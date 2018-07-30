DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kocaeli'de cinayet: 2 ölü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı eniştesi ile yeğenini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polise teslim oldu.

Olay, saat 22.30 sularında Rahmiye Mahallesi Süleymaniye Caddesi Tabiat Sokak'ta meydana geldi. Evleri yanyana olan Cemil B. ile yeğeni Mehmet Demirci(30) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinde bulunan pompalı tüfeği alan Cemil B., yeğeni Mehmet Demirci ile araya girmeye çalışan aynı ismi taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi(65) vurdu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri pompalı tüfekle vurulan Mehmet Demirci ve babası Mehmet Demirci'nin yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Eniştesi ve yeğenini pompalı tüfek ile öldüren Cemil B. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öldürülen yeğen Mehmet Demirci fotoğrafı

-Olay yerinde pompalı tüfek görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Sağlık ekipleri ve ailenin oturduğu ev

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /KARTEPE(Kocaeli),()

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İzmir'de kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, şarampole devrilen kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı. Jandarma alkollü olduğu belirlenen şoförü tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Şirinköy Mahallesi Aktaşlı Barajı yakınlarında meydana geldi. 34 yaşındaki Süleyman Akıncı yönetimindeki 35 AB 671 plakalı kamyonet, Ödemiş yönüne seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Süleyman Akıncı'nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan Serpil Madan (41), Dudu Madan (20), Sevim Akıncı (30), Bilal Madan (50), Tuğba Madan (10) ve Eymen Anıl Akıncı (10) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Serpil Madan, Sevim Akıncı, Bilal Madan ve Eymen Anıl Akıncı ilk müdahalelerin ardından İzmir'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar ise taburcu edildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, alkollü olduğu belirlenen kamyonet şoförü Süleyman Akıncı'yı gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),()

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