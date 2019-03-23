DHA YURT BÜLTENİ -16

Kastamonu'da otomobil kamyona çarptı, 3 uzman çavuş öldü, 2 kişi yaralandı (2)

HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kastamonu'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 uzman çavuştan 3'ünün hayatını kaybettiği, 1'i ile kamyon şoförünün yaralandığı kazada isimler belli oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, Devrekani’den Kastamonu yönünde ilerlediği sırada, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon takla atarken, hurdaya dönen otomobilde bulunan Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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EMEKLİ POLİS, BORÇ-ALACAK NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ



İZMİR'in Buca ilçesinde, emekli polis olduğu öğrenilen Nuh Kılınç (70), borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Fatih A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Fatih A., iddiaya göre aralarında borç-alacak meselesinden dolayı husumet bulunan emekli polis Nuh Kılınç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih A. yanında bulunan tabancayı çıkararak Kılınç'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kılınç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılınç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şüpheli Fatih A.'nın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

HOPA'DA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı.

Ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Zor koşullarda bulunuyoruz. Ama yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu hepimizin ortak görevi olacak. Size sadece şu sözü veriyorum. Emin olun günün 24 saati bu ülkenin güzel insanları için, bu ülke huzura kavuşsun diye, birlikte huzurlu yaşamak için bu ülkenin gençleri, kadınları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek, Batum Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kılıçdaroğlu'nun halka seslenmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR ARTVİN-

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DENİZLİ'DE 2 KATLI EV ALEV ALEV YANDI



DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydan geldi. İsmail Heybeli’ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine, olay yerine gelen Buldan, Sarayköy ve Gümüşler İtfaiyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alevlerin yükseldiği binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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