DHA YURT BÜLTENİ -16

Fabrikadaki hidrolik makinede patlama: 1 işçi öldü



KONYA'da, hidrolik fabrikasındaki hidrolik makinede meydana gelen patlama sonucu işçi İsmail Oğuz (42), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Karatay ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi 405 Sokak'taki hidrolik fabrikasında meydana geldi. İşçi İsmail Oğuz, çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle hidrolik makinede patlama meydana geldi. Sesleri duyan diğer çalışanlar, yanına gidince Oğuz'u kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Oğuz'un hayatını kaybettiği belirledi. Fabrikada 7 yıldır çalışan İsmail Oğuz'un cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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- Fabrikanın dışından detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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Küçük kızın ölümünde 'Mavi Balina' izine rastlanmadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Buca ilçesinde, boynunda iple asılı halde ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Zehra D.'nin cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Zehra D.'nin cenazesi, Buca Ensar Camisi'ne götürüldü. Burada taziyeleri kabul eden baba Zeki D., kızının intihar etmediğini söyledi. Küçük kızın yakınları da onun sadece çatı katında birbirine dolanmış olan salıncağı çözmeye çalıştığı sırada dengesini kaybettiğini, bu anda da zincire takılan boynunun kırıldığını ifade etti. İkindi vakti kılınan namazdan sonra Zehra D.'nin cenazesi, Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

İZMİR ()

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Oksijen yerine azot gazı verilen Ege için yardım kampanyası

İZMİR’in Torbalı ilçesinde göz ameliyatı öncesinde oksijen yerine azot gazı verilen ve hayata tutunmayı başaran 5,5 yaşındaki Ege Avcı’nın ailesi, oğullarının bakım masrafları için yardım kampanyası başlattı. Minik Ege’nin Serebral Palsi hastası olarak hayatına devam ettiğini ve beynindeki ölü hücrelerin yenilenmesini umut ettiklerini söyleyen anne İpek Yeşilçam Avcı (32), "Ege’miz için çeşitli medikal malzemeler almak zorundayız ve bunları alacak gücümüz yok. Bu yüzden Valilik onaylı bir banka hesabı açarak, yardım kampanyası başlatmak zorunda kaldık" dedi.

Torbalı’da, ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı’nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan Ege’ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildi. Kalbi duran ve beyninde ödem oluşan Ege, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü, ardından da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Ege Avcı, hastanedeki yaşam mücadelesini kazandı, ancak ona Serebral Palsi (Beyin felci) tanısı koyuldu.

AYLIK 1,300 TL’Yİ GEÇEN MEDİKAL MALZEME MASRAFI

Ailesi, yürüyemeyen, konuşamayan ve yaşaması için tamamen özel bakıma muhtaç hale gelen Ege için evin bir odasını ona ayırdı. Anne İpek Yeşilçam Avcı, çocuklarının bir hastane odasını andıran odada yaşadığını belirterek, "Yutkunamadığı için yemek yiyemiyor ve midesine takılan tüple besleniyor. Onun için, masrafları aylık 1300 lirayı geçen bir medikal malzeme giderimiz var. Sadece ayaklarının düz durmasına yarayan aparat için aylık 600 liralık bir giderimiz söz konusu ve bunlar çeşitli aralıklarla yenilenmek zorunda. Önceden, eşimiz dostumuzun yardımıyla bunları alıyorduk ancak artık böyle bir yola başvurmak zorunda kaldık. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ege’nin beyin felci olmasından sonraki halinden görüntü

- Ege’nin sağlıklı zamanlarında parkta oynarken görüntüsü

- Ege’nin çeşitli fotoğrafları

Haber: Davut CAN - Kamera / İZMİR, ()

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Söke'de çocuklar jandarmayla buluştu

AYDIN'ın Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, güvenlik güçlerinin araç gereçleri hakkında bilgi aldı. Jandarma görevlileri, eğitimli köpeklerle oynayarak keyifli anlar yaşayan öğrencilerle, yakından ilgilendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü kapsamında, Söke'de etkinlik düzenlendi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, ilçedeki çeşitli okullarda eğitim gören ilkokul öğrencileri misafir edildi. Jandarmanın kullandığı araç gereçler tanıtıldı. Motorize ekiplerle birlikte motosiklete binen, telsiz kullanan öğrenciler, eğitimli köpeklerle oynayarak hoşça vakit geçirdi. İlk kez jandarma ve araç gereç gören öğrenciler, zaman zaman gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Jandarma ekipleri, öğrencilerle yakından ilgilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Jandarma etkinliğinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber -Kamera: İslam KELEŞ / SÖKE (Aydın), ()

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Muhabbet kuşu ile köpeğin dostluğu

ÇORUM'da muhabbet kuşu ile köpeği bir arada görenler şaşırıyor.

Çorum'da yaşayan Okan ve Ebru Ateş çiftinin evlerinde besledikleri köpekleri 'Tofi' ile muhabbet kuşları 'Limon', birbirinden ayrılmıyor. İlk karşılaşmaları kavgayla başlayan zamanla duruma alışan ikili, günün büyük bölümünü birlikte oyun oynayarak geçiriyor. Okan Ateş, muhabbet kuşu ile köpeğinin dostluğunun, farklı hayvanların nasıl bir arada yaşayabileceğine en iyi örnek olduğunu söyleyerek, "İlk başlarda birbirlerine yabancıydılar, şimdi ise birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Hatta yemeklerini bile birlikte yiyorlar. Hatta aynı kafese girmeye bile çalışıyorlar. Onların arkadaşlığı bizi mutlu ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Köpek ve Muhabbet kuşunun birlikte oynaması

-Okan Ateş röp.

-Detaylar

(SÜRE:2 dk 11 sn ) (BOYUT 311 MB )

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- /ÇORUM, ()

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Türkiye'nin en genç iklim aktivistinden öğrencilere küresel iklim grevi çağrısı



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Türkiye'nin en genç iklim aktivistlerinden 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, okula gitmeyerek gerçekleştirilecek olan 2'nci Küresel İklim Grevi için tüm öğrencilere katılım çağrısında bulundu.

Datça Yerel Tohum Derneği'nin daveti üzerine, 21- 22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan, 3'üncü Yerel Tohum Şenliği'ne katılmak üzere ilçeye gelen, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu, kendisi gibi küçük beş iklim aktivisti ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. 'İklimi değil, sistemi değiştir', 'Gezegen B yok' yazılı pankartlar eşliğinde açıklamada bulunan Sarrafoğlu, dünyadaki doğal yaşamın hızla yok olduğuna dikkat çekti. Nehirlerde yaşayan deniz canlıları nüfusunun 1970'ten beri yüzde 60 azaldığını vurgulayan Sarrafoğlu, "1950'den bu yana 6 milyar ton balık avlanmış, ton balığı değil. İnsanlık gerçekten doymak bilmiyor. İnternette araştırdım. Her gün 25 milyon tavuk öldürülüyormuş. Bir de bilmeden öldürdüklerimizi düşünün. Annem geçen gün bir hikaye anlattı; insanların neden olduğu küresel ısınmadan dolayı tilkiler daha soğuk yerlere gidiyorlarmış, yani kuzeye. Oradaki deniz kuşlarının yumurtalarını, onlardan izin almadan yiyorlar ve bu yüzden deniz kuşlarının nesli tükeniyor. İnanılmaz bir yok oluş zinciri" dedi.

'KAÇABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR YER YOK'

İnsanoğlunun nehirleri kuruttuğunu, hayvanların soylarını tükettiğini, toprağı çölleştirdiğini ifade eden Sarrafoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım yapamıyoruz, havayı kirletiyoruz, kutupları eritiyoruz. Halletmemiz gereken çok fazla problem var. 'Gezegen B yok' sloganından anladığım şu ki; kaçabileceğimiz başka bir yer yok. Diğer canlılarla beraber burada yaşıyoruz ve onlara ihtiyacımız var. Hem bireysel, hem de beraber yapmamız gereken şeyler var. Öncelikle bireysel olarak yapabileceklerimizden bahsedeyim, uçak yerine mümkün olduğunda tren kullanabiliriz. Plastik şişeler yerine cam şişeler kullanabiliriz. Suyu boşuna harcamaz, ışıkları kullanmadığımızda kapalı olmasına dikkat edebiliriz. Çocuklar olarak iklim krizini birbirimize anlatmalıyız. Çünkü bu krizin acısını, çok sevdiğinizi söylediğiniz, ama geleceklerini düşünmediğiniz biz çocuklar çekeceğiz. İklim krizinin sebebi ne? Fosil yakıtların tüketilmesi. Bunu bize bilim söylüyor. Bilime inanmamız ve bilime inandığımızı söylememiz gerekiyor."

Sarrafoğlu, geçen yıl ilk 15 Mart'ta yapılan, bu yıl ise 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Küresel İklim Grevi'ne tüm öğrencilerin ve ailelerinin destek olmasını isteyerek, o gün öğrencilerden okula gitmelelerini talep etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), ()-

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AĞILA GİREN SOKAK KÖPEKLERİ, 3 KUZU VE 7 KOYUNU TELEF ETTİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir ağıla giren sokak köpekleri 3 kuzu ve 7 koyunu telef ederken, 7 koyunu da yaraladı.

Bodrum'un kırsal Dirmil Mahallesi'ndeki, 26 yaşındaki Ali Can Akkaya'nın sahibi olduğu ağıla, bugün saat 04.00 sıralarında giren sokak köpekleri, dehşet saçtı. Ağıldaki 14 koyundan 7'si ile 3 kuzuyu telef eden köpekler, 7 koyunu da yaraladı. Sabah ağılına geldiğinde durumu gören Akkaya, şoke oldu. Yaralı kurtulan koyunlar çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Koyunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mağduriyetinin büyük olduğunu belirten Ali Can Akkaya, "Hayvan Hakları Dernekleri'nden sesimi duyurabilmek için yardım istiyorum. 10 hayvanım telef oldu. Sözün bittiği yerdeyiz. Öfkem ve üzüntüm büyük" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Telef olan hayvanlardan görüntü

-Ali Can Akkaya ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()