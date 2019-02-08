DHA YURT BÜLTENİ -16

İlaç yazmayan doktoru dövdüler

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, mide bulantısı şikâyetiyle Devlet Hastanesi'ne giden hastaya, 'istirahat' önerisinde bulunup ilaç yazmadığını öne süren yakınları, görevli Dr. Mehmet Özer Özduman'a saldırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, hastanedeki sağlık çalışanları, saldırıyı kınadı.

Olay, dün Sundura Mahallesi'ndeki Hopa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gelen hasta, görevli Dr. Mehmet Özer Özduman tarafından muayene edildi. Dr. Özduman, muayenede tahlil sonuçlarında da bir bulguya rastlamadığı hastasına, ilaç yazmaya gerek görmedi, evde istirahat etmesi önerisinde bulundu. Bunun üzerine hastaneden ayrılarak evine giden hasta, durumu yakınlarına anlattı. Doktorun ilaç yazmamasına öfkelenen hasta yakınları hastaneye gelerek, ilgilenmediğini öne sürdüğü Genel Cerrah Dr. Mehmet Özer Özduman'ı darbetti. Saldırıda yaralanan Dr. Özduman, darp raporu alarak hasta yakını 2 kişi hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine polis ekipleri hasta yakınları O.T. ve E.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere, ilçe polis merkezine götürüldü.

HASTANE ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ

Hopa Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Böcü ve hastane çalışanları meslektaşlarının poliklinik hizmeti verdiği sırada darp edildiğini belirterek, yapılan saldırıyı kınadı. Darp edilen Özduman'ın muayene odası kapısına siyah kurdele bırakan sağlık çalışanları saldırıyı kınarken, başhekim Ersin Böcü de, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Böcü, "Sağlık sektörü saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve şefkati içinde barındıran büyük bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmeti veren çalışanların maruz kaldıkları sözlü ve fiziki terörün hoşgörüyle karşılanması mümkün değildir. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak, hayatlarını kurtarmak için büyük fedakârlıklarla gece gündüz demeden gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik hastanemizde dün bir çirkin saldırı gerçekleşti. Meslektaşımız hizmet verdiği sırada, iki tane insanlıktan nasibini almamış sağlık teröristi tarafından fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Mahkemelerimiz tarafından hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet gittikçe büyüyor. Artık el ele verip tüm şiddeti kınama zamanı. Çünkü biz önce insanız. Sizinle hüzünlenir, sizinle güleriz. Sizden biri olan sağlık çalışanlarına sahip çıkın" dedi.

Bu arada birçok kişi de ellerindeki 'Sağlıkta şiddete hayır' yazılı dövizle yapılan saldırıyı protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane önünde yapılan açıklama

HABER KAMERA: ARTVİN-

==================

Marketten salam zeytin çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

ADIYAMAN’da markete giren kimliği belirsiz kişi, gıda reyonundaki zeytin ve salamları ceketinin cebine koyarak, çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı, Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete giren kimliği belirsiz bir kişi bir süre reyonlar arasında gezindi. Ardından da gıda reyonunda bulunan zeytin ve salamları, ceketinin cebine doldurdu. Dikkat çekmemek için bir süre daha reyonları dolaşıp, marketten ayrıldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market çalışanları güvenlik kameralarının görüntülerini izledikten sonra fark ettikleri hırsızlık olayını polise bildirdi.

Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Marketten görüntü

- Hırsızlık anı görüntüsü

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN ()

==============

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Önder Kalli yaralandı. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada; yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 NR 008 plakalı otomobile, karşı yönden gelen kasksız Önder Kalli yönetimindeki 35 YGN 81 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Kalli, yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan Kalli, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Yaralının hastaneye götürülmesi

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), )

===================

Sobayı yakmaya çalışan çocuk, yaralandı

DÜZCE'de, okuldan eve gelerek sobayı yakmaya çalışan 13 yaşındaki Burak Yazan, sobanın parlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, Düzce Kaymakçı Köyü'nde meydana geldi. Burak Yazan okuldan sonra eve gelerek sobayı yakmak istedi. Sobanın içerisine jel yanıcı madde atan Burak Yazan, jel maddeyi kibritle yakmaya çalıştı. Aniden alev alan jel madde parladı. Burak Yazan yaralanırken evde ise yangın çıktı. Etrafta bulunan vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Evden çıkan Burak Yazan'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Burak Yazan kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evden görüntü

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Vatandaş ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

==============================

Cinayet zanlısı Talas ilçesinde yakalandı

KAYSERİ'de borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Musa İlhan'ı güğsünden bıçaklayarak öldüren Mehmet Kılıç ve olay sırasında yanında bulunan H.B (48), polis tarafından yakalandı.

Dün akşam Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen olayda, borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mehmet Kılıç, Musa İlhan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Mehmet Kılıç'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Kılıç, Talas ilçesinde H.B ile birlikte yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehme Kılıç ve birlikte kaçtığı H.B, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte yapılan muayenenin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Cinayet zanlısının adli tabipliğe getirilişi

- Cinayet zanlısının adli tabiplik sonrası polis araçlarına bindirilişi

- Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,

=====================================

Vali Bilmez: Devlet mecbur kalmasaydı belediyelere kayyum atamazdı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bölgemiz asayiş ve güvenlik açısından sıkıntılar yaşıyor. Sizin seçtiğiniz belediye başkanlarının başına terör örgütü kayyum atadı. Belediye başkanları kendi iradeleriyle kanunlar çerçevesinde görev yapamadılar. Atanan KCK temsilcileri bunların ensesinden tutup dağdan ne talimat aldılarsa onlara bunu yaptırmaya çalıştılar. Bundan dolayı da devlet mecbur kaldı kayyum atadı" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek ile İpekyolu ilçesi Erçek Mahalle'sinde bir taziye evinde muhtarlarla bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Bilmez, kayyumlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kayyumluğun mecburiyetten doğduğunu belirten Vali Bilmez, "Bölgemiz bazı sıkıntılar, problemler yaşıyor. Asayiş ve güvenlik açısından sıkıntılar yaşıyor. Sizin seçtiğiniz belediye başkanları başına terör örgütü kayyum atadı. Belediye başkanları kendi iradeleriyle kanunlar çerçevesinde görev yapamadılar. Atanan KCK temsilcileri bunların ensesinden tutup dağdan ne talimat aldılarsa, onlara bunu yaptırmaya çalıştılar. Bundan dolayı da devlet mecbur kaldı kayyum atadı. Gönlümüzden geçen ve arzuladığımız şey bu topraklarda doğmuş ve yarın öldüğünde de cenazesi bu topraklara gömülecek, sadece amacı Van halkına hizmet olan insanların belediyeleri yönetmesi. Ama dünyanın hiçbir yerinde bir devlet kendi kurumunun halkı tarafından seçilmiş bir belediye başkanının elinde silah olan insanlar tarafından yönlendirilmesine ve yönetilmesine müsaade etmez" dedi.

Seçilen belediye başkanlarının başına KCK'nın temsilci atadığını da belirten Vali Bilmez şöyle devam etti:

"Belediyeleri seçtiğimiz insanlara değil, o örgüt temsilcisine yönetmeye çalıştırdılar. Bunların da hiç bir zaman amacı seçmeni memnun etmek olmadı. Bunların amacı örgütü memnun etmek oldu. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir belediye başkanı olarak ilk seçildiğinde devlet büyüklerinden birini havaalanında karşılamaya gitti. Belediyede işçi olarak çalışan biri buna telefon açıp 'Cuguli nereye gidiyorsun dön' dedi. Belediyede çalışan bir işçi Diyarbakır halkının seçtiği belediye başkanına 'Cuguli' diye hitap ediyor ve talimat veriyor. Devlet buna müsaade edemezdi ve bundan sonra da bu tür uygulamalara müsaade etmez."

EN ÇOK FABRİKA, ÇÖZÜM SÜRECİNDE KAPANMIŞ

Van'da en çok fabrikanın çözüm sürecinde kapatıldığını da söyleyen Vali Bilmez, "Organize sanayi bölgesinde brifingler aldım. Ekonomi ile ilgili birimlerimizden brifingler aldım. En çok fabrika, açılım döneminde kapanmış. İstihdam en çok o barış dediğimiz, açılım dediğimiz dönemde kapanmış. Buna şaşırdım ve yetkililere sordum çatışmanın olmadığı, barışın olduğu bir dönemde bu fabrikalar neden kapandı. Dediler ki o dönemde birileri iş adamlarından sürekli haraç aldılar, çadırlara çektiler ve sorguya aldılar. o dönemde Van'da iş yapan insanlarımızın büyük bir kısmı maalesef Van'dan kaçtı" diye konuştu

TÜRKİYE PARTİSİ OLAMADILAR

Devletin terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelesinin kararlılıkta devam edeceğini de belirten Vali Bilmez konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet, PKK, FETÖ, DEAŞ ile acımasızca mücadele ediyor. Bu örgütlerin tüm unsurlarını yok etmek üzere planlanmış ve organize olmuş bir yapıdır. Ama devletin de partilere destek vermesi lazım. Ama bizim bölgemizde yaşadığımız bir sıkıntımız var. Bu bölgede ciddi oy alan bir parti örgütle arasına mesafe koyamadı. Bütün yapıları ve teşkilatları örgüt tarafından yönetildi. Dolayısıyla parti olamadı. 7 Haziran'da Selahattin Demirtaş Türkiye'de 81 milletvekili çıkarttı ve çıktı halka teşekkür konuşması yaptı. 'Bir kısım emanet oy da bize verdiniz, bize verilen oylar için teşekkür ediyoruz' dedi. Ama bir gün geçmedi, Cemil Bayık ve Duran Kalkan çıktı bütün dünya basını önünde dedi ki 'Ne emanet oyu, kim size oy vermiş ki, oylar bizimdir, kes sesini' anlamına gelen bir konuşma yaptılar. Hiç bir HDP yetkilisi çıkıp Duran Kalkan ve Cemil Bayık'a 'Ya aynı sosyolojiden beslensek bile, siz dünya kamuoyu önünde bizim genel başkanımızı azarlayamazsınız, fırça atamazsınız ve yok sayamazsınız' diyemediler. Diyemedikleri için de maalesef Türkiye partisi olamadılar. Bizim HDP'ye bakışımız maalesef Türkiye partisi olamamış, örgütün oyuncağı olmuş bir parti olarak görüyoruz ve bakıyoruz. Devlet millete hizmet için vardır. Lütuf olarak hizmet yapmıyor ve her türlü hizmeti istemek hakkınızdır. Biz de bu hizmeti buraya getirmekle sorumluyuz. Ama bizim de sizden bu örgütten uzak durmanızı isteme hakkımız vardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Vali Bilmez'in gelişi

-Muhtarlarla toplantı yapması

-Vali Bilmez'in konuşması

-detaylar

Orhan AŞAN/VAN, ()

======================

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bulut'un cenazesi götürüldüğü Ceyhan ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polisin, Bulut'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Cenaze namazı

- Helallik alınması

- Cenazenin götürülmesi

- Cenazeye katılan kalabalık

SÜRE:43" BOYUT:80 MB

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),()

=========================

TARİŞ'te işten çıkartılan işçilere, sendika desteği

İZMİR Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan TARİŞ fabrikasında işten çıkartılan 7 işçiye destek olmak için DİSK'e bağlı sendikalar bir araya geldi. 39 yıl önce yine TARİŞ'te yapılan işçi protestosunun yıl dönümünde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işten çıkartılan işçilerin direnişleriyle, Türkiye'de demokrasi mücadelesi de verdiklerini söyledi.

TARİŞ bünyesinde çalışan ve sendikaya üye olan 7 işçi, işten çıkardıktan sonra fabrika önünde eyleme başladı. 39 yıl önce de aynı şekilde işçilerin büyük bir eylem yaptığı TARİŞ önünde DİSK'e bağlı sendika üyeleri bir araya geldi. Fabrika önünde toplanan işçiler sık sık sendikal haklarının engellenemeyeceğine yönelik slogan attı. İşçiler adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin 94 gündür, çocuklarının geleceği için direndiğini belirterek, şöyle dedi:

"TARİŞ gelecektir, mücadeledir, direniştir. 100 yılı aşkın süresiyle TARİŞ birliğin ve dayanışmanın simgesidir. Yine 39 yıl sonra TARİŞ direnişinde omuz omuzayız. Bugün TARİŞ'te yaşananlar Türkiye'de çalışma hayatının özeti gibi. TARİŞ işçisi, en temel yasal haklarını kullanıp sendikaya üye oldu. TARİŞ yönetimi baskı uyguladı. İşten çıkardı. Ülkeyi yönetenler bu sürece sessiz kaldı. Suç ortağı oldular. 94 gündür bu haksızlığa karşı TARİŞ'in kapısı önünde direnen arkadaşlarımız, sadece kendi hakları emekleri için değil Türkiye işçi sınıfı için, alın teriyle geçinen hepimiz için direnmekte. Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik. Her 4 gençten birisi işsiz. İşsizlik artık çok önemli bir toplumsal mesele haline gelmiş durumda. Özel sektörde toplu sözleşmeli işçi oranı yüzde 5'lere kadar gerilemiş durumda. Hayatını kazanmaya çalışırken bugün hayatını kaybeden en az 4 - 5 işçimiz var. Türkiye'de vergiyi tabana yaymak adı altında kaşıkla verdiklerini, kepçeyle almaya çalışıyorlar. İşçiler kıskaca alınmaya çalışılıyorlar. Kara tablonun hedefi, işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşmasının önüne geçmektir. Ne zaman işçiler örgütsüz olmuşsa o zaman o ülkede demokrasi de geriye gitmiştir. İşçilerin sendikalaşmasının önünde engel olmaya çalışan patronlar bilsinler ki işçilerin örgütsüz olduğu ülkelerde hiç kimsenin rahatı huzur yoktur ve demokrasiden söz edilemez. TARİŞ'teki arkadaşlarımızın yaptığı demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele bu ülkenin geleceğinin mücadelesidir ve bir memleket meselesidir."

Yaklaşık 200 kişilik grup basın açıklamasının ardından fabrika önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması,

- Katılanlardan genel ve detay görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

=====================================