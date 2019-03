DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (3)

İMAR BARIŞINDAN FAYDALANANLARA TAPU MÜJDESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm’ toplantısına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, bugüne kadar kendi bakanlığının İzmir’e tam 16 milyarlık yatırım yaptığını, 2 milyar 300 milyonluk yatırımların da devam ettiğini söyledi. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nı kurduklarını anımsatan Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı, kapalı kapılar altında, masa başı etrafında kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz gecesi bu vatan için kurulmuş ve o gece can verilmiş, kan verilmiş bir sürece başlangıç yapılmıştır. Bu kutlu ittifakı birlik beraberlik vatan ve ezan sevgisi için karşılıklı güvene dayalı ülkemizin her yerinde çok güzel bir şekilde işliyor" dedi.

'İZMİR’DE NÜFUSUN YÜZDE 20’Sİ İMAR BARIŞINA BAŞVURMUŞ'

Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut için talep toplamaya başladıklarını bir kez daha hatırlatan Kurum, şöyle dedi:

"53 bin sosyal konut projelerinin de anahtar teslimin yaptık. Bu işler kolay değil. 50 bin konutluk proje tam 10 katrilyonluk proje. Dün, bu ülkenin geleceği, vatandaşlarımızın deprem riski altında yaşamamaları için bugün talepleri başlattık. İzmir’de 2+1’lerin taksit tutarı 583 lira ve 240 aya varan vade ile sizleri ev sahibi yapabilmenin önünü açtık. Kentsel dönüşüm bizim öncelikli işimiz. Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutun yenilenme sürecini yapacağız. Bu dönüşüm bizim için çok önemli. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarımız var. İzmir birinci derece deprem bölgesi. Orana baktığınızda nüfusun yüzde 20’si İzmir’de imar barışına başvurmuş . İzmir’de 1 milyon konutun yüzde 70’i riskli durumda. Bu gerçekten hareketle bu dönüşümü yapmamız elzem. İzmir’de her halükarda bu dönüşümü yapmak zorundayız."

'MÜLKİYETİNİ SATABİLİRİZ'

Karabağlar Mahalleler Birliği ile toplantı yaptıklarını da açıklayan Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"Sizin genel taleplerinizi bize ilettiler. Karabağlar’da 540 hektarlık bir alan var ve 101 hektarlık alanda planlama yapılmış, süreci işletiliyor. 70 hektarlık alının da planlama süreci yapılmış. O da işletiliyor. Kalan yerle alakalı vatandaşımız diyor ki, ‘775 sayılı kanun, 2981 sayılı kanun, 4706 sayılı kanun, 5393 sayılı kanun gereği tapu tahsis belgesi olan arazilerin satışını bize yapabilir misiniz?’ Evet, bunu yapabilirsiniz. Tapu tahsis belgelerinizin karşılığı, imar barışından faydalanan vatandaşlarımıza buraların mülkiyetini satabiliriz. 4706’dan, 5393’ten, 775’ten kaynaklı imar barışına başvurduğunuz alanda ne kadar yer varsa bunların tespitinin yapılıp Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce satılabileceğinin önünü açacağız ve bu sorunu inşallah çözmüş olacağız."

'KOMİSYON KURULACAK'

Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız ayrıca ‘Bu alanlardaki satışı belediye rayiç değerden yapabilir misiniz?’ diyor. Bu Hazine mülkiyeti. Sizin hakkınızın olduğu gibi 82 milyonun da burada hakları var. Ne o 82 milyonun haklarını, ne de sizin haklarınızı birbirine karıştırmadan, hakkaniyet çerçevesinde şehirleri planlayacağız. Buradaki bedelleri de, sizlerle birlikte bir komisyon oluştururuz. Deriz ki, ‘Piyasa rayici bu, emlak rayici bu, bu rayiçler çerçevesinde hem sizi hem de devletimizi mağdur etmeyecek şekilde bu süreci de bu süreci yönetiriz’ dedik ve buna ilişkin kararı aldık. Hepsi hakkaniyet çerçevesinde, yatay mimari anlayışı ile az katlı, içinde sosyal donatıların barındığı, sizin hak ettiğiniz bir şekilde yaşayabileceğiniz bir planlama yapacağız. Bunun dışında hiçbir planlama yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Siz bizim için değerlisiniz. Deprem riski taşıyan bir binada oturmanızı ne biz istiyoruz, ne Cumhurbaşkanımız istiyor. Bedeli ne olursa olsun bu kentsel dönüşümü yapacağız. Yaparken de vatandaşımızın rızası çerçevesinde, sizleri yanımıza alarak yapacağız."

Bakan Kurum, AK Parti’nin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan için destek de istedi.

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Defterdarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Albayrak daha sonra esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Umut Öcal isimli vatandaş, motosiklet vergilerinin kaldırılmasını talep edince, Bakan Albayrak, "Bizim Kenan bey konuyla ilgili çalışıyor. Biraz bastırıyor bir çalışma yapıyor, biraz destek oldu, biraz daha çalışıp inşallah bakacağız" diye yanıt verdi.

Bir köfteciye giren Bakan Albayrak, burada yemek yedikten sonra, ilk defa oy kullanacak 200 gençle görüşmek üzere Kocaeli Bilim Merkezi'ne geçti.

CHP'Lİ ÖZEL: KRİZ ÇIKABİLECEĞİ ŞÜPHESİNİ YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia ederek, "Türkiye'de zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. İktidar partisi anayasayı değiştirelim güçlü Türkiye olacak, 24 Haziran'da oyu verin faizi düşüreyim, doları, euro'yu düşüreyim, enflasyonu düşüreyim diye diye oy topladı. Ama gelinen noktada muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kırklareli'ne gelerek partisinin belediye başkan adayı Tuna Soykan'ın seçim çalışmalarına destek verdi. Soykan'ın seçim bürosu önünde düzenlenen açık hava toplantısına katılanlardan Soykan'a oy vermelerini isteyen Özel, "Biz geçmişte Demokrat Parti de, Adalet Partisi'nde, ANAP'ta, Doğru Yol Partisi'nde, MHP'de, AKP'de siyaset yapmış, ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp de baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri başköşedir, başımızın üzeridir. Ama Cumhuriyet Halk Partililer açısından da şöyle bir gerçeğin altını çizelim. Biz baba evini darbeler oldu, malımıza el koydular, gençlerimizi, yöneticilerimizi işkencelerden geçirdiler, siyasetten men ettiler, zindanlara attılar. Hiçbirimiz çıkar beklemeden ve bu baba evinin ocağını dimdik tüttürenlere Kırklareli'nden selam olsun. Bizi burada bir arada tutan ne? Bizim çimentomuz ne? Ne çıkar ilişkileri ne beklentiler,. Ne makam, ne mevki bizi bu arada tutan şey şudur. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia eden Özel, "Türkiye'de zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. İktidar partisi anayasayı değiştirelim güçlü Türkiye olacak, 24 Haziran'da oyu verin faizi düşüreyim, doları, euro'yu düşüreyim, enflasyonu düşüreyim diye diye oy topladı. Ama gelinen noktada muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar. Karşı taraf birleşmiş karşıda bir ittifak var. Bizim de burada İyi Parti ile bir birlikteliğimiz var. CHP'nin güçlü olduğu, CHP'nin kalesi olduğu bir yerde acaba CHP'liler acaba Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bükülür mü? Sallanır mı? Aradan birileri çıkar mı diye bakıyorlar. Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, günü gelince yeniden takacağım diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar, onu Kırklareli görüyor mu? 31 Mart için umudun siyasetini yapıyorlar. 31 Mart için umut söylüyorlar. Diyorlar ki, daha temiz bir hava, daha temiz deniz, daha temiz su, içilebilir su kaynakları daha iyi yönetilen kent, daha akıcı bir trafik ve çok daha yaşanabilir bir belde bir belediyecilik hizmeti. Gençlerle, yaşlıları birlikte sahiplenen dezavantajlı grupların sorunlarını bilen engelliler için daha yaşanabilir bir kent yoksuluna da, yaşlısına da hastasına da sahip çıkan işsizsinizin umudu olmuş gençlerinin yaşamayı tercih ettiği bir kent söylemiyle yola çıkıyorlar. Dünya kadar proje var. Her birisi bir birinden kıymetli. Bütün belediye başkanlarımız, çiftçilerimiz için üretici kooperatifleri kurma, olanları destekleme onların ürünlerini Türkiye'deki diğer CHP'lilerin olduğu illerde sattırma, hem üreticinin çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların yüzünü güldürme hem vatandaşa öyle seçim sonuna kadar tanzim satış çadırı değil. 70'lerde Ecevit'in başlattığı üreticiden halka aracısız ama esnafı da ağlatmayan, manavı da üzmeyen pazarcıyı da perişan etmeyen bir anlayışla hizmet etmek istiyorlar. Bu dil umudun dili. Bu söylem proje ve gelecek söylemi ama karşımızda birileri var onlar umudu tüketmiş" dedi.

'BİZDEN TERÖRİST ÇIKMAZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, CHP'nin teröristlerle iş birliği yaptığını söylediğini belirterek, partilerinin teröristlerle işinin olmayacağını söyledi. Özel, "Ey Recep Tayyip Erdoğan öyle diyor ya. Ey Recep Tayyip Erdoğan, çok sevdiğin, yere göğe koyamadığın ana ana bitiremediğin işgal kuvvetleri gelince seninkiler kırmızı halı serdi ya. 0Kartal istim botunun üstüne çıkan oradan şöyle bir bakıp yanındaki yaverine, 'geldikleri gibi gidecekler' diyen mavi gözlü devin Mustafa Kemal Atatürk'ün, gazinin partisinden terörist çıkmaz kardeşim. Bizden terörist çıkmaz" dedi.

AK PARTİ'Lİ ÜNAL: BU ARTIK GAFLETİ, DELALETİ GEÇMİŞ BİR DURUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında YPG ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti, delaleti geçmiş bir durum" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile birlikte esnaf ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Ünal, ziyaret sonrası Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmede bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TÜRKİYE, ŞEHİRLERİNDEN VE KIRSALDAN TERÖRÜ TEMİZLEDİ'

CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu'nun YGP ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ünal, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti, delaleti geçmiş bir durum. Türkiye, bölgesinde son 6 yıldan beri istikrarını, ekonomisini, şehirlerinin güvenliğini, ülkesinin bekasını sağlamak için güçlü bir mücadele verirken öbür taraftan bakıyorsunuz muhalefet meselenin ya farkında değil ya da başka bir maksat burada görüyoruz. O yüzden her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bakın şurada konuştuğumuz her bir vatandaşımız meselenin farkında. Bugün Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Bugün Türkiye, şehirlerinden ve kırsaldan terörü temizledi, şimdi Türkiye sınırlarını temizliyor, Suriye'deki terörü temizliyor. Bütün bunları ne için yapıyoruz, eğer biz Afrin'e girmeseydik, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasaydık Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep güvende olur muydu? Kilis'i, Urfa'yı, Antep'i nereden savunursunuz? Afrin'den, El-Bab'dan savunursunuz. Şu anda biz şehirlerimizin, ülkemizin güvenliğini sağlamak, ülkenin bekasına bir halel gelmemesi için MHP ve AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli milli ve yerli bir duruş sergileyerek büyük bir mücadele yürütüyorlar."

'CHP, SEÇİMDEN SONRA KAÇ PARÇAYA BÖLÜNECEĞİNİ DÜŞÜNSÜN'

Gazetecilerin, daha önce Ak Parti'de görev yapanların yeni bir parti kuracağı iddialarını hatırlatması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti."Ortada olmayan bir şeyin üzerinden biz konuşmayız. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bir söz vardır derler ki 'Çarşıdaki ete soğan doğranmaz.' Yani ortada et yok, soğan yok o yüzden bizim bu konuda bir değerlendirme yapıp... Özellikle şu anda CHP kendi içinde çok büyük krizler yaşıyor. CHP'den DSP'ye insanlar istif edip gidiyorlar. CHP, bunun konuşulmaması için hayali bir olay üzerinden yeni bilmem parti kuruluyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş. CHP kendi içindeki küskünlerine, kendisinden istifa edip DSP'ye giden ve seçimden sonra, 9'uncu yenilgilerini aldıktan sonra CHP'nin nasıl çatırdayacağı, kaç parçaya bölüneceği. Bence CHP bunları konuşmalı, oturup bunları düşünmeli."

TÜRKİYE'NİN İLK KUDUZ ANTİSERUMU, ESKİŞEHİR'DE ÜRETİLECEK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019 sonunda Türkiye’nin ilk kuduz antiserumunun Eskişehir’de 40 kadın girişimci tarafından kurulam Albila Serum Fabrikası'nda üretileceğini belirtti ve "Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız" dedi.

Eskişehir’de temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından 40 yatırımcının kurduğu Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi· ve Ticaret A.Ş.'yi ziyaret etti. Burada konuşan Varank, tesiste Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan'ın geliştirdiği, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen antiserumlara yatırım yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye'nin en önemli GMP standartlarında üretim tesislerinden birini oluşturdular. Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu. Arkadaşlarımız akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı anti serum üretiyor. İnşallah bu yıl sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz antiserumunu da Albila üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. KOSGEB desteği veriyoruz. Bu tip teknoloji, bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz. Türkiye'de ithalatın önünü kesecek bir girişimin bilimsel bir çalışmadan çıkmış olması ayrıca gururlandırıyor."

Akrep ve yılan zehirlerine karşı antiserumları geliştiren Doç. Dr. Figen Çalışkan, akreplerden aldıkları zehri artan oranlarda atlara enjekte ettiklerini anlatarak, "Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz. Ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötralize eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra tesisimize getiriyoruz. Tamamen steril koşullarda, GMP koşullarında, buradaki uzman ekibimizle birlikte o içindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün dönüş burada gerçekleşiyor" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE, 'İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019' TOPLANTISI

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, İSKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun ve iş insanları katıldı.

İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iş dünyasına seslenen Ünverdi, " Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1 buçuk milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdiğimiz zaman yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz" dedi.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantı, soru-cevap yapılmasının ardından sona erdi.

