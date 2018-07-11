DHA YURT BÜLTENİ-16

1)MALATYA'DA DONDURMA FABRİKASINDA YANGIN

MALATYA'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 5 noktadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sarınca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 noktadan alevlere müdahale ettiği fabrikada işçiler de tahliye edildi. Fabrikada bulunan bazı araçların da alev aldığı görüldü. Yangına müdahale edenlere, yoğurt ve ayran ikram edildi.İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "Şu anda arkadaşlar 5 ayrı noktada müdahale ediyor. 7 tane itfaiye aracı, 5 tane destek su takviye aracı, 35 itfaiyeciyle müdahale ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Alev ve dumanlardan görüntü

- İtfaiyenin çalışması

- Fabrikanın dışından görüntü

- Hanifi Acar röp.

- Yanan dondurma dolabı

- İtfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

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2)KAZA YAPAN TRENİN VAGONLARI PARÇALANACAK

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü tren kazasında devrilen vagonlar, parçalanarak bölgeden taşınacağı belirtildi. Tekirdağ'ın Çorlu Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren faciasında 24 kişi hayatını kaybederken, 341 kişi de yaralanmıştı. Kazanın meydana geldiği mevkide yeni rayların döşenmesinin çalışmasının tamamlanmasının ardından bugün tren seferleri yeniden başladı. Kazada devrilen ve rayların kenarlarına alınan vagonları kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Bugün olay yerine gelen Devlet Demiryolları ve karayolları ekipleri bir süre inceleme yaptı. Devrilen vagonların içinden sağlam olan elektrik aksamları ve bazı parçaları ekipler tarafından söküldü. Devrilen ve büyük zarar göre 5 vagonun kullanılmaz halde olması üzerine ekipler burada önce vagonların tekerleklerini sökecekleri ve daha sonra ise parçalanarak taşınacağını söyledi. Karayolları yetkilileri, vagonların taşınması için bölgeye yeni bir yapılması için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Kazaya neden olan menfez üzerindeki çöken köprünün olduğu bölge ise dolgu malzemeleriyle tekrar doldurdu. Demiryolları ekiplerinin vagonlar üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Raylardan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Tren vagonlarından sökülen parçalar

-Tren içinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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3)GİRESUN'DA 2 KARDEŞ BOĞULDU, KUZENLERİ HASTANEDE TEDAVİDE

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde denize giren Melih Memiş (7) ile kardeşi Gürkan Memiş (6) boğuldu, çevredekilerce denizden çıkarılan kuzenleri Furkan Memiş (7) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisi sahilinde meydana geldi. Melih Memiş, kardeşi Gürkan Memiş ile kuzenleri Furkan Memiş, serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı. Su üzerinde çırpınan çocukları fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, AKUT, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Aramalar sonucunda, Melih, Gürkan Memiş kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden baygın halde çıkarılan Furkan Memiş ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Furkan Memiş’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan olayı haber alıp sahil kenarına gelen aile bireyleri sinir krizi geçirirken, çok sayıda kişi arama kurtarma çalışmalarını izledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

HAKAN KABAHASANOĞLU/PİRAZİZ (Giresun), ()

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YAZ SICAĞINDA SUSUZ KALDILAR (EK)

4)MASKİ'DEN AÇIKLAMA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yaz ayında yaşanan susuzlukla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yazılı açıklama yaptı. MASKİ'ye bağlı İçmesuyu Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminde ticari amaçlı bahçe ve fidan gibi sulamalardan dolayı su sıkıntısı yaşanan yerlerden biri olan kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yeni bir sondaj kuyusu açmak için jeofizik etütleri 24 Mart 2016 tarihinde yapıldı. 3 ay önce sondaj kuyusu açmak için yer sahibinden izin alındı. Ancak, buna rağmen DSİ engeli ile karşılaşıldı. DSİ, sondaj açılacak alanın sulama havzasına yakın olması gerekçesi burada sondaj yapılamasına karşı çıkıp, izin vermedi" denildi.

Açıklamada ayrıca, yeni sondaj alanı için başka bir yer bulunduğunu, dün (10 Temmuz'da) Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan'nın bunu MASKİ'ye bildirildiğine dikkat çekilip, "En kısa sürede sondaj kuyusu açılarak içme suyu ihtiyacı sorunu çözülecek" ifadelerine yer verildi.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA HEDEF 2019 YILI SONU

İZMİT(Kocaeli),() - İSTANBUL'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar devam edecek olan, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor. Yolun 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu projede mühendislik harikaları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin gelişmesine bu projenin hızı bir örnektir. Burada mühendislik harikaları var. Türkiye'nin, belki de dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu, toplam 430 kilometre uzunluğa sahip olacak. Avrupa yakasında 172 kilometrelik yol yapılırken, Anadolu kesiminde ise 258 kilometre yol inşa edilecek. Proje kapsamında trafiğe açılan Silivri-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Pendik güzergahının ardından, 2018 yılı sonuna kadar Pendik-Osmangazi Köprüsü arasındaki güzergahın da açılması planlanıyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar gidecek olan otoyolun tamamının ise 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 14'ü Avrupa, 29'u Anadolu kesimlerinde olmak üzere toplam 43 kavşak bulunacak. Toplamda 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit ve 200 menfezin bulunacağı otoyolda, ayrıca 4 şerit ile dünyanın en geniş tünelleri inşa edilecek. Projenin 151 kilometrelik büyük bir bölümü Kocaeli kesiminde inşa ediliyor. Kocaeli kesiminde uzunlukları bin 405 metre, 4 bin 159 metre, 371 metre, 2 bin 150 metre ve bin 475 metre olan 5 tünel inşa edilecek.

'BAYRAMLARDA YAŞADIĞIMIZ SIKINTI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALACAK'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, hedeflenen tarihten 12 ay önce inşaatının bitirilmesi planlanan Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz'den bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra 7. viyadüğün bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Başkan Karaosmanoğlu, "Özellikle İstanbul'dan bayram çıkışları, dönüşleri, Cumartesi-Pazar günleri İstanbul'dan çıkış ve dönüşlerde, Kocaeli'de çok büyük trafik problemleri yaşıyoruz. Gerek E-5 dediğimiz D-100 Karayolu'nda, gerek TEM Otoyolunda trafik problemi had safhada oluyor. Bu problemin halledilmesi için Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an önce hayata geçmesi gerekiyordu. Bununla ilgili proje çalışmaları yıllarca sürdü. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi yapıldı ve çok kısa bir süre içinde inşallah 2018'in sonunda önemli bir bölümü biterek hizmete açılacak. 2019'un sonunda da tamamen, 200 kilometreye yakın, bu büyük inşaat bitecek. Bittiği zaman Kocaeli şehir içi ulaşımında bize çok büyük bir rahatlık getirecek. Bayram dönemlerinde İstanbul yolunda yaşadığımız sıkıntıyı büyük ölçüde azaltacak olan çok önemli dev bir projedir" dedi.

'BURADA MÜHENDİSLİK HARİKALARI VAR'

Projenin çok hızlı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, "Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin gelişmesine bu projenin hızı bir örnektir. Çok kısa bir sürede bitiriliyor. 24 saat üzerinden çalışıyor buradaki ekipler. Bittiği zaman Türkiye'nin ve özellikle bölgemizin gururu olacak büyük bir eseri tamamlamış olacağız. Burada mühendislik harikaları var. Türkiye'nin, belki de dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor. Yani tünel anlamında dünyada en fazla 3 şerit var. Burada yapılan tüneller 4 şeritli olarak yapılıyor. Bu bir mühendislik harikasıdır. Tabii bunun değerini, ne kadar harika bir çalışma olduğunu mühendisler daha iyi biliyorlardır. Bu proje tamamlandığı zaman hem Türkiye hem Kocaeli açısından çok büyük bir eseri tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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- Otoyol inşaatından drone görüntüsü

- Tünel inşaatından drone görüntüsü

- Şantiye alanından aktüel görüntüler

- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile röp.

- Tünel çıkışından görüntüler

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()