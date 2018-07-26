DHA YURT BÜLTENİ 16

MİRAS KAVGASINDA AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

ÇANAKKALE’nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde iki kardeş arasındaki miras tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Ahmet Sinder (59), ağabeyi Salih Sinder'i (62) tüfekle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. çan7a bağlı Uzunalan köyünde ailelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle aralarında husumet oluşan Ahmet Sinder ile ağabeyi Salih Sinder, bir kez daha tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evinden pompalı tüfeğini alan Ahmet Sinder, ağabeyine ateş açtı. Salih Sinder, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesi üzerine köylüler olay yerine geldi. Olayın ardından eve giren Ahmet Sinder, bu kez aynı silahla kendisine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma iki kardeş aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü.

Jandarma ve görevlilerin cenazeleri tabuta koymalarından görüntü.

Olay yerine gelen kamşulardan görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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VİNÇ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TÜRKİYE'Yİ YUNANİSTAN'A BAĞLAYAN YOL KAPANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolu sınır kapısına gidiş yönüne kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Keşan-İpsala karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden Abdurrahman Özsarı (34) yönetimindeki 33 CCS 17 çekici, 33 BRD 76 dorse plakalı vinç yüklü TIR, yolun 10'uncu kilometresindeki kavşaktan geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Sürücü Özsarı, kazayı yara almadan atlatırken, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan uluslararası karayolu İpsala Sınır Kapısı'na gidiş yönüne trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği kavşak içerisinden karşı şeride tek yönden kontrollü olarak sağlıyor. Olay yerine çağrılan vinçle TIR'ın çekilmesinin ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen TIR

-Polisin ve karayolları ekiplerinin çalışması

-Kavşakta bekleyen araçlar

-Trafiğin karşı şeritten verilmesi

-Yoldan genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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PİKNİKTE SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ VAN GÖLÜ'NDE BOĞULDU

VAN'ın Erciş ilçesinde, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van Gölü sahiline giden Ömer Demir (15), serinlemek için girdiği gölde boğuldu. Demir'in cansız bedeni, olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki balık bendinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sabah saatlerinde köy yakınındaki Van Gölü sahiline giden Ömer Demir, serinlemek için suya girdi. Bir süre gölde yüzen Demir, daha sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden gencin ailesi, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çabaları sonucu ulaştığı Ömer Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gölden jandarma ekipleri tarafınan çıkartılan Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane önüne akın eden Ömer Demir'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden görüntü

-Morgun önünde toplanan gencin yakınları

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), ()

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HATAY'DA HABİB-İ NECCAR DAĞI'NDA MAKİLİK ALANDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya İlçesi'ndeki Habib-i Neccar Dağı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Vatandaşlarında söndürme çalışmasına destek verdiği yangına 3 helikopter, 1 amfibi uçağın yanı sıra karadan da 2 itfaiye timi müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Söndürme çalışmalarından görüntüler

- Vatandaşlarla Röp.

- Detaylar

Haber-Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-

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GENÇ SÖRFÇÜLER TOKYO OLİMPİYATLARI İÇİN YARIŞIYOR

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda, 35 lisanslı sporcu mücadele etti. Dereceye girecek sporcular milli takıma katılarak, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Kandıra Babalı Sahili'nde faaliyet gösteren Babalı Sörf Köyü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda, 35 lisanslı sporcu, 7 kategoride mücadele etti. 28 Temmuz Cumartesi günü sona erecek etkinlikte dereceye giren sporcular Türkiye Dalga Sörfü Milli Takımı'na katılarak 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye adına yarışacak.

Dalga sörfünün Türkiye'de yeni tanınmaya başladığını söyleyen Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Dalga Sörfü Branşı Asbaşkanı Cüneyt Şensoy, şöyle konuştu:

"Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlı olarak Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası'nı düzenliyoruz. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sörf Köyü bize ev sahipliği yapmakta. Dalga sörfü, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlı olarak yeni ivme kazanmakta, yeni yürümeye başlayan bir branş. Dünyada çok eski olmasına rağmen bizler gerek coğrafi koşullardan, gerekse geç tanışmamızdan kaynaklı olarak bu branşı ülkemizde yeni tanıtıyoruz. Şu an branşımıza oldukça talep var. Lisanslı sporcu sayımız hızla artmakta. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bununla alakalı birçok branşta olduğu gibi biz de bir olimpiyat seçmesine katılacağız. Türkiye şampiyonası da şu an devam etmekte. Milli takımımız seçilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımız var. Resmi katılımcı sporcu sayımız 35. İnşallah daha iyi olacağımız daha iyi kitlelere hitap edeceğimiz bir branş olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dalga sörfü yeni bir branş ve öte yandan da çok keyifli bir branş. Olimpik bir branş olması ve kısa bir süre önce olimpiyatlara kabul edilmiş olması da bizi oldukça iştahlandırıyor."

Şampiyonaya katılan milli sörfçü Aleyna Hadimoğlu ise "Dalga sörfüne 10 sene önce babamın sörf okulu açmasıyla başladım. Yarışmalara katılmaya ise aslında 4 sene önce başladım. Daha sonra Türkiye'den milli takıma seçilip dünya şampiyonasına gittik. Milli takımla Avrupa'da başarılar aldım. Bu şampiyonada da yine birincilik hedefliyorum" dedi.

Dalga sörfünü büyük keyifle yaptığını söyleyen Ebru Mutlu da "Sörfe geçen sene başladım. Çocukluk hayalimdi, küçüklüğümden beri hep istediğim işi yapmak istemişimdir. Su sporlarıyla da ilgileniyordum zaten. O açıdan bütün su sporlarını denedim ve sörfü denedikten sonra hayatımdaki bütün sporları eledim. Çok bağlandım ve çok sevmeye başladım. Buradaki şampiyona dün başladı. Bugün dalgaların çıkması büyük şans oldu bizim için. Benim açımdan güzeldi, büyük bir tecrübe oldu. Bunu tecrübe etmek benim açımdan gurur verici bir olay. Suda olmayı seviyorum. İlk hedefim milli takım ama suda olmak bile yetiyor bana. O yüzden yarışlar olduğu sürece başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- sörfçülerin drone ile görüntüleri

- sahilden görüntüler

- sörfçülerden görüntüler

- dalga sörfü federasyon bşk. ile röp.

- sörfçülerle röp.

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli)

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