DHA YURT BÜLTENİ-16

(Özel)- Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi (2)

DENETİMLİ SERBESTLİK İÇİN BAŞVURU

Diyarbakır'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, ertelenme süresi dolunca dün cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye edilmesi için İnfaz Hakimliği'ne başvurdu. Avukat Karaman, toplam 15 ay olan cezanın 4'te 3'ünün infaz edileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Ayşe öğretmenin toplam cezası 15 aydır. Bu 15 ayın 4'te 3'ü infaz ediliyor. Dolayısıyla 11 aya denk geliyor. Bu 11 ayın tamamını aslında cezaevinde geçirmemesi gerekiyor. Bize göre son 1 yılını denetimli serbestlikten yararlanarak dışarıda geçirebilir. Bu konuda İnfaz Hakimliği'ne zaten bugün itibarıyla bir talebimiz oldu. Şayet 1 yıllık denetim süresi üzerinden bir infaz gerçekleşirse İnfaz Hakimliği böyle bir karar verirse Ayşe öğretmen çıkar yakın zamanda. Ancak Diyarbakır İnfaz Hakimliği'nin yaygın uygulaması, Türkiye genelinde de yaygın uygulamadır. Denetim serbestlik süresi 6 ay sürelidir. Eğer son 6 ay açısından bir denetimli serbestlik söz konusu olursa, Ayşe öğretmenin 5 ay cezaevinde kalması gerekecek."

AYM KARARI DA BEKLENİYOR

Avukat Karaman, bireysel başvuru yapılan Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) de karar beklediklerini dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuru dosyasında eğer bir karar çıkmış olsaydı Ayşe öğretmen dün itibarıyla cezaevinde olmayacaktı. Ayşe öğretmen ile ilgili bu mahkumiyet hükmü 2017 yılında verildi. Ekim, kasım ayı gibi kesinleşti. Kesinleşen bu mahkumiyet bu tarihe kadar infaz edilmedi. Sadece bir giriş- çıkışı oldu cezaevine. Ayşe öğretmenin giriş- çıkışından sonra bir doğumu söz konusu olmuştu. Çocuğu olmuştu. 4 ay kadar o dönem erteleme almıştık. Daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Kanunu 17'nci maddesi uyarınca 2 kez de 6'şar ay olmak üzere cezasının infazının ertelenmesi karar verilmişti. O yüzden bu infaz bugüne kadar gerçekleşmedi; ancak bu ertelenen cezanın infazına 17 Nisan itibarıyla yeniden başlanacağı, önceden zaten tarafımızca biliniyordu. Dün itibarıyla da bu süre dolunca Ayşe öğretmeni götürüp teslim ettik. Ayşe hanım şu anda Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunuyor" diye konuştu.

'DERAN BEBEĞİN ÖZEL DURUMU VAR'

Öğretmen Ayşe Çelik'in 1,5 yaşındaki Deran isimli bebeğinin özel durumunun olduğunu ve özel bakım gerektiğini aktaran avukat Mahsuni Karaman, "Ayşe hanımın çocuğu şu an 1,5 yaşında. Özel bir çocuk olmasının nedeni şu, özel bakım gerektiriyor. Çoklu gıda alerjisi söz konusu yani genel itibarıyla yaygın bütün gıda maddelerini tüketemiyor. Süt ve süt ürünleri, et, kıyma ve benzeri, bir kısım meyveleri de tüketemiyor. Yani ciddi bir özel bakıma ve ilgiye muhtaç bir çocuktur. Şu an çocuk dışarıda, Ayşe öğretmen kendi annesine bırakarak, cezaevine girdi. Bu şekilde de öyle görünüyor ki devam eder. Umut ediyoruz ki Anayasa Mahkemesi bir an önce Ayşe öğretmenin dosyasını gündeme alır, bu konuda bir karar verir ve çocuğu Deran bebek ile Ayşe öğretmeni bir araya getirir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

- Diyarbakır Adliyesi

- Avukat Mahsuni Karaman'ın ofisinden detay

- Avukat Mahsuni Karaman'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

==================

Sivas'ta doğal gazdan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu



SİVAS'da bulundukları evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün 14.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi İhramcızade Caddesi Kongre Sokak'taki Ali Eraslan'a ait apartman dairesinde meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Evde bulunan Yusuf Emir Toy (5), Nurdoğan Toy (42), Zeynep Nur Eraslan (21), Ali Eraslan (59), Anşa Erarslan, İsmail Erdem Eraslan ve Hayriye Eraslan baş dönmesi ve kusma şikayeti yaşayınca 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri evde bulunanları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen doğal gaz ekiplerinin evde yaptığı incelemede yoğun bir şekilde gaz sızıntısına rastlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Evin bulunduğu sokak

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () -

===================================

Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama

Malatya merkezli 5 ilde polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya, Gaziantep, Hakkâri, Konya ve Van'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Savcılık izniyle şüphelilerin 5 kentteki adreslerine polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve tüfek ele geçirilen operasyonda polis 12 kişiyi gözaltına alırken şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Havadan drone görüntüler

- Emniyette detay

- Polis arabalarının çıkışı

- Özel Harekatın tedbirleri

- Baskın anı

- Evin kapısının kırılması

- Evin araştırılması

- Uyuşturucuların bulunması

- Gözaltına alınanlar

- Tutuklananların adliyeden çıkarılması

- Adliyeden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

=================

Hurdaya dönen otomobilini çekip 'Lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu



KARABÜK'te, kendisine doğum günü sürprizi yapmak isterken, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden eşinin ardından büyük üzüntü yaşayan Cevdet Akgül, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Akgül, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu.

Kaza, D-755 karayolu Hamzalar köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Ankara yönüne yönüne giden Cevdet Akgül (49) yönetimindeki 66 NH 514 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje düştü. Ters dönen otomobilden çıkan Akgül, aracının fotoğraflarını görüntüleyip sosyal medya hesabından 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu. Hurdaya dönen otomobili çekiciyle refüjden kaldırılırken kazayı hafif yaralanarak atlatan Akgül, "Köye giderken azraile meydan okudum ama canımı almadı. Pert olsun otomobil. Canım sağ olmasaydı da otomobil sağlam kalsaydı. Keşke ben ölseydim. Zaten yaşamıyorum. Kısa bir süre önce en sevdiğimi mezara koydum. Yaşamak istemediğim için oldu zaten bu olay" dedi.

12 Haziran 2018 tarihinde Üçbaş köyü Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e sürpriz yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek iftara eşiyle birlikte katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada, burada bulunan el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından vurulan 3 çocuk annesi Selma Akgül, acı içinde yerde kaldı. Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle, ağır yaralanan annesini otomobile taşıyıp, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp, evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu" diye konuşmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ters yatan otomobil

-Cevdet Akgül'ün hurdaya dönen otomobilin resimlerini çekmesi

-Cevdet Akgül'ün otomobilinin olay yerinden kaldırılmasında yardımcı olması

-Ootomobilin çekiciye yüklenmesi

-Cevdet Akgül'ün konuşması

-Cevdet Akgül'ün paylaşımı

Süre:(04.29) Boyutu:(497 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

=============================

Nazillilere 40 bin fide dağıtıldı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumlarından yetiştirdiği 40 bin biber, domates ve patlıcan fidesi, Nazilli'de dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü 'Yerel Tohumları Koruma' projesi kapsamında, bu yıl ikinci etap fide dağıtımlarına başladı. Nazilli Belediye Meydanı'nda yapılan dağıtımda, 40 bin biber, domates ve patlıcan fidesi vatandaşla buluşturuldu. Nazillili vatandaşlar, dağıtıma ilgi gösterdi.

Dağıtıma katılan Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, "Yerli tohumu teşvik etmek için 4yıldan bu yana vatandaşlara, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından fide dağıtımları il genelinde sürdürülmektedir. Bugün de burada tamamen yerli ve organik olarak üretilen biber, domates ve patlıcan fidelerini, Nazilli halkımıza dağıtmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bir farkındalık projesidir. Yerli tohuma destek ve sahip olma projesidir. Bu yerli tohumları AYBA çalışanlarımız, köylere mahallelere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaşlı teyzelerimizden, ninelerimizden topluyorlar. Bu tohumlarımızı önce Yenipazar'daki çalışma sahamızda deneme sürecinden geçiriyoruz. Bu yetiştirdiğimiz fidelerden ürün aldıktan sonra Bozdoğan'daki seramızda da fide üretimine başlıyoruz. Daha sonra buradaki fidelerimizi bütün ilçelerimize dağıtıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Nazilli Belediye Meydanından görüntü

- Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, vatandaşlara fide dağıtırken görüntü

- CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır vatandaşlara fide dağıtırken görüntü

- Nazilli Belediye Meydanında sıraya giren binlerce vatandaş, fidelerini alırken görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

===========================

Martının ağzındaki cisim şaşırttı

ÇANAKKALE Kordonboyu'nda, Muhsin Cesur'un, ağzında ipe benzeyen cisimle fotoğrafladığı martı, sosyal medyada ilgi çekti.

İki hafta önce eşiyle Kordonboyu'nda yürüyüşe çıkan fotoğraf makinesi tamircisi Muhsin Cesur, birçok kişi gibi ekmek parçası attığı martıların birbiriyle yarışını fotoğrafladı. İş yerinde, çektiği fotoğrafları inceleyen Cesur, bir martının ağzında ip ve ucunda çivi olduğunu gördü. Cesur, 'İki pazardır görüyorum. Ağ mıdır, ip midir bilemiyorum. Bununla uçuyor, beslenmeye çalışıyor. Muhtemelen bir kısmı midesinde. Birazcık duyarlı ve dikkatli olmak bu kadar zor olmamalı' yazısıyla, martının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Martının bu görüntüsü sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Kordonda iki haftadır aynı martıyla karşılaştığını belirten Cesur, "Önümüzdeki pazar günü gittiğimde tekrar bakacağım. Yine fotoğraflarını çekeceğim. Martıyı o ipten kurtarmayı düşündük; ama bize pek yanaşmadığı için yapabilecek bir şeyimiz yok. İp kendiliğinden çürüyüp ağzından düşebilir. Naylon alaşımlı bir ipe benziyor. Martının bu hali bizi çok üzdü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kordon boyundaki martılardan ve simitle vatandaşlar tarafından beslenmelerinden görüntü.

-Muhsin Cesur'un ağzıdna cisim olan martı fotosunu göstermesinden görüntü.

-Muhsin Cesur ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

================================