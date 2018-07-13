DHA YURT BÜLTENİ - 16

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLAN KORUMA POLİSİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırı sırasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin (39), memleketi Uşak'ın merkeze bağlı Yoncalı Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Uşak Belediyesi tarafından organize edilen anma törenine Şehidin babası Hüseyin Çetin, AK Parti'li Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Başkan Nurullah Cahan, anma programındaki konuşmasında, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin göstermiş olduğu fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtip, "Vatanı için canını ortaya koyan şehit ve gazilere saygımızı göstermek, onların geride bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve hak ettikleri gibi bir yaşam koşulu sağlamak bizim için bir borçtur. Cumhurbaşkanımızın yakın koruması olan, Uşaklı kardeşimiz Mehmet Çetin ve hiç düşünmeden gövdesini siper eden Ömer Halis Demir gibi nice evlatlarımızı kaybettik. Onların anısını yaşatmak, bu görkemli duruşu nesiller boyu aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Ülkesini korumak için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Başkan Nurullah Cahan, "Bizler Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin başta olmak üzere 251 şehidimizi hep hatırlayacak, onları daima minnetle anacak ve isimlerini yaşatacağız. Onların anısını hafızalarda canlı tutacak özel çalışmalarla, onların toplumsal belleğimizin en güçlü parçaları olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz günü ve akşamı kentin birçok noktasında etkinlikler yapılacağını ve demokrasi nöbetine devam edileceğini belirten Başkan Cahan, Uşaklıları demokrasi ve milli birlik adına meydanlarda bir araya gelmeye davet etti.

Şehidin babası Hüseyin Çetin ise, oğlunun kahramanlığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Anma programı okunan duaların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Polis Mehmet Çetin'in mezarından görüntü

-Şehidin polisin babası Hüseyin Çetin'in oğlunun mezarı başında dua etmesi

-Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın şehidin mezarı başında dua etmesi

-Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın konuşması

-Şehidin Babası Hüseyin Çetin'in konuşması

-Şehidin kabri başında yapılan dua edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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AFRİN KAHRAMANLARI AİLELERİNE KAVUŞTU

AFRİN'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan, İzmir'in Bornova ilçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı'nın 2'nci ve 3'üncü Jandarma Komando birlikleri kente dönüşlerinde törenle karşılandı. Aylardır ailelerinden uzakta kalan askerlerin sevdiklerine kavuşmaları sırasında, duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 600 jandarma komando, ana üsleri olan Bornova'daki 2. Jandarma Komando Tugayı'na geri döndü. Bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesine yönelik harekata geçen 19 Şubat'ta katılan jandarma komandolar için tugaydaki tören alanında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila ve resmi kurum yöneticilerinin katılımıyla karşılama töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Burhan İşliyen dualar okudu, Afrin harekatına ilişkin görsel sunum yapıldı. Törende Manisa'daki Gazi Ortaokulu'ndan 6-B sınıfı öğrencisi Şeyma Adıyaman'ın komandolara yazdığı mektup okundu. 24 Şubat'ta operasyona katılan askerlerden 9'u şehit olurken yaklaşık 600 komando İzmir'e geri döndü. İki taburun daha bölgede görevine devam ettiği öğrenildi.

Törende bir konuşma yapan Tümgeneral Musa Çitil, Suriye topraklarından can ve mal güvenliğimize kast eden, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehdit eden teröristleri Afrin bolgesinde etkisiz hale getiren komandoların milletten aldığı cesaretle, kahramanlık sergilediğini dile getirdi. Çitil, "Emniyet asayiş ortamının sağlanması için suç ve suçlularla başarıyla mücadele eden jandarma yurdumuzun her köşesinde kurumlarla huzur ve ahenk içerisinde büyük bir özveri ve heyecanla görev yapmaya devam etmekteyiz. Vatan toprakları söz konusu olduğunda dünyanın en büyük güçlerine meydan okuyarak üstün savaş yeteneği ve azmiyle Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Kıbrıs'ta savaşan jandarma birlikleri, bugün aynı ruhla Afrin'de mücadeleye devam etmektedir. Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı, Afrin bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek için 24 Şubat 2018 tarihinde operasyona başlamış ve 880 kilometrekare alanda 465 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Halen 133 köyde faaliyetlerine devam etmektedirler" dedi.

Törenin ardından Afrin'den gelen İzmirli komandolar sevdikleriyle hasret giderdi. Ailesini 144 gündür görmediğini söyleyen ve yaşadığı mutluluğu anlatan komando Barış Menderes, en çok 4 yaşındaki kızı Zeynep'i özlediğini belirtti. Eşi Zahide Menderes ise "Şimdi çok mutlu ve heyecanlıyız. Ayrı kaldığımız süreç çok zor geçti. Onunla haberleşmek için hep bekliyorduk, eşim müsait olduğunda bizi arıyordu. Her dakikası korkuluydu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Komandoların ailelerine kavuşmasından görüntü,

-Barkovizyon gösterisinden görüntü,

-Şeyma'nın şiirinden görüntü,

-Tümgeneral Musa Çitil'in konuşmasından görüntü,

-Barış Menderes ve eşi Zahide Menderes ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

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Muğla'da hastanede korkutan yangın (2)

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ, HASTALAR SERVİSLERE ALINMAYA BAŞLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte tamamen söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından yangın sırasında tahliye edilen hastalar, görevliler tarafından tekrar servislere alınmaya başlandı. Güvenlik görevlileri ise sürekli olarak 'Her şey kontrol altında, korkulacak hiçbir şey kalmadı' diyerek, hastaları ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Salih Akkuş, "Görevlilerimiz ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevlere müdahale etmesi tüm olumsuzlukların önüne geçti. Yangında kimseye zarar gelmediği için mutluyuz" dedi.

Öte yandan yangında, hastane mutfağında yaklaşık 100 bin liralık maddi zararın oluştuğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Hastane içindeki dumanlar

- Hastaların taşınması

- Dışarıdaki vatandaşlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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ABD'DE İMAL EDİLEN EN BÜYÜK BUHARLI YAT BODRUM'DA

ABD'li otomotiv şirketi Horace Dodge'nin sahipleri için 97 yıl önce inşa edilen 'SS Delphine' isimli 79 metre uzunluğundaki yat, Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi. Hintli milyarder bir ailenin iki haftalık tatil için kiraladığı öğrenilen tarihi yat, ilçede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

ABD'nin Detroit şehrinde yaşayan John ve Horace Dodge kardeşlerin ortaklaşa yaptırıp, 1921 yılında denize indirilen 'SS Delphine' isimli 79 metrelik tekne, 150 kişilik yolcu kapasitesi ile önce deniz yolculuğunda kullanıldı. Ardından, 1937'li yıllarda 2. Dünya Savaşı'nda ABD donanmasına hizmet etti. Tekne, 1997 yılında hurdaya ayrıldığı tersanede yeni tasarımı ile turizme kazandırıldı. 36 yolcu kapasiteli yata dönüştürülen 'SS Delphine', bugün öğle saatlerinde İtalya'nın Messina şehrinden Bodrum'a geldi. ABD'de imal edilen en büyük buharlı yat unvanını taşıyan, 22 personeli bulunan Portekiz bayraklı SS Delphine, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Hintli milyarder bir aile tarafından iki haftalık mavi yolculuk için kiralandığı öğrenilen, içerisinde 12 suit kamara, televizyon, uydu sistemi, su sporları merkezi, fitness, Türk hamamı, sauna, iki yüzme havuzu, üç sürat teknesi bulunan yata bol miktarda yiyecek, içecek ve akaryakıt takviyesi yapıldı.

Tarihe tanıklı etmiş olan yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yattan görüntü

-Yatın ilk halinden fotoğraflar

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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