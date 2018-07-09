DHA YURT BÜLTENİ-16

Tekirdağ'da yolcu treninin 5 vagonu devrildi: 10 ölü, 73 yaralı (8)

YARALILAR DEHŞET ANLARI ANLATTI

Tekirdağ 'on Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında aralarında durumları ağır olan yaralananların büyük bölümünün tedavisi Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı yakınlarının ise hastanenin acil servisi önünde endişeli bekleyişleri sürüyor.

'KÖYLÜLER BİZİ AMBULANSA KADAR GÖTÜRDÜ'

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların anlattıklarına göre köylülerin kazadan sonra kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıların bir an evvel hastanelere götürülebilmeleri için seferber oldukları belirtildi. Köylüler, olay yerine yaklaşamayan ambulansların bulundukları bölgeye çok sayıda yaralıyı götürerek bir an önce tedavilerinin yapılmalarını sağladı.

'MAHŞER KELİMESİ BELKİ AZ KALIR'

Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.

Yaralılardan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, kaza anını hatırlamadığını belirterek, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" dedi. Edirne Uzunköprü ilçesinden kızı ile Çerkezköy'e giden Türkan Sar (47) ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Durumları iyi olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı. Sarı'nın eşi Mesut Sarı eşi ile kızını ancak görebildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünde bekleyenlerin görüntüsü

- Yiğit ile röportaj

- Kocaağ ile röportaj

- Sarı ailesi ile röportaj

- Detaylar

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK /ÇORLU(Tekirdağ), ()-

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YOLCU OTOBÜSÜ TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada sürücüler Ali Uluk ve İbrahim Ayan yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Afyonkarahisar- Dinar karayolunun Dinar’a bağlı Uluköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ali Uluk’un kullandığı 32 EF 098 plakalı Alanya- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsüyle İbrahim Ayan’ın kullandığı arkasında balya makinesi bağlı 03 L 1372 plakalı traktör çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüs şoförü Ali Uluk ile traktör şoförü İbrahim Ayan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada muavin Kayacan Biliç ile otobüsteki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 2’si Dinar Devlet Hastanesi’ne, 1’i de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Otobüste sıkışan Ali Uluk’un cenazesi ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Uluk ve İbrahim Ayan’ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan otobüsten görüntü

- Olay yerinden görüntüler

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), ()

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