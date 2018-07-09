DHA YURT BÜLTENİ-16

İZMİR'DE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 101 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması nedeniyle Eskişehir'de 101 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Top atışı sırasında çekilen görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 KUZEN TOPRAĞA VERİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün meydana gelen tren kazası faciasında yaşamını yitiren kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı’da akrabalarını ziyaret ettikten sonra İstanbul’a dönmek üzere dönmek üzere 12703 No’lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kuzen yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan aileleri tarafından alınan cenazeler, Muradiye Camii’ne getirildi. Bahar Koçman’ın cezaevindeki ağabeyi Olcay Koçman, alınan özel izinle jandarmalar eşliğinde camiye geldi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailelerin yanı sıra Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yakınları genç kızların tabutlarına sarılarak gözyaşları döktü.

Bahar Koçman ve Yağmur Laçin'in cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü dökümü

-Camiden detaylar

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazı

-Yakınları olan kadınların tabuta sarılarak ağlaması

-Tabutun cenaze aracına tekbirlerle taşınması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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DÜZCE'DE DEREDE BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDI

DÜZCE kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde çok sayıda balık ölümü endişe yarattı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklendiği görüldü.

Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. Derede bazı bölümlerde suyun yüzeyinin köpüklenmesi dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ölü balıkları toplamaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Asar Deresi'nde 20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Burhan Gömleksiz, "Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Bu bir katliamdır. Bunu yapanlar canidir. İnsan olanlar bunu yapmaz. Bu kadar balığın ölümüne sebep olmak insanlık dışıdır. Ben yaklaşık 20 yıldır burada balık tutuyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Toplu halde katliam yapılmış. Ufak bir köpük de geliyor. Bunu yapanlar cezasız kalmamalıdır. Yetkililerin bunu yapanı bulup, cezalarını vermelerini istiyoruz. Bir balık diyerek geçmemek lazım" dedi.

Balık ölümleri ile ilgili olarak vatandaşların, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdikleri, ancak yetkililerin henüz dereden ve balıklardan da numune almadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Telef olan balıklardan görüntü

-Dereden görüntü

-Balık toplayan vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşlarla röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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O KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 52 yaşındaki Alkan Gür'ün yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bodrum'un Konacık Mahallesi Beylikkırlar Mevkii'nde, geçen 7 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, Tayfun Aydın yönetimindeki 48 BM 200 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp, metrelerce uzağa savrulan Gür, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Aydın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gür'ün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e, refüje bir kaç adım kala Turgutreis Mahallesi yönüne giden otomobilin çarpması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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NİĞDE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 17 GÖZALTI

NİĞDE merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve Kayseri bağlantılı 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon dü zenledi. Operasyonda adresleri belirlenen 17 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 300 gram eroin, 600 gram esrar, 200 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların emniyetten çıkartılması

- Zanlıların araçlarla adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ / NİĞDE ()

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TREN FACİASINDA ÖLEN İKİ KOMŞU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan 2 çocuk, 2 torun sahibi Ayşe Başaran, hafta sonu bir yakınının düğünü için Uzunköprü'ye geldi. Düğünün ardından torunu Mavinur Tiflizden'le (7) beraber Çerkezköy'e gitmek üzere Uzunköprü'den kalkan trene bindi. Aynı trende ilçede marangozluk yaparken işlerinin kötü gitmesi üzerine 4 yıl önce işyerini kapatıp Çorlu'da fabrikada çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Ergün Kerpiç ile karşılaştı. İki komşunun seyahet ettiği trenin devrilmesi sonucu Ayşe Başaran, torunu Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç de hayatını kaybetti.

Hayatlarını kaybeden Ayşe Başaran ile Ergün Kerpiç için Uzunköprü'nün için Mescit Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancığlu, Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile kazazedelerin yakınları katıldı. Namazın ardından Başaran ile Kerpiç, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

MAVİNUR'UN ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ

Kazada ölenlerden Mavinur Tiflizden ise yarın ilçede toprağa verilecek. Ayşe Başaran çok sevdiği torunu Mavinur'un şarkı söylediği görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tabutlardan genel detay

Aile yakınlarından genel detay

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Camiden detay

Tabutların omuzlarda taşınması

Cenazelerin araçlara konulması

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(Cep telefonu görüntüsü)

Mavinur Tiflizden’in şarkı söylemesi

Ayşe Başaran ve Mavinur’un fotoğrafları

Ergün Kerpiç’in fotosu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Özgür DENİZ KAYA-İdris TİFTİKÇİ- Can EROK/EDİRNE,()



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