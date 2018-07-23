DHA YURT BÜLTENİ 16

BARİYERLERE ÇARPTI, MOTORU YOLA SAVRULDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak karşı şeride geçerken, takla atan aracın savrulan motoruna otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM otoyolu Otluoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Serdar İlyas (37) idaresindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan çam ağaçlarını ve bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Takla atan aracın motoru koparak yola düşerken, yola savrulan motora Hakan Dursun (40) idaresindeki 34 AEE 687 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serdar İlyas yaşamını yitirdi, Hakan Dursun ise hafif yaralandı.

Aracın yola savrulan motoruna çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Dursun, “Bir anda ne olduğunu anlamadım. Karşıma bir karartı çıktı” dedi.

Kazada hayatını kaybeden Serdar İlyas'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Düşen motorun görüntüsü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Yoldaki cesedin görüntüsü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

=================================================

ADANA'DA BEKÇİLERİN İHBAR ETTİĞİ YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

ADANA'da gece devriyesine çıkan bekçiler, inşaat ve dekorasyon malzemeleri satan bir işyerinde çıkan yangını itfaiyeye bildirdi. İtfiye erlerinin yaklaşık 1 saat müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda gece yarısı devriye görevinde bulunan gece bekçileri, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinden dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının işyerinin yanındaki bir başka dükkana da sıçradığını tespit etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına aldı. İlk yapılan belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Yangında zarar gören malzemeler

- Malzemeleri kurtarmaya çalışan forklift

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()

=================================================

EDREMİT 'SAHİL KORDONU PROJESİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI



VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından göl kıyısında hayata geçirilen ‘Sahil Kordonu Projesi’nin açılışı görkemli törenle gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi tarafından 1 yılı bir aşkın bir zamanda tamamlanan ışıklandırma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, ağaçlandırma, banklar ve kafeteryalarla, sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu, piknik ve mesire alanlarının yapıldığı, 100 bin metrekare yeşil alanı bünyesinde barındıran 'Sahil Kordonu Projesi' hayata geçirildi. Edremit sahilinde yapılan açılış törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Kıyılık, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ile kamu kurum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

'30 YILLIK İŞGALCİLERİ SAHİLDEN TEMİZLEDİK'

Açılışta konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiği günden bu yana, Sahil Kordonu projesinin gerçekleşmesi için ekip arkadaşlarıyla beraber çalıştığını belirterek, "Edremitlileri denizle birleştirmek için adımlar atmamız gerekiyordu. Bunun için ilk amacımız bu kadim halkımızı denizle birleştirmekti. Ama, bazıları sizlerle denizin arasına duvar örmüşlerdi. Denizden faydalanabiliyor muydunuz? Biz 2016 yılının Aralık ayında bu gaspçı ve işgalcilere son vereceğiz dediğimizde, bize 'Buradan kimler gelip geçti. Onlar yapamadı da sen mi yapacaksın?' dediler. Bende 'inanmış bir adamı neyle korkuta bilirsiniz?' dedim. Böylece 2 ay süren çalışmayla sahildeki barakaları, duvarları 200 kişilik ekip ve 30 iş makinesiyle, gece 4'te başladık sabah 9'da yıktık. Bu 30 yıllık işgalcileri sahilden çıkardık. Van halkı uyandığında o işgalcileri bir daha burada gördü mü? Demek ki Yapılabiliyormuş?" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Sahil Kordonu Projesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından havai fişek gösterisi ve sanatçı Yusuf Güney'in verdiği konserle tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Edremit Meydanı'ndan görüntüler

- Vatandaşların sahil alanına gelmesi

- Sahil kordonunu gezen vatandaşlardan detaylar

- Kaymakam Atıf Çiçekli'nin konuşması

- Kurdele kesiminden detaylar

- Hava fişek gösterisi

- Detaylar

- Sanatçı Yusuf Güney'in konseri

- Detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 593 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 5 DK 18 SANİYE

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, ()

==============================================