DHA YURT BÜLTENİ-16

DENİZDE BOĞULAN 2'Sİ KARDEŞ 3 KUZEN, TOPRAĞA VERİLDİ (3)

Giresun’un Pirazzi ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan Furkan (7) ve Gürkan Memiş (6) kardeşler ile kuzenleri Melih Memiş'in (7) cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisi sahilinde meydana geldi. Furkan ve Gürkan Memiş kardeşler ile kuzenleri Melih Memiş, serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınan çocukları fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra Furkan ve Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden baygın halde çıkarılan Melih Memiş ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melih Memiş de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

İki kardeş ile kuzenleri Melih Memiş’in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Çocukların cenazeleri, Yenimahalle'ye getirildi. İlçeyi yasa boğan cenazeye, ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Furkan ve Gürkan Memiş kardeşlerin babası Serkan Memiş ile Melih Memiş'in babası Ali Memiş, oğullarının cenazelerinin başında taziyeleri kabul etti.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, sinir krizi geçiren bazı aile fertleri, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk, ilçeye bağlı Çayır köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/PİRAZİZ (Giresun), ()



BALYOZ HAKİMİ ÖMER DİKEN'E TAHLİYE



FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 'balyoz darbe planı davası' hakimi İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı tutuklu sanık Ömer Diken, tahliye edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, polisin 19 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği operasyonda, 'balyoz davası'nın hakimliğini yapan Ömer Diken gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Diken hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ömer Diken, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, Diken'in, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, Diken'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak, tahliye edilmesine karar verdi. Ömer Diken, haftada 1 kez karakola giderek, imza atacak.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

LEYLA'NIN KIYAFETLERİ DE BULUNDU (2)

KIYAFETLERİ DE DAHA ÖNCE ARANAN YERDE BULUNDU

Ağrı'da kaçırıldıktan 18 gün sonra 2 Temmuz günü tarlaya ot biçmeye giden bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan Leyla'dan sonra kıyafetlerinin de onlarca kez arandığı yerde bulunması şaşkınlık yarattı.

Leyla'nın cenazesinin bulunduğu gün basın açıklaması yapan Vali Süleyman Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söylemişti. Leyla'nın cesedinin bulunduğu günde güvenlik güçleri tarafından çevre didik didik aranmış ancak kıyafetleri bulunamamıştı. Leyla'nın kıyafetlerinin cansız bedeninin bulunmasından 9 gün sonra bulunması şaşkınlık yarattı.

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk ise dosyaya müdahil olmak için Cumhuruyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurmuş ve Leyla'nın kıyafetleri ile ilgili olarak, "Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır" demişti.

AĞRI -YURT

Buzdolabındaki boğazı kesik ceset, Iraklı gencin çıktı (2)

VUCUDUNUN BİR ÇOK YERİNDE KESİKLER TESBİT EDİLDİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, dün gece, evde buzdolabında bulunan Irak uyruklu Nurlin A.N.N.'ye ait cesede Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapıldı. Yapılan ölü muayenesin çürüdüğü için ne zaman öldürüldüğü belirlenemeyen Iraklı'nın boğazının kesik olduğu vücudunun birçok yerinde ise bıçak izi tespit edildiği .belirtildi.

Nurlin A.N.N.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirleneceği, bunun da en az 4 ay süreceği açıklandı.

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA- ÇINARCIK

KÖYLÜLERİN 'İMAM' SORUNUNA VALİLİKTEN İNCELEME

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Olucak köyünde yaşayanlar, köylerine kadrolu imam olarak görevlendirilen M.G.'nin, vakit namazlarını kıldırmadığını ve camiyle ilgilenmediğini öne sürdü. Caminin belli zamanlar dışında sürekli kilitli olduğu iddiasında bulunan köylüler, sorunlarının çözülmesini istedi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, köydeki imam sorunuyla ilgili inceleme başlattı.

Köylerine kadrolu olarak atanan cami imamı M.G.'nin görevini yerine getirmediğini iddia eden Olucak köyünün sakinleri, imamın görev yerine gelmemesi nedeniyle caminin kapalı olduğunu ve vakit namazlarını kılamadıklarını söyledi. İlgili yerlerle görüşmelerine rağmen sonuç elde edemediklerini, imamın cuma ile bazı vakit namazlarında geldiğini, namazı kıldırdıktan sonra hemen gittiğini öne süren köylüler, kadrolu olmasına rağmen köyde durmaması nedeniyle mağdur olduklarını aktardı.

'HOCA YOK'

Köyün muhtarı Muammer Doğan, 6 aydır imam sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "İmamla ilgili müftülüğe gidiyorum, 'Hocanız var' deniyor. Köye geliyorum, hoca yok. Cuma günleri namaz için hocayı yakın köy olan Anıtkaya'dan getiriyorum. Köylü baskı yapıyor. Her hafta 2 kere müftülüğe uğruyorum. 'Hocanız var' deniliyor ama hoca yok. Camimizde vakit namazları kılınmıyor. Köy halkından kıldıran olursa kıldırıyor. Genelde camimiz kapalı" dedi.

'LOJMANI VAR, DAHA NE İSTİYOR?'

Köy sakinlerinden Melahat Ertaş, imamın kadrolu olmasına rağmen camiye gelmediğini ve namazları kıldırmadığını öne sürdü. İmamın köylerini beğenmediğini savunan Ertaş, "Köyümüz mahrumiyet bölgesi değil ki. İmamın lojmanı var. Daha ne istiyor? İmamın neden gittiğini ben de bilmiyorum. Bağrımıza basmıştık. Gelsin, dedik ama teravihi Ramazan'da kıldırdı, sabah namazına bile gelmedi" diye konuştu.

'BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR?'

İmamın Ramazan Bayramı namazı ile aynı gün cuma namazını kıldırdıktan sonra gelmediğini anlatan İbrahim Öztürk ise şunları söyledi:

"Sıkıntısı nedir? Resmiyette problemi nedir? Bunları da doğru dürüst söylemiyor; ama bir devlet memuru olarak 3 günden fazla görev yerini terk edemeyeceğini bilmesi gerekir. Bu caminin resmi görevlisi olduğu halde camimize gelmiyor. Bizim sıkıntımız, köyümüzün hocası yok değil; var olduğu halde olmayışından muzdaripiz ve şikayetçiyiz. Buna bir çözüm istiyoruz. Kendisine sorduğumuzda 'İdareyle mahkemeliğim, kazandım ve eski görev yerine döndüm' dedi. Biz de müftülüğe sorduğumuzda 'Sizin köyün hocası izin almamış, rapor almamış' diyor. Bayram geçeli 20 günden fazla oldu ve camiye gelmedi. Son 6 aydır ise geldiği gün belli."

'NE ZAMAN GELSEK CAMİ KİLİTLİ'

Olucak köyü ihtiyar heyeti üyesi Celil Yavuzer de "Köyümüzün hocası bayram namazını kıldırdı ve bir daha da gelmedi. Görevli olduğu halde hocamız görevinin başında değil. Müftülük, bize köyümüzün hocası olduğunu ifade ediyor. 'Size başka hoca veremiyoruz' diyorlar. 'Köyünüzde durması gerekiyor' diyorlar. Şu an imamımız yok. Ne zaman gelsek camimiz kilitli. İhtiyar heyeti olarak imamın gelmemesinden dolayı bir tutanak tuttuk" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın köydeki imam sorunuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

BAŞPEHLİVAN BALABAN: HEDEFİM, ANTALYA'YA ALTIN KEMERİ EBEDİ OLARAK GETİREN İLK İSİM OLMAK

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı İsmail Balaban, bu yılda hedefinin altın kemeri kazanmak olduğunu belirterek, "Benim hedefim, Antalya'ya altın kemeri ebedi olarak getiren ilk isim olmak. Bunu inşallah başarırım. Antalyalılar için daha çok daha sıkı çalışıyorum. Yaptığımız spor gerçekten çok zor, ben bu işe kendimi adadım altın kemerin ebedi sahibi olacağım" dedi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve geçen yıl başpehlivanlığı kazanan Antalyalı İsmail Balaban, bu yıl ki güreşlere çok sıkı çalışarak geldiğini söyledi. Er Meydanı'nda 'sarı fırtına' lakabıyla tanınan İsmail Balaban, yılda güreşlerin çok zorlu geçeceğini ancak altın kemeri alabilmek için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade ederek, "Geçen yıl güzel bir şampiyonluk kazandım, güzel yenişlerle olan müsabakalar oldu. Seyircinin de takdirini topladı. Tabi bu ara çıta yükseldi, izleyenlerin beklentisi yükseldi. İyi hazırlık dönemi geçirdik. Sezona istediğimiz gibi başladık. İyi kürsü dereceleri aldık. 40 gün önce Kırkpınar için Antalya Korkut'ta kampa girdim. Zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Kendime güveniyorum, tekrar Sarayiçi'nde Er Meydanı'nda geçen yıl gibi güzel müsabakalardan sonra sevenlerime altın kemeri armağan etmek istiyorum" dedi.

HEDEFİ TARİHE GEÇMEK

2013 yılında başpehlivanlık kategorisine çıktığında ilk başpehlivanlığını kazanan ve daha sonra 2014 yılında ikinci, 2015 yılında üçüncü, geçen yıl ise finalde Recep Kara'yı yenerek ikinci kez başpehlivan olan İsmail Balaban, altın kemerin ebedi sahibi olmanın hayalini kuruyor. Antalya'ya altın kemerin ebedi sahibi olarak gidip bir ilke imza atmak istediğini kaydeden sarı fırtına, "Tabi ki her güreşçinin hayali başpehlivan olmaktır. Benim hayallerimde bu yöndeydi. Biz güreşe başladığımız zor zamanlar geçirdik. Ailemiz çiftçilikle uğraşan Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay kasabasındanım. Onlar çiftçilikle uğraşıyordu bizde orada büyüdük. Zamanında maddi imkansızlık nedeniyle liseye gidememiştik. Daha sonra güreş dolayısıyla ikizimle dışarıdan liseyi bitirdik. Ben Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdim. Şimdi de Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyoruz. Güreşin her anlamda bize maddi, manevi büyük katkısı oldu. Tanınırlık olarak mesela güreşçi olmasıydık üniversiteye gidemezdik. Bu imkanlar olmazdı. Güreşin getirisi çok oldu. Sorumlulukta arttı, insanların beklentileri var. Beklentiler artık altın kemerin ebedi sahibi olmak yönünde. Bende bu hedefler doğrultusunda sıkı çalışıyorum, umarım onları utandırmam. Benim hedefim, Antalya'ya altın kemeri ebedi olarak getiren ilk isim olmak. Bunu inşallah başarırım. Antalyalılar için daha çok daha sıkı çalışıyorum. Yaptığımız spor gerçekten çok zor, ben bu işe kendimi adadım altın kemerin ebedi sahibi olacağım" şeklinde konuştu.

'HER PEHLİVANIN HAYALİ ALTIN KEMER'

Bu yılda Kırkpınar güreşlerinin çok zor olacağını anlatan Balaban, her pehlivanın hayalinin altın kemeri kuşanmak olduğunu belirterek, "Herkes bunun için çalışıyor, kolay rakip yok. Başpehlivanlık kategorisine çıkmış her isim kendini ispatlayıp çıkmıştır. bende çıkıp mücadelemi vereceyim inşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

