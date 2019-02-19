DHA YURT BÜLTENİ -16

Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti (2)

ESMA TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Minik Esma'nın cenazesi, ikindi namazından sonra Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta durabildiği gözlenen baba Halil Kolat, kızının mezarındaki toprağı elleriyle düzeltti. Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cenazede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü dökümü

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Tabutun taşınması

Babanın toprağı düzeltmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA,()

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Derede kaybolan Kader Buse Acar 26 gündür bulunamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 gün önce hortumun içinde bulunduğu otomobili sürüklemesi sonucu düştüğü derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışması yapıldı. Derede suyun debisini azaltmak için kullanılan beton setlerden biri daha kırılıp, biriken su tahliye edildi. Yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.

Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenip düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları peyderpey sürüyor. 26 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'ın düştüğü derede bugün yine çalışma yapıldı. Sağanak yağmurlar nedeniyle suyun yoğunluğunun sürekli artmasından dolayı net olarak bakılamayan noktalarda aramalar sürdürüldü. Çalışma kapsamında suyun debisini azaltmak için dereye konulan ve ilki daha önce kırılıp arama yapılan beton setlerden biri daha Kemer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kırıldı.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde, baba Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında ikinci sette 4 metrelik açıklık oluşturularak, toplanan su tahliye edildi. AFAD ekipleri de yanlarında getirdikleri dalgıç pompalarla su tahliyesi yaptı. Çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.

BABA ÇANAKKALE'DE KULLANILAN CİHAZI İSTEDİ

Baba Ahmet Acar, devletten tek isteğinin, Çanakkale'de dereye düşen otomobilde kaybolan gençlerin bulunmasında bir cihazın kullanıldığını belirterek, bu cihazın Kemer'e getirilmesini ve kızı Kader Buse Acar'ın yeniden aranması olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Dereden görüntü

-Kader Buse'den fotolar

Haber- Kemera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -

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Cezaevinden çıktı 10 kadını taciz etti

Şanlıurfa'da, kapkaç suçundan kaldığı cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra, motosikletle yaklaştığı çoğu öğretmen 10 kadını taciz eden ve polis tarafından yakalanan Uğur T. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte çoğunluğu öğretmen 10 kadın son günlerde yolda yürürken arkalarından yaklaşan ve başında kask bulunan plakasız motosikletli şahsın kendilerine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ahlak bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurarak tacizlerin yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 1 haftalık çalışma ile bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekip, bankaya para çekmeye giderken kaskını çıkartan şüphelinin eşkalini tespit etti. Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, 2 Şubat'ta kapkaç suçundan kaldığı cezaevinden tahliye olan Uğur T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur T., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası

- Şüpheli Uğur T.

- Motosikletle yolda geçen bayanları taciz etmesi

- Şüphelinin fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Anne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Şanlıurfa'da, 6 yıl önce girdiği evde Halime Çalışkan'ı (25) ve kaçırdığı üvey kızı Meryem Güzel'i (17) öldürüp, 100 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan A.D., polis tarafından Mersin'de yakalandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz 2013 tarihinde Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday ticareti yapan ve biri resmi nikahlı, 4 kadınla yaşadığı öne sürülen 18 çocuk babası İsmail Güzel'e ait 4 katlı binaya giren A.D., Güzel'in nikahsız yaşadığı Halime Çalışkan'ın boğazını kesti. A.D., Çalışkan'ın boynundaki anahtarı alarak açtığı kasadan 100 bin lira değerindeki altını aldıktan sonra, kadının üvey kızı Meryem Güzel'i kaçırdı. Binanın terasında uyuyan İsmail Güzel işe gitmek için uyanıp, üzerini değiştirmeye indiği evde, birlikte yaşadığı Halime Çalışkan'ın öldürüldüğünü ve kızı Meryem'in de içeride bulunmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 2 çocuk annesi Halime Çalışkan'ın katilini ve üvey kızı Meryem Güzel'i bulmak için çalışma başlattı.

KAÇIRILAN KIZIN CANSIZ BEDENİ NİZİP'TE BULUNDU

Bu arada, olay günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde, başı taşla ezilerek, battaniyeye sarılıp boş araziye bırakılmış ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü tanınamayacak halde olan genç kızın cenazesi, DNA örnekleri alındıktan sonra savcılık kararıyla kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada kayıp başvurusu yapan Güzel Ailesi'nin fertlerinden de örnek alındı ve karşılaştırma yapıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan karşılaştırmada Nizip'te bulunan cesedin Meryem Güzel'e ait olduğu belirlendi Aile fertleri Nizip'e giderek Meryem Güzel'in cenazesini getirip, Şanlıurfa'da toprağa verdi.

MERSİN'DE SAHTE KİMLİKLE YAKLANDI

Aradan geçen sürede cinayet şüphelisinin yakalanmaması üzerine İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile özel ekip oluşturuldu. Polis olayın meydana geldiği mahallede ve Nizip'te 100'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüpheli A.D.'nin yurt dışına kaçtığını tespit etti. Şüphelinin peşini bırakmayan ekipler, A.D.'nin 2016 yılında sahte kimlikle tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de saklandığı bilgisini alarak harekete geçti. Polis, A.D.'yi saklandığı adrese operasyon düzenleyerek M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden A.D., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet şüphelisi A.D., şubeden çıkartılması

- Polis ekiplerince adliyeye çıkartılan şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

Haber:Ali LEYLAK- Kamera: ŞANLIURFA-)

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Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarının refakatinde geçiş yapan savaş gemilerinin güvertesinde, nöbet tutan askerlerin olması dikkat çekti.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', bugün saat 14.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemileri saat 16.00 sıralarında peş peşe Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Saat 16.15 sıralarında boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen 2 savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemilerinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde, nöbet tutan askerler olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Çanakkale Boğazından geçen rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

-Rus savaş gemilerinin güvertesindeki nöbet tutan askerlerden görüntü.

-Sahil Güvenlik botundan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek

AK Parti'den 31 Mart yerel seçimi için ismi açıklanan Ensar Erdoğdu'nun Kars Belediye Başkanlığı adaylığı geri çekilerek, 'cumhur ittifakı' kapsamında, MHP'nin adayı Çetin Nazik'in destekleneceği duyuruldu.

AK Parti'den yerel seçim öncesi Kars için ismi açıklanan avukat Ensar Erdoğdu'nun belediye başkanlığı adaylığı, 'cumhur ittifakı' kapsamında geri çekildi. AK Parti'nin, yerel seçimde MHP'nin adayı eğitimci Çetin Nazik'in destekleyeceği belirtildi. AK Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dün sunulan belediye başkanlığı adaylığı ile belediye meclis asıl ve yedek üyelerinin listesi de geri alındı. AK Parti İl Başkanlığı'nda yeni liste hazırlanıp, MHP'nin listesine 4 meclis üyesinin aday gösterileceği kaydedildi.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS, () -