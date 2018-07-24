DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (4)

BABAANNE ATIŞ: HEM CİĞERİNDEN OL, HEM DE EVLATLARINDAN OL

Tokat'ın Turhal ilçesinde, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta yaklaşık 7 saat süreyle ifade verdikten sonra serbest bırakılan babanne Satı Atış, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Evrim'e kavuşmak istediğini söyleyen babaanne Atış, "Ben Evrim'i istiyorum. Evrim'e kavuşmak istiyorum. Neredeyse Evrim'i bize getirsin. Bizi çileden kurtarsın. Artık ben bu acıya dayanamıyorum. Ben ifademi verdim, beni bıraktılar. Ne olur şu sabiyi bize biran önce versinler. Bu kadar çektiğimiz işkence yeter. Yemek yiyemiyoruz artık. Hem ciğerinden ol hem de evlatlarından ol. Bu ne biçim iştir. Allah bize yardım etsin. Mümkünü varsa biran önce beni Evrim'e kavuşturun" dedi.

Evrim'in adliye dışında bekleyen ve dün serbest bırakılan amcası Niyazi Atış ise, "Biz kızımızı arıyoruz. Kızımızı bulan, gören bize ve askerimize bildirsin. Biz zor durumdayız. Durumumuz kötü. Artık ailemizle kötü durumdayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye önündün görüntü

-Serbest bırakılan babaannenin çıkışı

-Yaptığı açıklama

-Evrim'in amcasının açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Fatih YILMAZ / TURHAL(Tokat),()

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Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi (5)

ZİLE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİLER

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kayıp Evrim'in anne-babası Dilek ve Burhan Atış çifti, savunmalarının ardından tutuklandı. Tutuklama kararından sonra yaklaşık 1 saat daha adliyede bekletilen Atış çifti ardından, jandarma eşliğinde binadan çıkarıldı. Atış çiftinin, adliye çıkışında ve cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilirken ağladıkları görüldü. Çift, Zile Cezaevi'ne götürüldü. Çiftin kızlarının kaybolması sürecinden bu yana sorgularında çelişkili ifadeler kullandıkları ileri sürüldü. Jandarma ve savcılık ifadelerinde de farklı söylemlerde bulunan çiftin durumlarını şüpheli bulan mahkeme, savcılığın talebini dikkate alarak tutuklama kararı verdi.

'ADALET ER YADA GEÇ YERİNİ BULACAK'

Evrim'in amcası Niyazi Atış karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. Atış, "Çocuğumuza mı yanalım, kardeşimizin, gelinimizin düzenine mi yanalım. Böyle adaletsizlik var mı? Adalet er yada geç yerini bulacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeden görüntü

-Karı kocanın elleri kelepçeli adliyeden çıkarılışı

-Jandarma aracına bindirilmeleri

-Götürülüşleri

-Niyazi Atış'ın üzüntüsü ve konuşması

Haber-Kamera: TOKAT,()

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Çorlu'da dolu yağışı; ahır çöktü, hayvanlar telef oldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bir ahırın çatısının çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu. Tekirdağ il merkezinde ize sağanak yağmur yolları göle çevirdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gök gürültü sağanak yağmur ve dolu yağışı bu gece Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkisini gösterdi. Kuvvetli yağmur yağışı bir süre sonra dolu şeklinde devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı üzerine vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere çekerken, bazıları da üzerlerine halı, yorgan, kilimlerle örterek korumaya çalıştı. İlçede Bülent Ecevit Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı, Tekirdağ yolu üzerinde rögarların taşmasıyla yollar göle dönünce, sürücüler zor anlar yaşadı.

AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Şiddetli rüzgar nedeniyle Havuzlar Mahallesi'nde Cambaz'a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde ahırın çatısının çökmesi üzerine çok sayıda hayvan telef oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla çöken ahırdaki diğer hayvanlar güçlükle tahliye edildi. Telef olan hayvanların sayısının yapılacak incelemenin ardından belirleneceği kaydedildi.

Tekirdağ il merkezinde şimşeklerin çakmasının ardından sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, ana arterlerde ulaşımı etkiledi. Bazı yolların göle dönerken, merkez Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarındaki biriken su nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

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(ÇORLU)

-Dolu yağışı

-Yağmurda göle dönen yollar

-Araçların trafikte seyretmesi

-Çöken ahırdan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin hayvanları kurtarması

-Çalışmalardan detaylar

ÇORLU GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

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(TEKİRDAĞ)

-Gök gürültüsü ve şimşek çakması

-Aniden bastıran yağmur

-Yağmurda ilerleyen araçlar

-Yollardaki su birikintileri

-Şimşekle birlikte aydınlanan ortam

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Ruhan YALÇIN / ÇORLU(Tekirdağ),()

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Suşehri Belediyesi'nden şebeke suyu açıklaması



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, geçen hafta mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 750 kişinin şebeke suyundan etkilendiği yönündeki iddialar üzerine Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel açıklama yaptı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Belediye Sosyal Tesisleri'nde Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Yüksel, ilçede son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle içme suları hakkında halkı bilgilendirme zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi. İlçedeki içme suyu hattının yenilendiğini ve modern bir tesis haline getirildiğini ifade eden Yüksel "Bilindiği üzere içme suyu sistemimiz İller Bankası kanalıyla tamamen yenilenmiş ve isale hattı, şebeke hatları ve arıtma tesisimiz ile ilçemiz modern içme suyu tesisine kavuşturulmuştur. Suyumuz İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nden gelen su analiz raporları doğrultusunda klorlanarak vatandaşlarımıza arz edilmektedir. Bugüne kadar klorlamada herhangi bir aksama yaşanmamış olup, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı klor kullanılmaktadır. Su kaynağı ve depolarımız sık sık kontrol edilmekte ve belirli periyotlarla temizlenmektedir. İçme suyunun alındığı Özemören deresi geniş bir havzadan beslendiği için son incelemeler sırasında Valilikten koruma tedbiri alınması da ayrıca istenmiştir" dedi.

'HALKIMIZIN SUYU KULLANMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR'

Suşehri'nde yaşayanların şebeke suyunu kullanmalarında herhangi bir sakınca olmadığını belirten Yüksel, "Son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle konu ilgili makamlara bildirilmiş ve vakit geçirmeden gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar devam etmekte olup bugüne kadar belediyemizden kaynaklanan bir aksama tespit edilmemiştir. Su analizleri İlçe Toplum Sağlığı Merkezimizce yaptırılmakta ve belediyemize bildirilen klorlama ile ilgili talimatlar harfiyen uygulanmaktadır. Bugün itibariyle halkımızın şebeke suyunu kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca kaçak su kullanımıyla ilgili önleme çalışmalarımıza hız verilmiştir. Bu nedenlerle içme suyu kullanımıyla ilgili belediye başkanlığımızca yapılan duyurulara riayet edilmesi, yetkisiz ve amacı belli olmayan dedikodulara itibar edilmemesi gerekmektedir. Taraflı, yanlı ve kötü amaçlı her türlü yayının tespiti halinde gerekli idari işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA YERLERDE DE YAŞANIYOR'

Vakaların görüldüğü dönemde belediyeden yapılan anonsun tedbir amaçlı olduğunu ifade eden Yüksel, musluklardan akan çamurlu suyun ise tahliye vanalarından kaynaklandığını belirtti. Yüksel, "Şehrin alt kısımlarında bizim vanalarımız var. Zaman zaman bu tahliye vanalarını açıyoruz. Tahliye vanası olmayan tek bir yer var oraya da en kısa sürede yer tespitini yapıp tahliye vanası koyacağız. Ayda bir biz bunları açarak gerçekten çamurlu su var mı yok mu diye araştırıyoruz. Suşehri'nde tek o noktada çıktı. Geçen ki yaptığımız boşaltmalarda da tahliye vanalarında herhangi bir şeye rastlanmadı" dedi.

Hastanedeki vakaların sudan kaynaklanmadığını ifade eden Yüksel "Bununla ilgili hastanede tedavi görenlerden alınan kan ve idrar örnekleri var. Bunların neticesi bize ulaşmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu işte şu anda Kangal ilçesinde de yaşanıyor. Zara ilçesinde de var. Tokat'ta da var. Kaldı ki Suşehri Devlet Hastanesine başvuran hastaların tamamı Suşehri'nde yaşayan vatandaşlar değil. Köylerden de geldi. Sağlık Müdürlüğü şu anda bununla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

İlçede geçen hafta içerisinde 750 kişi, bulantı, kusma, ishal belirtileri ile hastaneye başvurmuş, rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanmış olabileceği ileri sürülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Basın toplantısı

-Başkanın açıklaması

Haber-Kamera: Bülent TATLI / SUŞEHRİ(Sivas),()

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Kırşehir Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor



KIRŞEHİR'de balık tutmak üzere gittiği Kızılırmak sahilinde dakikalar içerisinde gözden kaybolan Raşit Tekin (22) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu sabah saat 05.00 sıralarında balık tutmak için Kızılırmak sahiline giden Raşit Tekin, telefonla görüştüğü yakınlarına nehir kıyısında olduğu belirttikten sonra irtibat kesildi. İhbar üzerine AFAD ekiplerinin yanı sıra, Ankara'dan sevk edilen su altı polisleri nehre tüple dalarak suda arama yaptı. Çok sayıda bölge sakini ile jandarma ekipleri de Kızılırmak suyu çevresinde arama çalışmalarına eşlik etti. Olay yerine gelen kayıp Raşit Tekin'in akrabaları ve aile fertleri ise arama çalışmalarını endişe içerisinde izledi. Raşit Tekin için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Salih GÜNER / KIRŞEHİR,()

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