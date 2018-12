DHA YURT BÜLTENİ - 16

YURT BÜLTENİ - 16

EŞİNİ, ÇALIŞTIĞI DİŞÇİDE BACAĞINDAN VURDU

Bursa'da Nuriye Ş.(36), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuh Ş. (41) tarafından, çalıştığı dişçi kliniğinde tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Nuriye Ş.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Nuh Ş. çalıştığı dişçi kliniğine geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, Nuh Ş., yanındaki tabancayla eşinin bacağına 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, diş hekiminin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 2 çocuklarının olduğu bildirildi.

Polis, Nuh Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

4 GÜNDÜR YÜRÜYEN UYGUR TÜRKLERİ SAKARYA'YA ULAŞTI

UYGUR Türklerine yapılan zulmü duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin (34), Sakarya'ya ulaştı. Erşidin Erkin'in yürüyüşüne arkadaşı Ali Zülfikar (34) da katıldı.

Uygur Türklerine yapılan zulmü duyurabilmek için 1 Aralık Cumartesi günü İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başlayan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin, Sakarya'ya ulaşırken, arkadaşı Ali Zülfikar da İzmit'ten sonra kendisine eşlik etti. D-100 Karayolu'nu takip eden iki arkadaştan Erkin, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için yürüdüklerini belirterek, "Doğu Türkistan'da Çinlilerin zulmüne uğrayan 3 milyondan fazla kardeşimiz var. Onların sesini duyurabilmek için bu yürüyüşü yapıyoruz. Memleketim Doğu Türkistan'daki akrabalarım, kardeşlerim şu anda hapishanede tutuluyor. Uygur kızlarımız zorla Çinliler ile evlendiriliyor. Evlenmek istemeyen ırkçılık yapıyor diye hapishaneye atılıyor" dedi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerin çok daha fazlasının yaşandığının belirten Erşidin Erkin, "İzlediğiniz görüntüler orada yaşanan zulmün sadece üçte biri. Ama orada yaşanan gerçekleri gördüğünüzde bunu anlayacaksınız. Çinliler zaten bu konuların hepsini gizliyor. 10 yaşında Kuran-ı Kerim eğitimi almak için Pakistan'a gittim. Urumçi'ye döndüğümde Çinli sivil polisler beni yakaladı. 5 gün boyunca sorguladılar. Kuran eğitimi için gittiğimi söyleyince suç olduğunu belirterek beni hapse attılar. Benden sonra ağabeyimin de hapishaneye atıldığını öğrendim. Sapasağlam hapishaneye giren ağabeyim çıktığında ise psikolojik hasta oldu. Belki 1, belki 3 sene; nereye kadar yürüyebilirsem yürüyeceğim. Dünyadaki Türk kardeşlerime vatan toprağına sahip çıkmaları, zulümde kalan kardeşlerine ses verip destek olmaları konusunda nereye kadar yürüyebilirsem o kadar yürüyeceğim. Ölsem de bu yoldan dönmek yok" diye konuştu.

ARAÇLARINA ÇALINTI PLAKA TAKARAK HIRSIZLIK YAPAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep'te, araçlarına çalıntı plaka takarak, bankadan para çektikten sonra takip ettikleri 4 kişinin otomobilinden hırsızlık yapan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te, son 3 ay içerisinde 4 kişi bankadan çektikleri paralarının araçlarını park ettikleri sırada kendilerini takip eden kişilerce çalındığını belirterek polise şikayetçi oldu. Olaylarla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı noktalardaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde, bankadan para çektikten sonra araçlarıyla yola çıkan kişilerin takip edildiğini belirledi. Ancak, mağdur olan kişileri takip edenlerin kullandığı araçlarda takılı olan plakaların ise çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polislerin uzun incelemesinin ardından çalıntı plakalar taktıkları araçlarıyla bankadan çıkan kişileri takip ederek hırsızlık yapan kişilerin A.B., D.G., A.Ç. ve C.B. olduğu belirlendi. Adreslerinin de belirlenmesinin ardından polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 tüfek, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çalınan paraların bir miktarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

SURİYELİ DEAŞ SANIĞINA 6 YIL 3 AY HAPİS

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid (42), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid'in silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Semir Abdulhadi El Hamid'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. El Hamid hakkında 'DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla dava açıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid ve avukatı hazır bulundu. 7 çocuk babası El Hamid, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Kesinlikle DEAŞ'lı değilim. Bir saat bile onlar için çalışmadım. DEAŞ oğlumu öldürdü. Halepliyim, orada zirai aletlerin tamirini yapardım. Herhangi bir şekilde DEAŞ ile uzaktan yakından alakam yoktur. Tam tersine 22 yaşındaki oğlum Abdulhadi El Hamid, DEAŞ tarafından öldürüldü. Akrabalarım, amca çocuklarım, oğlum ve ben Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşıyorduk, oğlum da DEAŞ tarafından savaşta öldürüldü. Ailemi orada bırakıp, çalışmak için geldim, insan kaçakçıları bir araç ile bizi getirdi, yanımda bulunan diğer kişileri tanımıyorum, onlar da kaçak gelen Suriyelilerdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid'i, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

================

'JET FADIL'IN ANTALYA'DAKİ ARSASI İCRADAN SATIŞA ÇIKARILDI

Kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün sahibi olduğu şirket tarafından, Antalya'da yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan, ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, parası mağdurlara verilmek üzere icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Antalya 10. İcra Dairesi'nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, Antalya Havalimanı yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. İhaleye katılan olmadığı için satış gerçekleşmedi.

Mağdurlardan bir kısmının avukatlığını yapan Semih Gökpınar, diğer yüzlerce mağdur gibi müvekkillerinin de 18 yıl önce Fadıl Akgündüz'e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca yasal yollara başvurduğunu söyledi. Hukuk mücadelesi sonunda site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verildiğini anlatan Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.

İyi bir bölgede bulunan arazinin gerçek değerinin 40 milyon liranın üzerinde olduğunu savunan Gökpınar, arazinin ilerleyen zamanda satılacağına inandıklarını dile getirdi.

İhaleyi takip etmek için gelen bazı mağdurlar ise satışın bir an önce yapılmasını ümit ettiklerini söyledi. Söz konusu arazi Antalya 10. İcra Dairesi'nce 8 Ocak'ta yeniden satışa çıkartılacak.

===============

ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ PARÇALARKEN YAKALANDILAR

Gaziantep'te, çaldıkları otomobilleri satmak için parçalarken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlıklarına ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kimliği saptanan 5 kişinin otomobilleri çaldığını ve ardından parçalayarak sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla harekete geçen polis, 5 şüpheliyi çalıntı otomobilleri parçalarken suçüstü yakaladı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polisler tarafından ele geçirilen çalıntı araçlar ve parçaları ise sahiplerine teslim edildi.

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE GİDEN YOL, ARSA SAHİBİ TARAFINDAN KAPATILDI

KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine giden yol, arsa sahibi Ahmet Erdoğan tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol koşullarını yerine getirmediği iddiasıyla tel örgülerle çevrilip ulaşıma kapatıldı. Seyyar ter örgüyle kapılan yol 15 dakika sonra tekrar ulaşıma açıldı. Bu davranışının bir ihtar olduğunu belirten Ahmet Erdoğan, "Bu belediyeye bir ihtardı. Protokol koşullarını yerine getirilmezse yolu yarın kazacağım." dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kamulaştırma davasının devam ettiği belirtildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakülte Hastanesi için TOKİ'nin de katkısıyla 900 yatak kapasiteli yeni bina yaptı. Temmuz ayı içinde hizmete giren hastaneye giden yol, arsa sahibi Ahmet Erdoğan tarafından, Büyükşehir Belediyesi'nin arsanın yol olarak kullanılması için hazırlanan protokol kurallarına uymadığı iddiasıyla bugün tel örgülerle çevrildi. Ahmet Erdoğan, bin 360 metrekare arsasının bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirtti. Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve belediye tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide ticari faaliyeti sürdürebilecek maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla da belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. 4 defa ihtarname göndermesine rağmen bugüne kadar yaptıkları girişimlerde cevap alamadığını ileri süren Erdoğan, bugün yol geçen arsasını tel örgü ile çevirip, yolu ulaşıma kapadı.

TARTIŞMALAR OLDU

Yolun ulaşıma kapanmasıyla ambulans ve içinde hastası olan araçların geçişine izin verilen yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Ahmet Erdoğan, zamam zaman da araç sahipleriyle tartıştı. Hastaneye gelen vatandaşlar minibüslerden inerek yaklaşık 400 metre yürüyerek hastaneye ulaşabildi.

ÇÖZÜM OLMAZSA YARIN YOLU KAZACAĞIM

Yolun kendisinin tapulu arazisi olduğunu belirten Ahmet Erdoğan, sorunun çözüme kavuşmaması halinde yolun geçtiği arsasını iş makinasıyla kazacağını belirtti. Erdoğan, "Belediye ile karşılıklı protokolümüz var. Ancak belediye bu protokolü yerine getirmedi. Bu 15 dakikalık yol kapatış bir ihtardı. Bu sorun çözüme kavuşmazsa yarın yolu kazacağım." dedi.

15 dakika boyunca kapalı kalan yol yeniden araç trafiğine açıldı.



4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Trabzon merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli Tokat, Adıyaman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda, FETÖ'nün 'öğrenci ve ilçe yapılanmaları'nda görev aldığı, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürdürülüyor.

===============

ÖZDİLEK'E ÇAĞRI: MYRLEİA'YI AVM DEĞİL MÜZE YAP, ADINI ÖLÜMSÜZLEŞTİR

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Mudanya’da bir kısmı ortaya çıkarılan Myrleia Antik Kenti üzerine yapılan alışveriş merkezini açan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’e, “Saygıdeğer işadamımız adını ölümsüzleştirmek ve asırlar boyunca anılmak istiyorsa, AVM ısrarından vazgeçsin ve kendi adıyla anılacak açık hava müzesini Mudanya’ya, Bursa’ya, Türkiye’ye hatta dünyaya miras bıraksınö çağrısında bulundu. Başkan Altun, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saygıdeğer işadamımız istediği her yerde bir değil, yüzlerce alışveriş merkezi açabilir. Ama toprağın altında kalan Myrleia Antik Kenti’ni başka yerde bulma ya da yeniden kurma şansımız yok. Zeugma ve Hatay’dan sonra Türkiye’nin en değerli mozaikleri Myrelia’da bulundu. Kazılar devam ettikçe, alan genişledikçe kim bilir daha ne hazineler, ne zenginlikler bulunacak. Yine antik limanda derine inildikçe, belki de her katmanda ayrı bir tarih ve kültürlerle karşılaşacağız ve Troya benzeri bir açık hava müzesi ortaya çıkacak. İşadamımız adını ölümsüzleştirmek ve asırlar boyunca anılmak istiyorsa, AVM ısrarından vazgeçsin ve adıyla anılacak müzeyi Mudanya’ya, Bursa’ya, Türkiye’ye hatta dünyaya miras bıraksın.ö

==============

HAKKARİ'DE 30 BÖLGE 'ÖZEL GÜVENLİK' BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Hakkari merkez ve ilçelerinde 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 5 Aralık 2018 günü saat 00:00:01’den 19 Aralık 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

