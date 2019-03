DHA YURT BÜLTENİ -16

KAYSERİ HAVALİMANI'NDA CİNNET GETİREN POLİS, ATEŞ AÇTI: 2 POLİS YARALI

Kayseri Havalimanı iç hatlar gidiş terminalinde, meslektaşı ile tartışan polis cinnet getirdi. Önce meslektaşını silahıyla ateş ederek yaralı, ardından da intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 polis memuru, hastaneye sevk edildi.

Olay bugün saat 16.40 sıralarında Kayseri Havalimanı iç hatlar terminalinde meydana geldi. İlk bilgilere göre, havalimanda görevli iki polis arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada polis memurlarından biri, cinnet getirerek önce meslektaşına ateş etti. Ardından da intihar girişiminde bulundu. Yaralı 2 polis memuruna, önce havalimanında görevli diğer polisler ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ardından da ambulansla hastanaye sevk edildi.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

İL BAŞKANI TAŞ: 4 SORUMA YANIT VER BÖCEK

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in 4 soruyu yanıtlamasını istedi. Taş, "1- Neden televizyona çıkmaktan kaçıyorsun? 2- Mal beyanını niçin açıklamıyorsun? 3- Makam imtiyazı kullanarak kendi arazine rant elde ettin mi? 4- HDP iltisaklı adaylar konusunda niçin sessiz kalıyorsun?"

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, yaptığı özel açıklamada, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e yüklendi. Adayların açıklanıp seçim sathına girildiği günden bu yana aday Böcek'in sessizliğe büründüğüne dikkati çeken Taş, ilk sorusunda şunları söyledi:"Büyükşehir Belediye Başkanımız her yerde Millet İttifakı'nın adayı Muhittin Böcek'e kendi istediği kanalda, kendi istediği gazeteciyle açık oturuma çıkma davetinde bulunmuş ancak Böcek bu talep karşısında da suskunluğunu korumuştur. Şimdi soruyorum Sayın Böcek, hesap sorulacak makamın milletin önü olmasına rağmen neden sessizliğe bürünüyor? Yoksa kamuoyunun önünde Menderes Türel ile Antalya vizyonunu tartışmak ve hesap vermekten mi kaçınıyor? Böcek CHP mitinginde 'Menderes Türel'e hesap sormaya geliyorum' demesine rağmen neden gazetecilerin açık oturum tekliflerini geri çevirerek, kamuoyu önünde Sayın Türel ile karşı karşıya gelmekten çekinmektedir. Sayın Türel, Böcek'in istediği kanalda, istediği gazeteciyle açık oturuma çıkma davetinde bulunmuş ancak Böcek bu talep karşısında da suskunluğa bürünmüştür."

MAL BEYANINI AÇIKLAMIYOR?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in geleneği bozmayarak her seçim öncesinde olduğu gibi kendisine ve eşine ait mal beyanını geçen günlerde açıkladığına dikkati çeken İl Başkanı Taş, "Sayın Türel şeffaf siyaset adına her dönemde mal beyanını kamuoyuna açıklamasına rağmen Muhittin Böcek mal beyanını açıklamaktan neden kaçıyor? Bu konuda niye sessizliğe bürünüyor? Sayın Böcek bir taraftan 'Tarla çocuğuyum, traktör kullandım, camekanın içerisinden geldim, dolmuş şoförlüğü yaptım' diyerek adeta fakir edebiyatı yapıyorken diğer taraftan nasıl emlak kralı olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyor? Sayın Böcek'in mal beyanını açıklamamasının arkasında yatan bilinmeyen nedenler mi var? Sayın Böcek'in kamuoyunun bilmesinden çekindiği bir şeyler mi var?" diye sordu.

MAKAM İMTİYAZI KULLANDIN MI?

Aday Böcek ile ilgili sosyal medyada bir videonun dolaştığını belirten Başkan Taş, 3'üncü sorusunda şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Sayın Böcek'in sosyal medyada yer aldığı üzere, makam imtiyazı kullanmak suretiyle belediye arazisiyle kendi ailesine ait araziyi yer değiştirerek 20 trilyonluk rant elde ettiği iddialarını cevaplamaması da dikkat çekicidir. Belirtildiği üzere sayın Böcek ailesi ve kendine ait, 0,80 emsali düşük yoğunluklu bir araziyi, belediyeye ait 1.20 emsalli yüksek yoğunluklu bir arazi ile değiştirmiş midir? Bu değişimden 20 trilyon civarında bir rant elde etmiş midir? Şu ana kadar bu rant iddialarını da cevapsız bırakan Böcek, haksız şekilde elde ettiği gayrimenkullerin mal beyanında ortaya çıkmasından mı korkmaktadır?"

HDP İLTİSAKLI ADAYLAR

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 4'üncü sorusunda CHP aday listesinde yer alan HDP iltisaklı isimlere dikkati çekti. Taş, bu konuda şunları söyledi:

"CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Antalya caddelerinde 'terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen ve kardeşi PKK'nın arananlar listesinde yer alan Abdulbaki Karaağaç ve sosyal medya hesaplarında PKK'lı teröristlerin fotoğraflarını paylaşan Mustafa İlhan'ın arkasında olduğunu tüm kamuoyuna açıklamıştır. Sayın Böcek yine bu konuda da sessiz kalmaktadır. Şimdi soruyorum Sayın Böcek'e bu isimlerin arkasında durmakta mıdır? Sayın Böcek, sen de il başkanın Ahmet Kumbul gibi Öcalan'a sempati besleyen bu isimlere kefil misin? Bu iki ismi Sayın Böcek içine sindirmiş midir? Bu isimler, CHP'ye kimler tarafından nasıl bir pazarlıkla verilmiştir."

DSP'NİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI ÖZBİLGE LOKMA DAĞITTI

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, seçim kampanyasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı. Göreve seçilirlerse yapacakları projelere de değinen Özbilge, "Partimizin projeleri 'Cumhuriyet kent umudum' başlığı altında topladı. Bunlar; sevgi kent, halk kent, güneş kent, üret kent, köy kent, bilim kent, teknokent, doğa kent ve kültür kent" dedi.

DSP Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, yerel seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşa lokma dağıttı. Burada projelerinden de bahseden Özbilge, projelerinin özünde Atatürk anlayışının yattığını ifade ederek, "Partimizin projeleri 'Cumhuriyet kent umudum' başlığı altında toplanmıştır. Bu Atatürk'ün Anadolu medeniyeti projesinden köklerini almaktadır. 10 başlıkta bunları topladık. Bunlar; sevgi kent, halk kent, güneş kent, üret kent, köy kent, bilim kent, teknokent, doğa kent ve kültür kent. Kentlerde maalesef sevgisizlik hakim. İkinci madde de halkımızın direk yönetime katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Tekno kent ve bilim kent de bilim ve teknolojinin hakim olduğu, hurafelerden arındırılmış bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır" dedi.

ÜRETİMDEN YANA OLAN BİR PARTİYİZ

Kültür kent ve diğer projeleri de anlatan Özbilge, "Anadolu kültürümüzün zenginliği malum. Bursa'da kültür ve sanatın hakim olacağı bir anlayışı benimseyeceğiz. Güneş kent ise güneşimizden faydalanıp, göreve geldiğimizde güneş parkları kurup, bu kenti güneşle ısınır konuma getirmeyi amaçlıyoruz. Biz üretimden yana olan bir partiyiz. Üret kenti o yüzden önemsiyoruz. Ayrıca ulaşımda katlı kavşakların yanında havarayı da Bursa'ya getirip, bunu turizmle entegre edeceğiz" diye konuştu. Vatandaşların da ilgisinin yoğun olduğu lokma dağıtımında uzun kuyruklar oluştu.

'DOMİNO KARACİĞER NAKLİ'YLE HAYATA TUTUNDULAR

ANTALYA'da Yiğit Kadir Ekinci (14) ile Tanyolaç Alpay (62), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen 'domino karaciğer nakli'yle sağlığına kavuştu.

Nakil ameliyatlarına ilişkin AÜ Organ Nakil Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, karaciğer nakli olan Yiğit Kadir Ekinci, Tanyolaç Alpay ve verici Özlem Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ameliyata katılan doktorlar katıldı.

DÜNYADA AZ SAYIDA YAPILDI

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, domino karaciğer naklinin, metabolik hastalıklı karaciğeri o hastadan alıp başka bir hastaya nakil yapıp, metabolik hastalığı olan hastaya da kadavradan ya da canlıdan karaciğer nakli gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Dünyada çok az sayıda yapılan metabolik hastalıklarda domino nakiller ülkemizde daha önce de iki defa farklı metabolik hastalıklar nedeniyle yapılmış. Bu domino karaciğer nakli bizim merkezimiz için ilk, Türkiye'de de ikinci" dedi.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU HASTALIĞI

Kocaeli'de yaşayan Yiğit Kadir Ekinci'nin, genetik bir hastalık olan 'Akçaağaç Şurubu' hastalığıyla dünyaya geldiğini ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, "Bu yaşa kadar proteinden uzak özel bir diyetle beslenen, bu nedenle beyin ve motor gelişiminde ciddi sorunlar yaşayan Yiğit'e karaciğer nakliyle hastalığının ilerlemesi büyük ölçüde duracak ve normal yaşam kalitesine kavuşabilecekti. Aile, karaciğer nakli için merkezimize başvurdu. Yiğit'in halası Özlem Önder'in karaciğerinin yeğenine uygun olduğu belirlendi. Yiğit'ten alınacak karaciğer de başka hastaya yaşam verebileceği için, aileye Yiğit'ten çıkarılan karaciğeri bağışlamaları önerildi. Bu bağışı memnuniyetle kabul eden Ekinci ailesinin onayı sonrası Yiğit'ten çıkarılan karaciğer, bekleme listesinde kadavradan karaciğer nakli bekleyen Antalyalı turizmci Tanyolaç Alpay'a, Sağlık Bakanlığı'nın özel onayıyla nakledildi" diye konuştu.

BİR VERİCİ İKİ ALICI

Prof. Dr. Aydınlı, aynı anda bir verici iki alıcı olmak üzere üç ameliyat yapıldığını, iki hastanın sağlığına kavuştuğunu, sağlıklı bir vericinin de yaptığı fedakarca bağışın gururunu yaşayarak kısa sürede normal hayata döndüğünü aktardı. Bu nakil organizasyonunun AÜ Organ Nakli Merkezi'nin 40 yıla yakın organ nakli tecrübesi ve altyapısı ile tıbbi, etik ve yasal açıdan titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Ülkemizde tüm çabalara rağmen hala devam eden organ bağışı yetersizliğine de küçük bir destek olacak bu tür nakillerin uygun hastalarda daha fazla yapılması gerekmektedir. Ameliyata katkısı olan ekibimize teşekkür ediyor, hastalarımıza şifa diliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE ORGAN TAKİP SİSTEMİNDE ÖNCÜ'

İl sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Türkiye'de kurulu organ takip sisteminin, başka hiç bir ülkede olmadığını söyledi. Ünal Hülür, "Organ nakli bekleme sistemi diye dijital bir sistemimiz var. Diğer ülkelerde bu bölgesel uygulanıyor. Bizde ise ülke genelinde sistem uygulanıyor. Listede 26 bin organ bekleyen hastamız var. Bunun 22 bini böbrek hastası, Antalya'da ise 2 bin 800 böbrek, 250 karaciğer, 270 kalp bekleyen hasta var" dedi.

'GÜZEL BİR OLGUYU PAYLAŞIYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ise "Bugün domino nakil dediğimiz karaciğer nakliyle ilgili güzel bir olguyu sizlerle paylaşmak için buradayız. Bir canlıdan bir hastaya karaciğer nakli, o hastadan aldığımız karaciğeri de başka bir hastaya arkadaşlarımız nakil yaptı, buna domino nakil diyoruz" dedi.

ÜLKEYE HİZMET

Bu tür vakalara destek verdiği için İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e teşekkür eden Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Bunlar çok özellikli vakalar. Bunların başarılı bir şekilde sunulması bizleri mutlu ediyor. Ufacık da olsa katkımız olunca mutlu oluyoruz. Sonuçta bu ülkeye hizmet ediyor bu üniversite. Her çeşit nakli burada yapıyoruz. Birkaç nakil türü var eksik olan, onları da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" dedi.

14 YIL SONRA YUMURTA YEDİ

Yiğit Kadir Ekinci'nin annesi Nurdan Ekinci, çok dikkat ettiği halde çocuğunun mental geriliği olduğunu belirterek, "Oğlum artık etin, balığın tadına bakmak istiyor. 16 yaşında bir kızım var, sabah kahvaltıda tost yapamıyorum oğlum ağlıyor. Sosyal yaşantımız yok, bir yere kahvaltıya gidemiyoruz. Özel gıda alması lazım, bir misafirliğe gidemiyoruz. Çocuğum ergenlik çağına girdi. Pasta yiyen arkadaşlarını görünce 'Neden ben yiyemiyorum anne' diyor. Çok araştırdım ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Tüm doktorlarımız bizi anladı. Halamız yengeciğim ben karaciğerimi vereceğim dedi. Nakil oldu, 14 yıldır ilk kez yumurta ve peynirin tadına baktı, çok mutluyum" diye konuştu. Halasından nakille sağlığına kavuşan Yiğit Kadir Ekinci, "Halam karaciğerini verdi nakil oldum, süt içtim, balık yedim. Hayatımda ilk defa balık yedim" dedi.

BÜYÜK YÜREKLİ İNSANLAR

Ameliyatı gerçekleştiren ekip için "Bunlar büyük yürekli insanlar" diyen Tanyolaç Alpay ise "Burada herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Günde 4 defa sabah ve akşam olmak üzere bizi ziyaret ediyorlar. Durumumuzu bize anlatıyorlar, moralimiz yükseliyor. İnşallah yeni yaşama başlayacağız. Bu sadece Akdeniz Üniversitesi için değil tüm Türkiye için onur. Bu nakilleri duyurmak çok önemli çünkü organ bekleyen binlerce hasta var. Herkese şifa diliyorum" dedi.

AK PARTİ ADAYI ZEYBEKCİ: 30 İLÇENİN YARISININ BİLE YAKININDAN GEÇEMEYECEKLER

İzmir'de, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, basın kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, CHP için, "30 ilçenin yarısının bile yakınından geçemeyecekler. Risk olsa bunları söylemem" dedi. Zeybekci, Seferihisar'da belediyeye ait barınaktan köpek ölüsü fotoğraflarını paylaşarak, onları gördükten sonra dün gece hiç uyuyamadığını söyledi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir otelde buluştu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi "Oyunuzu İzmir'e ve kendinize verin" mesajını ileten Zeybekci, "Hep 'İzmir kazansın' dedik. İzmirli vatandaşlara hiçbir zaman 'Oyunuzu bana verin' demedim. Özellikle yerel seçimlerde hiç böyle bir şey söylemedim. 'Oyunuzu kendinize, ilçenize, İzmir'e verin' dedim. İzmir'imiz için hayırlısı neyse o olsun, bu pazar günü İzmirlimiz, İzmir'e oy verecek" diye konuştu.

Dört aydır İzmir'de kampanya yürüten Zeybekci, en az gittiği ilçeye 4- 5 kez gittiğini belirterek, "Pazar akşamı Türkiye'de tüm medya en çok İzmir'i konuşacak. Bunu da bir yere not edin. Demedi demeyin" ifadelerini kullandı. Zeybekci, bu iddiayı matematik olarak da ölçtüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Boğazıma bir yumruğun tıkandığı, 'Olmaz ya, böyle değildir, burada bir kaza olmuştur' dediğim ve çok etkilendiğim yer Karaburun, Mordoğan, Urla, Çeşme, Alaçatı, Çiğli. Buralardan negatif anlamda etkilendim. Karaburun'da kanalizasyonun denize ulaştığını görürsünüz. Bunlar beni çok etkilemişti. Dikili'de de AK Parti ilçe binasının sol tarafında oturduk. Sivrisinekler ve koku vardı. Kanalizasyon deresi var, doğrudan denize gidiyor. Çeşme'de kanalizasyon denize veriliyor, gördüklerime inanamadım."

'MUTASYONA UĞRAYAN HAYVANLAR VAR'

Menemen'deki Harmandalı çöplüğünde vahşi depolama yapıldığını söyleyen Zeybekci, civardaki hayvanların mutasyona uğradığını dile getirerek, "Çöp yığınları, zehir deresi, yayılan koku, mutasyona uğramış hayvanları herkesle paylaştım ama çaresiz bir bakıştan başka bir karşılık alamadım. Hayvanlar korku filmlerindeki gibiydi. Birbirlerini yiyorlardı. Bütün bunları söylediğimde birbirimizin gözünün içine bakıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla sizlerle tekrar oturup, konuşacağız. Biz bu işi nasıl yaparız diye" açıklamasında bulundu.

'DÜN GECE SAAT 04.00'E KADAR UYUYAMADIM'

Seferihisar'da belediyeye ait hayvan barınağında köpek ölülerinin bidonlarda tutulduğu fotoğrafları paylaşan Zeybekci, şunları söyledi:

"Ortada bir resim var, yeri, yurdu belli. Bidonlara doldurulmuş. Onların nasıl bir hayat sürdüğü ve sizin gözünüzün içine nasıl baktıkları belli. Yüzlerce ölü hayvan var. Tam detaylarını görmedim. Dün gece saat 04.00'e kadar uyuyamadım. 'Nasıl olur, nasıl böyle bir şeye duyarsız kalır?' diyorsunuz. Ben hayvan barınağına karşıyım. Türkiye'nin en modern hayvan kliniğini ben kurdum. Bizim yaptığımız muhteşem parklar vardı. Tekil anlamda aracın arkasına bağlayıp sürüyenler var ama bu toplu kıyım. O barınak olurken dünya starı olan sanatçılar da konserler düzenlemişler. İlk resimleri gördüm, bakamadım."

'AĞZIMLA KUŞ TUTTUM GİBİ'

Toplantıda bir gazetecinin "İzmir'de Zeybekci ağzıyla kuş tutsa seçim kazanamaz gibi bir algı var" ifadesi üzerine gülümseyen Zeybekci, "Sanki ağzımla kuş tuttum gibi geliyor bana" cevabını verdi. Zeybekci, "İzmir'i almaya gelmedik. İzmir'e kendimizi vermeye geldik. Hayatım boyunca inanmadığım hiçbir işin başına geçmedim. İzmir'in bu seçimi alacağını düşünüyorum. 'Ceketimizi koysak alırız' dendi bu şehirde. '30 ilçeyi alırız' dendi. Bu milletin kararı neyse o. Onun önüne ne nokta ne virgül koyarız. 30'un yarısının bile yakınından geçemeyecekler. Risk olsa bunları söylemem" dedi.

'NEYE, KAÇA ANLAŞTINIZ KARDEŞİM?'

Rakibi olan Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soyer, CHP'nin değil Kılıçdaroğlu'nun adayı. 'Benim projem yok' diyor. İlk projesi Brüksel'e ofis açmak olabilir, beni ilgilendirmez. Ama bir bakıyorsunuz adanın, tatil köyünün satıldığını görüyorsunuz. İttifak ettiğin bir parti, yasal olarak seçimlere katılıyor ama vicdanı olarak da terör örgütünden habersiz tek kelime dahi edemiyor. Terör örgütünden habersiz seninle ittifak yapması mümkün mü? 'İzmir'de aday çıkarmayacağız, bunu destekliyoruz' demesi mümkün mü? Bu neyin karşılığı? Şeffaf olarak İzmirlinin karşısına çık. 'Meclis listesinde şunlar şunlar bizim, şunlar şunlar başka partiden' diye söyle. 'Bu detaylarıyla İzmir'i yönetmek istiyoruz' de. Biz yönetmek değil hizmet etmek istiyoruz. Oyun şeffaf değil, oyun net değil. Çatır çatır söylüyor, 'Seçilenler, bizim sayemizde seçildiğini unutmayacak' diyor. Neye, kaça anlaştınız kardeşim?" diye konuştu.

'SEN BECERİKSİZSEN NE DİYEYİM'

AK Parti'li Nihat Zeybekci, "Seçilmediğiniz takdire 1 Nisan sabahı ne yapacaksınız" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Milletin takdiri neyse o olur. Zafer İzmir'indir. 31 Mart akşamı ile ilgili iddialı konuşuyorum. Evet, elinizde bilgiler mi var? Evet, seçilemezsem ne yaparım? İzmir'deyim. Güne biraz geç başlarız, partide arkadaşlarımızla bir araya geliriz. 1 Nisan günü seçilip seçilmememiz önemli değil. Meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe ve il yöneticilerimizle toplantı yapacağız. Durmak yok, derhal güne başlayacağız."

Zeybekci, CHP'nin AK Parti'nin İzmir'e yatırım desteği vermediği yönündeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Bize ayrımcılık yapıyor, diyorlar. Kamu yatırımına baktığımız zaman; havaalanları, çevre yolları, İZBAN, içme suyu çalışmalarımız var. Gördes Barajı'yla ilgili de farklı yaklaşımları var. Şimdi İzmir'e haksızlık mı yapılıyor? Haksızlık yapılır bir hali var mı? Sen beceriksizsen ben ne diyeyim sana. 21'inci yüzyıl dünyasına uyum sağlamaya çalışan Türkiye, İzmir'siz bu yola devam etmek istemiyor. Ferhat dağları dele dele geliyor da Şirin ne halde? Çöp, ulaşım, trafik, otoparkımız ne halde? Kişi başına düşen yeşil alan ne halde? Spor salonlarımız ne halde? Belediye başkanlığına adayım. Seçilemediğim durumda, yeşil alanı, katı atık vahşetini ben mi bitireyim, körfeze verilen kanalizasyonu ben mi durdurayım, kent enstitülerini ben mi kurayım? 'İz bedel 30 bin TL' diyor. İstanbul'daki de aynı. Bütçeyi bilmiyor mu; biliyor. Sana 'Yap, parayı koyacağım' diyor. Bunu bile kullanıyorsan. 4 yıl 15 gün Ekonomi Bakanlığı yaptım, Aziz Kocaoğlu, bir gün gelip de, üstelik dostumdur, 'ağabey' diye hitap ettiğim biridir, 'İzmir'de şuna ihtiyaç var' demiş midir? Bir kere 'gittim' desin. İkinci çevre yolu İzmir'in en büyük ihtiyacı. Metro, İZBAN İzmir'in ihtiyacı. Bize ricada bulunulursa başımla beraber. Mevzu bahis İzmir ise gerisi teferruattır."

'ONAY BEKLEYEN PROJE YOK'

Buca metrosunun ilgili bakanlıklarda onay beklediği yönündeki bir soru üzerine de Zeybekci, "Biri yalan söylüyor. Ben devlet yalan söylüyor demek istemiyorum, kimse yalan söylüyor demek istemiyorum. Aziz Bey'i de seviyorum. Böyle bir şey yok. Bilgi edinme kanununa göre bakanlığa sorun, cevap vermek zorundalar. Eksikleri olabilir ama onay makamında bekleyen proje yok" dedi.

