DHA YURT BÜLTENİ 16

ANNESİNİN TEDAVİ PARASI İÇİN SARMA SARIP SATTIĞI AYBERK, AMELİYAT OLDU

İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya gelen 8 yaşındaki Ayberk için annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasıyla ameliyat için gerekli olan 23 bin lira para toplandı. Ayberk, İstanbul'daki bir hastanede ameliyat edildi.

Çiğli'de yaşayan Ayberk Akın, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ayberk'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın ise masraflarını karşılayıp, fabrika işçisi eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp satarak para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamadıkları içini Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu kişilerden aileye destek geldi. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı.

AMELİYAT EDİLDİ

Gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından dün (perşembe) ameliyata alındı. Ameliyatı 5.5 saat süren Ayberk, servisteki odasına alındı. anne Neslihan Akın kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ameliyattan çıkan Ayberk'in servise getirilme görüntüsü

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ARŞİV

Anneyle yapılan röpörtaj,

Annenin sarma sarmasından görüntü,

Annenin oğluyla ilgilenmesinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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TURGUTLU'DA OTLUK VE ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki otluk ve zeytinlik alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutlu'ya bağlı Bozkır ve Çatalköprü mahalleleri arasında kalan otluk ve zeytinliklerin bulunduğu alanda, bugün saat 16.30'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen duman ve alevleri fark edenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 3 helikopter, 5 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan 1.5 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Helikopterin zeytinlik alanında yangına müdahalesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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BAKAN DÖNMEZ'DEN EDİRNE'YE DOĞALGAZ MÜJDESİ

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında Edirne'de ki tüm ilçelerin doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize doğalgazı getireceğiz. Edirnemiz daha güzel bir atmosfere ve hava kalitesine kavuşmuş olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile birlikte Yambol kentindeki Lozenets - Nedyalsko Boru Hattı açılış törenine katıldı. Törenin ardından Türkiye'ye Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Bakan Dönmez, Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İlçe Başkanı Çağrı Muştu tarafından karşılandı. Edirne'deki bir restoranda yemek yedikten sonra Bakan Dönmez yaya olarak Selimiye Camii'ne geçti.

Camide namaz kıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Edirne'nin tüm ilçe ve beldelerinin 2019 yılında doğalgaza kavuşacağını ifade ederek, "Bugün Bulgaristan'da, hükümetin davetlisi olarak doğalgaz iletim hattının açılışına gittik. Dönüşte de Edirne Valisi Günay Özdemir'in daveti üzerine serhat şehrimiz Edirne'ye geldik. Selimiye Camii'nde namazımızı kıldık. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Edirne ile ilgili şunu ifade edelim. Geçtiğimiz yıl açıkladığımız yeni il ve ilçelere doğalgaz programı kapsamında 222 ilçemiz ve beldemiz doğalgaz yatırım programına alınmıştır. Bunlardan 12'si beldeler dahil, Edirne ilimize ait. En çok ilçe ve beldenin dahil olduğu illerimizden bir tanesi. Bunlardan 3 tanesine verdik, program devam ediyor. 2019 yılı sonuna kadar diğer eksik programda yer alan ilçe ve belde merkezlerimize doğalgazı getireceğiz. Edirnemiz daha güzel bir atmosfere ve hava kalitesine kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Bakanın karşılanması

-Restorana girişi

-Selimiye Camii'ne gidişi

-Bakanın açıklamaları

-Araçla ayrılması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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PROF. DR. HALUK ÖZENER: MARMARA'DA 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLABİLİR

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı bunun önüne geçemeyiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Harita Mühendisleri Odası ile 'Marmara Depremi Gerçeğine Bakış' paneli düzenlendi. Panele CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, oda başkanları ile akademisyenler katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen küçük depremlerin, olası büyük Marmara depreminin etkisini azaltacağı, enerjisinin boşalacağı yönünde bir inanış olduğunu belirterek, "Küçük küçük depremler olsunda, enerjisi gitsin. Ama bu pek mümkün değil. Meydana gelen bir 7'lik deprem, 32 tane 6'lık depreme, bir 6'lık deprem 32 tane 5'lik depreme, bir 5'lik deprem 32 tane 4'lük deprem demektir. Yani bir tane 7'lik depremin enerjisinin gitmesi için ortalama 32 bin tane 4'lük deprem olması gerekir. Sonuçta maalesef bu depremi biz bir gün göreceğiz" dedi.

'GÜNDE 100 DEPREM OLUYOR'

Türkiye'de, 1900 ile 2017 arasında 4 şiddetinden büyük 10 bin 503 deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Özener, "Neredeyse 3 günde bir deprem olmuş. 2017 yılında Türkiye'de 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem oldu. Kandilli olarak 7 gün 24 saat çalışan merkezimiz her gün yaklaşık 100 deprem kaydediyor. Meydana gelen depremlerden 288 tanesi 4'den büyük deprem olarak meydana geldi. Diğerleri 4'ün altında. Yıl içinde aylara göre de deprem olasılığı değişiyor. Geçen yıl özellikle Ağustos ayında 7 bin 134 deprem meydana geldi. 1985 yılında Türkiye ve çevresinde bin 57 deprem olmuş. Sonra depremler gittikçe artmış, 2016'da 13 bin olurken, 2017 yılında 34 bin deprem oldu. Gün geçtikçe dünyada deprem sayısı artıyor. Kandilli olarak 241 ölçüm aleti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara'da fay hatlarının geçtiği yerlere kurduğumuz istasyonlarla 0.2 büyüklüğündeki depremleri algılayabiliyoruz. Ne kadar çok ölçüm noktanız varsa o kadar çok depremi algılama şansınız yüksek oluyor. Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı bunun önüne geçemeyiz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paneli katılanlar

-Konuşmacılar

-İstiklal Marşı okunması

-Haluk Özener'in sunum ve konuşmaları

-Salondan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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