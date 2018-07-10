DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BURDUR'DA İKİ KAZADA 2 YARALI

BURDUR'da Küçük Sanayi Sitesi ile Kökez Köyü'nde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. Küçük Sanayi Sitesi'nde ehliyetsiz Süleyman U.'nun (19) kullandığı 15 DN 990 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan Ferhat A.'ya (19) çarptı. Ferhat A., sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Diğer kazada ise Fethi Karaoğlan yönetimindeki 32 GB 188 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken Kökez köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Fethi Karaoğlu, "Araba sıkıştırınca kaymak zorunda kaldım" dedi. Kökez köyünden İbrahim Kaplan da "Bir anda ortalık toz duman oldu. Koştuk geldik. Arabadan kendisi çıktı. Kazayı birçok araç sürücüsü gördü ama kimse durup yardım etmedi" diye konuştu. Fethi Karaoğlan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kazaya karışan otomobil

- Fethi Karaoğlan'ın kazayı anlatması

- Sağlık ekipleri

- Ambulansa götürülmesi

- Kazayı görenlerin anlatımı

(Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

2)1 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi daha yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı, 8'e yükseldi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin minibüsten indirilmesi

- Hastaneye getirilmeleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi

- 3 şüphelinin getirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Minibüsün gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

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3)PARKTA 3 KİŞİYLE TARTIŞAN GENÇ, TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

KAYSERİ'de, parkta alkol alan 3 kişiyle tartışan oto kiralama işiyle uğraşan Ahmet Alper Bozdemir (22), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Bozdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis ekipleri 1'i yaralı 3 kişiyi yakaladı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Camikebir Mahallesi 148. Sokak'ta meydana geldi. Ceyhan Parkı'nda oturan Ahmet Alper Bozdemir, iddiaya göre, burada alkol alan S.K. (34), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken 3 kişiden biri, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkararak, Bozdemir'i kasık ve bacak bölgesinden vurdu. Kavgaya karışan 3 kişi, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan ve oto kiralama işiyle uğraştığı öğrenilen Bozdemir, çevredekiler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Alper Bozdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K., A.Ş. ve Z.G.'yi Bozdemir'i vurdukları tabancayla yakaladı. S.K. ile Z.G., gözaltına alınırken, yaralı olduğu belirlenen A.Ş. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede ise bir tabanca daha bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Parkta tartıştıkları Ahmet Alper Bozdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Zeki Gülsoy (37), emniyetteki sorgusunun ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipli'ğe getirildi. Zanlı, burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cinayet zanlısının sağlık raporu için hastaneye getirilişi

- Sağlık muayenesi işlemleri sonrası polis otosuna bindirilmesi

- Öldürülen genci resmi

- Diğer detay ve genel görüntüler

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ()

43 saniye /24 MB

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4)AYAĞI KIRIK YAVRU KÖPEĞE HASTANE ÇALIŞANLARI SAHİP ÇIKTI

MARDİN'in Derik ilçesi Zeytinpınar mahallesi Roj caddesinde bulunan 50 yataklı Derik Devlet Hastanesi avlusunda, havlamasıyla fark edilen ayağı kırık köpek yavrusuna, hastane çalışanları sahip çıktı. İlk müdahalesi hastanede yapılan yavru köpeğin kırık olan sol arka ayağı alçıya alındı.Hastane avlusunda köpek yavrusu havlamasının duyulması üzerine avulada kısa bir arama yapan hastane çalışanları, bir köpek yavrusu buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından yavru sokak köpeğinin hareket etmemesi üzerine ilçe merkezinde hizmet veren özel bir veterinerden yardım istendi. Yapılan ilk incelemede sol arka ayağının iki ayrı yerden kırık olduğu belirlenen yavru köpek, hastane görevlileri tarafından kırık olan ayağı alçıya alındı. Aç olabileceğini düşünen hastane görevlileri, yavru köpeğe yemek yedirerek su içirildi. Daha sonra da Derik Belediyesi Destek Hizmetleri Sokak Hayvanları Toplama Birimine haber verildi. Hastaneye gelen belediye ekipleri, hastane avlusundaki yavru köpeği alarak Mardin Hayvan Rehabilitasyon ve Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin hastane avlusundaki köpek yavrusunu alması

-Yavru köpeğin hastane çalışanı avucundaki suyu içmesi

-Sokak hayvanı toplama görevlisi Hikmet Erol'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),()



