesi yolunda ortaya bir turizm vizyonu koydu. 2014 yılında göreve başladığımızda yılda yaklaşık 2 milyon civarında çoğunluğu yerli turistlerden oluşan, civar belediyelerimizin getirdiği bir turist potansiyeline sahiptik. O gün kentteki tüm paydaşlarla bir stratejik bir plan yaptık, vizyon ortaya koyduk. Dedik ki, biz Edirne'ye gelen turist sayısını orta vadede 5 milyona uzun vadede 10 milyona çıkaracağız. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde herkes bu amacın gerçekleşmesi için hiçbir karşılık beklemeden çok dürüst ve özverili bir şekilde çalışmalarını yaptı. Bugün geldiğimiz noktada Kültür Bakanlığımızın 2018 verilerini açıklamasıyla şehrimize gelen turistlerin 5,5 milyona yaklaştığını görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki; 'efendim onda kurların da yükselmesinin sebebi var'. Valla biz sebebe bakmayız, biz Edirne'nin kapısından içeri girip içeride para harcayana bakarız. Biz öyle sayıyoruz onları. Önümüzde artık yeni bir hedef var. Önümüzdeki yıllarda turist sayısını 10 milyona çıkarmak. Tabi bunu yaparken daha çok para bırakacak turisti 10 milyona çıkarmak."

Konuşmaların ardından katılan yerli ve yabancı ekiplere Vali Canalp ile Gürkan tarafından plaket verildi. Edirne'de 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'ne, Türkiye'den İzmir Bursa, Seferihisar, Bolu ile Kanada, Romanya, Macaristan, Moldova ve Bulgaristan'dan ekipler katılıyor.

Görüntü dökümü:

Selimiye önünde toplanan kalabalık

Kalabalık kortej oluşturması

Kortejden detay

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

Yabancı ekiplerin gösteriler

Vatandaşlardan detay

Recep Gürkan'ın konuşması

Detay görüntü

Ekrem Canalp'ın konuşması

Drone ile havadan kortej

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,()

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'Çorlu Botanik Fest' renkli görüntülerle başladı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilk kez düzenlenen 'Botanik Fest', renkli görüntülerle başladı.

Çorlu Belediyesi ile Orion Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen 'Çorlu Botanik Fest', animatörler ve bandoyla birlikte özel çiçekli süslenen araçların renkli görüntülerle oluşturulan kortejin Cumhuriyet Meydanı'nda gitmesiyle başladı. Korteji meydanda Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar karşıladı. Burada konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şunları söyledi:

"Trakya'mızın çiçeği Çorlu'muzda turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şehre hem turistik hem ekonomik anlamda katkı sağlanması amacıyla paydaşlarımızla birlikte Çorlu Botanik Festivali'ni düzenliyor olmaktan öncelikle mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Fuarlar, festivaller, kültürel etkinlikler şehrin marka değerini yükselten son derece önemli etkinliklerdir. Bizler de Çorlu'muzun marka değerini yükseltmek, sosyal ve kültürel hayatını renklendirmek için festivaller düzenlemeye gayret gösteriyoruz. İşte bugün yepyeni bir festivalle karşınızdayız. Çorlu Botanik Festivali hem Çorlu'muz için hem de bölgemiz için bir ilk olacak; baharın en güzel günlerini yaşadığımız şu günlerde, Çorlu Botanik festivali sayesinde Çorlu'muz çiçek gibi açacak. Yerel üreticilerimizin, esnafımızın, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmalar, konserler, sergiler, çalışma atölyeleri, çocuk etkinlikleri ile Çorlu Botanik Festivali, Çorlu'muz için bir ilk olacak ve şehrimize renk katacak."

Çorlu'da 10 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Festival korteji

-Kortejde bulunan araçlar

-Festivale katılan gösteri grupları

-Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuşma

-Genel ve Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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