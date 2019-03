DHA YURT BÜLTENİ -16

OTOBÜSTE 985 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

KAYSERİ'de durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Jack' ile yapılan aramada valiz içinde 985 gram metamfetamin ele geçirildi. 700 lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen valizin sahibi Veli C. (51) ve piyasa değeri 350 bin TL olan uyuşturucuyu teslim alacağı saptanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı. Yolcu otobüsü, kent girşindeki uygulama noktasında durduruldu. Polisler, narkotik köpeği 'Jack' ile otobüste arama yaptı. 'Jack', bagaj bölümünde valize tepki verdi. Valizde yapılan aramada poşet içine konulmuş piyasa değeri 350 bin TL olan 985 gram metamfetamin ele geçirildi. Valiz sahibi olan ve 700 lira karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen Veli C., otobüs içinde gözaltına alındı. Operasyonu sürdüren polis, Kayseri'de uyuşturucuyu teslim alacağı iddia edilen S.P. (50) ve M.K.'yı (38) da gözaltına aldı.

Veli C. poliste verdiği ifadesinde "Daha öncede Kayseri'ye bir kez daha poşet içinde bir şey getirdim. Karşılığında para aldım. Daha sonra bir poşet daha getirmemi söylediler. Paketi aldığım kişi bana 700 TL verdi. Kayseri'ye getirdiğim paketin uyuşturucu olduğunu tahmin ettim" dedi. Şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

- Gözaltına alınan zanlılar Emniyetten çıkarılışı

- Kayseri Emniyet Müdürlüğü Genel Görüntü

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:İsmet KÖZELO/KAYSERİ,

AK Parti'li Tunç ve CHP'li Bankoğlu'ndan TV programı açıklaması



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Almanya'da katıldığı bir televizyon programındaki sözleriyle ilgili olarak, "Orada 'PKK'lıların oyuna da talibiz' demesi büyük bir skandala imza attığını gösteriyor" dedi. Bankoğlu ise hakkında karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, "Programda ifade ettiğim 'PKK'lılar', 'zillet ittifakı' nitelemeleri bana ait nitelemeler değil, AKP sözcülerinin seçim meydanlarında kendilerinden olmayan seçmenleri karalamak, ayrıştırmak, bölmek, yaftalamak üzere geliştirdikleri nitelemelerdir" diye açıklamada bulundu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin İl Başkanlığındaki toplantıda, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Almanya'da katıldığı televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi. Tunç yaptığı açıklamada, "Ben bunun bilinçli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada HDP ile yaptıkları ittifakı gizleme ihtiyacı bile duymuyorlar. Başlangıçta CHP, HDP ile ittifak yapmadığını söylese de, zaten adaylıklar belirlendiği süreçte HDP'nin birçok yerde aday çıkarmaması ve CHP'yi destekleyeceğini söylemişlerdir. Bazı CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri de mikrofonu açık unutulduğunda HDP ile PKK ile yaptıkları açığa vurmuşlardı. Bu kez Bartın Milletvekili Sayın Bankoğlu Almanya'da yaptığı bir açıklamada hatta yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Salıcı'nın olmasına rağmen ve orada 'PKK'lıların oyuna da talibiz' demesi büyük bir skandala imza attığını gösteriyor. Ve bu söylerken de CHP Genel Başkan Yardımcısı hiç tepki ve düzeltme yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini belirten Yılmaz Tunç, "Ülkemizi bölmek isteyen bu terör örgütü, ülkemizi huzursuz etti. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük engel oldu. Ve bunlar ortaydayken, CHP'li bir vekilin '31 Mart'ta AK Parti'ye gereken dersi vereceğiz. PKK'lıların oyu ile vereceğiz. Onların da desteğini istiyoruz' demesi esef vericidir. Ve şiddetle reddediyoruz. Bartın'ımızdan böyle bir söz çıkması CHP'ye oy veren herkesi rahatsız etmiştir. O yüzden Sayın Bankoğlu'nun öncelikle ülkemizden ve Bartın'lılardan özür dilemesi gerekir" diye konuştu.

'YAFTALAMALARINA KİNAYELİ GÖNDERME YAPTIM'

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise hakkındaki iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bankoğlu, şunları kaydetti:

"Bir TV programında yaptığım konuşmada kullandığım bazı ifadeler, konuşmanın içinden çekilip alınarak, hakkımda bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu karalama kampanyası, açıkça seçmenleri manipüle etmeye yönelik provokatif bir girişimdir. Bu nevi saldırılar, seçim kampanyalarında AKP sözcülerinin ve onların yandaşı olan medya organlarının yaygın tutumuna dönüşmüştür. TV programında ve fırsat bulduğum her ortamda tüm seçmenlerin, eşit haklara sahip olduğu inancı ile oylarına talip olduğumuzu defaten ifade ettim. Her fırsatta ediyorum, edeceğim de. Programda ifade ettiğim 'PKK'lılar', 'zillet ittifakı' nitelemeleri bana ait nitelemeler değil, AKP sözcülerinin seçim meydanlarında kendilerinden olmayan seçmenleri karalamak, ayrıştırmak, bölmek, yaftalamak üzere geliştirdikleri nitelemelerdir. Ben de onların bu yaftalamalarına kinayeli bir gönderme yaparak; 'Siz ne kadar seçmenleri 'PKK'lı', 'zillet ittifakçı' ve sair gibi kavramlarla bölmeye çalışırsanız çalışın; biz onları esnaf, anne, genç, taşeron işçi, yani yurttaşlarımız olarak görüyoruz. Sizin dışlamaya ve bölmeye çalıştığınız seçmenleri biz farklılıkları ile kabul ediyor ve oylarına talip oluyoruz' dedim. Gündemimizi yapay tartışmalarla bölmek yerine, tüm yurttaşlarımızı kapsayıcı, onların sorunlarına çözüm üreten, verimli, vatana millete yararı olacak konuları tartışalım. CHP, milliyetçiliği ve halkçılığı mezhepçiliğe ve soya dayandırmamış, ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda teröre ve terör örgütlerine asla taviz vermemiş, kapalı kapılar ardında karanlık pazarlıkların içine hiçbir zaman girmemiştir. Sizlerin sağ duyusuna güvenim sonsuzdur. Biz bu vatanı, bu bayrağı seven herkese kapısı açık bir parti olmaktan gurur duyuyoruz."

-Milletvekili Tunç’un açıklaması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

TAŞLARLA İŞ YERİNİN CAMINI KIRAN HIRSIZLAR YAKALANDI

GAZİANTEP'te yanlarında getirdikleri taşlarla camını kırdıkları beyaz eşya mağazasından 5 televizyon çalan 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin iş yerinin camını kırmak için harcadıkları çaba ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Güzelyurt Mahallesi'nde bir beyaz eşya mağazasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık olayını S.Y., R.Ç., S.A., N.Y. ve E.K.'nin yaptığını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızların iş yerinin camını kırma ve televizyonları alma anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin camı kırmak için kullandıkları taşları yanlarında getirdikleri ve bu taşlarla cama defalarca vurmaları yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Şüphelilerin araçla işyerine gelmesi

- Şüphelilerin araçlardan aldıkları taşlarla işyerinin camını kırmaya çalışması

- Bir şüphelinin cama tekme atması

- Şüphelilerin işyerinden televizyonları alması

- Polisin ele geçirdiği televizyonlar

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-)

AİLESİNİN KAYIP İHBARI YAPTIĞI EMEKLİ BANKACI, CEZAEVİNE GİRMİŞ



BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için polise başvurduğu emekli bankacı Servet Aşık'ın (56) borcundan dolayı cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yeniçağa ilçesinde oturan emekli bankacı Servet Aşık, Cumartesi günü evinden çıkarak Bolu'ya geldi. 2 gündür kendisinden haber alınamayan Servet Aşık'ın hayatından endişe eden ailesi Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan başvuru, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bildirildi. Servet Aşık'ın eşkali üzerinden tüm birimlere bilgi verilerek arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis Servet Aşık'ın Bolu Açık Cezaevi'nde olduğunu tespit etti. Servet Aşık'ın Bolu kent merkezi girişinde polisin uygulama noktasında yapılan kimlik kontrolünde, borcundan dolayı hakkında tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildiği öğrenildi. Servet Aşık'ın durumu ailesinin üzülmemesi için söylemediği öğrenildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,()-

Erkek egemen mesleklerdeki kadınlar, kız öğrencileri bilgilendirdi

ANTALYA'da erkek egemen mesleklerde uzmanlaşan kadınlar, kız öğrencilere bu mesleklerde nasıl başarıya ulaşabileceklerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi himayesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın desteğiyle 'Girl's Can Do It' /Kızlar da Yapabilir' etkinliği düzenlendi. Antalya Havalimanı'ndaki etkinlikte erkek egemen meslekler olarak tanıtılan meslek gruplarında başarıya ulaşan kadınlar, Aksu Cihadiye Ortaokulu'ndan 21 kız öğrenciye mesleklerini tanıttı. Etkinlik ile kız öğrencilerin bu meslek gruplarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Uzman kadınlar da öğrencilerin sorularını ilgiyle yanıtladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Gudrun Teloeken de öğrencilerin istemeleri durumunda her mesleği başarabileceklerini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Uzmanı Doç. Dr. Serap Toru, öğrencilere mesleğini tanıttı. Toru, "Mesleğinizi aşkla yapın, eğer bu şekilde yaparsanız başaramayacağınız bir şey yoktur" dedi.

- Toplantı salonundan genel görüntü

- Çocuklardan ve kadınlardan görüntü

- Vatman pilot gibi çalışan kadınlarla röp 2 kişi

-Çocuklarla röp 2kişi

-Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

Eskişehir’de ‘senforock’ rüzgarı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun istek üzerine tekrar düzenlediği ve sanatseverlerin bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu Senforock konserleri hafta sonu şehirde senfoni rüzgarı estirdi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserlere Eskişehirliler akın etti. Senforock konserleri ile Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Senfoni Orkestrası ve konuk solistler dakikalarca ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Senforock konseri yoğun talep üzerine tekrar sanatseverler ile buluştu. Senforock konseri için yüzlerce metre kuyruk oluşturarak bilet alan sanatseverler keyifli bir hafta sonu yaşadı.

Orkestra Şefi Musa Göçmen’in hazırladığı sıra dışı program ile Senfoni Orkestrası ve konuk solistler seslendirdikleri yerli ve yabancı rock şarkıları ile Eskişehirlilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen iki ayrı konsere Eskişehirliler akın etti. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde tüm koltuklar ile merdiven boşluklarının bile dolu olduğu konserde Edip Akbayram, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray gibi usta isimler anıldı.

Orkestra Şefi Musa Göçmen konserin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, “Eskişehirlilerin uzun kuyruklar oluşturarak bilet aldığı Senforock konserimiz yine büyük ilgi gördü. Eskişehirli sanatseverler Senforock’u çok beğendi. Bizlere gösterilen ilgi ve destek için Eskişehir halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Eskişehir sanata ve sanatçıya büyük kıymet veren bir şehir. Eskişehir’e böyle bir orkestra kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i kutluyorum. Konuk solistlerimiz Asena Özçetin, Cihan Şekercioğlu, Selçuk Keskingöz, Zerrin Mete’ye ve Rock Band orkestrasına teşekkür ediyorumö dedi.

-Konseri izlemeye gelenler

-Orkestra şefinin konuşması

-Konserden görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()-

=================================