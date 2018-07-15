DHA YURT BÜLTENİ 16

BURSA'DA BİNLERCE KİŞİ 15 TEMMUZ İÇİN MEYDANA ÇIKTI

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Bursa’da binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Amerika'daki o melun terörist başına seslenmek istiyorum, seni değil Amerika, bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak" dedi.

Bursa’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik ve yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Valilik binası önünden başlayan Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü, Fomara’daki Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca kalabıkr sık sık darbeciler için 'İdam istiyoruz' sloganları attı. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “15 Temmuz bir festival değildir, bir kültürel etkinlik değildir. 15 Temmuz’u asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Kıymetli kardeşlerim, din kisvesinde gözüküp bu milleti yıllarca sömüren hain terör örgütü veya bir başkası hiç önemli değil, yine gelecekte bu millet adına tehlike oluşturabilir. Dolayısıyla 15 Temmuz akşamı olduğu gibi hangi siyasi görüşten olursak olalım ne olursunuz birbirimize sahip çıkalımö dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise yaptığı 2 sene önce milletin desten yazdığını belirterek, "Yaklaşık 2 bin 500 senelik Türk tarihi için de önemli gecelerden birisiydi. 40 yılda hazırlanan bir terör örgütü, devletin ve bütün iş dünyasının sinir uçlarına kadar yerleşmiş bütün gücünü ve kuvvetini 15 Temmuz için biriktiren o hain terör örgütünü elinin tersiyle tarihin çöplüğüne göndermiştir" diye konuştu.

'BÜTÜN DÜNYA BİRARAYA GELSE SENİ KURTARAMAYACAK'

Eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e seslendiği konuşmasında, "Dünyanın neresine giderlerse gitsinler onlara rahat yok. Onları ensesinden tutup bu milletin önüne çıkaracağız. Buradan Amerika'daki o melun terörist başına seslenmek istiyorum. Seni değil Amerika, bütün dünya bir araya gelse de kurtaramayacak. Terörist başı senin ensendeyiz. Güvenlik güçlerimiz istihbarat teşkilatımız Kosova'ya gidiyor, bir yol kenarında bunların altısını birden enseleyip Türkiye'ye getiriyor. Afrika'ya gidip bu hainleri bulup yakalayıp getiriyor. Yarın göreceksiniz İngiltere'den de, Kanada'dan da, Amerika'dan da kim varsa onları alıp geleceğiz ve hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntüler

-Alandan görüntüler

-Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşması

-Vali İzzettin Küçük konuşması

-Hakan Çavuşoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, ()

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ŞEHİT HALİSDEMİR’İN ABLASI: BEN NASIL GURUR DUYMAYAYIM ÖMER HALİSDEMİR'İN ABLASI OLMAKTAN

BURDUR'da, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası meydandaki programda konuşan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin, "Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu" dedi.

Burdur’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Köprübaşı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüş düzenlendi. Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, kamu kurumları, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi. Bir ulusu devletiyle birlikte tarih sahnesinden silme girişimiydi. FETÖ sadece darbe girişimi yapmakla kalmadı. Bu ülkenin bir neslini, gençliğini yok etti. Sadece baktığımız zaman devletimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 120 binin üzerinde insanın bu kirli örgütün, kirli emellere sahip örgüte bulaşmak suretiyle kamu görevinden uzaklaştırılmasına sebep oldu. Bu konuda hiçbir mağduriyet yoktur. Mağduriyeti yaratan FETÖ'nün kendisidir" dedi.

Vali Şıldak daha sonra Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin ile Burdurlu Şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın eşi Gülsüm Altay ve annesi Fadime Altay'a Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarını hediye etti.

Aziziye köyünde oturan Havva Koçak'ın şiir okumasının ardından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ablası Elif Serin konuşma yaptı. Serin yaptığı konuşmada, "15 Temmuz benden bir kardeş aldı. Ardından 8 ay sonra bir anne aldı. Şimdi ana oğul karşılıklı yatıyorlar. Hayır dualarıyla, hiç eksik olmayan ziyaretçi akınlarıyla. Yurt içinden, yurt dışından gelen insanlar. Böyle bir gurur var mı? Ömer Halisdemir el üstünde, hayır dualarıyla uğurlandı. Bu onuru kendi annesi için de yaptı. Böyle hayırlı evlat, böyle vatanını seven bir insan. Ben nasıl gurur duymayayım Ömer Halisdemir'in ablası olmaktan. Doğduğunda bir Ömer Halisdemir'di, şehit olduğunda bin Ömer Halisdemir oldu. Benim vatanıma namahrem eli değdirmeyen yiğidim, ne yaparsam yapayım eksik kalacak bir yanım. Ruhun şad olsun, kabrin nur dolsun, mekanın cennet olsun canım kardeşim. Onur verdin canım kardeşim" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin tek tek okunduğu etkinlikte kalabalık hep bir ağızdan ‘Burada’ diye bağırdı. Etkinlik şiirler ve ilahiler okunmasıyla geç saate kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten detay

- Meydandaki kalabalık

- Kur'an okunması

- İstiklâl Marşı

- Vali Şıldak'ın konuşması

- Elif Serin 'in konuşması

- Havva Koçak'ın şiir okuması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu-Bolu karayolunun Karataş Köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine gitmekte olan Selim Kabadayı yönetimindeki 14 LB 465 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 BV 647 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Selim Kabadayı ve ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Bolu ve Mudurnu'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ölen iki kişinin cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),()

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Keşan'da 15 Temmuz etkinliği

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi.

Keşan'da, orman işletme müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Korteje katılanlar daha sonra meydanda kurulan platform önünde toplandı. Buradaki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, milletin 15 Temmuz'da alçak saldırıya karşı durarak, devletine ve demokrasiye sahip çıktığını belirterek, "Bu hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetimizin kararlı duruşu, bütün partilerimizin TBMM çatısı altında darbe karşıtı duruşları, güvenlik güçlerimiz ve en önemlisi milletimizin kahramanca mücadelesi sayesinde başarıya ulaşamamıştır. Halkımız, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzeri meydanları doldurmuş, yeri geldiğinde ölümü bile göze alarak silahların önüne geçmiştir. Şehit olmuş, gazi olmuş fakat darbecilere geçit vermemişlerdir" dedi.

ALBAY YILMAZ: 'ORDUMUZ GÖREVDEDİR, MİLLETİMİZLE KUCAK KUCAĞADIR'

Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz ise "özellikle Türk ordusunun içerisine sızmış, sızdırılmasına engel olanlar değişik davalarla hapse atılmak suretiyle sızanların önü açılmış ve hainlerin aramıza girmesiyle oluşmuş olan bu hain darbe, çok kıymetli halkımızın, milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun kararlı duruşuyla bastırılmıştır. Ordumuz görevdedir, milletimizle kucak kucağadır" diye konuştu. Albay Yılmaz, konuşmasının ardından asker selamı vererek, protokoldeki yerine geçti.

Etkinlikte, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların yer aldığı slayt gösterisi izlendi. Program, Kuran-ı Kerim okunması, sema gösterisi ve Keşan İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından ilahiler okunmasıyla son buldu.

Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kortej yürüyüşü

-Cumhuriyet meydanında dev Türk bayrağı açılması

-Etkinliğe katılanlar

-Keşan Kaymakamı Nuri Özder konuması

-Tugay komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz konuşma

-Bayrak sallayan çocuklar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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ÇANAKKALE'DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. İskele Meydanı'ndaki törende ise, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü ve şehitler anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çanakkale Valiliği'nin düzenlediği program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve 15 Temmuz'u anlatan dövizlerle yürüyenlere, kondon boyunda tekneler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından İskele Meydanı'ndaki törende Mehteran Takımı marşlar çaldı. 15 Temmuz şehitleri için Şehitler Camii imamı Osman Akay tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu, İl Müftüsü Arif Gökce dua yaptırdı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Vali Tavlı şunları söyledi:

"15 Temmuz, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) darbe kalkışması, işgal girişimi başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, halkımızın milli iradeye sahip çıkarak meydanlara akın etmesi, kahraman Emniyet teşkilatımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin darbe karşıtı kahraman mensuplarınca verilen cansiperane mücadele sonucunda başarısız kılınmıştır. FETÖ/PDY mensuplarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesi tüm kurum ve kuruluşlar ile kararlılıkla devam etmektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşma meydanda kurulan dev ekranlardan da yansıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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15 Temmuz yürüyüşünden genel ve detay görüntüler.

Denizdeki teknelerden görüntüler.

Mehteran Takımı'nın marşlar çalmasından görüntüler.

Vali Orhan Tavlı'nın konuşması.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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Isparta'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü

ISPARTA’da Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Saat 21.00'de Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe Vali Şehmus Günaydın, Ak Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı.

Vatandaşlar meydanda Türk bayraklarını sallayarak büyük coşku yaşadı. Kuran tilaveti ve dua edilmesinin ardından ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.

OTOMOBİLİNİ TANK YAPTI

Eğirdir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaş kent meydanına akın etti. Meydana kurulan sahnede Kuran tilaveti sunuldu ve dua edildi. Etkinliğe tanka benzettiği otomobiliyle katılan Burak Dikbaş yoğun ilgi gördü. Üzerine ‘Halkın tankı’, ‘Halk Özel Harekat- HÖH’ yazısının yer aldığı araç önünde birçok vatandaş fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yürüyüşten görüntü

- Meydandan detay

- Kuran tilaveti

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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