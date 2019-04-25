DHA YURT BÜLTENİ-16

MERSİN'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA SANIĞA 25 YIL HAPİS CEZASI



ADANA'da, E.S. (16) adlı kız çocuğuna 4 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan M.D., Mersin'de görülen davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eğitim hayatını Mersin'de bir lisede sürdüren E.S., 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeni ile görüştü. E.S., öğretmenine, 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kuran kursuna gittiğini, kursta temizlik de yaptığı için imam M.D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak, ailesine de bilgi verdi. Polis tarafından gözaltına alınan M.D., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi ve M.D. hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık M.D., ikinci duruşmada mahkeme heyeti tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık M.D. katılmazken, mahkeme salonunda E.S., ailesi ve tarafların avukatları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Bir önceki duruşmanın tutanağının okunması ve tarafların yeniden dinlenmesi sonrası duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyeti aranın ardından sanığın, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Sanık hakkında tutuklama kararı çıkmaması tepkiyle karşılandı.

Duruşma sonunda açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Günlerdir Türkiye kamuoyunu meşgul eden bir davaydı. Bugün sanık 25 yıl ceza aldı, bu bizi gerçekten mutlu etti ama tutuklanmaması bizi ayrıca üzdü. Çünkü 25 yıl yüksek bir ceza, tutuklamayı gerektiren bir ceza. Avukatlarımız Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edecek. Umarım tutuklama kararını verirler. Vicdanlarımızı daha da rahat eder. Bundan sonra da davayı takip edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyenin görüntüsü

- Kadınların görüntüsü

- Yaşanan arbede

- Slogan atılması

- Pankart ve dövizlerin görüntüsü

- Milletvekili Başarır'ın açıklaması

SÜRE: 02'04" BOYUT: 227 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/TARSUS(Mersin), ()

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BATMAN'DA BANKACI KADIN, BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

BATMAN'da bankacı Cemile A. (38) otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verirken, jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Yaylıca köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında gece yarısı park halinde bir otomobilde başından vurulmuş yaralı kadını gören çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma, ağır yaralı halde bulunan kadının özel bir bankada çalışan Cemile Aydın olduğunu belirledi. Ambulansa Aydın Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Olayla ilgili otomobil ile çevresinde inceleme yapan jandarma, direksiyon başında bulunan Cemile Aydın'ı vuran kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Otomobilinde başından tabancayla vurulmuş olarak ağır yaralı bulunan bankacı Cemile A.'nın, tedaviye alındığı Batman Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Cemile A.'nın 72 EP 155 plakalı otomobilinde yapılan aramada, tabanca ile kendisinin yazdığı sanılan 'Hakkınızı helal edin' notunun bulunduğu belirtildi. Bankada 10 yıldır çalıştığı ve 2 hafta önce izne ayrıldığı öğrenilen Cemile A.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

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- Batman Bölge Hastanesi

- Acil servis

- Kadının hastaneye getirilmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU. 195 MB

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TEM'DE PARA NAKİL ARACINI SOYAN ŞÜPHELİ, REZİDANSTA YAKALANDI(2)

SOYGUNCU REZİDANSTA BÖYLE YAKALANDI

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren özel bir şirkete ait para nakil aracından 1 milyon 350 bin TL alıp kaçan soyguncu Bülent Caca'nın İstanbul'da gizlendiği rezidansta jandarmanın özel ekibinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Eve giren jandarma ekipleri, üzerinde atlet bulunan Bülent Caca'yı yakalayıp yere yatırarak, kelepçe takarak gözaltına alıyor.

1 DAKİKADA SOYGUN

TEM Otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde para nakil aracının soyulma anlarının ilişkin görüntüler de görevliler aracı park ettikten sonra tesisin içine giriyor. Olay yerine bir ciple gelen soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, araçları geri manevra yaparak, nakil aracının hemen arkasına park ediyor. Soygunculardan biri önce şoför mahalline yüzü kapalı şekilde girip, aracın alarm sistemini devre dışı bırakıyor. Soyguncular, daha sonra kapısını açtıkları para nakil aracının içindeki kasada torbalar içindeki paraları 1 dakika içinde alıp, kendi ciplerine koyarak hızla olay yerinden kaçıyorlar

TUTUKLANDILAR

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 2 uzman personel, Edirne il Jandarma Komutanlığı'ndan istihbarat ve asayiş ekipleri takviyeli, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan uzman ekibin başarılı çalışmasıyla yakalanan soyguncular Bülent Caca ile Yılmaz Küçükköse, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soyguncu Bülent Caca'nın yakalanma anları

-Soyguncunun yere yatırılması

-Soygun yerinden detaylar

-Para nakil aracının yanına cipin yaklaşması

-Soyguncuların araca girmesi

-Tarbalar halindeki paraların alınması

-Soyguncunun nakil aracının alarmını kapatması

-Soyguncuların ciple gitmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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METRUK BİNALAR YIKILDI, SURİYELİLER EVSİZ KALDI

ŞANLIURFA’da bazılarında Suriyeli ailelerin de barındığı 6 metruk ev belediye ekiplerince yıkıldı.

Yenice ve Eyyübiye mahallelerinde madde bağımlılarının meskeni haline gelen terk edilmiş metruk yapılardan rahatsızlık duyan mahalle sakinlerinin başvurusunu değerlendiren Eyyübiye Belediyesi harekete geçti. Zabıta ve polis ekipleri yıkım öncesi riskli alanların çevresine güvenlik şeridi çekerek evlerin içini kontrol etti. Bazı evlerde Suriyelilerin barındığı gören ekipler, yapılan uyarılar üzerine evler boşaltılarak, iş makineleriyle yıkıldı. Belediye yıkım ekiplerince tespiti yapılan 6 metruk yapının yıkımı olaysız bir şekilde gerçekleşti.

Suriyeli aileler ise barınacak yerleri olmadığı için yıkımı üzüntü ile izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye personelleri gelmesi

- İş makinalarıyla evleri yıkılması

- Suriyeli aileler evlerini boşaltması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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SİVAS'TAN, İMAMOĞLU'NA KİTAP CEVABI

SİVAS Valisi Salih Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sivas Kongresi dönemine ait daha önce bir kaynak kitap bulunmadığı ve kendisinin bastırdığı yönündeki sözlerine cevap verdi. Vali Ayhan, İmamoğlu'nun hazırlattığı kitaptan çok daha önce Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın'ın aynı isimli kitabı bulunduğunu ifade etti. 'Milli Mücadelede Sivas 108 gün' kitabının yazarı Ahmet Necip Günaydın da sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Vali Salih Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 'Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Ayhan, ismini vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun katıldığı bir tv programında, Sivas Kongresi döneminde Atatürk'ün kentte geçirdiği 108 gün ile ilgili bir çalışma yapılmadığını iddia ettiğini ve kendisinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bu dönemin kitaplaştırıldığını söylediğini ifade eden Ayhan, iddiasının aksine bu dönemi anlatan bir kitabın daha önce var olduğunu dile getirdi.

Maksadının polemik yaratmak olmadığını belirten Ayhan "Emeklerini haksızlık yaparak oy devşirmek doğru değil. Özellikle şu vurgulanmaya çalışılıyor. Sivas'ta 108 gün ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. 'Araştırdım, kaynak bulamadım' deniyor. Ben önce rahatsız oldum. Siyasi bir malzeme olur diye cevap vermek istemedim. Ancak çok daha önce Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim görevlisi Ahmet Necip Günaydın'ın 108 Gün isimli kitabı vardı. Onun da bu olaya çok üzüldüğünü görünce açıklama gereği duydum. Sivas'ta geçmiş dönemde özellikle 108 gün kitapları basılmıştır. Gerek belediye, gerek Valiliğimiz bu tür yayınlar hazırlıyor. Onların basılan kitabı da hemen hemen isim olarak aynı ve hatta kitabın ana kaynakçasının birinci sırasında Ahmet Necip hocanın kitabı kaynak gösteriliyor. Hem Sivas Valiliğinin yayını olan bu kitap kaynak gösterilirken, hem de 'Sivas'ta böyle bir çalışma yapılmamıştır' demek garip bir durumdur. Burada ya bir iyi niyet yoksunluğu var ya da popülist bir davranış var. Kendisini sizlerin takdirine bırakıyorum. Ben İl Özel İdarede Genel Sekreter olduğum dönemde de Necip hocamızla bir çalışma yaptık. 'Çocuk Gözüyle 108' kitabını hazırladık. Yani Sivaslılarla 108 gün kavramı çok anlamlı. Bana göre bunun patentini de almamız lazım. Bizim bir değerimiz. Çok anlamlı hale de gelmeye başladı. Atatürk'ün Sivas'a geldiği her günü çok güzel bir şekilde resmediliyor, hatta devam da ediyor. Daha çok güzel şeyler çıkacak. Hatta kaynaklar Sivas'tan başka yerde de yok. Ciddi şekilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Milli Mücadelede Sivas 108 gün kitabının yazarı Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sivas'ta 108 Gün hakkında kaynak kitap yok denilmiş ama kaynakçada kitabımız en üstte yer alıyor. Kaynakça benzerliği de ayrı bir konu. Yok sayılmak emek inkarıdır. Ekrem Bey'i yanıltanların sorgulanması gerekmiyor mu? Nezaketen aramak, isim hakkını rica etmek ve yararlanmak istenebilirdi. Tarihe ve Sivas'a emek ürünü kazandırdığımız 108 gün kavramına ve içeriğine hazıra konduculuk yapılmasını kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Valinin kitap hakkındaki konuşmaları

-Detaylar

Haber: SİVAS, () -

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LİSİNİA'YA TAYVAN BAHÇESİ KURULDU

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Tayvan orkidesi, kuru lavantalar ve ağaç dallarının sergilendiği Tayvan bahçesi açıldı.

Burdur merkeze bağlı Karakent köyünde bulunan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda, Tayvan orkidesi, kuru lavantalar ve ağaç dallarının sergilendiği Tayvan bahçesinin açılışına başkent Taipei'nin Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-hsiang Cheng de katıldı.

Yaser Tai-hsiang Cheng, açılış öncesi Lisinia'yı gezerek proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi aldı. Yaser Tai-hsiang Cheng, "Geçen 5 sene içerisinde Tayvan ve Türkiye arasında eğitim, tarım ve teknoloji konularında işbirliği gerçekleşti. Özellikle 2015 yılında Tayvan ve Türkiye arasında direkt uçuşların başlamasıyla mesafe de kısaltıldı. Geçen sene Tayvan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 100 bini geçti. Uzakdoğu'dan gelen turist sayısında ilk 3 içindeyiz. Burdur Lisinia'da olmaktan ve ortak proje gerçekleştirmekten şeref duyduk. Doğaya saygı çok önemli ve bu özelliklerinden dolayı Öztürk Sarıca'ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha ileride daha yakın ilişkilerde bulunmayı temenni ediyoruz" dedi.

Bu projenin 'Dünyayı birlikte koruyalım çevreyi koruyalım projesi' olduğunu anlatan Yaser Tai-hsiang Cheng, "Biz bu konuda Tayvan'daki gönüllü arkadaşları davet edeceğiz. Öztürk Bey ve Lisinia ile proje yapmalarını teşvik edeceğiz. Sizleri de Tayvan'da ağırlamaktan şeref duyarız" diye konuştu.

Lisinia Proje sorumlusu Öztürk Sarıca da şöyle dedi:

"Kendilerinin bu projeye katılmasından dolayı mutluyuz. Bizi onurlandırdılar. Geçen 6 ay boyunca Tayvan Taichung Expo'da Lisinia Proje ve Türkiye'yi ağırladı. Biz orada kültürümüzü, Türkiye'nin ticaretini, Türkiye'nin doğal alanlarını, doğasını, Lisinia, Türk insanı ve geleneğini tanıtmaya çalıştık. Karşılıklı ticari işbirlikleri çerçevesinde Tayvan 6 ay boyunca ticari işbirliklerimiz doğrultusunda kendi kültürünü, turizmini, doğasını, özellikle orkidelerini burada tanıtacak. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğinin gelişerek devam etmesini diliyoruz. Tayvanlıların orada bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gerçekten çok sıcakkanlı ve çok iyi insanlar. Proje boyunca bize çok yardımcı oldular. Burada Tayvan kendisine ait ticari pek çok şeyi, doğasını ve kültürünü göstermiş olacak ve ülkeler arası bir anlamda ticari işbirliği diyebiliriz. Dünya orkide üretiminin büyük bir kısmını Tayvan yapıyor. Çok az suyla yetişiyor. Haftada veya 10 günde çok az suyla yetiştirilebilen bitkiler. Sadece güneşi fazla sevmiyor."

Görnüntü Dökümü

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- Cheng'in proje alanını gezmesi

- Öztürk Sarıca'dan bilgi alması

- Cheng'in açıklamaları

- Öztürk Sarıca'nın açıklamaları

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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ÇUKUROVA GURME FUARI 2019 AÇILDI

ADANA'da, gıda ürünlerinin üretimi ile işleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yeni malzeme ve teknolojilerin sergilendiği Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ile sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Demirtaş, "Çukurova yılda yer yer üç ürün alınabilen toprak yapısıyla, hem ülkemizin hem de dünyanın önemli gıda arz merkezlerinin başında gelmektedir. Çukurova'da gıda sektörü, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin de hayata geçirilmesiyle, önümüzdeki dönemde geçmiş yıllardan çok daha stratejik bir rol üstlenecektir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da fuarların kent için önemine dikkat çekti.

28 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuarda gıda sektörüne bağlı çeşitli alanlardan temsilcilerin bulunduğu belirten TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na İran, Irak, Suriye ile KKTC'den 68 alım heyetinin katıldığını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, fuarın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi. Ayrıca down sendromlu çocuklar, aşçıların yardımıyla yöresel yemekler pişirdi.

Görüntü Dökümü

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- Fuara katılan protokol

- TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Protokolün fuarı gezmesi

- Sergilenen tatlar

SÜRE:02'45" BOYUT:305 mb

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera: ADANA, ()