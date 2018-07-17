DHA YURT BÜLTENİ 16

KÜTAHYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI ÇATIŞMA VE KURŞUN SESLERİ KAMERADA

KÜTAHYA'da galericiler sitesi içinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay Fuat Pasa Mahallesi Galericiler sitesi girişinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktıkları öğrenilen A.D. ile K.C., Galericiler sitesinde galericilik yapan H.A. ve A.A.’nın işyerinin önüne geldi. Taraflar arasında otomobilde başlayan tartışma, iki grup arasında silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan çatışmada otomobil içinde bulunan A.D. ve K.C. isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, 2 yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla DPÜ Evliya Celebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada iki grup arasındaki çatışma anı olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerindeki araçların görüntüleri

- Boş kovan ve tüfeğin görüntüsü

- Polislerin inceleme yapması

- Çatışma anının cep telefonu ile vatandaş tarafından çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA ()

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CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, TEKİRDAĞ'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin yakınları ve hastanedeki yaralılara gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle bu akşam Tekirdağ'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine geldi. Karayolu ile ilçeye gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, CHP'nin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il başkanları ile partililer karşıladı. Partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerle birlikte basına kapalı yemekte bir araya geldi.

Geceyi çorlu'de geçirecek olan Kılıçdaroğlu, yarın sabah Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu'da hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret edip, ölenlerin yakınlarına başsağlığında bulunacak. CHP Lideri, daha sonra kazazedelere ilk yardımı yapan ve özverili davranışlarıyla Türk milletinin övgüsünü kazanan Sarılar Mahallesi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu, ardından faciada 12 kişinin öldüğü trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçerek temaslarını burada sürdürücek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz günü meydana gelen tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdarloğu'nu bekleyenler

Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),() -

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AK PARTİLİ TURAN'IN TELEFONUNU 'BEDELLİ' KİLİTLEDİ



ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bedelli askerlik açıklamasında bulunmasının ardından, cep telefonu numarası bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Twitter'da paylaşılınca, yoğun arama nedeniyle kilitlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik ile alakalı TBMM'de bugün açıklamalarda bulundu, Turan, “Bedelli askerlik Torba Yasaya ekleniyor. Bugün komisyona geliyor. Yaş sınırı 25 olarak kararlaştırılan bedelli askerliğin ücreti 15 bin TL olarak belirlendi. 25 günlük bir askerlik süresi öngörüldü” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından Turan'ın telefon numarası kimliği belirsiz bir kişi tarafından Twitter'da paylaşıldı. Bedelli askerlik haberini bekleyen gençler; aynı anda cep telefonunu arayınca Turan’ın telefonunu kilitlendi. Turan, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:)” paylaşımıyla dile getirdi. Paylaşımının devamında ise "Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" ifadelerini kullandı.

Turan, telefonuna gelen bildirimlerin ekran görüntüsünü de paylaştı. Buna göre, Turan'ın telefonuna 4 bin 465 mail ve 3 bin 542 kısa mesaj geldiği görüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan’ın danışmanı Hilal Bayar da, sosyal medya hesabından telefonunun ekranını video çekerek paylaştı. Söz konusu videoda her dakika arama geldiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Telefona gelen çağrılar ve bildirimler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: ÇANAKKALE, ()

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İPLİK FABRİKASINDAKİ YANGIN, ZARARA YOL AÇTI



NİĞDE'de bir iplik fabrikasında çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ?Organize Sanayi Bölgesi'nde pamuk ipliği üreten bir fabrikanın deposunda başladı. Alevleri fark eden fabrika görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler, fabrikanın üretim alanına sıçramadan söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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**Cep telefonu görüntüsü

- Fabrikadaki yangından görüntü

- İtfaile ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE, ()

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Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (3)

5 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, anızda başlayıp ormana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını söndürüldü. Yangında toplam 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor

Haber: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), ()

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Tokat'ta traktör kazası: 3 ölü, 23 yaralı (2-YENİDEN)

1'İ AĞIR 23 YARALI

Tokat’ın Pazar ilçesi Ballıca Mağrası yolunda traktör römorkunun devrilmesi sonucunda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, hastanelere kaldırılan yaralıların sayısının 23 olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaren Gezer'in (6) durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralılardan görüntüler

-Hastane görüntüsü

-Genel Detay

(100 MB)

Haber: Fatih YILMAZ / Kamera: TOKAT ()

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