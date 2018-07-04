DHA YURT BÜLTENİ - 16

1- Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor (3)

VALİLİK'TEN YUSUF AÇIKLAMASI

Yusuf Yılmaz'ın bulunmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yusuf'un ailesine teslim edilmesi için ilgili makamlarla koordine kurulduğu belirtilerek, ""Yusuf Yılmaz isimli çocuğun Diyarbakır ili Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 1 Temmuz 2018 Pazar günü büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolduğu hususunda ailesi tarafından yapılan müracaat üzerine, 4 gün süresince Jandarma Komando ve Jandarma İç Güvenlik birlikleri, Güvenlik Korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri neticesinde, anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD’ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz’a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz’ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibariyle Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz’ın Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, İstanbul'da görülen Yusuf Yılmaz ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf Yılmaz'ın bir marketteki tezgahların önünden geçtiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Marketteki tezgahın önünden geçen Yusuf Yılmaz

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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2 - 9 köy, kayıp Salih'i arıyor (3)

VALİLİK AÇIKLADI

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 4 gün önce kaybolan ve bugün akşam saat 18.00'da bulunan Salih Oral ile ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesi Güleçler Köyü mülki sınırları içerisinde ikamet edan Salih Oral (15 yaşında) isimli çocuk 01 Temmuz 2018 günü saat 17.00 sıralarında eve dönmemesi sonucu ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulmuştur. Pervari ilçemiz Güleçler köyünde ikamet eden 15 yaşındaki M. Salih Oral, jandarma AFAD Güvenlik korucuları ve vatandaşların 4 günlük yoğun arama sonucunda saat 18.00 da sağ olarak köyün üst bölgesinde bulunmuştur. Kayıp çocuk Salih Oral ile ilgili olarak Siirt İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği ve sorumlusu, Pervari Asyş. Kmom. BLK.lığından 3 Asyş. Komd. Timi (37 personel), Merkez J.Krk.K.lığmdan 2 JİG Timi, 2 Adet Uçan Göz (Drone), 50 güvenlik korucusu ve köy halkından yaklaşık 100 kişi ile Siirt İl AFAD Müdürlüğü ekipleri arama faaliyetine dahil olarak kayıp çocuk Salih Ural sağ olarak bulunmuştur. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kayıp çocuk Salih Oral tedavi altına alınmıştır" denildi.

Bu arada Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, arama çalışmalarına bizzat katılarak, çalışmaları yönetti. Akşam saatlerinde bulunan Salih Oral, getirildiği köyde Kaymakam Şeker'in ellerini öperek sarıldı. Kaymakam Şeker, Salih Oral'ın bulunmasıyla ilgili yaptığı kısa konuşmada, arama çalışmalarına katılan güvenlik güçleri ve köylülere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-Bulunan çocukla birlikte kalabalığın köye gelişi

-Köye getirilen Salih Oral'ın Kaymakam Şeker'in elini öpmesi

-Kaymakam Şeker'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()

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3 - Kanyonda kaybolan tur rehberini arama çalışmasından bu gün de sonuç alınamadı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda kaybolan tur rehberi Selçuk Korkut'u (26) arama çalışmaları bu gün de devam etti. Ancak çalışmalardan bir sonuç alınamadı.

Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan Selçuk Korkut, 4 gün önce Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise haber verdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derinliğinin yaklaşık 100 metreyi bulmasından dolayı çalışmalar için Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma'dan (JAK) yardım istendi. Bölgeye gelen JAK timi, çalışmalara katıldı. Korkut'u arama çalışmalarına bu gün de devam etti. Dalgıçlar botlarla Baraj Gölü'nde kayıp Korkut'u aradı. 7 kişilik ekiple kanyonda 160 metreye kadar görüntü sağlayabilen sonar görüntüleme cihazı ile arama yapıldı ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner de bölgeye gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti. Ayrıca Vezirköprü Belediyesi tarafından kıyıda kurulan çadırda Korkut'un yakınları gelecek olumlu bir haberi umutla bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Baraj gölünde jandarma ekibinin botlarla arama çalışması yapması

-Detaylar

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun), ()

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4 - Tarım arazisinde çıkan yangın ormanı da yaktı

İZMİR'in Bergama ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ormanlık alana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürülürken,

2 hektarlık alan küle döndü.

Bergama'nın kırsal Ilgındere Mahallesi Bakkalık Mevkisi'ndeki zeytinlik alanda bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak yakındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alana da ulaştı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 amfibi uçak, 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz sevk edildi. Kınık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı da söndürme çalışmaları için bölgeye gönderildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 3 saatte söndülebildi. Yangında büyük bölümü orman olan 2 hektar alan, zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından cep telefonuyla çekilen görüntüler

-Apartmandan yükselen dumanlardan görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()