DHA YURT BÜLTENİ-16 

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KATİL ZANLISI, DAHA ÖNCE 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN SERİ KATİL ÇIKTI (EK

1)SERİ KATİL, DÜZENLENEN KANUNDAN YARARLANIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Kayseri Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatlarından Hacı Ağca, daha önce 7 kişiyi öldüren ve 5 gün önceki güvenlik görevlisi Sami Yılmaz (47) cinayetiyle ilgili tutuklanan, 'Avcı' lakaplı seri katil Hamdi Kayapınar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayapınar'ın, 8 Nisan 1991 tarihinde düzenlenen eski 765 sayılı 'Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'un hükümlerinden yararlanıp, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini söyledi. Avukat Ağca, 1 Haziran 2005'ten sonra değiştirilen kanunda cezanın, 24 yıla çıkarıldığını kaydetti. Ağca, seri katilin, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmesinin nedenine ilişkin şunları söyledi:

"Eski 765 Sayılı 'Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun'umuzun amir hükümlerinden kaynaklanmaktaydı. Bu kanunumuzda 8 Nisan 1991 tarihinde yapılan düzenleme ile müebbet hapis cezası alan bir şahıs, 16 yıl 2 gün kapalı cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmekteydi. Bu şahsın tahliyesinin de temel sebebi budur. O tarihli ceza infaz yasamızda maalesef cezaların infazı çok düşük olduğu için şahsın toplamda yatması gereken 36 yıldı. Bunun 16 yıl 2 gününü yattıktan sonra tahliye oluyordu. Geri kalan 20 yıl süreyi de 'iyi hal'de geçirmesi gerekiyordu. Maalesef o tarihteki ceza infaz kanunumuzun infazındaki düşüklüğü, bu sonucu doğurmuştur. 1 Haziran 2005 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile şahsın cezaevinden geçirmesi gereken süre 24 yıldır. Hakkında tahliye süresi de 36 yıldır. Seri katil tutuklanınca geçmiş cezalar da eklenecektir."

ELMALI'DA SELİN YARALARI SARILIYOR (EK

2)30 SANTİMİ BULAN SU YÜZÜNDEN ÜRETİCİLER MAĞDUR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde sağanak sonrası meydana gelen selin ardından bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İlçenin güneybatısında yer alan Salur, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı mahallelerindeki toplam 450 dönümlük sera, sular altında kalırken, selin getirdiği ağaç dalları, taş ve kayalar hasara yol açtı. Bölgede sera ve ekili alanlarda zarar meydana gelirken, 12 ev ile mahalle mezarlığında da hasar oluştu. Domates ve biber seraları ile elma, armut ve şeftali bahçelerinde suyun 30 santimetreye kadar yükselmesi nedeniyle üreticiler mağdur oldu.

'BİR ANDA SU BASTI'

Domates serasında çalışırken, sel sularını fark eden Ali Can, "Yağmur sonrası büyük gürültü oluştu. Bir anda serayı su bastı. Ürünlerim büyük zarar gördü. Sel sularını engellemeye çalıştım ancak su basmasını önleyemeyince eve döndüm. Oğlumu yeni evlendirdim. Borcum var. Devletin bize yardım etmesini istiyoruz. Seramdaki domates, biberim zarar gördü" dedi.

'1 YILLIK EVLİYİZ, BORCUMUZ VAR'

Salur Mahallesi'nde oturan, 1 yıllık evli Zeynep- Alim Dikici çifti ise serada çalışırken, yağmurun aniden hızlandığını ve serayı su bastığını anlattı. Komşularının telefonla haber vermesi üzerine evlerini su bastığını öğrendiklerini belirten Alim Dikici, "Her şey çok hızlı oldu. Serada önlem almaya çalışırken, evimizi su bastığını öğrendik. Eşim ile evimize geldiğimizde, suların eve girdiğini, 40 santimetre yüksekliğe ulaştığını gördük. Çok üzgünüz. 1 yıl önce evlendik. Koltuğum, halım, bütün eşyalarım çamur oldu. Hem seralarımızdaki ürünlerimiz zarar gördü hem de evimiz. Borcumuz var, nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu. Zeynep Dikici ise ev eşyalarının zarar görmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ve temizlik yaparak eskisi gibi evini kullanmak istediğini belirtti.

BAKAN AÇIKLADI, O BORÇLAR ERTELENECEK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Elmalı'daki sel felaketinden etkilenenlerin borçlarının erteleneceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Antalya'mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir" dedi.

Tolga YILDIRIM-Aslı DURAN/ELMALI (Antalya), ()

3)KARDEŞİNİN ADINI HER YIL TRAKTÖRLE TARLASINA YAZIYOR

ÇORUM’un Alaca ilçesinde, 8 yıl önce kanser tedavisi gördüğü sırada 23 yaşında ölen kardeşinin acısını unutamayan 37 yaşındaki Mesut Turan, her sene tarlasına ölen kardeşinin ismini yazıyor. Alacak ilçesinde 8 yıl önce Ömer Turan kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti. kardeşinin acısını hala içinde yaşayan ağabeyi Mesut Turan, her yıl tarlasını ektikten tröktörüne taktığı pulluk yardımıyla tarlasını kazarak 'Ömer' ismini yazıyor. Tarlada devasa boyutta Ömer adını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Esnaf olan Mesut Turan kardeşini çok sevdiğini ve aradang eçen 8 yıla rağmen acısının hale taze olduğunu söyleyerek "Onu ailecek hepimiz çok severdik, onun yokluğuna bir türlü alışamadım. Her gün arar oldum, onun adını traktörle her sene yüksek alandaki tarlaya yazıyorum. Mahsulü tarladan kaldırdıktan sonra traktörüme taktığım pullukla göz kararı Ömer yazıyorum. Allah hiç kimseye kardeş acısı yaşatmasın" dedi.

4)POLİSİN İHTARINA UYMAYAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, şüpheli 3 kişi, polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, birinin hakkında bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan şüpheliler, koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada, bir şüpheli üzerindeki tabancayı sokağa attı. Polis, Yeşildere Mahallesi'ndeki tarihi su kemeri yakınlarında, şüphelileri yakaladı. Yapılan çalışmada, üstlerinden kimlik çıkmayan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdülkadir Y., 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Şirin Y. ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Vedat A. olduğu tespit edildi.

Şüphelileren adreslerinde arama yapan polis, terör örgütleriyle bağlantıları olup olmadığını araştırıyor.

