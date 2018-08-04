DHA YURT BÜLTENİ - 16

ÖLEN SAVCI İÇİN DÜĞÜN YEMEĞİ YERİNE CENAZE YEMEĞİ VERİLDİ



KARABÜK’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız (27), eğer yaşasaydı bugün düğün yemeği verilecekti, cenaze yemeği verildi.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçen hafta Emel Yıldız ile Trabzon’da evlenen savcı İbrahim Yıldız, ikinci düğünü yapmak için memleketi Karabük’e geldi. Aynı adı taşıdığı dedesinin köydeki evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Akpınar mevkiinde ceviz ağacının altındaki tankere su dolduran İbrahim Yıldız’ın, yakınlarıyla yağmurun dinmesi için altında beklediği ağaca yıldırım düştü. Olayda, savcı İbrahim Yıldız hayatını kaybetti. Savcı İbrahim Yıldız için merkez Yusufbey Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının desteğiyle oksijen tüpüyle camiye gelen KOAH hastası, işçi emeklisi baba Nuri Yıldız, oğlunun tabutunun yanındaki banka oturarak taziyeleri kabul etti. Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp “Beni nasıl bıraktın gittin” diyerek gözyaşı döktü. Yıldız, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DÜĞÜN YEMEĞİ YERİNE CENAZE YEMEĞİ

Savcı İbrahim Yıldız eğer hayatta olsaydı bugün Şevkiler köyünde düğün yemeği ve kına eğlencesi olacaktı. Yarın da ilçe merkezindeki Sarıkale seyir terasında düğünü olacaktı. Ancak köy camiinde Savcı Yıldız için mevlit okutuldu, dualar edildi ve cenaze yemeği verildi. İşçi emeklisi KOAH hastası olan ve oksijen tüpüyle nefes alan baba Nuri Yıldız oğlunun mevlidinde üzgün olduğu görüldü. Genç savcının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğu ve okulda tanıştıkları eşi Emel Yıldız’ın ise memleketi Trabzon’a döndüğü öğrenildi. 'DÜĞÜNE GELİYORUZ DİYE CENAZEYE GELDİK'

Savcı Yıldız’ın amcası Hüseyin Yıldız, "Burada kendi memleketinde 2’nci düğünü yapacaktı, nasip olmadı. Düğüne geliyoruz diye cenazeye geldik. Allah’ın takdiri. Bugün normalde düğün mevlidi vardı. Kına olacaktı. Köyde çok sevilen biriydi. Köyünü çok severdi. Onun içinde köyde düğün yapmak istedi. Bugün köyde düğün yemeği verilecekti. Nasip böyleymiş cenaze yemeği ve mevlidi verdik" dedi.

Yarın saat 16.00’da düğününü yapacağı salonun görevlilerinden Nezahat Kumlar ise, "Bütün hazırlıklar tamamdı. Heyecanlıydı. Memleketinde de bir düğün yapmak istedi. Burayı kiraladılar ama göremedi maalesef" diye konuştu. Öte yandan Yıldız çiftinin düğün davetiyesi ise görenlerin yüreklerini burktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yemekte dua edilirken

- Hüseyin Yıldız konuşması

- Düğün salonu ve Nezahat Kumlar ın konuşması

- Düğün davetiyesi ve Yıldız çiftinin düğün resmi

Süre: 01.48 Boyutu201 MB

Haber-KamerA: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), ()

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EŞİNİ DARP EDEN KİŞİYİ, ESNAF SOPALARLA KOVALADI



ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, cadde üzerinde eşi S.Ç.'yi darp ettiği öne sürülen A.Ç., esnaf tarafından sopalarla kovaladı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçede doğalgaz tesisatçı olarak çalışan A.Ç. ile eşi S.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası A.Ç., iddiaya göre 14 yıllık eşini darp etmeye başladı. Bu sırada yolun karşı tarafında bulunan bazı esnaflar ise olaya müdahale etmek istedi. Fakat A.Ç. yakında bulunan bir inşaattan aldığı tahta parçası ile esnafın yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Esnafların uzaklaşmasının ardından eşini tekrar darp etmeye başlayan A.Ç.'yi esnaf bu kez sopalarla kovaladı. Yaşanan bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. A.Ç.'nin olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındığı, eşinin şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-A.Ç.'nin eşine darp uygulaması

-Esnafın sopalarla kovalaması

-Esnaf ile röp

- Olay mahali

Haber-Kamera:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),()

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KADIN İŞLETMECİNİ KARNINA TABANCA DAYAYIP GASP ETTİ

ANTALYA'da, cep market işleten Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp tehdit eden kimliği belirsiz şüpheli, yaklaşık 500 TL'yi gasp edip kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarına Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 3104 Sokak'taki Elmalı Sitesi içinde hizmet veren cep markete gelen şüpheli, işletmeci Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp, kasadaki parayı vermesini istedi. Kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli, kasadaki yaklaşık 500 TL'yi gasp edip, olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayın şokunu üzerinden atan Şefika Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Şefika Çetinkaya'nın verdiği eşkal bilgisi üzerine şüpheliyi aramaya başladı. Sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, işyerinde de parmak izi çalışması yaptı.

'ÇOK KORKTUM'

Çok korktuğunu belirten ve gözyaşı döken Şefika Çetinkaya'yı site sakinleri teselli etmeye çalıştı. Olayı anlatan Şefika Çetinkaya, "Bir anda elinde silahla markete girdi. Tabancayı karnıma dayayıp kasayı boşaltmamı söyledi. Çok korktum. Kasada yaklaşık 500 TL vardı. Hepsini alıp koşarak kaçtı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis detay

- Güvenlik şeridi

- Kalabalıktan detay

- Şefika Çetinkaya detay

- Market görüntü

- Röp: Şefika Çetinkaya

- Detay

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)

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SAKARYA'DA 150 BİN LİRALIK LÜKS ARACI KÖPEKLER PARÇALADI

SAKARYA'da, park halindeki 150 bin TL'lik lüks spor otomobilinin tampon bölümünü sokakta kedi kovalayan köpekler parçaladı. Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluşurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Serbay Baş, evinin önüne park ettiği otomobilinin yanına gittiğinde tampon kısmında parçalanmalar olduğunu fark etti. 150 bin TL'lik otomobilde oluşan hasarın neden olduğunu merak eden Baş, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını incelediğinde otomobile köpeklerin saldırdığını gördü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 köpeğin sokakta bir kediyi kovaladığı ve kedinin otomobilin altına girdiği sırada araca zarar verdikleri görüldü. Kediyi yakalayamayan köpeklerin otomobilin tampon kısmını ısırarak parçaladıkları kameraya yansıdı. Bir köpeğin araç etrafında dolaşırken diğerlerinin aracın tamponunu ısırdıkları görülürken, 3 köpeğin otomobilin altındaki kediyi yakalamak için yaklaşık 15 dakika uğraştıkları görüntüde yer aldı.

Otomobilde 4 bin TL'lik hasar oluştuğunu ifade eden Serbay Baş, "Aracın yanına indiğimde fark ettim, kamerayı inceledim orada anladım konunun ne olduğunu. Tampon kısmını ısırarak parçalamışlar. Ben hayvanları severim, ben de bir hayvanseverim ancak bu saldırının bir insana yapıldığını düşündüğümde zararın belki de onarılamayacak şekilde olacağını düşünüyorum. Köpekler, biz insanların dostları ancak aralarında aşırı saldırgan olanlar var. Böyle olanların barınakta rehabilite edilebileceğini düşünüyorum. 4 bin lira zararımız oluştu aracı servise gönderdik, onarılıyor şu anda. Allah beterinden korusun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamera kaydında köpeklerin aracı parçalaması

Haber: SERDİVAN(Sakarya),()

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